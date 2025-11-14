Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Loại rau củ quả ăn vừa no lâu, vừa cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất trong mùa đông

Thứ sáu, 07:01 14/11/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thực phẩm theo mùa không chỉ tươi ngon mà còn chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, giúp tăng cường sức khỏe. Đặc biệt vào mùa đông, khi thời tiết lạnh giá dễ gây suy giảm sức đề kháng.

Cà rốt

Cà rốt có thể ăn sống khi làm gỏi hoặc salad, nướng cùng dầu olive, hầm hoặc xay nhuyễn nấu soup. Vị ngọt tự nhiên của cà rốt giúp món ăn trở nên dễ chịu, phù hợp cả với món mặn lẫn món ngọt.

Bạn nên nấu cà rốt chín tới, kết hợp với chất béo lành mạnh như dầu olive, bơ hoặc hạt để cơ thể hấp thụ các dưỡng chất tốt hơn.

Khoai lang

Khoai lang nướng ngọt lịm là món khoái khẩu của nhiều người trong thời tiết lạnh. Đồng thời khoai lang là "ngôi sao" trong các loại củ nhờ chứa nhiều chất xơ, vitamin A và carbohydrate phức tạp.

Loại rau củ quả ăn vừa no lâu, vừa cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất trong mùa đông - Ảnh 1.

Ăn khoai lang cung cấp năng lượng bền bỉ, giúp no lâu và giảm cảm giác mệt mỏi trong mùa đông.

Ăn khoai lang cung cấp năng lượng bền bỉ, giúp no lâu và giảm cảm giác mệt mỏi trong mùa đông. Bạn cũng nên kết hợp khoai lang với dầu olive để giúp cơ thể hấp thụ các vitamin tan trong chất béo như vitamin A và E hiệu quả.

Củ dền

Củ dền có thể trồng quanh năm, nhưng thời tiết mùa đông giúp củ phát triển tốt và tích lũy nhiều đường hơn, làm cho vị ngọt đậm đà hơn. Ngoài xay sinh tố hoặc ép lấy nước, bạn có thể nấu soup hoặc salad với củ dền nướng.

Bắp cải

Bắp cải là một loại rau quen thuộc trong các bữa ăn mùa đông của nhiều gia đình. Với lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ, vitamin C, vitamin K và mangan, bắp cải không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa mà còn tăng cường khả năng miễn dịch. 

Loại rau củ quả ăn vừa no lâu, vừa cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất trong mùa đông - Ảnh 2.

Bắp cải là một loại rau quen thuộc trong các bữa ăn mùa đông của nhiều gia đình.

Các chất chống oxy hóa như anthocyanin trong bắp cải còn giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh viêm nhiễm, đặc biệt trong điều kiện thời tiết lạnh giá.

Hành và tỏi

Hành, tỏi không chỉ là gia vị mà còn là những thực phẩm prebiotic quan trọng nhờ chứa chất xơ và oligosacarit. Những hợp chất này nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh, từ đó cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể. Khi đường ruột hoạt động tốt, toàn bộ hệ miễn dịch cũng trở nên vững chắc hơn, giúp phòng ngừa các bệnh thường gặp vào mùa đông.

Mùa đông là thời điểm cơ thể dễ bị suy giảm sức đề kháng, dẫn đến nguy cơ mắc nhiều bệnh tật. Việc bổ sung các loại rau quả giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa không chỉ giúp tăng cường miễn dịch, mà còn hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Bông cải xanh

Bông cải xanh là một kho tàng dinh dưỡng với sự kết hợp hoàn hảo của các vitamin A, C, E cùng một lượng chất xơ và khoáng chất quý giá. Đây là lựa chọn tuyệt vời giúp tăng cường sức khỏe và hệ miễn dịch.

Loại rau củ quả ăn vừa no lâu, vừa cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất trong mùa đông - Ảnh 3.

Bông cải xanh là một kho tàng dinh dưỡng với sự kết hợp hoàn hảo của các vitamin A, C, E cùng một lượng chất xơ và khoáng chất quý giá.

Để tối ưu hóa giá trị dinh dưỡng từ bông cải xanh, bạn chỉ cần nấu chín sơ qua hoặc thậm chí có thể ăn sống để giữ nguyên hương vị và dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Rau bina

Rau bina, hay còn gọi là rau chân vịt, là một trong những lựa chọn hàng đầu để bổ sung dinh dưỡng vào mùa đông. Loại rau này chứa nhiều kẽm, magie, vitamin A, B, C, E, K và sắt - những dưỡng chất cần thiết giúp củng cố hệ xương và tăng cường mức độ huyết sắc tố.

Ớt chuông

Ớt chuông, với các màu sắc đa dạng như xanh, vàng và đỏ, là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Đây là loại rau ít calo nhưng rất giàu chất chống oxy hóa và có khả năng chống viêm mạnh mẽ.

Loại rau củ quả ăn vừa no lâu, vừa cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất trong mùa đông - Ảnh 4.

Ớt chuông, với các màu sắc đa dạng như xanh, vàng và đỏ, là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào.

