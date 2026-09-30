Uống lá xạ đen có tác dụng gì, nên uống khô hay tươi?

Cây xạ đen và công dụng hỗ trợ của nó

Bài viết trên website Bệnh viện đa khoa Quốc tế Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, xạ đen tên khoa học là Celastrus hindsii Benth; được biết đến với các tên khác như bạch vạn hoa, cây bách giải, cây dây gối.

Đây là loại cây dây leo có thân gỗ, bám vào các cây lớn để leo khi mọc hoang nhưng khi được trồng thì cành sẽ bám đan xen với nhau tạo thành từng búi để mọc.

Thân xạ đen tròn, dài 3 - 10m, khi còn non màu xám nhạt và không lông nhưng khi lớn lên sẽ chuyển sang màu nâu và có lông rồi dần dần chuyển sang màu xanh.

Ở nước ta, cây xạ đen mọc hoang nhiều ở khu rừng của vùng đồi núi phía Bắc như Ninh Bình, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế.

Theo VTC News, đến nay, tác dụng dược lý chủ yếu được nghiên cứu và ghi nhận của cây xạ đen gồm:

Hỗ trợ chống lại khối u: hợp chất polyphenol, flavonoid, quinone trong xạ đen có khả năng chống lại sự hình thành khối u đồng thời ức chế ngăn cản tế bào ung thư phát triển, và làm cho chúng hóa lỏng nên dễ bị tiêu hủy, từ đó hạn chế khả năng di căn của khối u.

Xạ đen tên khoa học là Celastrus hindsii Benth; được biết đến với các tên khác như bạch vạn hoa, cây bách giải, cây dây gối.

Chống oxy hóa: mọi hoạt chất có trong loại cây này đều có thể chống lại gốc tự do và khiến cho tác hại của nó đến tế bào bị giảm xuống.

Duy trì huyết áp ổn định: dùng xạ đen mỗi ngày có thể ổn định huyết áp, nhất là với những người cao huyết áp. Riêng với người huyết áp thấp, muốn ổn định thì khi dùng xạ đen nên cho thêm vài lát gừng vào.

Cải thiện chức năng và giải độc cho gan: hoạt chất trong cây xạ đen có thể hỗ trợ điều trị xơ gan, viêm gan, men gan cao, chống lại các bệnh gan thứ phát.

Cải thiện giấc ngủ và cảm giác ngon miệng: xạ đen tương đối tốt với người bị suy nhược cơ thể, mất ngủ thường xuyên, bị thiếu máu. Không những thế, loại cây này còn cải thiện tuần hoàn máu, giúp hỗ trợ chữa trị chứng chóng mặt hoa mắt.

Cách dùng nước xạ đen an toàn

Muốn có được nước xạ đen sạch tại nhà, bạn hãy chọn mua xạ đen từ nguồn uy tín, tránh nhầm lẫn với cây xạ vàng hoặc xạ trắng vì có thể gây độc. Hàng ngày, bạn rửa sạch 30 - 40g lá xạ đen khô, cho vào nồi cùng 1.5 - 2 lít nước, có thể thêm vào vài lát cam thảo để vị nước dễ uống hơn, đun sôi 20 phút. Phần nước thu được bạn dùng uống trong ngày.

Muốn có được nước xạ đen sạch tại nhà, bạn hãy chọn mua xạ đen từ nguồn uy tín, tránh nhầm lẫn với cây xạ vàng hoặc xạ trắng vì có thể gây độc.

Người khỏe mạnh chỉ nên dùng khoảng 30 - 40g lá xạ đen khô mỗi ngày. Người có bệnh lý gan, huyết áp, mất ngủ nên tham khảo ý kiến thầy thuốc để điều chỉnh liều phù hợp.

Cách dùng lá xạ đen tươi

Do lá xạ đen mỏng, nhỏ như lá trà tươi nên việc dùng lá xạ đen tươi rất đơn giản, cách dùng lá xạ đen tươi đơn giản nhất là hãm với nước sôi uống hàng ngày. Cũng theo kinh nghiệm dân gian đây là cách giúp ta có được một ấm trà xạ đen ngon và có dược tính cao.

Chuẩn bị: Xạ đen tươi 1 nắm lớn: Các bạn nên hái vào buổi sáng sớm sẽ thu được lá xạ tốt hơn buổi trưa và buổi chiều.

Bình giữ nhiệt 01 bình (Loại bình lớn). Nếu không có bình giữ nhiệt bạn dùng ấm nhôm cũng được, khi ủ trà bạn nên quấn thêm ít vải xung quanh ấm nhôm để nhiệt không bị thoát ra ngoài. Nước sôi 2 lít

Cách làm: Lá xạ đen tươi rửa sạch, để dáo nước. Bỏ lá xạ tươi vào bình giữ nhiệt. Tráng xạ đen: Đổ khoảng 300ml nước vào bình, lắc đều cho nước này ngấm hết vào lá xạ tươi sau đó đổ nước này đi để tráng qua 1 lần.

Đổ thêm khoảng 1,5 lít nước sôi vào bình giữ nhiệt, đậy nắp bình lại. Ủ giữ xạ đen trong bình giữ nhiệt khoảng 15 đến 20 phút cho các chất trong lá xạ đen tươi ngấm hết ra nước là dùng được.

Nước xạ đen tươi có màu đen nhạt, hơi nâu, vị thơm mát và không đắng. Đặc biệt là vào những ngày trời nắng nóng, các bạn có thể để nguội sau đó bỏ ngăn mát tủ lạnh uống rất thích.

Việc sử dụng lá xạ đen tươi hay khô (điều kiện dược liệu chất lượng) không khác nhau về tác dụng. Do đó, để tiện lợi cho việc sử dụng, lưu trữ lâu dài chúng ta nên lựa chọn xạ đen khô tại cơ sở uy tín, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ.

Bạn hãy uống nước xạ đen tươi thay cho nước uống hàng ngày, sẽ mang lại nhiều lợi ích không ngờ cho sức khỏe.

Uống lá xạ đen tươi hay khô thì tốt?

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời TS. Lương Y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam cho biết, xạ đen có thể dùng tươi hay khô đều được. Tuy nhiên điều quan trọng là từ quá trình trồng, chăm sóc đến thu hoạch, bảo quản phải đảm bảo theo yêu cầu để xạ đen có được hoạt chất tốt nhất từ đó phát huy được hết công dụng của xạ đen.

Việc sử dụng lá xạ đen tươi hay khô (điều kiện dược liệu chất lượng) không khác nhau về tác dụng. Do đó, để tiện lợi cho việc sử dụng, lưu trữ lâu dài chúng ta nên lựa chọn xạ đen khô tại cơ sở uy tín, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ.

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