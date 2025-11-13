Người sành ăn sẽ ưu ái chọn 5 loại cá này vào mùa đông: Hương vị béo ngậy và ngon miệng lại rất dễ chế biến

Theo kinh nghiệm dân gian, vạn vật vào mùa đông dường như "đi trốn", ẩn nấp - ngủ đông. Do đó những nguyên liệu tươi ngon cũng gần như hiếm, giá cả đắt đỏ. Vậy nhưng mùa đông lại là thời điểm tuyệt vời để ăn cá bởi có nhiều loại cá biển và cá nước ngọt trở nên béo mềm, tươi rói, đạt đến độ ngon nhất.

Cá cũng là loại nguyên liệu có rất nhiều lợi ích sức khỏe! Nó giàu protein, ít chất béo, bổ dưỡng và dễ tiêu hóa. Nó có kết cấu mềm mại và hương vị thơm ngon. Nó rất tốt cho cả người già và trẻ em. Vì vậy, nếu bạn muốn bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể vào mùa đông, cá chắc chắn là lựa chọn hàng đầu. Nhưng chúng ta cũng nên ăn cá theo mùa, giống như chúng ta đổi quần áo theo mùa vậy. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu 5 loại cá hoàn hảo cho mùa đông. Những loại cá này thậm chí còn ngon hơn trong thời tiết lạnh, và những người sành ăn sẽ đặc biệt chọn chúng vào mùa đông.

Loại thứ nhất: Cá chép

Cá chép là loại thực phẩm trông có vẻ dân dã bình thường, nhưng lại vô cùng bổ dưỡng. Một đĩa cá chép om hoặc kho riềng hay một bát canh cá chép nóng hổi nấu cùng với đậu phụ vào mùa đông thực sự ấm áp và dễ chịu.

Công thức được đề xuất: Cá chép om

Cá chép om rất ngon, và khắc phục nược điểm hơi nhiều xương bằng cách om mềm nhừ vẫn ngon tuyệt. Nước dùng của món ăn này trộn với cơm thì "tuyệt cú mèo", ăn 2 bát cơm vẫn chưa muốn dừng.

Nguyên liệu: 6-8 con cá chép cỡ nhỏ (hoặc cá to cắt khúc), 2 cây tỏi lá, ớt đỏ (dùng ớt ngọt hoặc ớt cay tùy sở thích), gừng, 5 tép tỏi, rượu nấu ăn, tương đậu nành, nước tương đen, nước tương, dầu hào, muối.

Cách làm món cá chép om

Bước 1: Sơ chế và rửa sạch cá chép, dùng khăn bếp thấm khô nước. Băm nhỏ gừng và tỏi. Sau đó rửa sạch tói lá rồi cắt khúc ngắn, thái ớt thành lát nhỏ rồi để riêng. Tiếp theo, đổ một ít dầu vào chảo và rắc một chút muối - đây là một bí quyết nhỏ giúp cá không bị dính chảo. Cẩn thận cho từng con cá chép vào chảo, vặn lửa nhỏ và chiên từ từ. Quan sát một mặt cá dần chuyển sang màu vàng nâu thì lật cá lại và tiếp tục chiên cho đến khi mặt còn lại cũng vàng nâu.

Bước 2: Cho một chút dầu ăn vào nồi, thêm gừng và tỏi băm vào phi thơm. Sau đó cho hai thìa tương đậu nành vào, xào đều cùng tỏi và gừng. Tiếp đó cho cá đã rán vào và bắt đầu xào đều. Thêm một chút muối và rượu nấu ăn để khử mùi tanh. Thêm một ít nước tương và nước tương đen; nước tương đen sẽ giúp cá có màu sắc đẹp mắt và trông hấp dẫn hơn. Cuối cùng, thêm 1/2 thìa canh dầu hào để tăng thêm hương vị.

Bước 3: Sau đó cho ớt đỏ vào, thêm một bát nước, bật lửa lớn để đun sôi. Sau khi nước sôi thì vặn nhỏ lửa, đun liu riu. Lưu ý đừng để nước dùng trong nồi cạn nước! Món canh cá này ăn kèm với cơm rất ngon. Khi gần chín, hãy cho giá tỏi vào và nấu thêm một lúc trước khi dùng! Sau khi được hầm như vậy, cá chép sẽ có hương vị vô cùng thơm ngon, bạn có thể cảm nhận được hương vị đậm đà trong từng miếng cắn.

Loại thứ hai: Cá hố

Cá hố là một "ngôi sao" trong số các loài cá biển. Thịt của nó săn chắc và có kết cấu đặc biệt mềm mại, không xương. Vào mùa đông, cá hố đầy trứng cá, và hương vị vô cùng thơm ngon.

Công thức đề xuất: Cá hố kho củ cải thái sợi

Đây là một món ăn siêu ngon và hấp dẫn - cá hố củ cải thái sợi. Món ăn này đậm đà hương vị, với thịt cá hố mềm mại, kết hợp cùng củ cải thái sợi ngọt ngào, tạo nên một hương vị tuyệt hảo.

