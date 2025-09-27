6 dấu hiệu gan yếu dễ bị bỏ qua: Cảnh báo cơ thể đang kêu cứu
GĐXH - Gan yếu không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, xuống sắc mà còn tiềm ẩn bệnh nguy hiểm. Đừng chủ quan nếu bạn có 6 dấu hiệu sau.
Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể, đảm nhiệm rất nhiều chức năng quan trọng, trong đó nổi bật là chức năng chuyển hóa thức ăn, bài tiết mật, dự trữ vitamin, khoáng chất, chống độc... giúp cân bằng và duy trì sự sống.
Chức năng gan bị suy giảm còn kèm theo các triệu chứng như chán ăn, buồn nôn, chảy máu chân răng, mất ngủ, da dễ bầm tím. Người có những triệu chứng này thường xuyên nên đến ngay cơ sở y tế để thăm khám, phòng ngừa bệnh tiến triển nặng thành bệnh gan mạn tính, xơ gan, thậm chí là ung thư gan.
6 dấu hiệu nhận biết chức năng gan yếu
Da nổi mẩn ngứa là dấu hiệu của người bị yếu gan
Một trong những chức năng quan trọng của gan là thải độc, giúp cơ thể chống lại các yếu tố độc hại như rượu bia, thực phẩm nhiễm độc, thuốc uống... bằng cách chuyển hóa, làm giảm độc tính, biến các chất độc thành chất không độc hoặc ít độc hơn rồi thải ra ngoài qua phân và nước tiểu.
Do vậy, một khi chức năng gan bị suy giảm, khả năng này cũng giảm theo, làm chất độc tích tụ lại và đào thải qua da. Các triệu chứng bộc phát như nổi mẩn ngứa, mụn nhọt, phát ban từng mảng. Triệu chứng này dễ gây lầm tưởng với dị ứng da thông thường.
Vàng da
Vàng da là triệu chứng nặng cho thấy có tổn thương tắc mật trong hoặc ngoài gan. Bilirubin do gan sản xuất bình thường được dự trữ ở túi mật sau đó đổ vào tá tràng giúp tiêu hóa thức ăn.
Tuy nhiên, nếu có tình trạng tổn thương gan và đường mật, bilirubin thay vì đổ vào tá tràng sẽ được ứ đọng và hấp thu vào máu gây vàng da, vàng mắt.
Hơi thở có mùi
Gan bị tổn thương sẽ không đào thải hết các chất độc như nitơ, urê, ammonia... Những chất độc này đi tới các cơ quan khác trong cơ thể, bao gồm cả phổi, làm cho hơi thở có mùi khó chịu.
Phân và nước tiểu đổi màu
Tổn thương nhu mô gan gây tắc mật trong gan dẫn đến hấp thu nhiều bilirubin vào máu, sau đó thải ra nước tiểu nhiều hơn bình thường, lượng bilirubin khiến nước tiểu có màu vàng sậm.
Bên cạnh đó, khi tổn thương tắc mật hoàn toàn lượng stercobilin trong phân rất ít nên phân người bệnh có màu xám nhạt hoặc bạc màu.
Mắt có quầng thâm
Biểu hiện này thường gặp ở người bị bệnh gan mạn tính, khiến gan suy yếu trong một thời gian dài. Những bệnh nhân bị phù do gan biểu hiện đôi mắt thâm đen lại càng rõ ràng hơn.
Báng bụng (cổ trướng)
Áp lực keo cũng giảm (do albumin huyết tương giảm) nên không giữ được nước và các chất trong lòng mạch, làm chúng thoát ra khoang màng bụng, hình thành cổ trướng. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây ra sự tổn thương nặng nề ở gan như viêm gan, xơ gan, thậm chí ung thư gan.
