Mỗi lần mẹ tôi làm món hấp này, cà nhà ăn ngon miệng hẳn: Công thức đơn giản, mềm ẩm và ngon miệng

Các món hấp vốn rất thích hợp cho bữa cơm mùa thu. Chúng dễ làm, cần ít dầu và muối, lại tươi ngon, tốt cho sức khỏe hơn. Sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu bạn thêm một số nguyên liệu bổ dưỡng, chẳng hạn như củ mài.

Củ mài là một món ăn tuyệt vời vào mùa thu và mùa đông, và nó được biết đến như là loại nguyên liệu rất tốt cho sức khỏe, bổ dưỡng nhất trong mùa. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn công thức làm một món hấp với củ mài, trứng và thịt heo. Không chỉ đơn giản là thái hoặc cắt thành miếng rồi hấp. Thay vào đó, chúng ta sẽ kết hợp cả ba nguyên liệu này với nhau. Món ăn thành phẩm sẽ mềm mịn, giòn tan, tươi ngon. Nó có mùi thơm hấp dẫn, ăn kèm với cơm đặc biệt ngon miệng.

Nguyên liệu làm món chả thịt củ mài hấp trứng

1 đoạn củ mài, 150g thịt nạc vai, 2 quả trứng gà, 1 củ cà rốt nhỏ, hành lá, một ít dầu ăn, muối và một ít nước tương.

Cách làm món chả thịt củ mài hấp trứng

Bước 1: Trước tiên, chuẩn bị phần nhân cho chả thịt. Rửa sạch thịt heo sau đó thái thành miếng nhỏ rồi cho vào máy xay thịt. Thêm một ít hành lá, một chút muối và nước tương, rồi xay nhuyễn thành thịt băm. Tiếp theo, gọt vỏ củ mài, cắt thành từng miếng rồi cho vào máy xay thịt. Xay lại để trộn đều hai nguyên liệu. Sau đó, cho cà rốt băm nhỏ vào và trộn đều. Nên xay củ mài không quá lâu; để nó ở mức độ vụn và giữ được độ giòn sẽ tốt hơn.

Bước 2: Chuẩn bị một cái tô hấp. Trải đều phần nhân củ mài và thịt đã chuẩn bị ở bước trước xuống đáy tô, dùng thìa dàn đều. Nếu nhân đặc, nên dùng đũa chọc vài lỗ nhỏ để đảm bảo nhân chín đều trong quá trình hấp. Trong khi đó, đập hai quả trứng vào một bát tô khác, thêm một lượng nước ấm vừa đủ và khuấy đều. Vớt bỏ bọt trên bề mặt. Tỷ lệ nước và trứng lý tưởng là khoảng 1:1.5. Cho nước vào nồi hấp, đặt tô hấp chả thịt lên xửng, đậy lại bằng đĩa hoặc màng bọc thực phẩm, rồi hấp ở lửa lớn trong 10 phút.

Bước 3: Khi hết thời gian, tắt bếp, mở nắp và lấy tô chả thịt ra. Đổ hỗn hợp trứng đã đánh đều trực tiếp lên phần nhân thịt vừa hấp. Sau đó bọc tô nguyên liệu bằng màng bọc thực phẩm hoặc dùng một chiếc đĩa đậy lên. Sau đó cho vào hấp trên lửa lớn thêm 10 phút nữa. Sau khi tắt bếp lấy ra, rắc hành lá thái nhỏ và nước tương lên trên để nêm gia vị.

Thành phẩm món chả thịt củ mài hấp trứng

Món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức sau khi hấp khoảng 20 phút. Mỗi miếng đều mang đến hương vị thơm ngon, béo ngậy của trứng, độ mềm của thịt và giòn của củ mài, khiến món ăn trở nên vô cùng bổ dưỡng, ngon miệng. Món này ăn kèm với cơm rất ngon, nhất định bạn nên nấu cho gia đình thưởng thức trong bữa cơm mùa thu này nhé.

Lưu ý khi nấu món ăn: Bạn nên hấp sơ chả thịt trong 10 phút trước. Thực ra, cả hai có thể được hấp cùng nhau, nhưng vì chả thịt khá dày nên hấp chung sẽ mất nhiều thời gian. Ngoài ra, hấp trứng quá lâu sẽ khiến trứng bị rỗ nhiều, ảnh hưởng đến hình thức cũng như hương vị món ăn.