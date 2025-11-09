Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Món ngon ngày lạnh: Chế biến thịt ba chỉ cách này vừa lạ miệng vừa đưa cơm, ai ăn cũng mê

Chủ nhật, 17:01 09/11/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Nếu đã ngán món luộc hay rang quen thuộc, bạn có thể thử làm hai món ngon ngày lạnh với thịt ba chỉ bằng cách chế biến dễ làm khi chỉ thêm nguyên liệu này. Món ăn vừa lạ miệng, thơm ngon 'đưa cơm' ngày lạnh.

Món ngon ngày lạnh: Thịt ba chỉ cuộn sốt gừng và kho mía dễ làm - Ảnh 1.Món ngon ngày lạnh: Làm thịt lợn xiên rang muối lá lốt bằng nồi chiên không dầu ngon mê ly

GĐXH – Với vài bước đơn giản theo hướng dẫn của mẹ đảm Thanh Huệ, mọi người có thể dễ dàng chế biến được món ngon ngày lạnh với thịt lợn lạ miệng, ai ăn cũng mê dưới đây.

Thời tiết chuyển lạnh, mâm cơm gia đình sẽ thêm ấm cúng với những món ăn đậm vị, béo ngậy từ thịt ba chỉ. Bạn có thể tham khảo cách chế biến hai món ngon ngày lạnh với thịt ba chỉ dưới đây của các mẹ đảm.

Món ngon ngày lạnh: Thịt ba chỉ cuộn sốt gừng thấm vị, lạ miệng, ăn hoài không chán

Thịt ba chỉ cuộn sốt gừng là món ăn vừa lạ miệng vừa đưa cơm với hương vị béo của thịt lợn và thơm, ấm bụng từ gừng. Mỗi lát thịt cắt mỏng, quyện cùng nước sốt đậm đà, ai ăn cũng sẽ phải xuýt xoa.

Nguyên liệu làm thịt ba chỉ sốt gừng:

+ 500gr thịt ba chỉ

+ 60ml nước tương, 30ml rượu nấu ăn

+ 20gr đường

+ 1 củ hành tím, 3 lát gừng đập dập, 2 cánh hoa hồi

+ 2 cọng hành lá, 4 tép tỏi

Phần nước sốt: 2 muỗng cà phê dầu ăn và nước canh tương, 1 muỗng canh dầu hào. ½ muỗng canh đường và giấm, 1 muỗng cà phê tương ớt. 20gr gừng bào sợi, 2 tép tỏi băm, ít bột bắp hòa cùng nước lạnh.

Món ngon ngày lạnh: Thịt ba chỉ cuộn sốt gừng và kho mía dễ làm - Ảnh 2.

Thịt ba chỉ cuộn sốt gừng

Cách làm thịt ba chỉ sốt gừng:

Bước 1: Thịt đem cạo bì, rửa sạch rồi thấm khô. Đem cuộn tròn miếng thịt ba chỉ theo chiều dọc rồi dùng dây buộc chặt để cố định.

Bước 2: Cho nước tương, rượu nấu ăn, đường cùng chút nước lạnh vào cùng với hành, gừng, hoa hồi vào nồi. Sau đó cho thịt vào, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa liu riu, nấu khoảng 1 giờ 15 phút. Trong quá trình nấu, bạn cần lật đều các mặt để cho ngấm ra vị.

Khi thịt đã chín, bạn gắp ra để nguội rồi cho vào tủ lạnh khoảng 1 – 2 tiếng để thịt săn lại.

Bước 3: Trong quá trình đợi, bạn làm nước sốt gừng bằng cách phi thơm tỏi, cho gừng vào đảo đều rồi thêm hỗn hợp nước tương, dầu hào, giấm, tương ớt, đường vào đun nhỏ lửa đến khi sôi lăn tăn. Thêm bột bắp khuấy đến khi sốt sệt.

Bỏ thịt ra thái từng lát, sau đó rưới sốt gừng lên trên hoặc dọn kèm chén sốt chấm riêng.

Món ngon ngày lạnh: Thịt ba chỉ kho mía

Thịt ba chỉ kho mía là món ăn dân dã nhưng lại mang hương vị rất đặc biệt. Mía khi đã nướng có mùi thơm ngọt dịu đem kho cùng với thịt vừa giúp món ăn lên màu đẹp mà có vị ngọt thanh, lạ miệng.

