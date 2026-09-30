Cách nấu giả cầy ngon chuẩn vị, bì giòn sần sật mà bên trong thịt mềm, ai cũng muốn ăn

GĐXH - Củ cải trắng là loại rau củ quen thuộc trong bữa ăn, cung cấp nhiều vitamin, chất xơ. Tuy nhiên, nhiều người băn khoăn củ cải không nên ăn cùng thực phẩm nào để tránh ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dinh dưỡng.
GĐXH - Trứng cút là một trong những thực phẩm quen thuộc trong các bữa ăn của người Việt Nam. Vậy, luộc trứng cút bao nhiêu phút là chín? Cách bóc vỏ thế nào cho nhanh chóng. Bạn tham khảo bài viết sau để giải đáp thắc mắc.
GĐXH - Xương hầm dễ làm, bổ dưỡng, với phần nước dùng ngọt thơm, nhiều công dụng từ nước hầm xương và có thể sử dụng để chế biến nhiều món ăn hấp dẫn như canh, súp, cháo, nấu phở… Bài viết này sẽ chia sẻ đến bạn một số bí quyết quan trọng.
GĐXH - Nước luộc rau thường bỏ đi sau ăn, nhưng thực tế loại nước này vẫn có thể chứa một phần vitamin và các chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, việc sử dụng thường xuyên vẫn gây tranh cãi giữa lợi ích dinh dưỡng và vấn đề an toàn thực phẩm.
GĐXH - Kinh giới là một loại rau gia vị quen thuộc đối với nhiều gia đình. Đây cũng là một vị thuốc trị bệnh hiệu quả như trị đau đầu, trị viêm họng, giảm ớn lạnh... Ngoài ra thì dược liệu còn dùng để nấu nước thanh nhiệt.
GĐXH - Lá lốt là nguyên liệu trong nhiều món ăn của người Việt, đồng thời cũng thường được dùng để nấu nước uống theo kinh nghiệm dân gian. Để hiểu rõ hơn về lợi ích, những lưu ý khi dùng và cách uống phù hợp, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau.