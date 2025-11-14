Mới nhất
Hoa hậu Đỗ Hà bị Lương Thùy Linh và Hoàng Thùy 'bắt đền' khi tiệc cưới thiếu 2 món quan trọng

Thứ sáu, 14:01 14/11/2025
GĐXH - Giữa không gian sang trọng của đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà, 2 cô nàng Hoàng Thùy và Lương Thùy Linh lại khiến dân mạng bật cười khi "bắt đền" cô dâu vì thiếu 2 món ăn đặc biệt mà chính Đỗ Hà từng nhắc tới.

Hoa hậu Đỗ Hà bị Lương Thùy Linh và Hoàng Thùy 'bắt đền' khi tiệc cưới thiếu 2 món quan trọng - Ảnh 1.

Chiều 9/11, đám cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương chính thức diễn ra tại một khách sạn 5 sao giữa lòng Hà Nội. Sự kiện quy tụ dàn khách mời toàn sao Việt đình đám như Lương Thùy Linh, Hoàng Thùy, Đoàn Thiên Ân… cùng nhiều gương mặt nổi tiếng. Cô dâu Đỗ Hà lộng lẫy trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, nở nụ cười hạnh phúc bên chú rể điển trai, còn khách mời thì rạng rỡ, tươi vui trong không khí vừa sang trọng, vừa ấm áp.

Lương Thùy Linh, Hoàng Thùy &quot;bắt đền&quot; Đỗ Hà khi tiệc cưới thiếu 2 món quan trọng - Ảnh 1.

Giữa khung cảnh ấy, một "tình huống đáng yêu" bất ngờ xảy ra khiến dân mạng được phen bật cười. Trong đoạn video được chính Lương Thùy Linh đăng tải trên mạng xã hội, 2 nàng hậu Lương Thùy Linh và Hoàng Thùy đã có màn "bắt đền" cô dâu vô cùng hài hước. Đời sống & Pháp luật đưa tin.

Lương Thùy Linh, Hoàng Thùy &quot;bắt đền&quot; Đỗ Hà khi tiệc cưới thiếu 2 món quan trọng - Ảnh 2.

Mọi chuyện bắt đầu khi Hoàng Thùy gợi ý: "Đáng lẽ Đỗ Hà phải nấu món gì nãy vừa nói ấy." Không chần chừ, Lương Thùy Linh liền hưởng ứng ngay, vừa cười vừa "nhắc nhẹ": "Thịt rang cháy cạnh và cá kho đâu Đỗ Hà? Chưa bao giờ thấy em nấu cho tôi!".

Lương Thùy Linh, Hoàng Thùy &quot;bắt đền&quot; Đỗ Hà khi tiệc cưới thiếu 2 món quan trọng - Ảnh 3.

Hóa ra, trong phần phát biểu trước đó trên sân khấu, khi chia sẻ về những điều giản dị trong cuộc sống, Đỗ Hà từng nhắc tới hai món ăn quen thuộc là thịt rang cháy cạnh và cá kho - những món ăn "quốc dân" mà cả cô và chú rể đều rất yêu thích. Chính vì vậy, khi 2 món "huyền thoại" ấy lại không xuất hiện trong tiệc cưới xa hoa, hội bạn thân lập tức trêu chọc, "bắt đền" cô dâu ngay tại chỗ. Dưới phần bình luận, netizen thích thú trước sự thân mật và dí dỏm của dàn hoa hậu.

Lương Thùy Linh, Hoàng Thùy &quot;bắt đền&quot; Đỗ Hà khi tiệc cưới thiếu 2 món quan trọng - Ảnh 4.

Hai món ăn tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến nhiều người phải mỉm cười khi nhớ về bữa cơm nhà. Thịt rang cháy cạnh với màu vàng nâu, vị mặn ngọt vừa miệng, ăn cùng cơm trắng thì chẳng cần gì thêm. Còn cá kho - nhất là nồi cá kho niêu đất, kho kỹ đến khi xương mềm rục, nước kho sánh lại - luôn gợi cảm giác đậm đà, thân thuộc và tròn vị như chính tình thân trong gia đình. Có lẽ, điều khiến hai món ăn này "đặc biệt" trong câu chuyện của Đỗ Hà không chỉ nằm ở hương vị, mà ở cảm xúc: giữa bữa tiệc sang trọng, cô dâu vẫn nhớ tới những món ăn bình dị của quê nhà, của những ngày thường, của những bữa cơm giản đơn mà ấm lòng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khéo tay trong bếp , trở thành nàng dâu hào môn đảm đang - Ảnh 3.

Sau đám cưới bạc tỉ, Đỗ Thị Hà chính thức trở thành cô dâu hào môn khi bước chân vào gia đình giàu có. Như nhiều nàng hậu khác sau khi kết hôn, người ta kỳ vọng vào một phiên bản mới của Đỗ Hà - nàng dâu hào môn dịu dàng, đảm đang. Điều đó hoàn toàn có cơ sở khi trước khi kết hôn, Hoa hậu Đỗ Thị Hà liên tục gây bất ngờ với phiên bản “khéo tay hay làm”. Bên cạnh hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt, nàng hậu còn rất đam mê nữ công gia chánh. Trên trang cá nhân, nàng hậu xứ Thanh thường khoe clip cắm hoa trang trí nhà cửa và là một người yêu bếp núc.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khéo tay trong bếp , trở thành nàng dâu hào môn đảm đang - Ảnh 4.