Nguyên liệu làm món thịt kho mía

+ 500gr thịt lợn ba chỉ

+ 1 khúc mía

+ Hành lá, tỏi, gừng, ớt

+ Gia vị hạt nêm, xì dầu, đường, rượu trắng

Cách làm món thịt ba chỉ kho mía:

Bước 1: Thịt ba chỉ cạo sạch bì, rửa kỹ rồi cắt khúc, cho vào luộc sơ cho ra bọt bẩn. Sau đó, đem ướp thịt ba chỉ cùng với 2 thìa cơm xì dầu, 1 thìa đường, 2 thìa rượu trắng trong khoảng 15 phút để thấm gia vị.

Bước 2: Mía khi còn nguyên vỏ đem nướng, bóc vỏ, chẻ nhỏ.

Bước 3: Thịt lợn đem áp chảo cho vàng đều hai mặt.

Bước 4: Cho mía, tỏi, gừng, ớt, hành lá vào chảo xào sơ. Nước sốt pha gồm thìa dầu hào, thìa đường, ít rượu trắng và ít nước vào nồi và xếp thịt đã rán vào. Nêm gia vị hạt nêm, nước hàng và đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, kho liu riu tới khi nước sánh lại, thịt mềm là được.

Món ngon ngày lạnh: Thịt ba chỉ cuộn sốt gừng và kho mía dễ làm - Ảnh 3.

Thịt ba chỉ kho mía có mùi thơm, ăn ngọt vị

Món ăn này ăn cùng với cơm trắng rất đưa cơm. Thịt ba chỉ kho mía, miếng thịt mềm ngọt thanh, hương thương của mía rất đưa cơm.

Món ngon ngày lạnh: Thịt ba chỉ cuộn sốt gừng và kho mía dễ làm - Ảnh 4.Món ngon ngày lạnh: Cách làm món ngon với thịt bò ngon thơm ngon như nhà hàng vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng

GĐXH – Thịt bò là thực phẩm quan thuộc, dễ chế biến và có giá trị cao. Dưới đây, mẹ đảm Hòa Hương đã chia sẻ một món ngon ngày lạnh vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng để đổi vị cho gia đình cuối tuần

Món ngon ngày lạnh: Thịt ba chỉ cuộn sốt gừng và kho mía dễ làm - Ảnh 5.Thử ngay cách làm món ngon dân dã thơm nức mũi, giòn sần sật từ một bộ phận của lợn giá siêu rẻ

GĐXH - Bạn hãy thử ngay cách làm món ngon với bộ phận từ lợn vừa ngon vừa bổ dưỡng cho ngày lạnh dưới đây. Các món ngon này sẽ khiến ai thử một lần cũng khó quên vì hương vị hấp dẫn và giòn sần sật, “đưa cơm”.

Hà My
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán

Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

Thứ rau mùa đông giúp xương khớp khỏe mạnh, nấu vài phút là có món ngon ấm bụng, bổ dưỡng trời lạnh

Thứ rau mùa đông giúp xương khớp khỏe mạnh, nấu vài phút là có món ngon ấm bụng, bổ dưỡng trời lạnh

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'mukbang' món lá chuối chiên giòn, có gì đặc biệt?

Trào lưu 'mukbang' món lá chuối chiên giòn, có gì đặc biệt?

Ăn - 9 phút trước

GĐXH - Trong thế giới ẩm thực đang phát triển không ngừng trên mạng xã hội, đôi khi những món ăn "độc lạ" nhất lại xuất phát từ những nguyên liệu tưởng chừng như giản dị, quen thuộc nhất. Và gần đây, tâm điểm chú ý của cộng đồng ẩm thực, đặc biệt là trên nền tảng TikTok, chính là món lá chuối chiên giòn.

Món ngon cực dễ làm giúp nuôi dưỡng 'thân an, tâm an' của Hồ Quỳnh Hương

Món ngon cực dễ làm giúp nuôi dưỡng 'thân an, tâm an' của Hồ Quỳnh Hương

Ăn - 3 giờ trước

GĐXH - Cơm gạo lứt ăn kèm nấm kho, canh rau ngót, bầu luộc của Hồ Quỳnh Hương chỉ mất khoảng 20 phút chuẩn bị song cung cấp đủ nhóm dinh dưỡng cho cơ thể, sắc vóc.

