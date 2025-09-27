Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Thực phẩm màu tím: Đẹp da, tốt cho tim mạch, trẻ lâu chỉ bằng những món quen thuộc

Thứ bảy, 14:24 27/09/2025 | Bệnh thường gặp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thực phẩm màu tím không chỉ đẹp mắt mà còn giúp bảo vệ tim mạch, cải thiện tiêu hóa, chống lão hóa và giữ não bộ minh mẫn.

Trên bàn ăn hằng ngày, những gam màu tím từ khoai lang, nho hay việt quất không chỉ làm món ăn trông bắt mắt hơn mà còn là “trợ thủ” thầm lặng cho sức khỏe. Giàu anthocyanin, resveratrol và nhiều chất chống oxy hóa, thực phẩm màu tím được xem là “tấm lá chắn tự nhiên” giúp bảo vệ tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa, làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường trí nhớ. Vậy ăn gì, kết hợp ra sao để vừa healthy vừa trendy?

Ngọt lành từ đất – bảo vệ tim mạch, nuôi dưỡng tiêu hóa khỏe mạnh.

gọt ngào chống lão hóa, mỗi chùm nho là liều thuốc cho trái tim.

Dáng mềm mại, màu tím đặc trưng – vừa nuôi não, vừa chăm sóc tiêu hóa.

Lá tím mỏng manh nhưng ẩn chứa sức mạnh cho gan và làn da.

Việt quất được ví như món quà cho trí nhớ và sự minh mẫn.

Thực phẩm màu tím: Đẹp da, tốt tim mạch, trẻ lâu chỉ bằng những món quen thuộc - Ảnh 7.Ăn gì để tim mạch khoẻ?: 7 loại hạt giúp bảo vệ trái tim

GĐXH - 7 loại hạt tốt cho tim mạch như óc chó, hạt dẻ cười, hạnh nhân,... giàu dưỡng chất, giúp trái tim khỏe mạnh, giảm nguy cơ đột quỵ.

Thực phẩm màu tím: Đẹp da, tốt tim mạch, trẻ lâu chỉ bằng những món quen thuộc - Ảnh 8.7 thực phẩm tự nhiên giúp máu lưu thông trơn tru, trái tim khỏe mạnh hơn mỗi ngày

GĐXH - Thêm ngay 7 thực phẩm tự nhiên này vào bữa ăn hằng ngày để máu lưu thông tốt, giảm nguy cơ cục máu đông và bảo vệ trái tim.

Thực phẩm màu tím: Đẹp da, tốt tim mạch, trẻ lâu chỉ bằng những món quen thuộc - Ảnh 9.6 loại thực phẩm giàu kali nếu ăn đúng cách có thể giảm nguy cơ suy tim

GĐXH - Không chỉ tốt cho tim mạch, 6 thực phẩm giàu kali này còn giúp ổn định huyết áp, giảm nguy cơ suy tim mà nhiều người chưa biết.

 

Bảo An
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

4 loại thực phẩm quen mặt nhưng âm thầm làm tăng nguy cơ sỏi thận – bạn có đang ăn hằng ngày?

4 loại thực phẩm quen mặt nhưng âm thầm làm tăng nguy cơ sỏi thận – bạn có đang ăn hằng ngày?

8 loại rau củ giúp thanh lọc cơ thể, tốt cho gan và thận

8 loại rau củ giúp thanh lọc cơ thể, tốt cho gan và thận

Giảm cân bằng cách ăn sáng với trái cây: Lợi ích và mặt trái ít ai biết

Giảm cân bằng cách ăn sáng với trái cây: Lợi ích và mặt trái ít ai biết

7 món ăn là 'bài thuốc' giúp ngủ ngon cả đêm, tràn đầy năng lượng

7 món ăn là 'bài thuốc' giúp ngủ ngon cả đêm, tràn đầy năng lượng

Bật mí 7 thực phẩm ăn vào là đẹp, chuyên gia khuyên ai muốn giảm cân phải thử

Bật mí 7 thực phẩm ăn vào là đẹp, chuyên gia khuyên ai muốn giảm cân phải thử

Cùng chuyên mục

Người phụ nữ 57 tuổi ở Hà Nội tức ngực, bác sĩ nội soi gắp ra thứ 'đáng sợ' bên trong

Người phụ nữ 57 tuổi ở Hà Nội tức ngực, bác sĩ nội soi gắp ra thứ 'đáng sợ' bên trong

Bệnh thường gặp - 29 phút trước

GĐXH - Các bác sĩ tiến hành nội soi phế quản, gắp dị vật hạt kha tử nằm sâu trong phế quản của người bệnh.

Người phụ nữ bị tăng huyết áp kéo dài và hạ kali máu: Đi khám, bất ngờ phát hiện nguyên nhân

Người phụ nữ bị tăng huyết áp kéo dài và hạ kali máu: Đi khám, bất ngờ phát hiện nguyên nhân

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

GĐXH - Bác sĩ chẩn đoán khối u tuyến vỏ thượng thận phải gây biến chứng tăng huyết áp và hạ kali máu kéo dài.

