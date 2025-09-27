Thực phẩm màu tím: Đẹp da, tốt cho tim mạch, trẻ lâu chỉ bằng những món quen thuộc
GĐXH - Thực phẩm màu tím không chỉ đẹp mắt mà còn giúp bảo vệ tim mạch, cải thiện tiêu hóa, chống lão hóa và giữ não bộ minh mẫn.
Người phụ nữ 57 tuổi ở Hà Nội tức ngực, bác sĩ nội soi gắp ra thứ 'đáng sợ' bên trongBệnh thường gặp - 29 phút trước
GĐXH - Các bác sĩ tiến hành nội soi phế quản, gắp dị vật hạt kha tử nằm sâu trong phế quản của người bệnh.
Người phụ nữ bị tăng huyết áp kéo dài và hạ kali máu: Đi khám, bất ngờ phát hiện nguyên nhânBệnh thường gặp - 2 giờ trước
GĐXH - Bác sĩ chẩn đoán khối u tuyến vỏ thượng thận phải gây biến chứng tăng huyết áp và hạ kali máu kéo dài.
Cụ ông 86 tuổi ở Quảng Ninh bất ngờ phát hiện ung thư vú: Trường hợp hiếm gặp khiến nhiều người giật mìnhBệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Phát hiện khối u vùng vú phải phát triển to nhanh, gây đau nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt, cụ ông đi khám phát hiện ung thư vú.
Người phụ nữ 35 tuổi hôn mê, co giật toàn thân, ân hận vì 1 sai lầm trong lúc giảm cân mà nhiều người mắc phảiBệnh thường gặp - 8 giờ trước
GĐXH - Dùng thuốc giảm cân, người phụ nữ nhập viện cấp cứu trong tình trạng tiêu chảy, nôn mửa, hôn mê và co giật toàn thân.
4 loại thực phẩm quen mặt nhưng âm thầm làm tăng nguy cơ sỏi thận – bạn có đang ăn hằng ngày?Bệnh thường gặp - 19 giờ trước
GĐXH - Nhiều món ăn quen thuộc tưởng vô hại lại âm thầm hại thận, tăng nguy cơ sỏi. Điểm danh 4 thực phẩm cần lưu ý ngay.
Tin vui cho người bệnh đột quỵ: Thêm cơ hội hồi phục cho người bị đột quỵ 'quá giai đoạn vàng'Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông đột quỵ thừa nhận có thói quen hút thuốc lâu năm cùng với bệnh lý nền tăng huyết áp nhưng không điều trị liên tục.
Bất ngờ chế độ ăn của người đàn ông có huyết tương trắng như sữa, triglycerid cao gấp 80 lầnBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Thói quen ăn uống không điều độ và thường xuyên uống rượu, lại có tiền sử tăng Triglycerid máu nhưng không điều trị thuốc... đã khiến ông T. phải nhập viện vì viêm tụy cấp.
Đừng chủ quan khi tim đập lạ: Bác sĩ chỉ ra dấu hiệu nguy hiểm ai cũng bỏ quaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Tim đập loạn nhịp, hụt nhịp hay nhanh bất thường? Đây là dấu hiệu rối loạn nhịp tim bạn không được bỏ qua, cảnh báo sức khỏe tim mạch.
Bất ngờ 'thủ phạm' khiến người đàn ông 42 tuổi nhập viện vì bệnh thận lại chính là loại rau được nhiều người Việt yêu thíchBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Rau bina chứa hàm lượng cao axit oxalic, một trong những thành phần chính hình thành sỏi canxi oxalat, loại sỏi phổ biến nhất gây bệnh thận.
Lối sống hiện đại đang 'bào mòn' trái tim giới trẻ: Bác sĩ lên tiếng cảnh báoBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Lối sống hiện đại của giới trẻ với căng thẳng, thức khuya, ít vận động,... đang âm thầm tác động xấu đến nhịp tim và sức khỏe tim mạch.
4 loại rau bác sĩ sống thọ ở tuổi 100 khuyên nên ăn thật nhiều: Hóa ra đang bán rẻ đầy chợ Việt, chỉ cần 10k đủ 4 người ănBệnh thường gặp
GĐXH - "Hãy ăn thật nhiều rau như cải bó xôi, bông cải xanh, bắp cải và đậu bắp... vì những món này giúp hạ đường huyết, rất tốt cho sức khỏe", bác sĩ Kasamatsu nói.