Ăn ớt chuông thường xuyên không chỉ giúp tăng sức đề kháng mà còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng, phù hợp với những ai muốn duy trì vóc dáng trong mùa đông.

Nấm

Nấm là một nguồn thực phẩm tuyệt vời cho những ai muốn duy trì một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Với các hợp chất dinh dưỡng đặc biệt, nấm không chỉ giúp ngăn ngừa sự phát triển của các bệnh tật, mà còn hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch nhờ vào khả năng kích thích sự sản sinh tế bào bạch cầu trong cơ thể.

Thêm nấm vào các bữa ăn gia đình sẽ là một lựa chọn thông minh, nhưng bạn cần chú ý không nấu nấm quá lâu, vì quá trình chế biến kéo dài sẽ làm mất đi các chất dinh dưỡng quý giá. Hãy ưu tiên mua nấm vào buổi sáng sớm khi chúng còn tươi mới và ngon nhất.

Các loại quả mọng

Với hương vị thơm ngon và độ mọng nước tự nhiên, các loại quả mọng như mâm xôi, việt quất, chứa một lượng vitamin C và E gấp nhiều lần so với cam và chanh. Những loại quả này không chỉ dễ dàng ăn mà còn rất phù hợp cho trẻ em sau những buổi vận động mạnh, giúp bổ sung năng lượng nhanh chóng.

Loại rau củ quả ăn vừa no lâu, vừa cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất trong mùa đông - Ảnh 5.

Với hương vị thơm ngon và độ mọng nước tự nhiên, các loại quả mọng như mâm xôi, việt quất, chứa một lượng vitamin C và E gấp nhiều lần so với cam và chanh.

Kết hợp các loại quả mọng với sữa chua sẽ tạo nên một món ăn tuyệt vời, hỗ trợ tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch.

Cải bó xôi

Cải bó xôi là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, đồng thời giàu chất chống oxy hóa và beta carotene, giúp nâng cao khả năng chống viêm và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Việc chế biến không quá lâu giúp giữ lại các dưỡng chất quý giá, đồng thời làm tăng lượng vitamin A trong rau. Điều này sẽ giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn các chất dinh dưỡng thiết yếu từ cải bó xôi.

Loại rau củ quả ăn vừa no lâu, vừa cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất trong mùa đông - Ảnh 6.Kết hợp quế với thứ này thành thức uống thơm ngon giữ ấm cơ thể mùa đông

GĐXH - Sữa quế nóng là thức uống giúp giữ ấm cơ thể, dễ uống với vị ngọt dịu cùng mùi thơm thoang thoảng của quế vô cùng hấp dẫn. Bạn hãy đọc bài viết sau rồi thực hiện món sữa độc đáo này uống trong những ngày đông.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kết hợp quế với thứ này thành thức uống thơm ngon giữ ấm cơ thể mùa đông

Kết hợp quế với thứ này thành thức uống thơm ngon giữ ấm cơ thể mùa đông

Gừng kết hợp với những thứ này uống cực ngon, bổ dưỡng và giữ ấm cơ thể trong mùa đông

Gừng kết hợp với những thứ này uống cực ngon, bổ dưỡng và giữ ấm cơ thể trong mùa đông

Món nhậu ngon ngày lạnh, nồm ẩm, 'cứ mưa là thèm'

Món nhậu ngon ngày lạnh, nồm ẩm, 'cứ mưa là thèm'

Món ăn ngon cho những ngày mưa lạnh thêm ấm cúng

Món ăn ngon cho những ngày mưa lạnh thêm ấm cúng

Món ăn ngon mùa đông Hà Nội nhất định phải thử khi gió mùa về

Món ăn ngon mùa đông Hà Nội nhất định phải thử khi gió mùa về

Cùng chuyên mục

Khám phá "nước thần" của giới văn phòng: Vừa giảm cân lại thăng hạng nhan sác, dễ làm đến mức người lười cũng mê!

Khám phá "nước thần" của giới văn phòng: Vừa giảm cân lại thăng hạng nhan sác, dễ làm đến mức người lười cũng mê!

Ăn - 4 giờ trước

Đây chính là "nước thần" đang gây sốt trong giới văn phòng, được ví von là thức uống thay thế hoàn hảo cho các loại nước ngọt, trà sữa. Nguyên liệu toàn là đồ quý, nhưng cách làm thì dễ đến mức người lười nhất cũng phải làm được. Hãy click để biết công thức "thần thánh" này là gì!

Loại rau vào mùa đông càng ngon, giúp ổn định đường huyết, thêm mẹo này khi chế biến ăn là ‘nghiền”

Loại rau vào mùa đông càng ngon, giúp ổn định đường huyết, thêm mẹo này khi chế biến ăn là ‘nghiền”

Ăn - 15 giờ trước

GĐXH – Đậu cô ve tốt cho sức khỏe xương khớp, thị lực, người bị tiểu đường. Mùa đông chính vụ, rau càng có độ ngon hơn. Để giữ trọn độ giòn và hương vị đặc trưng, người nội trợ khi chế biến nên biết vài mẹo này.

