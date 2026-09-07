Sai lầm khi rã đông thịt kiểu này khiến gây ngộ độc, mẹo rã đông thịt cực nhanh mà vẫn đảm bảo tươi ngon

Thực phẩm cấp đông nhiều lần

Theo VTC News, sai lầm khi rã đông thịt nghiêm trọng và phổ biến chính là cấp đông nhiều lần. Do miếng thịt quá lớn, sau khi rã đông không thể sử dụng hết, phần thừa được cấp đông trở lại; hoặc người làm bếp thay đổi thực đơn khi miếng thịt đã được rã đông, khiến nó bị cho vào tủ đá lần nữa.

Việc rã đông đi rã đông lại như thế luôn được khuyến cáo là làm giảm độ ngon và độ an an toàn của miếng thịt. Tuy nhiên, nhiều người sẽ giật mình khi biết mức độ nghiêm trọng của nó: Lượng vi khuẩn trong miếng thịt sẽ tăng đến 15 lần.

Nói về sai lầm khi rã đông thịt kể trên, TS Taylor C. Wallace, khoa Nghiên cứu Dinh dưỡng và Thực phẩm, Đại học George Mason (Virginia, Mỹ) đã từng cho biết, thịt sau khi rã đông sẽ bị vi khuẩn bám lên bề mặt và ở nhiệt độ phòng, miếng thịt này trở thành môi trường lý tưởng để vi khuẩn phát triển.

Việc rã đông đi rã đông lại như thế luôn được khuyến cáo là làm giảm độ ngon và độ an an toàn của miếng thịt.

Vi khuẩn không chết khi vào lại tủ đá, và lần rã đông sau chu trình vi khuẩn tấn công lại tiếp tục... Bản thân ngăn đá tủ lạnh cũng chứa nhiều vi khuẩn, trong đó có những loại sống ở nhiệt độ dưới 0 độ C.

Những cách rã đông thực phẩm nhanh chóng mà hiệu quả

Thông tin trên VTV, theo chuyên gia dinh dưỡng Đinh Thị Kim Liên từng cho hay, một số cách rã đông thực phẩm an toàn như rã đông tự nhiên, ngâm vào nước lạnh hay chuyển thực phẩm từ ngăn đá sang ngăn mát. Mỗi phương pháp lại có đặc điểm riêng.

Với cách rã đông tự nhiên, thời gian để thực phẩm có thể sử dụng được khoảng 4 - 5 tiếng. Tuy nhiên, nếu dùng phương pháp này, người dùng cần theo sát thực phẩm, bởi khi bị mềm nhũn, vi khuẩn sẽ bám vào thực phẩm, tạo độc chất không tốt cho cơ thể.

Trong khi đó, nếu rã đông bằng nước lạnh, các bà nội trợ cần lưu ý không nên để thực phẩm tiếp xúc trực tiếp với nước, phải để trong bao kín rồi mới ngâm trong nước lạnh.

Một cách khác là chuyển thực phẩm từ ngăn đá sang ngăn mát để rã đông từ từ. Đặc điểm của phương pháp này là khá mất thời gian, cần có đồ chứa đựng thực phẩm.

Thịt rã đông để ngăn mát được bao lâu và cần lưu ý gì?

Thông tin trên VOV, theo các chuyên gia, sau khi rã đông đúng cách trong ngăn mát (dưới 4°C), thịt có thể bảo quản thêm 1-2 ngày. Nếu rã đông ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ (hoặc quá 1 giờ khi nhiệt độ trên 32°C), thịt sẽ nhanh hỏng, không an toàn để tiếp tục bảo quản. Do đó, tốt nhất nên chế biến ngay sau khi rã đông.

Chế biến ngay sau khi rã đông vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa giữ được hương vị và dinh dưỡng của thịt.

Thời gian bảo quản một số loại thịt trong ngăn mát: Đối với gà, vịt 1-2 ngày; thịt xay (bò, heo, cừu) 1-2 ngày; thịt nguyên miếng 3-5 ngày. Với thịt đã nấu chín như thịt gia cầm 3-4 ngày; thịt nguội, xúc xích 3-5 ngày. Thịt đóng hộp đã mở nắp 3-4 ngày.

Lưu ý khi bảo quản thịt trong ngăn mát: Nên sơ chế trước khi bảo quản, chia nhỏ hoặc xay để dễ dùng và hạn chế để quá nhiều thịt ở ngăn mát. Luôn giữ ở mức 0-4°C, điều chỉnh ngăn chứa thịt mát hơn ngăn rau củ.

Dùng hộp có nắp hoặc bọc nilon để tránh ám mùi, ngăn nhiễm khuẩn chéo. Vệ sinh tủ lạnh định kỳ, lau sạch vết bẩn, khử mùi bằng baking soda, không để thực phẩm quá hạn.

Bảo quản riêng thịt tươi và thực phẩm chín ở ngăn khác nhau để hạn chế vi khuẩn lây chéo. Nhìn chung, thịt rã đông không nên để quá lâu trong ngăn mát. Chế biến ngay sau khi rã đông vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa giữ được hương vị và dinh dưỡng của thịt.

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