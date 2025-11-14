Loại rau củ quả ăn vừa no lâu, vừa cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất trong mùa đông
GĐXH - Thực phẩm theo mùa không chỉ tươi ngon mà còn chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, giúp tăng cường sức khỏe. Đặc biệt vào mùa đông, khi thời tiết lạnh giá dễ gây suy giảm sức đề kháng.
Cà rốt
Cà rốt có thể ăn sống khi làm gỏi hoặc salad, nướng cùng dầu olive, hầm hoặc xay nhuyễn nấu soup. Vị ngọt tự nhiên của cà rốt giúp món ăn trở nên dễ chịu, phù hợp cả với món mặn lẫn món ngọt.
Bạn nên nấu cà rốt chín tới, kết hợp với chất béo lành mạnh như dầu olive, bơ hoặc hạt để cơ thể hấp thụ các dưỡng chất tốt hơn.
Khoai lang
Khoai lang nướng ngọt lịm là món khoái khẩu của nhiều người trong thời tiết lạnh. Đồng thời khoai lang là "ngôi sao" trong các loại củ nhờ chứa nhiều chất xơ, vitamin A và carbohydrate phức tạp.
Ăn khoai lang cung cấp năng lượng bền bỉ, giúp no lâu và giảm cảm giác mệt mỏi trong mùa đông. Bạn cũng nên kết hợp khoai lang với dầu olive để giúp cơ thể hấp thụ các vitamin tan trong chất béo như vitamin A và E hiệu quả.
Củ dền
Củ dền có thể trồng quanh năm, nhưng thời tiết mùa đông giúp củ phát triển tốt và tích lũy nhiều đường hơn, làm cho vị ngọt đậm đà hơn. Ngoài xay sinh tố hoặc ép lấy nước, bạn có thể nấu soup hoặc salad với củ dền nướng.
Bắp cải
Bắp cải là một loại rau quen thuộc trong các bữa ăn mùa đông của nhiều gia đình. Với lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ, vitamin C, vitamin K và mangan, bắp cải không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa mà còn tăng cường khả năng miễn dịch.
Các chất chống oxy hóa như anthocyanin trong bắp cải còn giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh viêm nhiễm, đặc biệt trong điều kiện thời tiết lạnh giá.
Hành và tỏi
Hành, tỏi không chỉ là gia vị mà còn là những thực phẩm prebiotic quan trọng nhờ chứa chất xơ và oligosacarit. Những hợp chất này nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh, từ đó cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể. Khi đường ruột hoạt động tốt, toàn bộ hệ miễn dịch cũng trở nên vững chắc hơn, giúp phòng ngừa các bệnh thường gặp vào mùa đông.
Mùa đông là thời điểm cơ thể dễ bị suy giảm sức đề kháng, dẫn đến nguy cơ mắc nhiều bệnh tật. Việc bổ sung các loại rau quả giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa không chỉ giúp tăng cường miễn dịch, mà còn hỗ trợ sức khỏe tổng thể.
Bông cải xanh
Bông cải xanh là một kho tàng dinh dưỡng với sự kết hợp hoàn hảo của các vitamin A, C, E cùng một lượng chất xơ và khoáng chất quý giá. Đây là lựa chọn tuyệt vời giúp tăng cường sức khỏe và hệ miễn dịch.
Để tối ưu hóa giá trị dinh dưỡng từ bông cải xanh, bạn chỉ cần nấu chín sơ qua hoặc thậm chí có thể ăn sống để giữ nguyên hương vị và dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.
Rau bina
Rau bina, hay còn gọi là rau chân vịt, là một trong những lựa chọn hàng đầu để bổ sung dinh dưỡng vào mùa đông. Loại rau này chứa nhiều kẽm, magie, vitamin A, B, C, E, K và sắt - những dưỡng chất cần thiết giúp củng cố hệ xương và tăng cường mức độ huyết sắc tố.
Ớt chuông
Ớt chuông, với các màu sắc đa dạng như xanh, vàng và đỏ, là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Đây là loại rau ít calo nhưng rất giàu chất chống oxy hóa và có khả năng chống viêm mạnh mẽ.
Ăn ớt chuông thường xuyên không chỉ giúp tăng sức đề kháng mà còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng, phù hợp với những ai muốn duy trì vóc dáng trong mùa đông.
Nấm
Nấm là một nguồn thực phẩm tuyệt vời cho những ai muốn duy trì một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Với các hợp chất dinh dưỡng đặc biệt, nấm không chỉ giúp ngăn ngừa sự phát triển của các bệnh tật, mà còn hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch nhờ vào khả năng kích thích sự sản sinh tế bào bạch cầu trong cơ thể.
Thêm nấm vào các bữa ăn gia đình sẽ là một lựa chọn thông minh, nhưng bạn cần chú ý không nấu nấm quá lâu, vì quá trình chế biến kéo dài sẽ làm mất đi các chất dinh dưỡng quý giá. Hãy ưu tiên mua nấm vào buổi sáng sớm khi chúng còn tươi mới và ngon nhất.
Các loại quả mọng
Với hương vị thơm ngon và độ mọng nước tự nhiên, các loại quả mọng như mâm xôi, việt quất, chứa một lượng vitamin C và E gấp nhiều lần so với cam và chanh. Những loại quả này không chỉ dễ dàng ăn mà còn rất phù hợp cho trẻ em sau những buổi vận động mạnh, giúp bổ sung năng lượng nhanh chóng.
Kết hợp các loại quả mọng với sữa chua sẽ tạo nên một món ăn tuyệt vời, hỗ trợ tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch.
Cải bó xôi
Cải bó xôi là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, đồng thời giàu chất chống oxy hóa và beta carotene, giúp nâng cao khả năng chống viêm và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Việc chế biến không quá lâu giúp giữ lại các dưỡng chất quý giá, đồng thời làm tăng lượng vitamin A trong rau. Điều này sẽ giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn các chất dinh dưỡng thiết yếu từ cải bó xôi.
