Cách xử lý mùi tanh của cá tôm đơn giản, hiệu quả

Tôm

Theo VOV, tôm sau khi mua về, bạn cắt bỏ râu và rút phần chỉ đen trên lưng tôm. Nếu tôm còn nhỏ thì bạn có thể ăn cả vỏ và chân để có nhiều canxi, còn không bạn cứ lột vỏ ra bình thường.

Sau đó bạn ngâm tôm trong một hỗn hợp gồm muối, đường, rượu trắng và nước pha loãng. Việc này sẽ giúp tôm vừa sạch mùi tanh lại còn săn chắc giòn thịt hơn sau khi chế biến thành món ăn.

Mực

Sau khi mua mực về, bạn rửa sạch phần mực đen còn đọng lại, rút phần sụn xương trong bụng mực ra rồi rửa sạch lại với nước thêm 2-3 lần. Sau đó, bạn cho một ít trà khô vào nồi nước rồi đun sôi. Cho mực vào chần sơ qua nồi nước sôi, thấy mực hơi săn lại thì vớt ra để ráo.

Cá, tôm là thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng và rất tốt cho sức khỏe, thế nhưng không phải ai cũng biết cách chế biến để chúng không còn mùi tanh.

Bạn có thể rửa mực một lần nữa qua rượu trắng để đảm bảo sạch mùi tanh. Đặc biệt trước nấu, bạn có thể ướp mực với một chút dầu mè để mực thơm hơn.

Cách sơ chế để cá không tanh

Thông tin trên VTC News, cá tươi mua về cần mổ bỏ ruột, bỏ mang, cắt vây, đánh vảy. Quan trọng nhất là làm sạch phần máu và loại bỏ hết lớp màng đen trong bụng cá vì đây là phần có mùi tanh rất đậm.

Đối với các loại cá lóc, cá chép, cá thu... bạn dùng kéo cắt bỏ đường gân trắng ở hai bên sườn cá. Sợi này cũng góp phần làm mùi tanh trở nên nặng hơn sau khi chế biến.

Với những loài nước lợ, da trơn như cá hú, cá trê, basa, lươn... bạn có thể sử dụng tro bếp chà xát lên mình cá để loại bỏ chất nhầy. Trường hợp không có tro bếp, bạn có thể đun một ít nước ấm, rưới lên mình cá rồi dùng dao cạo sạch. Cách làm này vừa giúp loại bỏ chất nhầy, vừa giúp loại bỏ mùi tanh của cá, rất hiệu quả. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng muối hạt để thay tro bếp, nhất là để xử lý lươn, chạch.

Một số lưu ý khi chế biến hải sản

Tất cả các loại hải sản phải được ngâm rửa thật kỹ khoảng vài ba lần, vớt ra để ráo nước rồi mới bắt đầu chế biến. Với những loại hải sản có chất nhớt bám vào, khi sơ chế, bạn có thể cho vào chậu nước vài giọt dầu thực vật.

Tất cả các loại hải sản phải được ngâm rửa thật kỹ khoảng vài ba lần, vớt ra để ráo nước rồi mới bắt đầu chế biến.

Hầu hết các loại hải sản đều bị phân hủy và tạo ra các chất tanh ở nhiệt độ cao. Vì vậy, khi nấu, bạn nên mở nắp nồi để mùi tanh có thể bốc hơi dễ dàng.

Ưu tiên sử dụng những loại gia vị thơm như tiêu, ớt, gừng, hành, rau răm, rau cần… hay các loại gia vị chua như chanh, khế, me, giấm… vì chúng vừa giúp khử mùi tanh hiệu quả, vừa tăng hương vị và màu sắc cho món ăn.

Uống lá xạ đen có tác dụng gì, nên uống khô hay tươi? GĐXH - Cây xạ đen được biết đến nhiều trong y học cổ truyền cho quá trình điều trị nhiều bệnh lý. Vậy nếu uống nước xạ đen hàng ngày có tốt không? Nên sử dụng thế nào để đảm bảo an toàn?

Mẹo luộc trứng cút ngon ngọt, không bị vỡ, dễ bóc vỏ không phải ai cũng biết GĐXH - Trứng cút là một trong những thực phẩm quen thuộc trong các bữa ăn của người Việt Nam. Vậy, luộc trứng cút bao nhiêu phút là chín? Cách bóc vỏ thế nào cho nhanh chóng. Bạn tham khảo bài viết sau để giải đáp thắc mắc.