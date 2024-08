Món dân dã lại cực tốn cơm trong hộp cơm đi làm của phu nhân hào môn Tăng Thanh Hà

Thành phẩm món canh chua bông so đũa với tôm. Canh chua bông so đũa nấu với tôm là sự kết hợp tuyệt vời giữa vị đắng nhẹ của bông so đũa, vị dai ngon, ngọt thanh từ tôm cùng vị chua chua của me. Đảm bảo món ăn này sẽ khiến nhà bạn "hao cơm" đấy.