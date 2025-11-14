Hoa hậu Đỗ Hà bị Lương Thùy Linh và Hoàng Thùy 'bắt đền' khi tiệc cưới thiếu 2 món quan trọng

Hai món ăn tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến nhiều người phải mỉm cười khi nhớ về bữa cơm nhà. Thịt rang cháy cạnh với màu vàng nâu, vị mặn ngọt vừa miệng, ăn cùng cơm trắng thì chẳng cần gì thêm. Còn cá kho - nhất là nồi cá kho niêu đất, kho kỹ đến khi xương mềm rục, nước kho sánh lại - luôn gợi cảm giác đậm đà, thân thuộc và tròn vị như chính tình thân trong gia đình. Có lẽ, điều khiến hai món ăn này "đặc biệt" trong câu chuyện của Đỗ Hà không chỉ nằm ở hương vị, mà ở cảm xúc: giữa bữa tiệc sang trọng, cô dâu vẫn nhớ tới những món ăn bình dị của quê nhà, của những ngày thường, của những bữa cơm giản đơn mà ấm lòng.