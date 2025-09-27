Mới nhất
6 dấu hiệu gan yếu dễ bị bỏ qua: Cảnh báo cơ thể đang kêu cứu

Thứ bảy, 20:54 27/09/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Gan yếu không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, xuống sắc mà còn tiềm ẩn bệnh nguy hiểm. Đừng chủ quan nếu bạn có 6 dấu hiệu sau.

Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể, đảm nhiệm rất nhiều chức năng quan trọng, trong đó nổi bật là chức năng chuyển hóa thức ăn, bài tiết mật, dự trữ vitamin, khoáng chất, chống độc... giúp cân bằng và duy trì sự sống.

Chức năng gan bị suy giảm còn kèm theo các triệu chứng như chán ăn, buồn nôn, chảy máu chân răng, mất ngủ, da dễ bầm tím. Người có những triệu chứng này thường xuyên nên đến ngay cơ sở y tế để thăm khám, phòng ngừa bệnh tiến triển nặng thành bệnh gan mạn tính, xơ gan, thậm chí là ung thư gan.

6 dấu hiệu nhận biết chức năng gan yếu

Da nổi mẩn ngứa là dấu hiệu của người bị yếu gan

Một trong những chức năng quan trọng của gan là thải độc, giúp cơ thể chống lại các yếu tố độc hại như rượu bia, thực phẩm nhiễm độc, thuốc uống... bằng cách chuyển hóa, làm giảm độc tính, biến các chất độc thành chất không độc hoặc ít độc hơn rồi thải ra ngoài qua phân và nước tiểu.

Do vậy, một khi chức năng gan bị suy giảm, khả năng này cũng giảm theo, làm chất độc tích tụ lại và đào thải qua da. Các triệu chứng bộc phát như nổi mẩn ngứa, mụn nhọt, phát ban từng mảng. Triệu chứng này dễ gây lầm tưởng với dị ứng da thông thường.

Vàng da

Vàng da là triệu chứng nặng cho thấy có tổn thương tắc mật trong hoặc ngoài gan. Bilirubin do gan sản xuất bình thường được dự trữ ở túi mật sau đó đổ vào tá tràng giúp tiêu hóa thức ăn.

Tuy nhiên, nếu có tình trạng tổn thương gan và đường mật, bilirubin thay vì đổ vào tá tràng sẽ được ứ đọng và hấp thu vào máu gây vàng da, vàng mắt.

Hơi thở có mùi

Gan bị tổn thương sẽ không đào thải hết các chất độc như nitơ, urê, ammonia... Những chất độc này đi tới các cơ quan khác trong cơ thể, bao gồm cả phổi, làm cho hơi thở có mùi khó chịu.

Phân và nước tiểu đổi màu  

Tổn thương nhu mô gan gây tắc mật trong gan dẫn đến hấp thu nhiều bilirubin vào máu, sau đó thải ra nước tiểu nhiều hơn bình thường, lượng bilirubin khiến nước tiểu có màu vàng sậm.

Bên cạnh đó, khi tổn thương tắc mật hoàn toàn lượng stercobilin trong phân rất ít nên phân người bệnh có màu xám nhạt hoặc bạc màu.

Mắt có quầng thâm

Biểu hiện này thường gặp ở người bị bệnh gan mạn tính, khiến gan suy yếu trong một thời gian dài. Những bệnh nhân bị phù do gan biểu hiện đôi mắt thâm đen lại càng rõ ràng hơn.

Báng bụng (cổ trướng)

Áp lực keo cũng giảm (do albumin huyết tương giảm) nên không giữ được nước và các chất trong lòng mạch, làm chúng thoát ra khoang màng bụng, hình thành cổ trướng. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây ra sự tổn thương nặng nề ở gan như viêm gan, xơ gan, thậm chí ung thư gan.

6 dấu hiệu gan yếu dễ bị bỏ qua: Cảnh báo cơ thể đang kêu cứu - Ảnh 1.7 loại đồ uống buổi sáng giúp giải độc gan thận, thanh lọc cơ thể từ bên trong

GĐXH - Bắt đầu ngày mới khỏe mạnh với 7 loại đồ uống buổi sáng đơn giản, giúp giải độc gan thận, thanh lọc cơ thể và tăng cường sức đề kháng tự nhiên.

6 dấu hiệu gan yếu dễ bị bỏ qua: Cảnh báo cơ thể đang kêu cứu - Ảnh 2.8 loại rau củ giúp thanh lọc cơ thể, tốt cho gan và thận

GĐXH - Gan và thận đóng vai trò quan trọng trong hệ thống thải độc của cơ thể. Gan giúp phá vỡ các chất độc hại, còn thận giúp lọc máu và đào thải chất thải.


Bảo An
