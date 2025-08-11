Mỗi tối vợ mang đồ ăn nấu sẵn về, tôi sững sờ khi biết nguồn gốc từ đâu
GĐXH - Ở đó cô ấy đi chợ, nấu nướng, thức ăn sinh hoạt đến 7 giờ tối mới về nhà, mang theo thức ăn đã nấu sẵn.
Khi mới cưới, vợ tôi lương thấp trong khi tôi lương 60 triệu đồng/tháng. Tôi không đưa tất cả lương mà đưa đủ để cô ấy chi tiêu, coi như bao tất cả chi phí trong nhà. Khi tiết kiệm được 1 tỷ, tôi đưa bố mẹ mua mảnh đất ở quê để làm nhà vườn, khi ấy đất rẻ có 1 triệu đồng/m². Sau đó, bố mẹ tôi bỏ 1 tỷ ra xây nhà vườn để con cháu về. Kể ra để thấy vợ tôi được nhờ nhà chồng chứ không khổ.
Rồi cô ấy bỏ việc ra làm kinh doanh. Nhà tôi có một căn nhà đang cho thuê được 20 triệu đồng và tôi bảo vợ lấy để làm văn phòng. Năm đầu vợ còn khó khăn nhưng sang năm thứ 2, thu nhập khá hơn thì cô ấy đưa tôi tiền thuê nhà, bảo "em gửi ông bà tiền thuê nhà như người ta chứ không muốn nhờ vả". Cô ấy không chia sẻ gì về việc kinh doanh lời lỗ ra sao mà chỉ bảo "cũng tạm được".
Sau 5 năm tôi mới biết cô ấy làm ra rất nhiều tiền nhưng nhờ mẹ đẻ mua đất, đứng tên mẹ chứ không cho chồng biết. Khi có tiền, cô ấy cũng chi tiêu nhiều cho gia đình nhỏ như mua sắm đồ ngon, thuốc bổ cho bố mẹ chồng, cho con học thêm nhưng tôi nghĩ việc đưa mẹ đẻ vài tỷ nó là câu chuyện khác. Tôi có hỏi về vài mảnh đất mà cô ấy mua giờ lên giá đến chục tỷ thì cô ấy nói: "Lương anh cũng mua đất cho ông bà nội làm nhà thờ thì em cũng học theo anh mua đất cho mẹ". Về lý thì tôi không tranh cãi làm gì nhưng tôi vẫn thấy vợ dường như có một không gian và cuộc sống riêng, không quan trọng phải có sự có mặt của tôi.
Văn phòng kinh doanh của cô ấy đã mở riêng trên mảnh đất rộng mà cô ấy xây như nhà vườn, vì tính vợ tôi rất thích cây cối hoa lá. Một mặt để làm việc và mặt kia để ở, đầy đủ tiện nghi như một gia đình. Và tôi không hề được thông báo gì khi cô ấy làm căn nhà đó, chỉ báo qua loa là "em chuyển chỗ". Mỗi sáng 6 giờ, cô ấy đã ra khỏi nhà không ăn sáng cùng gia đình, mặc bộ quần áo ngủ tới căn nhà kia, đi tập thể dục ở lớp gần đó, tắm rửa và về nhà thay đồ đàng hoàng để làm việc. Ở đó cô ấy đi chợ, nấu nướng, thức ăn sinh hoạt đến 7 giờ tối mới về nhà, mang theo thức ăn đã nấu sẵn để không phải đụng chân đụng tay vào bếp núc gì nữa.
Trước đây cuối tuần anh chị tôi sang ăn cơm với bố mẹ thì cô ấy đi chợ nấu nướng, giờ cô ấy mặc kệ, bảo các bác sang thăm cha mẹ thì đó là việc của các bác, cứ để bác chơi cả ngày với bố mẹ, ăn uống tự lo. Còn cô ấy mang 2 con về văn phòng cho chúng học nhạc, học vẽ rồi ăn uống, ngủ nghỉ, tắm táp tối mới về, kèm một túi đồ ăn cho hôm sau bố mẹ ở nhà sử dụng. Thậm chí Tết nhất sắm sửa nhà chồng qua loa, còn nhà kia rực rỡ trang hoàng mời bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng tới ăn uống.
