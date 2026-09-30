Cách nấu giả cầy ngon chuẩn vị, bì giòn sần sật mà bên trong thịt mềm, ai cũng muốn ăn

3. Hầm nồi áp suất: Cho thịt đã ướp vào nồi áp suất xào săn và thêm nước lọc xâm xấp mặt thịt. Đậy nắp, chọn chức năng hầm khoảng 15 phút, sau đó xả áp tự nhiên, nêm nếm lại vừa miệng.Món giả cầy ngon và đạt chuẩn phải nên nấu 2 lửa. Ở lần đầ, cho móng giò và thịt bắp giò đã ướp kỹ lên bếp đảo cho săn. Sau đó cho nước vào xâm xấp mặt thịt. Khi nước sôi trở lại hớt bỏ bọt, rồi hạ lửa vừa đun 25 - 30 phút rồi tắt bếp.Trước khi ăn, bạn đun lần 2 khoảng 5 - 10 phút. Nêm nếm lại cho vừa miệng.