Thực phẩm màu tím: Đẹp da, tốt cho tim mạch, trẻ lâu chỉ bằng những món quen thuộc

Trên bàn ăn hằng ngày, những gam màu tím từ khoai lang, nho hay việt quất không chỉ làm món ăn trông bắt mắt hơn mà còn là “trợ thủ” thầm lặng cho sức khỏe. Giàu anthocyanin, resveratrol và nhiều chất chống oxy hóa, thực phẩm màu tím được xem là “tấm lá chắn tự nhiên” giúp bảo vệ tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa, làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường trí nhớ. Vậy ăn gì, kết hợp ra sao để vừa healthy vừa trendy?