Cho 2 quả trứng vào trộn với bột mì, cán mỏng và cắt thành từng dải...: Món ngon khiến cả gia đình phấn khích ăn sạch trong nháy mắt
Nguyên liệu để làm món ăn vặt này cực đơn giản, sẵn có trong bếp, bạn chỉ việc trộn nhanh và đem chiên trong nháy mắt là xong mà thơm ngon, giòn bùi vô cùng!
Những cơn mưa giao mùa thu-đông dai dẳng cộng với những đợt gió mùa bắt đầu tràn về khiến căn nhà của chúng ta trở nên lạnh buốt, ẩm thấp... Khung cảnh ấy khiến chúng ta muốn có một món gì đó nhâm nhi cùng tách trà nóng hoặc ly sữa trong bữa xế hoặc dùng làm bữa sáng cũng rất hợp vị và cảm thấy vô cùng dễ chịu. May mắn thay, chúng ta có những công thức món ngon hợp thời tiết để giúp cả nhà phấn chấn hơn. Và đây là một món ăn làm cực đơn giản mà ngon miệng cho gia đình nhâm nhi cùng nhau. Nguyên liệu làm món ăn này chỉ là trứng gà và bột mì mà lại thơm phức! Ai cũng khen ngon. Ngay dưới đây chúng tôi tôi chia sẻ công thức món ăn vặt ngon lành này với mọi người. Bạn hãy thử làm cho gia đình thưởng thức trong những ngày mùa đông nhé!
Nguyên liệu làm món bánh mè chiên
300g bột mì ít gluten, 2 quả trứng gà (khoảng 110g), 80g đường, 50g dầu ăn, 5g bột nở, lượng mè trắng vừa phải.
Cách làm món bánh mè chiên
Bước 1: Đập 2 quả trứng vào âu trộn, sau đó thêm đường trắng và dầu ăn, đánh tan cho đến khi đường tan hết. Sau khi các hỗn hợp hòa quyện, bạn rây bột mì vào rồi thêm bột nở. Dùng phới trộn đều cho đến khi thành khối bột đồng nhất. Nếu bột hơi khô, bạn có thể thêm chút nước. Tiếp đó bạn nhào bột thành khối tròn. Việc thêm dầu ăn vào sẽ giúp bột không bị dính vào tay khi nhào. Phủ kín khối bột đã nhào bằng màng bọc thực phẩm và để bột nghỉ trong khoảng 20 phút.
Bước 2: Sau đó rắc một ít bột mì khô lên thớt, lấy bột ra (không cần nhào), cán thành hình chữ nhật dày khoảng 1cm. Cắt khối bột đã cán mỏng thành ba phần bằng nhau, sau đó cắt thành những dải ngắn hình trụ. Xịt một ít nước lên những dải bột. Sau đó cho vào bát mè, lăn qua và dùng tay bóp nhẹ để mè không bị rơi ra khỏi dải bột, giúp mè bám chặt hơn.
Bước 3: Đổ lượng dầu ăn sao cho ngập nửa chảo. Khi dầu nóng khoảng 50%, dùng đũa chọc vào, dầu sẽ nổi bọt nhỏ. Cho từng dải bánh vào chảo dầu nóng, chiên từ từ trên lửa vừa nhỏ. Khi chúng nổi lên, dùng đũa đảo nhẹ để mì không bị cháy, giúp bánh vàng đều. Chiên cho đến khi vàng nâu và nứt ra, sau đó vớt ra khỏi dầu và để ráo. Như vậy là món ăn đã hoàn thành!
Lưu ý: Dùng bột mì ít gluten để làm, giúp bánh dễ nứt/mở hơn khi chiên. Bánh mềm và giòn, có kết cấu như bánh quy bơ.
Thành phẩm món bánh mè chiên
Bánh mè chiên hoàn thành với độ giòn, ngọt, thơm ngon, vị ngọt vừa phải, trẻ em và người già đều yêu thích. Đây là món ăn vặt được làm tại gia nên không chứa chất phụ gia, bạn có thể yên tâm thưởng thức. Sau khi nguội, dùng tay xé nhỏ. Bánh mềm, ngon và không hề ngấy. Công thức rất đơn giản, đảm bảo bạn sẽ làm được khi xem công thức.
Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món bánh mè chiên!
