Loại củ được ví như 'sâm trong nước' xưa mọc dại không ai lấy nay là đặc sản: 10+ món ngon cho mâm cơm gia đình

Thứ sáu, 12:01 14/11/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Loại củ này đem xào hay kho đều cực kỳ ngon, ai ăn cũng thích mê.

Củ niễng - "sâm trong nước"

Củ niễng - đặc sản thơm ngon như sâm trong nước của việt nam - Ảnh 1.

Nhắc tới những loại rau củ ngon của mùa thu đông thì chắc chắn phải gọi tên củ niễng. Đây là một bộ phận của cây niễng hay có nơi gọi là cây lúa bắp. Hình dáng của loại cây này trông gần giống cây sả, cũng cho thu hoạch củ nhưng hương vị và cách chế biến hoàn toàn khác. Cây niễng phát triển tốt ở những vùng đất thấp, trũng và nơi có bùn lầy, ngập nước. Hiện nay, củ niễng được trồng ở nhiều nơi nhưng ngon nhất là niễng ở Nam Định (cũ) nay là tỉnh Ninh Bình.

Củ niễng - đặc sản thơm ngon như sâm trong nước của việt nam - Ảnh 2.

Mỗi năm, củ niễng chỉ có duy nhất một mùa, thu hoạch vào khoảng từ giữa tháng 10 đến hết tháng 11 dương lịch. Người ta lấy củ niễng về bóc bỏ phần vỏ bên ngoài rồi đem nấu thành những món ngon. Trước kia, củ niễng là loại rau củ bình dân, đem bán cũng chẳng ai mua. Ngày nay, niễng thành đặc sản, người thành phố phải săn lùng mới mua được vì rất nhanh hết. Trung bình, giá củ niễng lúc vào mùa dao động từ 25.000 đồng - 50.000 đồng/bó. Loại củ này có vị ngọt, bùi bùi và mùi thơm cực kỳ dễ chịu. Người ta thường đem chế biến củ niễng theo nhiều cách, trong đó phổ biến nhất là niễng xào trứng và xào thịt bò.

Củ niễng - đặc sản thơm ngon như sâm trong nước của việt nam - Ảnh 3.

Ngoài ra, trong củ niễng cũng chứa nhiều protein, chất xơ, carbohydrate cùng các vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin B1, B12, E, kẽm, sắt, canxi, kali, magie tốt cho sức khỏe. Chẳng thế mà dân gian ví củ niễng như “thủy trung sâm” hay “sâm trong nước”.

Món ngon với củ niễng

Củ niễng xào thịt bò

Củ niễng - đặc sản thơm ngon như sâm trong nước của việt nam - Ảnh 4.

Củ niễng xào thịt bò là một món ăn ngon với sự kết hợp hài hòa giữa củ niễng bùi bùi, giòn giòn và thịt bò thơm ngon. Khi xào cùng nhau, hai nguyên liệu này tạo ra một món ăn có mùi hương hấp dẫn và hương vị tuyệt vời. Thịt bò được xào vừa chín tới, không quá dai, kết hợp với củ niễng lạ miệng, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực thú vị. Khi thưởng thức món này, việc ăn kèm với một chén nước mắm cay cay tạo ra một hương vị đậm đà và ngon miệng hơn. Món củ niễng xào thịt bò là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn thưởng thức một món ăn mới mẻ, đơn giản và đầy hấp dẫn.

Củ niễng xào trứng

Củ niễng - đặc sản thơm ngon như sâm trong nước của việt nam - Ảnh 5.

Nếu bạn đang thắc mắc củ niễng nấu món gì ngon thì hãy thử xào loại củ này chung với trứng. Đây là một món ăn đơn giản nhưng vô cùng hấp dẫn, sử dụng những nguyên liệu phổ biến có sẵn trong gian bếp. Khi kết hợp củ niễng, trứng và các gia vị lại với nhau sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm thị giác và vị giác tuyệt vời.

Củ niễng xào tỏi

Củ niễng - đặc sản thơm ngon như sâm trong nước của việt nam - Ảnh 6.

Món củ niễng xào tỏi là một món ăn đơn giản nhưng rất thú vị và dễ làm. Chỉ cần sử dụng củ niễng và tỏi, bạn đã có thể tạo ra một món ăn ngon và được cả gia đình yêu thích. Củ niễng sau khi được xào chín vẫn giữ được độ giòn đặc trưng, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo với hương thơm thơm phức từ tỏi. Tỏi được phi cho vàng, tạo ra một hương vị quyến rũ khi kết hợp với củ niễng. Để thưởng thức món củ niễng xào tỏi, bạn có thể ăn kèm với cơm nóng. Dù chỉ là một bữa ăn đơn giản nhưng độ ngon thì “khỏi phải bàn”.

Củ niễng xào rươi

Củ niễng - đặc sản thơm ngon như sâm trong nước của việt nam - Ảnh 7.

Rươi là một nguyên liệu có mùi vị độc đáo và bổ dưỡng, khi kết hợp với củ niễng sẽ tạo ra một món ăn thú vị và mới lạ. Khi xào, rươi và củ niễng sẽ thấm đều gia vị, mang lại hương vị đặc trưng và độ giòn tự nhiên. Khi nhai, bạn sẽ cảm nhận được sự kết hợp giữa mùi vị lạ miệng của rươi và độ ngọt tự nhiên của củ niễng. Món ăn này thích hợp khi ăn kèm với cơm nóng, đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho một bữa cơm gia đình.

Củ niễng kho

Củ niễng - đặc sản thơm ngon như sâm trong nước của việt nam - Ảnh 8.

