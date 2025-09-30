Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Món ăn khoái khẩu được ưa thích: Bác sĩ cảnh báo người bị u tuyến giáp ăn nhiều là tự 'rước họa' vào thân

Thứ ba, 13:40 30/09/2025 | Bệnh thường gặp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thói quen tưởng vô hại nhưng lại âm thầm phá sức khỏe tuyến giáp. Nếu đang ăn món này, hãy nghe lời khuyên từ bác sĩ ngay hôm nay.

Trong các thực phẩm, nội tạng lợn (lòng, gan, tim, cật,...) là những nguyên liệu quen thuộc, gắn liền với nhiều món ăn dân dã. 

Những món ăn đặc biệt được nhiều người ưa chuộng với hương vị béo ngậy và thơm ngon có thể kể đến như: cháo lòng, lòng xào dưa, phá lấu, lòng heo hấp, lòng heo sa tế,....Tuy nhiên, nội tạng heo cũng là nơi dễ tích tụ độc tố, cholesterol và vi khuẩn nếu không được làm sạch và chế biến đúng cách. 

BS Nguyễn Văn Thái (Viện Y học Phóng xạ và U bướu) cho biết, thực tế, không có nghiên cứu nào cấm tuyệt đối bệnh nhân tuyến giáp ăn lòng lợn. Tuy nhiên, người bị tuyến giáp nên hạn chế hoặc tránh ăn một số món ăn chế biến từ nội tạng của heo.

Những món mà người u tuyến giáp không nên ăn

1. Người bị tuyến giáp không nên ăn ruột non, ruột già

Dù là món khoái khẩu của nhiều người nhưng lòng lợn chứa rất nhiều cholesterol, chất béo bão hoà. Nếu không làm sạch kỹ, rất dễ gây nhiễm khuẩn, rối loạn tiêu hoá, ký sinh trùng.

Người bị mỡ máu cao, tim mạch, tiểu đường nên hạn chế tối đa.

2. Người bị tuyến giáp không nên ăn dạ dày lợn

Cũng như ruột, nếu dạ dày không làm sạch kỹ sẽ dễ chứa vi khuẩn gây hại. Có thể dùng thỉnh thoảng cho món hầm nhưng không được ăn thường xuyên.

3. Người bị tuyến giáp không nên ăn phổi lợn

Phổi là nơi trao đổi khí, thường tích tụ bụi bẩn, vi khuẩn, ký sinh, khó làm sạch hoàn toàn, không có nhiều giá trị dinh dưỡng. Người bệnh nên tránh ăn hoặc ăn rất hạn chế, nhất là với người có hệ tiêu hoá yếu.

Người bị bệnh tuyến giáp có thể ăn lòng lợn, nhưng chỉ nên ăn rất ít và phải được chế biến sạch, nấu chín kỹ; không nên ăn thường xuyên vì sẽ tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu, làm nặng thêm các bệnh lý đi kèm như: tim mạch, tiểu đường, gan nhiễm mỡ,...

Món khoái khẩu của người u tuyến giáp: Bác sĩ cảnh báo ăn nhiều là tự 'rước hoạ' - Ảnh 1.Người bị u tuyến giáp nên dừng ngay những nhóm thực phẩm này trước khi quá muộn

GĐXH - Bị u tuyến giáp? Tránh ngay những thực phẩm này để bảo vệ sức khỏe, cân nặng và năng lượng mỗi ngày.


Bảo An
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người bị u tuyến giáp nên dừng ngay những nhóm thực phẩm này trước khi quá muộn

Người bị u tuyến giáp nên dừng ngay những nhóm thực phẩm này trước khi quá muộn

6 dấu hiệu gan yếu dễ bị bỏ qua: Cảnh báo cơ thể đang kêu cứu

6 dấu hiệu gan yếu dễ bị bỏ qua: Cảnh báo cơ thể đang kêu cứu

4 suy nghĩ sai lầm khi ăn cơm trắng khiến sức khoẻ và tuổi thọ của bạn “tụt dốc không phanh”

4 suy nghĩ sai lầm khi ăn cơm trắng khiến sức khoẻ và tuổi thọ của bạn “tụt dốc không phanh”

Thực phẩm màu tím: Đẹp da, tốt cho tim mạch, trẻ lâu chỉ bằng những món quen thuộc

Thực phẩm màu tím: Đẹp da, tốt cho tim mạch, trẻ lâu chỉ bằng những món quen thuộc

4 loại thực phẩm quen mặt nhưng âm thầm làm tăng nguy cơ sỏi thận – bạn có đang ăn hằng ngày?

4 loại thực phẩm quen mặt nhưng âm thầm làm tăng nguy cơ sỏi thận – bạn có đang ăn hằng ngày?

Cùng chuyên mục

Đi khám vì đau đầu, thanh niên 19 tuổi ở Phú Thọ phát hiện bệnh nguy hiểm hiếm gặp

Đi khám vì đau đầu, thanh niên 19 tuổi ở Phú Thọ phát hiện bệnh nguy hiểm hiếm gặp

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo, không chủ quan với các triệu chứng bất thường như đau đầu kéo dài, hoa mắt, chóng mặt, sụt cân, mệt mỏi. Khi phát hiện khối u bất thường vùng bụng hoặc ngực cần được thăm khám sớm.