Cô ấy hoàn thành trách nhiệm của một người con dâu nhưng cảm giác đơn thuần là trách nhiệm chứ không hề yêu quý, gần gũi ngôi nhà của bố mẹ chồng. Nhà bẩn, bếp bẩn mặc kệ, chỉ quét phòng riêng. Ngôi nhà kia mới là nơi cô ấy chăm chút và sinh hoạt chính còn nhà chồng như nhà nghỉ về cho có. Bố mẹ tôi hà tiện, tiết kiệm và hay đề phòng con dâu, nhưng tôi thấy cụ nào chả thế. Chẳng lẽ vì điều đó mà cô ấy không muốn chăm sóc tổ ấm nhà chồng sao?
Choáng váng khi biết đứa con gái mình yêu thương suốt 5 năm qua là con của aiTâm sự - 5 giờ trước
GĐXH - Bỗng một ngày, tôi nhận ra đứa con gái mình thương bấy lâu nay không phải là con ruột của mình.
Không có tiền biếu quà xịn, tôi bị mẹ chồng bôi nhọ khắp nơiTâm sự - 6 giờ trước
Chỉ vì không có tiền biếu quà đắt đỏ như em dâu, tôi bị mẹ chồng ghét bỏ; bà còn đặt điều là tôi lười nhác, hỗn hào, "mặt bí xị bế con ngồi một đống chẳng chào ai".
Gửi tiền đều đặn biếu bố mẹ chồng hàng tháng, tôi cay đắng khi nghe lời quy chụp từ ông bàTâm sự - 17 giờ trước
GĐXH - Tôi không phủ nhận chuyện tôi ít về quê thăm bố mẹ chồng nhưng có thực sự công bằng không khi đánh giá lòng hiếu thảo chỉ qua tần suất về thăm?
Đám cưới tan nát trong phút chốc vì khoản thách cưới 50 triệu đồngTâm sự - 22 giờ trước
Mẹ chồng tương lai nghe đến khoản tiền thách cưới thì mặt tái mét. Bà bối rối thấy rõ rồi đáp một câu choáng váng.
Không chăm cha mẹ già, tôi xấu hổ khi được thừa kế nhiều hơn các emTâm sự - 23 giờ trước
Đất của cha mẹ được chia cho tôi một nửa, 2 em chia đôi phần còn lại; nội dung di chúc này khiến tôi xấu hổ vì tôi là anh cả nhưng ở xa, không ở bên cha mẹ cuối đời.
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu 'sắc hơn dao'Tâm sự - 1 ngày trước
Tôi thú nhận với anh quá khứ từng sống thử. Anh im lặng rất lâu, gương mặt lúc đỏ bừng, lúc lại lạnh lẽo, rồi buông câu "sắc hơn dao".
Bị ép phụng dưỡng bác chồng cô đơn để được thừa kế nhà 7 tỷ đồngTâm sự - 1 ngày trước
Tôi không hề quý mến bác chồng, nhưng ông xã và cả đại gia đình đang cố ép tôi chịu chuyển sang ở cùng, chăm sóc bác để sau này thừa kế gia sản.
Chồng muốn xây nhà báo hiếu bố mẹ, tôi chỉ góp ý liền bị coi sống không có tình ngườiTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Dường như trong mắt chồng, tôi là một người vợ không hiểu chuyện, một người con dâu không có hiếu với bố mẹ chồng…
Sợ đột quỵ vì kiểu làm việc 996, tôi từ chối thăng chứcTâm sự - 1 ngày trước
Tôi từ chối thăng chức, không muốn chỉ vì mức lương tăng không đáng kể mà phải đối mặt với nguy cơ đột quỵ vì kiểu làm việc 996 vắt kiệt sức lực và năng lượng sống.
Dám từ chối khi sếp giao việc cuối tuần mới là chuyên nghiệpTâm sự - 2 ngày trước
Sự chuyên nghiệp trong công việc không chỉ là luôn sẵn sàng, mà còn là biết giới hạn của bản thân và dám từ chối khi sếp giao việc vào cuối tuần, lễ tết.
Đón mẹ già lên thành phố sống chung để báo hiếu, nửa năm sau tôi phải thừa nhận một thực tế đau lòngTâm sự
GĐXH - Suốt bao nhiêu năm cố gắng thực hiện ước mơ đón mẹ lên sống cùng để báo hiếu, thế nhưng, mọi việc lại không hề suôn sẻ như tôi nghĩ.