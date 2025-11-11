Mới nhất
6 món canh ngon ăn thay cơm tối giúp giảm béo mà không bị đói, rất tốt cho mùa đông

Thứ ba, 10:59 11/11/2025
GĐXH - Thời tiết se lạnh, ăn một bát canh nóng để làm ấm cơ thể sẽ là sự lựa chọn rất hợp lý. Tuy nhiên bạn, nếu bạn đang bị thừa cân, bạn có thể ăn các món canh đủ chất dinh dưỡng, giúp giảm cân dưới đây thay cho bữa tối.

Theo VTC News, một chuyên gia dinh dưỡng đến từ Đài Loan (Trung Quốc) tên là Trương Ngọc Hy chia sẻ, khi thực hiện chế độ giảm cân giảm mỡ, 3 loại canh được khuyên dùng nhất là canh rau củ giàu chất xơ, canh miso, canh cá.

Dưới đây là gợi ý 6 món canh ngon cho bạn nấu ăn thay đổi hàng ngày.

Món canh ngon giảm cân: Canh cá

6 món canh ngon ăn tối giúp giảm béo hiệu quả cho mùa đông - Ảnh 1.

Cá là nguồn protein chất lượng cao, ít chất béo và cũng có thể bổ sung axit béo Omega-3.

Nếu bạn muốn ăn thịt, chuyên gia dinh dưỡng Trương Ngọc Hy khuyên bạn nên ăn canh cá tươi. Cá là nguồn protein chất lượng cao, ít chất béo và cũng có thể bổ sung axit béo Omega-3.

6 món canh ngon ăn tối giúp giảm béo hiệu quả cho mùa đông - Ảnh 2.Cách nấu canh cá thơm ngon, sạch mùi tanh

Với những cách sơ chế và nấu canh cá dưới đây, các chị em sẽ có bát canh cá không bị tanh lại thơm ngon chuẩn vị.

Món canh ngon giảm cân: Canh Havard rau củ quả

Theo Ettoday, diễn viên Vương Phi kiên trì ăn món canh Havard rau củ hàng ngày để giảm cân, giữ dáng mà không lo da dẻ bị nhăn xấu, thậm chí da ngày càng căng bóng, sáng khỏe hơn. Đây cũng là một trong những món được nhiều người ưa chuộng để giảm cân. Nguyên liệu để nấu món canh này rất đơn giản, dễ kiếm, bao gồm vài quả cà chua, súp lơ, bắp cải, cần tây, hành tây, ớt chuông.

6 món canh ngon ăn tối giúp giảm béo hiệu quả cho mùa đông - Ảnh 3.

Ngoài rau củ, diễn viên Vương Phi chế biến cho thêm chút đậu phụ (đạm thực vật) hoặc khoai lang (lượng calo thấp) nhằm no bụng hơn.

Ngoài những nguyên liệu trên, diễn viên Vương Phi chế biến cho thêm chút đậu phụ (đạm thực vật) hoặc khoai lang (lượng calo thấp) nhằm no bụng hơn.

Lý do giúp các món canh rau củ quả trở thành món ăn giúp no lâu và giảm cân là bởi vì rau củ quả giàu chất xơ, ít calo, không chứa tinh bột. Vì vậy, ăn canh rau củ sẽ giúp bạn no lâu, ít hấp thụ chất béo, từ đó kiểm soát và giảm được cân nặng.

6 món canh ngon ăn tối giúp giảm béo hiệu quả cho mùa đông - Ảnh 4.Mùa này bạn nên nấu canh bí đao nấm mỡ: Ít calo lại giàu dưỡng chất, ấm dạ dày, no lâu mà không sợ béo

Ăn sạch và nhẹ bụng không đồng nghĩa với nhạt miệng. Một bát canh bí đao nấu nấm mỡ nóng hổi vừa ấm dạ dày vừa ít calo, nước dùng trong veo mà ngọt đậm, nấu nhanh cho những ngày se lạnh.

Món canh ngon giảm cân: Canh rau củ thập cẩm với nguyên liệu chính là cà rốt, bí đỏ, súp lơ và cải bó xôi.

Tờ Lao động đăng tải, theo một nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Anh Quốc (BDA), rau củ giàu chất xơ và nước, giúp cơ thể cảm giác no lâu mà không nạp quá nhiều calo. Vitamin và khoáng chất trong rau củ cũng hỗ trợ quá trình trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả.

Đặc biệt, chất chống oxy hóa trong món canh rau củ này như beta-carotene và polyphenol giúp giảm viêm và ngăn chặn sự tích tụ mỡ nội tạng.

6 món canh ngon ăn tối giúp giảm béo hiệu quả cho mùa đông - Ảnh 5.Mẹo nấu canh rau giữ nguyên dưỡng chất

Nấu canh rau tưởng chừng đơn giản nhưng để giữ nguyên dưỡng chất thì cần một vài bí quyết nhỏ như nấu nhanh với lửa lớn và chỉ cho rau vào khi nước đã sôi.

Món canh ngon giảm cân: Canh gà nấu nấm

Canh gà nấu nấm là món ăn giàu protein nhưng ít chất béo. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), protein trong thịt gà (đặc biệt là phần ức gà) giúp tăng cường cảm giác no, giảm cảm giác thèm ăn và thúc đẩy quá trình đốt mỡ trong cơ thể.

6 món canh ngon ăn tối giúp giảm béo hiệu quả cho mùa đông - Ảnh 6.

Canh gà nấu nấm là món ăn giàu protein nhưng ít chất béo.