Món củ niễng kho không chỉ ngon mà còn rất bổ dưỡng. Củ niễng là một nguồn cung cấp chất xơ và nhiều dưỡng chất quan trọng khác. Khi kho, củ niễng giữ được độ giòn tự nhiên và dinh dưỡng, tạo ra một món ăn giàu chất dinh dưỡng cho cả gia đình.

Củ niễng xào ba chỉ

Củ niễng - đặc sản thơm ngon như sâm trong nước của việt nam - Ảnh 9.

Món củ niễng xào ba chỉ cũng là một gợi ý thích hợp nếu bạn đang không biết củ niễng nấu món gì ngon, lạ miệng. Đây là một sự kết hợp tuyệt vời giữa củ niễng giòn rụm và thịt ba chỉ mềm thơm. Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được sự tươi ngon của củ niễng cùng với vị béo ngậy của ba chỉ, tạo nên hương vị hòa quyện ngon mê ly.

Củ niễng xào chay

Củ niễng - đặc sản thơm ngon như sâm trong nước của việt nam - Ảnh 10.

Củ niễng xào chay là một món ăn ngon lành và thanh đạm, chỉ cần sử dụng củ niễng là đã có thể tạo ra một bữa ăn phong phú cho cả gia đình. Cách làm củ niễng xào chay rất đơn giản, chỉ cần nêm nếm gia vị một cách khéo léo, bạn sẽ có một món ăn với màu sắc đẹp mắt và hương thơm hấp dẫn. Củ niễng khi xào vẫn giữ được độ giòn, đồng thời thấm đều gia vị. Khi ăn kèm với cơm nóng, món củ niễng xào chay trở nên hoàn hảo hơn. Hương vị độc đáo và độ tươi của củ niễng sẽ làm cho bữa ăn trở nên cuốn hút và thú vị.

Cháo củ niễng

Củ niễng - đặc sản thơm ngon như sâm trong nước của việt nam - Ảnh 11.

Cháo củ niễng không chỉ mang lại hương vị tuyệt vời mà còn có tác dụng thanh nhiệt và giải độc, đặc biệt tốt cho những người bị tiểu đường và cao huyết áp. Củ niễng được ninh chín cùng với gạo, tạo ra hương vị tuyệt vời, thơm ngon khó cưỡng. Bạn vẫn cảm nhận được độ giòn và hương vị đặc trưng của củ niễng hòa quyện trong từng miếng cháo. Cháo sẽ thật ngon khi ăn nóng, đặc biệt khi rắc thêm một chút tiêu xay, hành và ngò để giúp tăng thêm hương vị và sự thú vị cho món ăn.

Củ niễng xào bánh gạo

Củ niễng - đặc sản thơm ngon như sâm trong nước của việt nam - Ảnh 12.

Đây là một sự kết hợp thú vị giữa bánh gạo mềm dai và củ niễng giòn tan. Món ăn này không chỉ có vẻ ngoài hấp dẫn với sự pha trộn màu sắc của rau củ, mà còn mang lại hương vị tuyệt vời. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được độ giòn của rau củ cùng với độ mềm dẻo của bánh gạo. Cả hai thành phần này đều thấm đều gia vị, tạo nên một món ăn có mùi vị đặc trưng khó quên. Món củ niễng xào bánh gạo có thể được ăn như một món ăn chơi hoặc kết hợp với cơm đều giúp bạn cảm thấy ngon miệng.

Củ niễng xào xúc xích

Củ niễng - đặc sản thơm ngon như sâm trong nước của việt nam - Ảnh 13.

Món củ niễng xào xúc xích có cách làm đơn giản, không tốn nhiều thời gian và mang lại thành phẩm thơm ngon, dễ ăn cho mọi lứa tuổi. Củ niễng và nấm được sử dụng trong món này mang đến hương vị ngọt tự nhiên. Khi kết hợp với xúc xích mềm mềm dai dai, tất cả được nêm nếm một cách vừa vặn, tạo nên một món ăn có hương vị độc đáo. Món ăn này thường được ăn kèm với cơm nóng và chấm với một chén nước mắm cay nồng để giúp tổng thể món ăn trở nên hấp dẫn và đậm đà hơn.

Củ niễng xào tôm

Củ niễng - đặc sản thơm ngon như sâm trong nước của việt nam - Ảnh 14.

Củ niễng xào tôm là một món ăn ngon với sự kết hợp giữa củ niễng giòn ngọt tự nhiên và tôm tươi ngon. Đây là một món ăn đa dụng và phổ biến. Bạn có thể thưởng thức món ngon này trong các bữa trưa, bữa tối hoặc thậm chí dùng làm món nhắm trong các buổi tiệc. Cách làm đơn giản và nguyên liệu dễ tìm, món củ niễng xào tôm là một lựa chọn tuyệt vời cho những người yêu thích hương vị sáng tạo và sự kết hợp ngon miệng.

Củ niễng - đặc sản thơm ngon như sâm trong nước của việt nam - Ảnh 15.'Thuốc bổ máu tự nhiên' không phải táo đỏ, mà là 1 món dân dã của người Việt, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Kiếm đâu "thuốc bổ máu tự nhiên" khi bạn không thể ăn táo đỏ?

Củ niễng - đặc sản thơm ngon như sâm trong nước của việt nam - Ảnh 16.Loại rau đang vào mùa, hỗ trợ giảm cân hiệu quả và phòng các bệnh tim mạch

GĐXH - Không chỉ là món ăn dân dã, dễ chế biến, đậu đũa còn được xem là “kho dinh dưỡng tự nhiên” với hàm lượng cao protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Phương Nghi (t/h)