Bữa cơm mùa đông bạn nên ăn loại thực phẩm màu trắng này: Chỉ cần xào 5 phút là có món ăn giòn tan, đậm đà

Bữa cơm mùa đông bạn nên ăn loại thực phẩm màu trắng này: Chỉ cần xào 5 phút là có món ăn giòn tan, đậm đà

Ăn - 4 giờ trước

Độ giòn và béo mềm của các nguyên liệu hòa quyện, tạo nên những lớp vị riêng biệt trong từng miếng ăn, cực ngon.

6 công thức sữa đậu nành cực tốt

6 công thức sữa đậu nành cực tốt

Ăn - 8 giờ trước

Hãy kết hợp đậu nành với các nguyên liệu phù hợp với đặc điểm mùa đông để dưỡng ẩm, tăng cường chức năng tỳ vị.

6 công thức sữa đậu nành cực tốt: Phụ nữ hãy luân phiên uống trong mùa đông để dưỡng ẩm da, bổ tỳ vị

6 công thức sữa đậu nành cực tốt: Phụ nữ hãy luân phiên uống trong mùa đông để dưỡng ẩm da, bổ tỳ vị

Ăn - 19 giờ trước

Hãy kết hợp đậu nành với các nguyên liệu phù hợp với đặc điểm mùa đông để dưỡng ẩm, tăng cường chức năng tỳ vị.

Không ngờ kết hợp 2 nguyên liệu này rồi đun lên lại có thể giúp tôi giảm cân nhanh và chống lạnh thần kỳ!

Không ngờ kết hợp 2 nguyên liệu này rồi đun lên lại có thể giúp tôi giảm cân nhanh và chống lạnh thần kỳ!

Ăn - 21 giờ trước

Hôm nay tôi mới biết kết hợp táo và gừng có tác dụng tuyệt vời. Nó phát huy tác dụng kỳ diệu sau 3 ngày sử dụng. Phương pháp này rất đơn giản, và bất kỳ ai thử cũng sẽ thấy hiệu quả.

Món rau người Nhật rất chuộng vì khả năng ngừa ung thư, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Món rau người Nhật rất chuộng vì khả năng ngừa ung thư, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Trong mâm cơm Nhật luôn có một món rau "nhớt nhớt" tưởng chừng đơn sơ nhưng lại là "vũ khí bí mật" giúp họ duy trì làn da căng mịn, vóc dáng gọn gàng và phòng chống bệnh tật.

Món ăn của Đoàn Di Băng 'gây sốt' trở lại

Món ăn của Đoàn Di Băng 'gây sốt' trở lại

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Chia sẻ của Đoàn Di Băng về món trứng gà lộn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Đừng chỉ ăn củ, lá loại cây này quý như "nhân sâm người nghèo", ở quê rất nhiều bỏ qua quá phí

Đừng chỉ ăn củ, lá loại cây này quý như "nhân sâm người nghèo", ở quê rất nhiều bỏ qua quá phí

Ăn - 2 ngày trước

Có một loại rau khi xưa thường được dùng được chống đói nhưng không phải ai cũng biết loại rau này lại bổ dưỡng ngang với nhân sâm.

Loại rau từng có giá hơn 300.000 đồng/kg vẫn được săn lùng, nghe tên đã thấy sang chảnh, được Ngọc Trinh ưa dùng

Loại rau từng có giá hơn 300.000 đồng/kg vẫn được săn lùng, nghe tên đã thấy sang chảnh, được Ngọc Trinh ưa dùng

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Vì những giá trị dinh dưỡng cao tốt cho sức khỏe, loại rau đắt đỏ này thường xuyên có trong thực đơn làm đẹp của Ngọc Trinh.

Xem nhiều

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

Ăn

GĐXH – Mẹ đảm Thanh Huệ đã chia sẻ bí quyết làm món sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời trở lạnh dưới đây vừa dễ thực hiện và bổ dưỡng.

Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán

Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán

Ăn
Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Ăn
Món ngon ngày lạnh: Làm thịt lợn xiên rang muối lá lốt bằng nồi chiên không dầu ngon mê ly

Món ngon ngày lạnh: Làm thịt lợn xiên rang muối lá lốt bằng nồi chiên không dầu ngon mê ly

Ăn
Đừng chỉ ăn củ, lá loại cây này quý như "nhân sâm người nghèo", ở quê rất nhiều bỏ qua quá phí

Đừng chỉ ăn củ, lá loại cây này quý như "nhân sâm người nghèo", ở quê rất nhiều bỏ qua quá phí

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top