Nguyên liệu: Nửa củ cải trắng dài, 3 con cá hố, một nhánh gừng, 2 gốc hành lá, 1.5 thìa canh rượu nấu ăn, 1.5 thìa canh nước tương đen, 3 thìa canh nước tương, 3 thìa cà phê đường.

Cách làm món cá hố kho củ cải thái sợi

Bước 1: Gọt vỏ củ cải, rửa sạch rồi thái sợi dày (để tránh củ cải dễ bị nát khi nấu). Cắt gừng thành sợi và thái nhỏ phần gốc hành lá. Loại bỏ nội tạng cá, sau đó rửa sạch với nước sạch để loại bỏ hết máu. Sau khi rửa sạch, cắt cá thành từng khúc. Tiếp theo, làm nóng dầu trong chảo. Khi dầu nóng, cho cá vào chiên trên lửa nhỏ cho đến khi vàng đều hai mặt.

Bước 2: Sau khi chiên xong, lấy cá ra khỏi chảo. Rửa sạch chảo và cho một chút dầu ăn vào, thêm gừng thái sợi và hành lá vào phi thơm. Sau đó, cho củ cải thái lát vào xào đến khi sợi oặt. Thêm 1 thìa rưỡi rượu nấu ăn, 1 thìa rưỡi nước tương đen, 3 thìa canh nước tương và 3 thìa cà phê đường.

Bước 3: Sau khi cho tất cả gia vị vào, thêm một ít nước vào nồi, đậy nắp và đun nhỏ lửa trong 7-10 phút. Món cá hoàn thành thơm lừng với màu sắc đẹp mắt, cắn một miếng cá rồi thêm một miếng củ cải thái nhỏ, hương vị thật tuyệt vời!

Loại thứ ba: Cá đù vàng

Mùa đông đến mang theo hơi lạnh đặc trưng! Những lúc thế này, một đĩa cá mú vàng kho cay nồng đậm đà thì đúng là tuyệt đỉnh! Món ăn này dễ làm, đơn giản mà lại ngon - chỉ cần cắn một miếng là bạn sẽ muốn ăn thêm.

Công thức đề xuất: Cá đù vàng kho cay

Nguyên liệu: 500g cá đù vàng nhỏ, 3 quả ớt đỏ cay (loại nhỏ), 5 quả ớt ngọt xanh, hành lá, gừng, tỏi và ớt.

Cách làm món cá đù vàng kho cay

Bước 1: Loại bỏ nội tạng của các đù vàng, sau đó rửa sạch. Sau khi rửa, lấy khăn bếp thấm khô nước. Sau đó đặt chảo lên bếp đun nóng rồi cho dầu ăn vào. Sau đó, cho những con cá mú đù vàng nhỏ lăn qua lớp bột chiên giòn (hoặc bột mì) - chỉ áo một chút bột thôi, rồi cho vào chảo. Chiên cho đến khi cả hai mặt cá chuyển màu vàng nâu thì vớt ra.

Bước 2: Sau khi chiên cá, để lại một ít dầu rồi cho hành lá, gừng, tỏi vào phi thơm. Tiếp đó cho ớt vào xào cùng đến khi dậy mùi. Tiếp đó thêm một bát nước, 1 thìa canh nước tương và 1 thìa canh nước tương đen vào rồi đun sôi. Sau khi phần sốt kho cá sôi thì bạn thả cá đù vàng đã chiên vào. Vặn lửa lớn rồi nấu cho đến khi nước sốt dần cạn và hơi sánh, phủ kín cá đù vàng.

Bước 3: Chẳng mấy chốc, món cá đù vàng cay nồng bổ dưỡng đã sẵn sàng! Cắn một miếng, và ôi chao, thơm phức, cay cay và ngon tuyệt! Thịt cá tươi ngon hòa quyện cùng vị cay nồng đậm đà khiến mỗi miếng cắn đều khó quên. Món cá đù vàng này cũng rất bổ dưỡng, và quan trọng nhất là ít béo, nên bạn không phải lo tăng cân.

Loại thứ tư: cá vược/cá chẽm

Vào khoảng tháng 10 và tháng 11 là thời điểm cá vược "vào mùa" và cũng là lúc loại cá này có chất lượng thịt ngon nhất. Cá vược ít xương, thịt mềm, không hề khô, ăn vừa béo lại ngọt. Hấp cá vược là một cách chế biến siêu đơn giản mà giữ được hương vị thơm ngon, mềm mướt tự nhiên. Sau khi hoàn thành, cá vược sẽ cực kỳ tươi ngon, không hề có mùi tanh và thịt rất mềm.

Công thức được đề xuất: Cá vược hấp

Nguyên liệu: 1 con cá vược, hành lá, gừng, rau mùi, nước tương, đường.

Cách làm món cá vược hấp

Bước 1: Khi mua cá vược, hãy nhờ người bán làm sạch cá. Lúc về nhà, hãy rửa cá thật sạch cả trong lẫn ngoài. Sau khi rửa, dùng dao rạch ba đường mỗi bên thân cá. Những đường rạch này không nên quá nông cũng không quá sâu; chỉ cần đủ để lộ phần thịt cá. Điều này giúp cá hấp chín đều và thấm gia vị hơn.