'Thuốc bổ máu tự nhiên' không phải táo đỏ, mà là 1 món dân dã của người Việt, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

'Thuốc bổ máu tự nhiên' không phải táo đỏ, mà là 1 món dân dã của người Việt, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn - 18 giờ trước

GĐXH - Kiếm đâu "thuốc bổ máu tự nhiên" khi bạn không thể ăn táo đỏ?

Người sành ăn sẽ ưu ái chọn 5 loại cá này vào mùa đông: Hương vị béo ngậy và ngon miệng lại rất dễ chế biến

Người sành ăn sẽ ưu ái chọn 5 loại cá này vào mùa đông: Hương vị béo ngậy và ngon miệng lại rất dễ chế biến

Ăn - 21 giờ trước

5 loại cá này này thậm chí còn ngon hơn trong thời tiết lạnh, và những người sành ăn sẽ đặc biệt chọn chúng để chế biến cho các bữa cơm vào mùa đông.

Kết hợp quế với thứ này thành thức uống thơm ngon giữ ấm cơ thể mùa đông

Kết hợp quế với thứ này thành thức uống thơm ngon giữ ấm cơ thể mùa đông

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Sữa quế nóng là thức uống giúp giữ ấm cơ thể, dễ uống với vị ngọt dịu cùng mùi thơm thoang thoảng của quế vô cùng hấp dẫn. Bạn hãy đọc bài viết sau rồi thực hiện món sữa độc đáo này uống trong những ngày đông.

Tôi cực kỳ thích món canh này: Vừa ngon miệng lại dễ nấu, nước dùng tuyệt vị đến mức khiến bạn húp sạch đáy nồi

Tôi cực kỳ thích món canh này: Vừa ngon miệng lại dễ nấu, nước dùng tuyệt vị đến mức khiến bạn húp sạch đáy nồi

Ăn - 1 ngày trước

Khi trời lạnh, một nồi canh như thế này này sẽ khiến bạn và gia đình cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Nước dùng ngon đến mức bạn có thể muốn ăn thêm 2 bát cơm nữa.

Hot: Cứ ăn vào giờ vàng này là tự động giảm cân

Hot: Cứ ăn vào giờ vàng này là tự động giảm cân

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Khoa học chứng minh, chỉ cần điều chỉnh thời điểm "nạp năng lượng", cơ thể bạn sẽ tự động đốt mỡ thừa như một cỗ máy siêu tốc, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Nên lưu lại: Những sự thật ít người biết về thịt này là kiến thức thiết yếu bạn nên biết khi nấu ăn!

Nên lưu lại: Những sự thật ít người biết về thịt này là kiến thức thiết yếu bạn nên biết khi nấu ăn!

Ăn - 1 ngày trước

Nếu bạn cũng thích ăn thịt thì chắc chắn không nên bỏ lỡ thông tin ngắn gọn này!

Loại rau đang vào mùa, hỗ trợ giảm cân hiệu quả và phòng các bệnh tim mạch

Loại rau đang vào mùa, hỗ trợ giảm cân hiệu quả và phòng các bệnh tim mạch

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Không chỉ là món ăn dân dã, dễ chế biến, đậu đũa còn được xem là “kho dinh dưỡng tự nhiên” với hàm lượng cao protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Gừng kết hợp với những thứ này uống cực ngon, bổ dưỡng và giữ ấm cơ thể trong mùa đông

Gừng kết hợp với những thứ này uống cực ngon, bổ dưỡng và giữ ấm cơ thể trong mùa đông

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Mùa đông đến là lúc cơ thể cần sự chăm sóc đặc biệt để giữ ấm và tăng cường sức khỏe. Trong đó, nước gừng được xem là một giải pháp tự nhiên, vừa dễ thực hiện vừa mang đến nhiều lợi ích.

Xem nhiều

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

Mẹo nấu nướng

GĐXH - Tăng Thanh Hà chuộng làm các món dân dã như tép rang khế, cá nục kho, ba rọi cháy cạnh... vừa đưa cơm, vừa không tốn quá nhiều thời gian sơ chế, nấu nướng.

6 món canh ngon giúp giảm béo, ăn thay cơm tối mà không bị đói, rất tốt cho mùa đông

6 món canh ngon giúp giảm béo, ăn thay cơm tối mà không bị đói, rất tốt cho mùa đông

Ăn
Món ngon ngày lạnh: Làm thịt lợn xiên rang muối lá lốt bằng nồi chiên không dầu ngon mê ly

Món ngon ngày lạnh: Làm thịt lợn xiên rang muối lá lốt bằng nồi chiên không dầu ngon mê ly

Ăn
Loại rau giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, bán đầy ở chợ Việt, chế biến nhiều món ngon

Loại rau giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, bán đầy ở chợ Việt, chế biến nhiều món ngon

Ăn
Món ngon ngày lạnh: Chế biến thịt ba chỉ cách này vừa lạ miệng vừa đưa cơm, ai ăn cũng mê

Món ngon ngày lạnh: Chế biến thịt ba chỉ cách này vừa lạ miệng vừa đưa cơm, ai ăn cũng mê

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top