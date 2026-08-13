Bí quyết làm món chè thơm ngon, giải nhiệt cho tiết Lập Thu từ củ sen đang vào mùa ngon nhất

Bật mí 4 cách chế biến từ loại củ giúp an thần, ổn định huyết áp đang vào mùa ngon nhất cho mâm cơm gia đình GĐXH – Củ sen vào mùa thu có độ giòn, vị ngọt thanh và phần thịt trắng đẹp mắt. Không chỉ nấu canh hay hầm, với 4 cách biến tấu thơm ngon và lạ miệng với củ sen này, mọi người có thể đổi vị cho mâm cơm gia đình.

Củ sen sau khi gọt thường nhanh bị thâm khi để lâu ở bên ngoài không khí. Từ khâu lựa chọn nguyên liệu tới sơ chế, cách nấu sẽ có những mẹo nhỏ giúp củ sen giữ được màu sáng đẹp, nhanh mềm mà có độ ngọt tự nhiên, bùi ngậy.

Dưới đây là những cách chế biến chè từ củ sen đơn giản mà các mẹ đảm có thể tham khảo.

Chè củ sen nhãn nhục

Nguyên liệu: 300g củ sen tươi; 15-20 quả táo đỏ; 50gr nhãn nhục khô; 20gr nho khô; Đường.

Cách làm:

Củ sen gọt bỏ vỏ, cắt thành những khúc vừa ăn rồi rửa sạch. Đun sôi một nồi nước, cho củ sen vào luộc khoảng 10 phút rồi vớt ra để ráo. Tiếp đó, cho củ sen vào một nồi khác, thêm khoảng 20gr đường, chén nước đun trong khoảng 10 phút cho ngấm gia vị.

Tiếp tục cho nhãn nhục vào nấu cùng. Nho khô ngâm qua nước sạch rồi cho vào nồi khi nhãn nhục bắt đầu nở. Táo đỏ rửa sạch, cho vào nồi chè cùng khoảng 2 chén nước. Nêm thêm đường theo khẩu vị và khi nồi chè sôi trở lại thì tắt bếp, để nguội rồi thưởng thức cùng đá nếu thích.

Chè củ sen lá dứa

Nguyên liệu: 2 củ sen, 4 lá dứa, 200gr đường, muối, nước lọc.

Cách làm chè củ sen lá dứa:

Củ sen rửa sạch, gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài rồi rửa lại để loại bỏ hết đất và phần nhựa còn sót lại. Cắt củ sen thành những lát có độ dày vừa phải. Ngâm củ sen vào nước sạch có pha chút nước muối khoảng 10 phút để tránh củ sen bị thâm rồi vớt ra, để ráo.

Lá dứa rửa sạch, buộc thành bó. Đun sôi 750ml nước rồi cho lá dứa vào nấu để tạo mùi thơm. Khi nước sôi trở lại, cho củ sen vào nấu khoảng 30 phút. Vớt lá dứa ra, thêm đường và tiếp tục nấu tới khi thấy củ sen đạt độ mềm mong muốn là hoàn thành.

Chè củ sen có vị ngọt thanh, củ sen mềm nhưng vẫn giữ được độ giòn nhẹ và mùi thơm của lá dứa. Món chè này có thể dùng nóng hoặc nguội thêm đá đều ngon, giải nhiệt trong tiết Lập Thu.

Bí quyết chọn củ sen ngon và sơ chế để không bị thâm đen

Theo mẹ đảm Thu Thảo (Hà Nội), muốn món chè ngon, việc chọn củ sen tươi là bước quan trọng. Củ sen nên chọn củ chắc tay, phần vỏ còn tươi. Mọi người cần tránh chọn củ đã bị khô héo hoặc có quá nhiều vết dập, mùi bất thường.

Củ sen quá non hay quá già khi nấu chè đều không ngon, ít bùi. Sau khi mua về, nên chế biến sớm để giữ được độ tươi, giòn và vị ngọt tự nhiên của củ.

Củ sen ngay khi cắt nên ngâm ngay vào nước vo gạo hoặc dùng nước lọc có pha chút muối, chanh để tránh bị thâm. Ảnh: Hoàng Trâm

Củ sen sau khi đã cắt và tiếp xúc với không khí bên ngoài rất nhanh bị thâm làm mất thẩm mỹ của món chè. Bởi vậy, ngay sau khi gọt và thái nên ngâm ngay vào nước có pha chút chanh, giấm hoặc muối để giữ màu sắc trắng đẹp của củ sen.

Ngoài ra, mọi người cũng có thể ngâm với nước vo gạo để loại bỏ nhựa và bụi bẩn. Khi sơ chế, dùng dao sắc để loại bỏ phần vỏ, hai đầu củ và các mắt bị thâm, những phần xơ già.

Lưu ý để nấu chè củ sen nhanh mềm

Củ sen già thường có kết cấu chắc hơn nên thời gian nấu sẽ lâu hơn. Để củ sen nấu nhanh chín, mềm ngon thì khi sơ chế có thể cắt thành những lát hoặc khúc có kích thước vừa phải. Đun sôi nước với một ít muối và cho củ sen vào luộc khoảng 3-5 phút trước khi nấu chè.

Khi nấu, nên duy trì lửa vừa hoặc nhỏ để củ sen chín từ từ và ngấm vị. Việc nấu chè với lửa lớn trong thời gian dài dễ khiến cho phần ngoài của củ sen nhanh mềm, trong khi ở bên trong lại chưa đạt độ chín mong muốn.

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