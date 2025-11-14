Loại củ được ví như 'sâm trong nước' xưa mọc dại không ai lấy nay là đặc sản: 10+ món ngon cho mâm cơm gia đình

Món củ niễng xào tỏi là một món ăn đơn giản nhưng rất thú vị và dễ làm. Chỉ cần sử dụng củ niễng và tỏi, bạn đã có thể tạo ra một món ăn ngon và được cả gia đình yêu thích. Củ niễng sau khi được xào chín vẫn giữ được độ giòn đặc trưng, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo với hương thơm thơm phức từ tỏi. Tỏi được phi cho vàng, tạo ra một hương vị quyến rũ khi kết hợp với củ niễng. Để thưởng thức món củ niễng xào tỏi, bạn có thể ăn kèm với cơm nóng. Dù chỉ là một bữa ăn đơn giản nhưng độ ngon thì “khỏi phải bàn”.