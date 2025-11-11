6 món canh ngon ăn thay cơm tối giúp giảm béo mà không bị đói, rất tốt cho mùa đông

Theo VTC News, một chuyên gia dinh dưỡng đến từ Đài Loan (Trung Quốc) tên là Trương Ngọc Hy chia sẻ, khi thực hiện chế độ giảm cân giảm mỡ, 3 loại canh được khuyên dùng nhất là canh rau củ giàu chất xơ, canh miso, canh cá.

Dưới đây là gợi ý 6 món canh ngon cho bạn nấu ăn thay đổi hàng ngày.

Món canh ngon giảm cân: Canh cá

Cá là nguồn protein chất lượng cao, ít chất béo và cũng có thể bổ sung axit béo Omega-3.

Nếu bạn muốn ăn thịt, chuyên gia dinh dưỡng Trương Ngọc Hy khuyên bạn nên ăn canh cá tươi.

Món canh ngon giảm cân: Canh Havard rau củ quả

Theo Ettoday, diễn viên Vương Phi kiên trì ăn món canh Havard rau củ hàng ngày để giảm cân, giữ dáng mà không lo da dẻ bị nhăn xấu, thậm chí da ngày càng căng bóng, sáng khỏe hơn. Đây cũng là một trong những món được nhiều người ưa chuộng để giảm cân. Nguyên liệu để nấu món canh này rất đơn giản, dễ kiếm, bao gồm vài quả cà chua, súp lơ, bắp cải, cần tây, hành tây, ớt chuông.

Ngoài rau củ, diễn viên Vương Phi chế biến cho thêm chút đậu phụ (đạm thực vật) hoặc khoai lang (lượng calo thấp) nhằm no bụng hơn.



Lý do giúp các món canh rau củ quả trở thành món ăn giúp no lâu và giảm cân là bởi vì rau củ quả giàu chất xơ, ít calo, không chứa tinh bột. Vì vậy, ăn canh rau củ sẽ giúp bạn no lâu, ít hấp thụ chất béo, từ đó kiểm soát và giảm được cân nặng.

Món canh ngon giảm cân: Canh rau củ thập cẩm với nguyên liệu chính là cà rốt, bí đỏ, súp lơ và cải bó xôi.

Tờ Lao động đăng tải, theo một nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Anh Quốc (BDA), rau củ giàu chất xơ và nước, giúp cơ thể cảm giác no lâu mà không nạp quá nhiều calo. Vitamin và khoáng chất trong rau củ cũng hỗ trợ quá trình trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả.

Đặc biệt, chất chống oxy hóa trong món canh rau củ này như beta-carotene và polyphenol giúp giảm viêm và ngăn chặn sự tích tụ mỡ nội tạng.

Món canh ngon giảm cân: Canh gà nấu nấm

Canh gà nấu nấm là món ăn giàu protein nhưng ít chất béo. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), protein trong thịt gà (đặc biệt là phần ức gà) giúp tăng cường cảm giác no, giảm cảm giác thèm ăn và thúc đẩy quá trình đốt mỡ trong cơ thể.



Nấm lại là nguồn cung cấp vitamin D và chất xơ tự nhiên, giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả. Nấm chứa beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Món canh ngon giảm cân: Canh bí đỏ hầm gừng

Bí đỏ là loại thực phẩm giàu chất xơ nhưng ít calo, với chỉ khoảng 26 calo trên 100 gram. Một nghiên cứu từ Đại học Harvard cho thấy, bí đỏ chứa chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin, giúp giảm nguy cơ tích trữ mỡ thừa.

Khi bí đỏ kết hợp với gừng, món canh này giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, kích thích đốt cháy calo và giảm mỡ bụng nhanh chóng.

Khi kết hợp với gừng - một loại gia vị có đặc tính nhiệt sinh học - món canh này giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, kích thích đốt cháy calo và giảm mỡ bụng nhanh chóng. Gừng cũng giúp cải thiện hệ tiêu hóa và giảm cảm giác đầy bụng, khó chịu sau bữa ăn.

Món canh ngon giảm cân: Canh rong biển nấu đậu phụ

Rong biển là thực phẩm giàu i-ốt, giúp tăng cường chức năng tuyến giáp - một cơ quan quan trọng trong việc kiểm soát quá trình trao đổi chất. Đậu phụ cung cấp protein thực vật chất lượng cao và ít calo.

Canh rong biển nấu đậu phụ giúp duy trì cảm giác no lâu và hạn chế cảm giác thèm ăn.

Theo nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Y khoa Hàn Quốc (KIM), canh rong biển nấu đậu phụ giúp duy trì cảm giác no lâu và hạn chế cảm giác thèm ăn. Đồng thời, rong biển chứa alginate - một hợp chất tự nhiên giúp giảm hấp thu chất béo từ thức ăn, hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả.

Lưu ý Khi ăn các món canh ngon này thay cơm tối, hãy không thêm quá nhiều gia vị như muối, đường hoặc dầu mỡ để tối ưu hóa lợi ích giảm cân. Có thể ăn kèm với một ít rau sống hoặc trái cây ít đường như dưa chuột, củ đậu, bưởi, thanh long, táo ta, lê để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng. Theo khuyến cáo, mỗi người nên ăn từ 3 đến 5 loại rau khác nhau mỗi ngày, với tổng lượng từ 300 đến 500 gram, trong đó rau lá xanh đậm nên chiếm hơn một nửa. Rau củ quả luôn là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng, vì chúng là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào và vitamin, khoáng chất cho cơ thể. Bạn nên ăn rau củ quả đúng mùa, không nên ăn rau của quả trái mùa.



