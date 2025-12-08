Mới nhất
Nhan sắc nữ diễn viên vừa xuất hiện đã 'gây bão' tranh cãi trong phim 'Cách em 1 milimet'

Thứ hai, 20:00 08/12/2025 | Đẹp
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Diễn viên Hà Bùi đảm nhiệm vai Duyên, cô nàng quyến rũ nhưng "bắt cá 2 tay" trong phim "Cách em 1 milimet" đang gây tranh cãi dữ dội từ cộng đồng mạng.

Nhan sắc diễn viên Hà bùi gây bão mạng xã hội trong phim Cách em 1 milimet Bùi - Ảnh 1.

Xuất hiện từ tập 27 phim "Cách em 1 milimet", nhân vật Duyên (Hà Bùi) là vợ sắp cưới của Bách (Huỳnh Anh). Tuy nhiên, vừa xuất hiện, Duyên gây sốc khi vào khách sạn cùng Hiếu (Lê Hải). Toàn bộ sự việc vô tình bị Tú (Quỳnh Châu) phát hiện và chụp lại làm bằng chứng.

Nhan sắc diễn viên Hà bùi gây bão mạng xã hội trong phim Cách em 1 milimet Bùi - Ảnh 2.

Tú ban đầu chỉ muốn làm lộ tẩy bộ mặt thật của Hiếu người mà anh trai cô giới thiệu. Tuy nhiên, khi Tú nhận được tin nhắn tán tỉnh của Hiếu cũng là lúc cô tận mắt chứng kiến cảnh Hiếu và Duyên vào khách sạn thuê phòng.

Nhan sắc diễn viên Hà bùi gây bão mạng xã hội trong phim Cách em 1 milimet Bùi - Ảnh 3.

Trong khách sạn, cả Duyên và Hiếu bộc lộ mối quan hệ không ràng buộc với nhau. Bản thân Duyên và Hiếu cũng biết rất rõ, cô đang có bạn trai và sắp làm đám cưới. Thế nhưng, Duyên vừa về nước đã tìm ngay đến Hiếu. Sự xuất hiện của diễn viên Hà Bùi trong vai Duyên - nhân vật "bắt cá hai tay" đã lập tức gây bão mạng xã hội, tạo ra làn sóng tranh luận gay gắt. Điều này cũng khiến nữ diễn viên rất bất ngờ: “Không ngờ chỉ sau một đêm ngủ dậy, trang cá nhân của tôi lại có hàng chục nghìn lượt tương tác, hàng triệu lượt xem như vậy”.

Nhan sắc diễn viên Hà bùi gây bão mạng xã hội trong phim Cách em 1 milimet Bùi - Ảnh 4.

Ở tập 28, vai Duyên tiếp tục gây sự chú ý bởi nhan sắc, nhưng cũng bộc lộ là người phụ nữ thủ đoạn. Cô đang "bắt cá hai tay" nhưng lại quay sang kiểm soát, nghi ngờ chồng sắp cưới có những mối quan hệ mờ ám trong quá khứ. Duyên cố tình khẳng định "chủ quyền" với chồng sắp cưới, dù chỉ lần đầu gặp nhau nhưng Duyên đã phát hiện ra "ánh mắt lạ" của Tú với Bách.

Nhan sắc diễn viên Hà bùi gây bão mạng xã hội trong phim Cách em 1 milimet Bùi - Ảnh 5.

Trong "Cách em 1 milimet" Duyên là cô gái xinh đẹp nhưng thủ đoạn, ánh mắt sắc sảo của cô luôn đưa ra những phán đoán trước những tình huống đang diễn ra. Cô nàng bộc lộ sự thông minh khi luôn biết cách "khai thác" chồng chưa cưới bằng việc phải khẳng định sự thật với cô thông qua trò chơi trả lời các câu hỏi đặt ra.

Nhan sắc diễn viên Hà bùi gây bão mạng xã hội trong phim Cách em 1 milimet Bùi - Ảnh 6.

Trong "Cách em 1 milimet", Hà Bùi đóng cặp với Huỳnh Anh. Cặp đôi đang lên kế hoạch làm đám cưới trong phim nhưng bí mật của Duyên đã bị Tú phát hiện. Từ đây, Duyên là trung tâm rắc rối của phim những tập về sau và có thể phát sinh những tình huống gay cấn, hấp dẫn giữa chuyện trong quá khứ và hiện tại của nhân vật Bách và Tú.

Nhan sắc diễn viên Hà bùi gây bão mạng xã hội trong phim Cách em 1 milimet Bùi - Ảnh 7.

Dù đang gây "bão" trên mạng xã hội, nhưng diễn viên Hà Bùi không phải là gương mặt mới mẻ trên sóng truyền hình. Hà Bùi tên thật là Bùi Hồng Nhật Hà, sinh năm 2000. Nữ diễn viên từng theo học khoa Diễn viên kịch hát tại Trường Đại Học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội đồng thời còn theo học Học viện Tài chính và Học viện Kinh doanh và công nghệ Hà Nội.

Nhan sắc diễn viên Hà bùi gây bão mạng xã hội trong phim Cách em 1 milimet Bùi - Ảnh 8.

Cô từng góp một vai phụ trong phim cảnh sát hình sự "Biệt dược đen". Năm ngoái, nữ diễn viên còn tham gia diễn xuất trong phim "Mật lệnh hoa sữa" của Đài Hà Nội.

Nhan sắc diễn viên Hà bùi gây bão mạng xã hội trong phim Cách em 1 milimet Bùi - Ảnh 9.

Hà Bùi từng lọt Top 10 thế hệ 2X của BXH online Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019, lọt top Bán kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018.

Nhan sắc diễn viên Hà bùi gây bão mạng xã hội trong phim Cách em 1 milimet Bùi - Ảnh 10.

Ngoài diễn xuất, Hà Bùi còn là người mẫu tự do, trên trang cá nhân của cô cập nhật nhiều hình ảnh gợi cảm và nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả, người hâm mộ.

Nhan sắc diễn viên Hà bùi gây bão mạng xã hội trong phim Cách em 1 milimet Bùi - Ảnh 11.

Không chỉ gợi cảm trên phim, ngoài đời Hà Bùi cũng sở hữu phong cách nóng bỏng, sexy.

(Ảnh: Tư liệu, VTV, VietnamNet)

Nhan sắc diễn viên Hà bùi gây bão mạng xã hội trong phim Cách em 1 milimet Bùi - Ảnh 12.Huyền Lizzie chia sẻ điều đặc biệt khi chọn 'Cách em 1 milimet', luôn mong con trai thấu hiểu nghề diễn

GĐXH - Diễn viên Huyền Lizzie lần đầu vào vai người mẹ đã nhận "mưa" lời khen của khán giả qua bộ phim "Cách em 1 milimet".


