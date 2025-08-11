Đậu đen đang giá rẻ bèo có nhiều ở chợ Việt, làm nước uống giải nhiệt, thải độc và giảm cân theo cách sau cực tốt cho ngày hè
GĐXH – Loại hạt này được dùng làm nước giải khát ngày hè mát bổ, được bán nhiều ở chợ Việt với giá rẻ bèo. Đây là bí quyết làm đồ uống đơn giản từ loại hạt này.
Nước đậu đen rang có lợi ích gì?
Đậu đen là một loại hạt quen thuộc ở nước ta, được bán phổ biến ở các chợ Việt. Hạt này thường được dùng để nấu chè, cháo, xôi, làm nước uống… Mỗi món ăn từ loại hạt đậu đen mang lại hương vị thơm ngon và có lợi cho sức khỏe.
Theo tìm hiểu của phóng viên, hạt đậu đen được bán trên thị trường với giá siêu rẻ. Hiện hạt đậu đen xanh lòng trên thị trường được bán dao động từ 50.000 - 70.000đ/kg.
Đậu đen cũng chứa nhiều protein, vitamin, magie, folate… rất tốt cho sức khỏe. Hạt đậu đen ít chất béo, giàu carbohydrate nhưng ở dạng tinh bột và chất xơ nên tiêu hóa chậm (4g chất xơ/100g), ức chế quá trình tích tụ chất béo, giảm cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt. Nghiên cứu chỉ ra rằng, một chén đậu đen có thể cung cấp khoảng 108mg acid béo omega-6 và 90mg acid béo omega-3.
Theo Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng chia sẻ, đậu đen có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ tiêu thũng, hạ ứ huyết, nhuận huyết…
Nước đậu đen có thể sử dụng như một loại nước giải khát. Một trong những cách sử dụng đậu đen hiệu quả là rang thơm hạt rồi đun lấy nước uống. Bạn cũng có thể kết hợp đậu đen với gạo rang để làm nước uống. Uống loại nước này mỗi ngày giúp cơ thể nhận được nhiều lợi ích.
Loại đồ uống này giúp tăng cảm giác no sau khi ăn, hạn chế thèm ăn, nhờ đó mang lại hiệu quả giảm lượng calo tổng thể, kiểm soát cân nặng; đồng thời giúp làm chậm quá trình lão hóa, cải thiện sức khỏe nhờ nhiều chất chống oxy hóa...
Cách đun nước đậu đen giải nhiệt
Video: Cách đơn giản làm nước đậu đen giải nhiệt ngày hè
