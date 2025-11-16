Món ăn này nhanh gọn, cực kỳ hợp ăn trong bữa cơm mùa đông: Chỉ cần đun nhỏ lửa 15 phút mà thơm mềm tuyệt hảo
Thao tác làm món ăn này cực kỳ đơn giản, chỉ trong khoảng thời gian ngắn là bạn đã có thể thưởng thức một món và đậm đà hương vị.
Chắc hẳn bạn sẽ tò mò vì yếu tố nhanh gọn, dễ làm. Tại sao lại đơn giản đến vậy? Bởi vì nguyên liệu chính là đậu phụ, một món ăn quen thuộc trong mỗi gia đình. Công thức hôm nay chỉ có thêm một chút gia vị để món ăn càng thêm mềm ngon và đậm đà.
Và loại gia vị hôm nay chúng ta dùng để nấu kèm với đậu phụ đó chính là mắm tép. Hẳn khi nhắc đến mắm tép thì bạn quá quen thuộc với món "thịt chưng mắm tép" đưa cơm trong các bữa ăn, đặc biệt là vào mùa đông. Hôm nay chúng ta hãy dùng nó nấu với đậu phụ. Chỉ cần xào mắm tép lên, sau đó cho đậu phụ vào nồi và hầm trong 15 phút. Cách này sẽ giúp đậu phụ có hương vị đậm đà hơn. Điều quan trọng là món ăn này ngon nhất khi ăn nóng - rất hợp trong tiết trời mùa đông lạnh giá.
Không dài dòng nữa, ngay dưới đây chúng tôi xin chia sẻ cách làm món đậu phụ hầm mắm tép này. Thao tác cực kỳ đơn giản, chỉ trong khoảng thời gian ngắn là bạn đã có thể thưởng thức một món và đậm đà hương vị.
Nguyên liệu làm món đậu phụ hầm mắm tép
1-2 miếng đậu phụ bản to, 3-4 thìa canh thịt chưng mắm tép, một lượng hành lá vừa đủ, một nhánh gừng nhỏ, 5 tép tỏi, 1/2 quả ớt chuông xanh. 1/2 quả ớt chuông đỏ, lượng dầu ăn thích hợp, một chút muối, một chút nước tương, bột tiêu và một chút đường.
Cách làm món đậu phụ hầm mắm tép
Bước 1: Đầu tiên, bạn rửa đậu phụ dưới vòi nước để loại bỏ bớt mùi tanh đặc trưng của đậu nành. Sau đó không cần dùng dao cắt, bạn bẻ đậu phụ bằng tay thành các miếng vừa phải, để riêng ra bát. Việc bẻ đậu phụ ra giúp bề mặt không bằng phẳng sẽ dễ hút được nhiều nước dùng hơn, từ đó khiến gia vị thấm đều vào sâu miếng đậu phụ.
Bước 2: Ớt chuông xanh và đỏ bạn loại bỏ hạt và cắt miếng lớn. Hành lá bạn rửa sạch, thái nhỏ. Gừng và tỏi bỏ vỏ, sau đó đập dập rồi băm nhỏ. Nếu thích ăn cay bạn có thể cho thêm ớt cay vào. Quan trọng nhất là gia vị "mắm tép", bạn có thể mua trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử hoặc các siêu thị. Hoặc bạn cũng có thể dùng thịt chưng mắm tép để làm món ăn này cũng vẫn rất ngon.
Bước 3: Khi đã chuẩn bị xong các nguyên liệu, bạn đặt nồi lên bếp. Cho một chút dầu ăn vào, đun nóng rồi chỉnh nhỏ lửa lại. Sau đó, đổ trực tiếp mắm tép vào nồi, xào trên lửa nhỏ cho đến khi dậy mùi thơm. Tiếp theo, cho hành lá, gừng và tỏi băm vào xào đến khi dậy mùi thơm.
Bước 4: Tiếp đó bạn cho một lượng nước sôi vừa đủ vào, đun sôi trở lại trên lửa lớn. Sau đó thả đậu phụ vào rồi nêm một chút nước tương để tăng hương vị. Nêm thêm chút muối, bột tiêu và đường cho vừa khẩu vị. Sau đó, đậy nắp và ninh trên lửa nhỏ trong 15 phút.
Bước 5: Khi hết thời gian, mở nắp nồi ra, bạn sẽ thấy đậu phụ sẽ hơi rung lên vì được hầm mềm, vừa đủ độ chín. Cuối cùng, cho ớt chuông xanh và đỏ vào nồi, đảo nhẹ, nhanh tay - chín tới, là có thể tắt bếp, cho hành lá vào rồi lấy vào nồi sứ để giữ ấm.
Thành phẩm món đậu phụ hầm mắm tép
Có lẽ với nhiều người đây là công thức nấu đậu phụ khá mới lạ. Tuy nhiên nếu một khi bạn đã thử thì sẽ tiếp tục muốn nấu đi nấu lại nhiều lần cho gia đình thưởng thức. Món ăn này được làm siêu đơn giản, ai cũng có thể dễ dàng học theo. Thành phẩm món ăn cực thơm ngon với đậu phụ đậm đà, mềm tuyệt hảo. Món ăn này thưởng thức nóng hổi là ngon nhất, phần nước dùng còn lại rất hợp để trộn cùng với cơm - một khi đã thưởng thức là rất tốn cơm!
Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món đậu phụ hầm mắm tép nhé!
