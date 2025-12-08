Nhan sắc nữ diễn viên vừa xuất hiện đã 'gây bão' tranh cãi trong phim 'Cách em 1 milimet'

Trong khách sạn, cả Duyên và Hiếu bộc lộ mối quan hệ không ràng buộc với nhau. Bản thân Duyên và Hiếu cũng biết rất rõ, cô đang có bạn trai và sắp làm đám cưới. Thế nhưng, Duyên vừa về nước đã tìm ngay đến Hiếu. Sự xuất hiện của diễn viên Hà Bùi trong vai Duyên - nhân vật "bắt cá hai tay" đã lập tức gây bão mạng xã hội, tạo ra làn sóng tranh luận gay gắt. Điều này cũng khiến nữ diễn viên rất bất ngờ: “Không ngờ chỉ sau một đêm ngủ dậy, trang cá nhân của tôi lại có hàng chục nghìn lượt tương tác, hàng triệu lượt xem như vậy”.