Không chỉ đảm đang trong việc chăm sóc nhà cửa, cô còn rất khéo léo trong gian bếp.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khéo tay trong bếp , trở thành nàng dâu hào môn đảm đang - Ảnh 5.

Còn nhớ những ngày giáp Tết năm ngoái, Hoa hậu Đỗ Thị Hà có thêm nhiều dịp chứng tỏ độ khéo tay. Nàng hậu đã khiến khán giả bất ngờ với mâm cỗ cúng ông Công ông Táo nhìn vô cùng ngon mắt. Không cần các món quá hoành tráng, Đỗ Thị Hà tự tay vào bếp sửa soạn một mâm cỗ nhỏ xinh, bày biện đẹp đẽ như ngoài hàng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khéo tay trong bếp , trở thành nàng dâu hào môn đảm đang - Ảnh 6.

Khi về quê nhà Thanh Hóa đón Tết, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã chia sẻ video ngồi gói bánh lá cùng với gia đình. Nàng hậu làm các bước cực thuần thục, từ phết bột, thêm nhân đến cuộn lá tạo thành chiếc bánh xinh xắn.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khéo tay trong bếp , trở thành nàng dâu hào môn đảm đang - Ảnh 7.

Thành phẩm của nàng hậu chiếc nào cũng đều tăm tắp, được netizen khen nhìn chẳng khác gì bánh do thợ chuyên nghiệp trổ tài.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khéo tay trong bếp , trở thành nàng dâu hào môn đảm đang - Ảnh 8.

Xuất thân từ nông thôn, Hoa hậu Đỗ Thị Hà có sở thích ăn uống khá giản dị. Nàng hậu từng nhiều lần khoe mâm cơm gia đình với những món ăn giản dị. Có khi đó chỉ là cá kho, cá rán, rau cải luộc và canh nhưng nhìn bữa ăn người đọc thấy được sự chỉn chu.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khéo tay trong bếp , trở thành nàng dâu hào môn đảm đang - Ảnh 9.

Trên story, nàng hậu còn khoe bữa ăn khác ở Bến En quê nhà. Mọi người cùng nhau làm đồ nướng giữa thiên nhiên.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khéo tay trong bếp , trở thành nàng dâu hào môn đảm đang - Ảnh 10.

Nào gà, nào thịt lợn ba chỉ, cá to, cá nhỏ... được nướng thủ công trên than. Nhìn mà tưởng tượng mùi thơm bốc lên thơm phức thế nào!

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khéo tay trong bếp , trở thành nàng dâu hào môn đảm đang - Ảnh 11.

Khi đồ ăn lên mâm càng làm người đẹp thích thú hơn. Ngoài cá, gà, thịt nướng còn có xôi, lạc luộc, dưa chuột, rau thơm, thịt trộn thính ăn kèm.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khéo tay trong bếp , trở thành nàng dâu hào môn đảm đang - Ảnh 12.

Trước đây, Đỗ Hà từng chia sẻ những hình ảnh giản dị khi về nhà như hái rau trong vườn...

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khéo tay trong bếp , trở thành nàng dâu hào môn đảm đang - Ảnh 13.

hay bắt cá trong ao nhà vào để nấu ăn.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khéo tay trong bếp , trở thành nàng dâu hào môn đảm đang - Ảnh 14.

Người đẹp tự tay chế biến cho người thân những món ăn bình dị mà "tốn cơm". Trong hình, Đỗ Thị Hà đang thực hiện món thịt rang cháy cạnh.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khéo tay trong bếp , trở thành nàng dâu hào môn đảm đang - Ảnh 15.

Trong một chương trình truyền hình, khi được hỏi ở nhà có hay vào bếp không, cô trả lời dứt khoát: "Ở nhà em là Master Chef với món tủ là bánh mì hấp". Tất cả đủ để chứng minh tình yêu với căn bếp từ hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Thực đơn đẳng cấp phong cách châu Âu của Hoa hậu Đỗ Hà và chồng đại giaThực đơn đẳng cấp phong cách châu Âu của Hoa hậu Đỗ Hà và chồng đại gia

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương đãi khách mời tiệc cưới phong cách châu Âu trong hôn lễ tối 22/10.

Món ngon cực dễ làm giúp nuôi dưỡng "thân an, tâm an" của Hồ Quỳnh HươngMón ngon cực dễ làm giúp nuôi dưỡng 'thân an, tâm an' của Hồ Quỳnh Hương

GĐXH - Cơm gạo lứt ăn kèm nấm kho, canh rau ngót, bầu luộc của Hồ Quỳnh Hương chỉ mất khoảng 20 phút chuẩn bị song cung cấp đủ nhóm dinh dưỡng cho cơ thể, sắc vóc.

Phương Nghi (t/h)