Bước 2: Lấy một chiếc đĩa lớn và đặt hai chiếc đũa lên trên. Điều này giúp cá nóng đều hơn trong quá trình hấp. Sau khi đặt cá lên đũa, hãy đặt vài lát gừng lên trên cá. Gừng rất hiệu quả trong việc khử mùi tanh. Cho nước vào nồi hấp, đun sôi nước. Tiếp đó bặn đặt xửng có để đĩa cá lên rồi đậy nắp và hấp trong khoảng 8 phút. Sau 8 phút, hãy gắp bỏ gừng thái lát trên cá, sau đó nhấc đũa ra khỏi đĩa, và đổ nước đọng trong đĩa đi. Không nên giữ lại nước này vì nó khá tanh và sẽ ảnh hưởng đến hương vị của cá chẽm.

Bước 3: Tiếp theo, bạn cho vào một chiếc nồi nhỏ khoảng 3-5 thìa nước rồi đun sôi. Sau đó thêm 1 thìa nước tương, nửa thìa đường, hành lá, gừng và rau mùi thái nhỏ. Đun nhỏ lửa trong 2 phút; nước sốt thành phẩm sẽ làm tăng hương vị và mùi thơm của cá vược.

Bước 4: Sau khi hoàn thành nước sốt, bạn rưới đều lên cá. Tiếp đó thái nhỏ hành lá và thái sợi gừng rồi đặt lên trên. Cuối cùng đun nóng một chút dầu ăn rồi rưới đều lên hành lá và gừng thái sợi để kích thích mùi thơm. Như vậy là món cá vược hấp thơm ngon đã hoàn thành! Thử một miếng bạn sẽ thấy thịt cá mềm như đậu phụ non, hoàn toàn không có vị tanh.

Loại thứ năm: Cá lóc

Cá lóc có sức sống cực kỳ dẻo dai, thịt rất chắc. Chúng rất thích hợp để làm món cá muối chua. Món này chua chua ngọt ngọt khó cưỡng; ngon đến nỗi tôi luôn ăn hết sạch nước dùng mỗi khi nấu. Nếu bạn cũng thích vị chua cay này, nhất định phải thử nhé!

Công thức đề xuất: Phi lê cá lóc chua

Nguyên liệu: Một con cá lóc đen tươi, nấm kim châm, chanh, gừng, tỏi băm, hành lá thái khúc ngăn, nước cốt lẩu cà chua, muối, rượu nấu ăn, tiêu đen xay, bột bắp.

Cách làm món phi lê cá lóc chua

Bước 1: Cá lóc làm sạch, sau đó lọc phi lê rồi thái lát mỏng, cho vào bát lớn. Thêm chút muối, 1 thìa canh rượu nấu ăn vào, rắc một lượng tiêu đen xay vừa đủ, và 1 thìa canh bột bắp. Trộn đều bằng tay sao cho từng miếng cá được phủ đều gia vị, rồi ướp một lúc.

Bước 2: Đổ một lượng nước vừa đủ vào nồi và đun sôi. Cho nấm kim châm vào chần trong 2-3 phút rồi vớt ra bát. Cho một ít dầu vào nồi, đun nóng, thêm khoảng 2 thìa canh nước cốt lẩu Tomyum, dùng thìa đảo đều để dậy mùi thơm. Sau đó cho tỏi băm, hành lá và gừng thái lát vào, đảo đều cho đến khi thơm.

Bước 3: Sau khi xào gia vị, cho một lượng nước vừa đủ vào nồi. Khi nước sôi, cho một lượng muối vừa đủ và vài lát chanh vào. Chanh thái lát rất quan trọng, giúp nước dùng chua thanh hơn. Cho đầu cá và xương cá vào, nấu trong vài phút. Khi đầu cá và xương chín, vớt ra và cho vào bát để sẵn nấm kim châm.

Bước 4: Bước cuối cùng là cẩn thận cho từng miếng cá phi lê đã ướp vào nồi, đảo nhẹ để nước sôi đều. Nấu thêm một lúc cho đến khi cá chuyển màu, báo hiệu cá đã chín. Đổ cá phi lê và nước dùng ra bát đựng nấm, cuối cùng rắc hành lá cắt nhỏ lên trên. Món cá phi lê chua ngọt ngon tuyệt đã hoàn thành!

Món ăn này với màu sắc đẹp mắt, nước dùng tomyum, cá trắng thái lát, chanh vàng thái lát và hành lá xanh tạo nên một sự kết hợp màu sắc tuyệt đẹp. Gắp một miếng cá và cho vào miệng, thịt cá mềm mịn, nước súp chua đậm đà, thơm ngon. Sau đó, hãy thử một miếng nấm kim châm ngâm đã được ngâm ngập trong nước súp chua - hương vị thật tuyệt vời!

5 loại cá này đều là những món ngon mùa đông. Bạn có thể muốn ăn nhiều hơn trong thời điểm này, chúng sẽ thỏa mãn vị giác và nuôi dưỡng cơ thể bạn.