Nấm lại là nguồn cung cấp vitamin D và chất xơ tự nhiên, giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả. Nấm chứa beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

6 món canh ngon ăn tối giúp giảm béo hiệu quả cho mùa đông - Ảnh 7.Dễ làm món canh gà hầm rau củ

Bát canh được hầm trong 3 giờ, ngọt vị gà, ấm bụng, tốt cho tiêu hóa nhờ có hành khô, hành tím và cà rốt.

Món canh ngon giảm cân: Canh bí đỏ hầm gừng

Bí đỏ là loại thực phẩm giàu chất xơ nhưng ít calo, với chỉ khoảng 26 calo trên 100 gram. Một nghiên cứu từ Đại học Harvard cho thấy, bí đỏ chứa chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin, giúp giảm nguy cơ tích trữ mỡ thừa.

6 món canh ngon ăn tối giúp giảm béo hiệu quả cho mùa đông - Ảnh 8.

Khi bí đỏ kết hợp với gừng, món canh này giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, kích thích đốt cháy calo và giảm mỡ bụng nhanh chóng.

Khi kết hợp với gừng - một loại gia vị có đặc tính nhiệt sinh học - món canh này giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, kích thích đốt cháy calo và giảm mỡ bụng nhanh chóng. Gừng cũng giúp cải thiện hệ tiêu hóa và giảm cảm giác đầy bụng, khó chịu sau bữa ăn.

6 món canh ngon ăn tối giúp giảm béo hiệu quả cho mùa đông - Ảnh 9.Canh bí đỏ nấu kiểu này thì đến đầu bếp nhà hàng cũng phải khen ngon!

Món canh bí đỏ với phần bí mềm ngọt béo hòa cùng với nước canh thanh thanh, tôm tươi giòn ngọt hấp dẫn vô cùng!

Món canh ngon giảm cân: Canh rong biển nấu đậu phụ

Rong biển là thực phẩm giàu i-ốt, giúp tăng cường chức năng tuyến giáp - một cơ quan quan trọng trong việc kiểm soát quá trình trao đổi chất. Đậu phụ cung cấp protein thực vật chất lượng cao và ít calo.

6 món canh ngon ăn tối giúp giảm béo hiệu quả cho mùa đông - Ảnh 10.

Canh rong biển nấu đậu phụ giúp duy trì cảm giác no lâu và hạn chế cảm giác thèm ăn.

Theo nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Y khoa Hàn Quốc (KIM), canh rong biển nấu đậu phụ giúp duy trì cảm giác no lâu và hạn chế cảm giác thèm ăn. Đồng thời, rong biển chứa alginate - một hợp chất tự nhiên giúp giảm hấp thu chất béo từ thức ăn, hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả.

6 món canh ngon ăn tối giúp giảm béo hiệu quả cho mùa đông - Ảnh 11.Mẹ nấu canh rong biển kiểu này vừa ngon lại chẳng tanh, cả nhà ăn nhanh kẻo hết

Canh rong biển Hàn Quốc còn được gọi là canh sinh nhật, vì nhiều người Hàn Quốc ăn món này vào ngày sinh nhật của họ. Ở Hàn Quốc, canh rong biển thường được phục vụ cho các bà vừa sinh con, bởi vì các chất dinh dưỡng có trong rong biển giúp phục hồi và tạo nhiều sữa mẹ.

Lưu ý

Khi ăn các món canh ngon này thay cơm tối, hãy không thêm quá nhiều gia vị như muối, đường hoặc dầu mỡ để tối ưu hóa lợi ích giảm cân. Có thể ăn kèm với một ít rau sống hoặc trái cây ít đường như dưa chuột, củ đậu, bưởi, thanh long, táo ta, lê để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Theo khuyến cáo, mỗi người nên ăn từ 3 đến 5 loại rau khác nhau mỗi ngày, với tổng lượng từ 300 đến 500 gram, trong đó rau lá xanh đậm nên chiếm hơn một nửa. Rau củ quả luôn là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng, vì chúng là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào và vitamin, khoáng chất cho cơ thể.

Bạn nên ăn rau củ quả đúng mùa, không nên ăn rau của quả trái mùa.

6 món canh ngon ăn tối giúp giảm béo hiệu quả cho mùa đông - Ảnh 12.Món nhậu ngon ngày lạnh, nồm ẩm, 'cứ mưa là thèm'

GĐXH - Món nhậu ngày mưa lạnh là một trong những vấn đề được quan tâm lớn nhất của nhiều người khi không khí lạnh tràn về. Dưới đây là các món nhậu ngày mưa lạnh các bạn không nên bỏ qua.


Linh Nhi (t/h)
Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

Ăn

GĐXH – Mẹ đảm Thanh Huệ đã chia sẻ bí quyết làm món sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời trở lạnh dưới đây vừa dễ thực hiện và bổ dưỡng.

Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán

Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán

Ăn
Món ngon ngày lạnh: Làm thịt lợn xiên rang muối lá lốt bằng nồi chiên không dầu ngon mê ly

Món ngon ngày lạnh: Làm thịt lợn xiên rang muối lá lốt bằng nồi chiên không dầu ngon mê ly

Ăn
Lợi ích không ngờ với sức khỏe từ loại rau bình dân bán đầy chợ Việt

Lợi ích không ngờ với sức khỏe từ loại rau bình dân bán đầy chợ Việt

Ẩm thực 360
Món ngon ngày lạnh: Cách làm món ngon với thịt bò ngon thơm ngon như nhà hàng vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng

Món ngon ngày lạnh: Cách làm món ngon với thịt bò ngon thơm ngon như nhà hàng vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng

Ăn