Sai lầm khi ăn rau luộc để giảm cân, cô gái 24 tuổi sốc khi biết mình bị biến chứng do viêm tụy cấp

Sai lầm khi ăn rau luộc để giảm cân, cô gái 24 tuổi sốc khi biết mình bị biến chứng do viêm tụy cấp

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

GĐXH - Sau 6 tháng duy trì chế độ ăn rau luộc, cô gái có biểu hiện buồn nôn, nôn mửa và sốt... Đi khám, cô nhận kết quả bị hoại tử tuyến tụy, biến chứng nguy hiểm của viêm tụy cấp.

Người đàn ông 41 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 41 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Anh Tùng phát hiện mắc ung thư tuyến giáp dạng nhú, đã di căn hạch cổ từ dấu hiệu vùng cổ sưng, nổi hạch chèn ép gây khàn tiếng, nuốt đau, khó thở...

Người đàn ông đột tử khi đang tập thể dục: 3 sai lầm tuyệt đối tránh khi tập thể dục buổi sáng

Người đàn ông đột tử khi đang tập thể dục: 3 sai lầm tuyệt đối tránh khi tập thể dục buổi sáng

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Trong khi đang chạy bộ tập thể dục buổi sáng, ông đột nhiên cảm thấy đau ngực và gục ngã nên được đưa ông đến bệnh viện cấp cứu.

Người bị u tuyến giáp nên dừng ngay những nhóm thực phẩm này trước khi quá muộn

Người bị u tuyến giáp nên dừng ngay những nhóm thực phẩm này trước khi quá muộn

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Bị u tuyến giáp? Tránh ngay những thực phẩm này để bảo vệ sức khỏe, cân nặng và năng lượng mỗi ngày.

2 cậu cháu cùng cắt thận do ung thư: Có dấu hiệu này cần khám ngay và điều trị triệt căn ung thư sớm

2 cậu cháu cùng cắt thận do ung thư: Có dấu hiệu này cần khám ngay và điều trị triệt căn ung thư sớm

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông phát hiện ung thư thận từ dấu hiệu đau hông lưng, tiểu ra máu...

Không hút thuốc, người phụ nữ 53 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Không hút thuốc, người phụ nữ 53 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Xuất hiện cơn đau nhói tại một điểm vùng ngực trái, người phụ nữ đi khám phát hiện ung thư phổi.

Nam diễn viên 34 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ tiết lộ mắc ung thư máu: Tâm sự đầy xúc động!

Nam diễn viên 34 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ tiết lộ mắc ung thư máu: Tâm sự đầy xúc động!

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Nam diễn viên tiết lộ mình đang chiến đấu với căn bệnh ung thư máu, đồng thời anh gửi gắm những tâm sự đầy xúc động về hành trình chiến đấu với bệnh tật của mình.

Người đàn ông 60 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải, nhưng đều bỏ qua

Người đàn ông 60 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải, nhưng đều bỏ qua

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Người bệnh ung thư phổi cho biết, 2 năm gần đây ông thường có các dấu hiệu ho nhiều, mệt mỏi, sốt nhẹ về đêm giống như cảm lạnh. Ông tự mua thuốc uống nhưng rất lâu khỏi...

6 dấu hiệu gan yếu dễ bị bỏ qua: Cảnh báo cơ thể đang kêu cứu

6 dấu hiệu gan yếu dễ bị bỏ qua: Cảnh báo cơ thể đang kêu cứu

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Gan yếu không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, xuống sắc mà còn tiềm ẩn bệnh nguy hiểm. Đừng chủ quan nếu bạn có 6 dấu hiệu sau.

Xem nhiều

Người bị u tuyến giáp nên dừng ngay những nhóm thực phẩm này trước khi quá muộn

Người bị u tuyến giáp nên dừng ngay những nhóm thực phẩm này trước khi quá muộn

Bệnh thường gặp

GĐXH - Bị u tuyến giáp? Tránh ngay những thực phẩm này để bảo vệ sức khỏe, cân nặng và năng lượng mỗi ngày.

Món ăn khoái khẩu được ưa thích: Bác sĩ cảnh báo người bị u tuyến giáp ăn nhiều là tự 'rước họa' vào thân

Món ăn khoái khẩu được ưa thích: Bác sĩ cảnh báo người bị u tuyến giáp ăn nhiều là tự 'rước họa' vào thân

Bệnh thường gặp
6 dấu hiệu gan yếu dễ bị bỏ qua: Cảnh báo cơ thể đang kêu cứu

6 dấu hiệu gan yếu dễ bị bỏ qua: Cảnh báo cơ thể đang kêu cứu

Bệnh thường gặp
Người phụ nữ 57 tuổi ở Hà Nội tức ngực, bác sĩ nội soi gắp ra thứ 'đáng sợ' bên trong

Người phụ nữ 57 tuổi ở Hà Nội tức ngực, bác sĩ nội soi gắp ra thứ 'đáng sợ' bên trong

Bệnh thường gặp
Người đàn ông đột tử khi đang tập thể dục: 3 sai lầm tuyệt đối tránh khi tập thể dục buổi sáng

Người đàn ông đột tử khi đang tập thể dục: 3 sai lầm tuyệt đối tránh khi tập thể dục buổi sáng

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top