4 suy nghĩ sai lầm khi ăn cơm trắng khiến sức khoẻ và tuổi thọ của bạn “tụt dốc không phanh”Bệnh thường gặp - 1 giờ trước
GĐXH - 4 suy nghĩ sai lầm khi ăn cơm trắng đang âm thầm bào mòn sức khỏe, rút ngắn tuổi thọ mà nhiều người Việt vẫn mắc phải.
Người đàn ông 47 tuổi vỡ bàng quang do làm việc này sau khi uống biaBệnh thường gặp - 3 giờ trước
GĐXH - Trượt ngã trong nhà vệ sinh sau khi nhịn tiểu lâu trong lúc uống rượu bia khiến bệnh nhân vỡ bàng quang và chấn thương gan.
Người phụ nữ 57 tuổi ở Hà Nội tức ngực, bác sĩ nội soi gắp ra thứ 'đáng sợ' bên trongBệnh thường gặp - 6 giờ trước
GĐXH - Các bác sĩ tiến hành nội soi phế quản, gắp dị vật hạt kha tử nằm sâu trong phế quản của người bệnh.
Thực phẩm màu tím: Đẹp da, tốt cho tim mạch, trẻ lâu chỉ bằng những món quen thuộcBệnh thường gặp - 7 giờ trước
GĐXH - Thực phẩm màu tím không chỉ đẹp mắt mà còn giúp bảo vệ tim mạch, cải thiện tiêu hóa, chống lão hóa và giữ não bộ minh mẫn.
Người phụ nữ bị tăng huyết áp kéo dài và hạ kali máu: Đi khám, bất ngờ phát hiện nguyên nhânBệnh thường gặp - 7 giờ trước
GĐXH - Bác sĩ chẩn đoán khối u tuyến vỏ thượng thận phải gây biến chứng tăng huyết áp và hạ kali máu kéo dài.
Cụ ông 86 tuổi ở Quảng Ninh bất ngờ phát hiện ung thư vú: Trường hợp hiếm gặp khiến nhiều người giật mìnhBệnh thường gặp - 10 giờ trước
GĐXH - Phát hiện khối u vùng vú phải phát triển to nhanh, gây đau nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt, cụ ông đi khám phát hiện ung thư vú.
Người phụ nữ 35 tuổi hôn mê, co giật toàn thân, ân hận vì 1 sai lầm trong lúc giảm cân mà nhiều người mắc phảiBệnh thường gặp - 14 giờ trước
GĐXH - Dùng thuốc giảm cân, người phụ nữ nhập viện cấp cứu trong tình trạng tiêu chảy, nôn mửa, hôn mê và co giật toàn thân.
4 loại thực phẩm quen mặt nhưng âm thầm làm tăng nguy cơ sỏi thận – bạn có đang ăn hằng ngày?Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều món ăn quen thuộc tưởng vô hại lại âm thầm hại thận, tăng nguy cơ sỏi. Điểm danh 4 thực phẩm cần lưu ý ngay.
Tin vui cho người bệnh đột quỵ: Thêm cơ hội hồi phục cho người bị đột quỵ 'quá giai đoạn vàng'Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông đột quỵ thừa nhận có thói quen hút thuốc lâu năm cùng với bệnh lý nền tăng huyết áp nhưng không điều trị liên tục.
Bất ngờ chế độ ăn của người đàn ông có huyết tương trắng như sữa, triglycerid cao gấp 80 lầnBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Thói quen ăn uống không điều độ và thường xuyên uống rượu, lại có tiền sử tăng Triglycerid máu nhưng không điều trị thuốc... đã khiến ông T. phải nhập viện vì viêm tụy cấp.
Bất ngờ 'thủ phạm' khiến người đàn ông 42 tuổi nhập viện vì bệnh thận lại chính là loại rau được nhiều người Việt yêu thíchBệnh thường gặp
GĐXH - Rau bina chứa hàm lượng cao axit oxalic, một trong những thành phần chính hình thành sỏi canxi oxalat, loại sỏi phổ biến nhất gây bệnh thận.