Đây mới là cách nấu thịt kho với măng đậm đà cực ngon, hao cơm

Cách chọn mua thịt heo ngon và măng tươi sạch

Thịt heo ngon có lớp màng khô, có màu đỏ tươi, bề mặt hơi se lại, nhấn vào miếng thịt cảm nhận được độ săn chắc, đàn hồi. Mặt cắt miếng thịt có màu hồng sáng, da trắng hồng, mềm mại.

Phần mỡ có màu sáng, chắc, có mùi thịt đặc trưng. Tránh chọn thịt có màu sắc nhợt nhạt, sờ vào miếng thịt thấy nhớt, phần mỡ tối màu, có dấu hiệu bở hoặc vữa ra.

Bạn nên chọn măng có hình dạng hơi thô, dáng thẳng, không cong, còn tươi, vỏ mỏng, không bị héo và có mùi thơm đặc trưng. Không nên chọn măng có mùi hôi, lớp vỏ bên ngoài có màu bất thường như quá trắng hoặc vàng nâu, bề mặt có đốm, lá vàng và nát vì chúng có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Nguyên liệu

Thịt ba chỉ lợn 700 gr, măng tươi 300 gr, tỏi 4 tép, hành tím 3 củ, dầu ăn 2 muỗng cà phê, ớt bột 1 muỗng cà phê Nước mắm 5 muỗng cà phê Gia vị thông dụng 1 ít(đường/ bột ngọt/ tiêu xay).

Cách chế biến

Thịt lợn rửa với nước muối loãng, sau đó rửa sạch lại rồi cắt miếng nhỏ vừa ăn, để ráo. Măng rửa sạch, cắt lát mỏng. Tỏi và hành tím lột vỏ, rửa sạch, giã nát.

Cho tỏi và hành tím vào chén trộn đều cùng với 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê ớt bột, 4 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê bột ngọt, 5 muỗng cà phê nước mắm.

Để măng không bị đắng, bạn bắc nồi nước và cho măng vào luộc khoảng 5 phút tính từ lúc nước sôi, sau đó vớt măng ra, rửa lại lần nữa, để ráo.

Măng kho thấm mỡ từ thịt lợn vừa giòn vừa béo ngọt, kết hợp thịt heo mềm thấm vị đậm đà, thêm chút cay cay của ớt bột, tất cả hòa quyện với nhau trong món thịt kho măng tươi cực kỳ hấp dẫn, hao cơm.

Cho măng vừa luộc, thịt lợn cắt lát và chén gia vị hành tỏi làm ở bước 1 vào nồi, trộn đều, để yên khoảng 15 phút cho tất cả thấm gia vị.

Đặt nồi măng và thịt lên bếp, bật lửa lớn, đảo cho thịt săn lại rồi thêm vào 120ml nước, đảo đều, nấu sôi rồi hạ lửa nhỏ nấu thêm 15 phút nữa, nêm nếm gia vị vừa ăn, tắt bếp.

