Món ăn hot trend chuối kho nguyên miếng: Nguyên liệu rẻ, cách làm cực dễ mà hao cơm bất ngờ

Thực tế, chuối xanh vốn không phải nguyên liệu xa lạ trong ẩm thực Việt Nam. Từ lâu, chuối xanh đã xuất hiện trong nhiều món ăn dân dã như cá kho chuối xanh, vịt kho chuối, chuối om đậu hay ốc nấu chuối. Điểm chung của các món này là chuối sau khi được nấu sẽ chuyển từ vị chát sang bùi, dẻo, có khả năng hút nước sốt rất tốt và càng kho lâu càng ngon.

Điều mới mẻ của "trend" lần này là chuối trở thành nguyên liệu chính thay vì chỉ đóng vai trò ăn kèm. Mỗi khúc chuối được cắt dày khoảng 2–3 cm, kho nguyên miếng nên khi chín vẫn giữ được hình dáng đẹp mắt, bên ngoài thấm đều màu nước kho còn bên trong mềm bùi, không bị nát.

Có lẽ chính sự mộc mạc ấy lại khiến món ăn tạo được sức hút. Trong bối cảnh nhiều người đang tìm kiếm những bữa cơm đơn giản, tiết kiệm nhưng vẫn ngon miệng, một món kho chỉ tốn vài chục nghìn đồng nguyên liệu nhưng đủ cho cả gia đình trở thành lựa chọn rất đáng thử.

Cách làm món ăn này cũng cực kỳ đơn giản. Chia sẻ công thức của chị Thùy Đặng dưới đây trên diễn đàn Yêu bếp nhận được nhiều sự hưởng ứng từ cộng đồng chị em yêu việc nấu ăn. Mời bạn tham khảo công thức món chuối kho nguyên miếng:

Công thức làm món chuối kho nguyên miếng