Món ăn khoái khẩu được ưa thích: Bác sĩ cảnh báo người bị u tuyến giáp ăn nhiều là tự 'rước họa' vào thân
GĐXH - Thói quen tưởng vô hại nhưng lại âm thầm phá sức khỏe tuyến giáp. Nếu đang ăn món này, hãy nghe lời khuyên từ bác sĩ ngay hôm nay.
Trong các thực phẩm, nội tạng lợn (lòng, gan, tim, cật,...) là những nguyên liệu quen thuộc, gắn liền với nhiều món ăn dân dã.
Những món ăn đặc biệt được nhiều người ưa chuộng với hương vị béo ngậy và thơm ngon có thể kể đến như: cháo lòng, lòng xào dưa, phá lấu, lòng heo hấp, lòng heo sa tế,....Tuy nhiên, nội tạng heo cũng là nơi dễ tích tụ độc tố, cholesterol và vi khuẩn nếu không được làm sạch và chế biến đúng cách.
BS Nguyễn Văn Thái (Viện Y học Phóng xạ và U bướu) cho biết, thực tế, không có nghiên cứu nào cấm tuyệt đối bệnh nhân tuyến giáp ăn lòng lợn. Tuy nhiên, người bị tuyến giáp nên hạn chế hoặc tránh ăn một số món ăn chế biến từ nội tạng của heo.
Những món mà người u tuyến giáp không nên ăn
1. Người bị tuyến giáp không nên ăn ruột non, ruột già
Dù là món khoái khẩu của nhiều người nhưng lòng lợn chứa rất nhiều cholesterol, chất béo bão hoà. Nếu không làm sạch kỹ, rất dễ gây nhiễm khuẩn, rối loạn tiêu hoá, ký sinh trùng.
Người bị mỡ máu cao, tim mạch, tiểu đường nên hạn chế tối đa.
2. Người bị tuyến giáp không nên ăn dạ dày lợn
Cũng như ruột, nếu dạ dày không làm sạch kỹ sẽ dễ chứa vi khuẩn gây hại. Có thể dùng thỉnh thoảng cho món hầm nhưng không được ăn thường xuyên.
3. Người bị tuyến giáp không nên ăn phổi lợn
Phổi là nơi trao đổi khí, thường tích tụ bụi bẩn, vi khuẩn, ký sinh, khó làm sạch hoàn toàn, không có nhiều giá trị dinh dưỡng. Người bệnh nên tránh ăn hoặc ăn rất hạn chế, nhất là với người có hệ tiêu hoá yếu.
Người bị bệnh tuyến giáp có thể ăn lòng lợn, nhưng chỉ nên ăn rất ít và phải được chế biến sạch, nấu chín kỹ; không nên ăn thường xuyên vì sẽ tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu, làm nặng thêm các bệnh lý đi kèm như: tim mạch, tiểu đường, gan nhiễm mỡ,...