Cụ ông 86 tuổi ở Quảng Ninh bất ngờ phát hiện ung thư vú: Trường hợp hiếm gặp khiến nhiều người giật mình

Cụ ông 86 tuổi ở Quảng Ninh bất ngờ phát hiện ung thư vú: Trường hợp hiếm gặp khiến nhiều người giật mình

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

GĐXH - Phát hiện khối u vùng vú phải phát triển to nhanh, gây đau nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt, cụ ông đi khám phát hiện ung thư vú.

Người phụ nữ 35 tuổi hôn mê, co giật toàn thân, ân hận vì 1 sai lầm trong lúc giảm cân mà nhiều người mắc phải

Người phụ nữ 35 tuổi hôn mê, co giật toàn thân, ân hận vì 1 sai lầm trong lúc giảm cân mà nhiều người mắc phải

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

GĐXH - Dùng thuốc giảm cân, người phụ nữ nhập viện cấp cứu trong tình trạng tiêu chảy, nôn mửa, hôn mê và co giật toàn thân.

4 loại thực phẩm quen mặt nhưng âm thầm làm tăng nguy cơ sỏi thận – bạn có đang ăn hằng ngày?

4 loại thực phẩm quen mặt nhưng âm thầm làm tăng nguy cơ sỏi thận – bạn có đang ăn hằng ngày?

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

GĐXH - Nhiều món ăn quen thuộc tưởng vô hại lại âm thầm hại thận, tăng nguy cơ sỏi. Điểm danh 4 thực phẩm cần lưu ý ngay.

Tin vui cho người bệnh đột quỵ: Thêm cơ hội hồi phục cho người bị đột quỵ 'quá giai đoạn vàng'

Tin vui cho người bệnh đột quỵ: Thêm cơ hội hồi phục cho người bị đột quỵ 'quá giai đoạn vàng'

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông đột quỵ thừa nhận có thói quen hút thuốc lâu năm cùng với bệnh lý nền tăng huyết áp nhưng không điều trị liên tục.

Bất ngờ chế độ ăn của người đàn ông có huyết tương trắng như sữa, triglycerid cao gấp 80 lần

Bất ngờ chế độ ăn của người đàn ông có huyết tương trắng như sữa, triglycerid cao gấp 80 lần

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Thói quen ăn uống không điều độ và thường xuyên uống rượu, lại có tiền sử tăng Triglycerid máu nhưng không điều trị thuốc... đã khiến ông T. phải nhập viện vì viêm tụy cấp.

Đừng chủ quan khi tim đập lạ: Bác sĩ chỉ ra dấu hiệu nguy hiểm ai cũng bỏ qua

Đừng chủ quan khi tim đập lạ: Bác sĩ chỉ ra dấu hiệu nguy hiểm ai cũng bỏ qua

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Tim đập loạn nhịp, hụt nhịp hay nhanh bất thường? Đây là dấu hiệu rối loạn nhịp tim bạn không được bỏ qua, cảnh báo sức khỏe tim mạch.

Bất ngờ 'thủ phạm' khiến người đàn ông 42 tuổi nhập viện vì bệnh thận lại chính là loại rau được nhiều người Việt yêu thích

Bất ngờ 'thủ phạm' khiến người đàn ông 42 tuổi nhập viện vì bệnh thận lại chính là loại rau được nhiều người Việt yêu thích

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Rau bina chứa hàm lượng cao axit oxalic, một trong những thành phần chính hình thành sỏi canxi oxalat, loại sỏi phổ biến nhất gây bệnh thận.

Lối sống hiện đại đang 'bào mòn' trái tim giới trẻ: Bác sĩ lên tiếng cảnh báo

Lối sống hiện đại đang 'bào mòn' trái tim giới trẻ: Bác sĩ lên tiếng cảnh báo

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Lối sống hiện đại của giới trẻ với căng thẳng, thức khuya, ít vận động,... đang âm thầm tác động xấu đến nhịp tim và sức khỏe tim mạch.

Xem nhiều

4 loại rau bác sĩ sống thọ ở tuổi 100 khuyên nên ăn thật nhiều: Hóa ra đang bán rẻ đầy chợ Việt, chỉ cần 10k đủ 4 người ăn

4 loại rau bác sĩ sống thọ ở tuổi 100 khuyên nên ăn thật nhiều: Hóa ra đang bán rẻ đầy chợ Việt, chỉ cần 10k đủ 4 người ăn

Bệnh thường gặp

GĐXH - "Hãy ăn thật nhiều rau như cải bó xôi, bông cải xanh, bắp cải và đậu bắp... vì những món này giúp hạ đường huyết, rất tốt cho sức khỏe", bác sĩ Kasamatsu nói.

Người đàn ông phát hiện ung thư trực tràng từ dấu hiệu rất nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông phát hiện ung thư trực tràng từ dấu hiệu rất nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp
Bất ngờ 'thủ phạm' khiến người đàn ông 42 tuổi nhập viện vì bệnh thận lại chính là loại rau được nhiều người Việt yêu thích

Bất ngờ 'thủ phạm' khiến người đàn ông 42 tuổi nhập viện vì bệnh thận lại chính là loại rau được nhiều người Việt yêu thích

Bệnh thường gặp
Người phụ nữ 62 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ 62 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp
4 loại thực phẩm quen mặt nhưng âm thầm làm tăng nguy cơ sỏi thận – bạn có đang ăn hằng ngày?

4 loại thực phẩm quen mặt nhưng âm thầm làm tăng nguy cơ sỏi thận – bạn có đang ăn hằng ngày?

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top