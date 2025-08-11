Mấy chị hàng xóm nhà tôi than mệt mỏi, chán ăn, ngủ không sâu, liền được mách dùng thứ củ là 'vua gia vị' trong bếp đánh bay ưu phiền
GĐXH - Gừng tươi - "vua gia vị" giúp tăng cường năng lượng, dương khí và rất cần ăn trong tháng 7 âm lịch. Chỉ một mẩu gừng cay ấm, nhỏ xíu nhưng có tác dụng rất tốt trong mùa âm thịnh.
Gừng tươi cay ấm là "vua" trong tháng 7 âm
Mấy chị hàng xóm cả tuần nay cứ ngồi với nhau là than phiền đau chân cẳng, buồn bã, chán ăn, người mệt mỏi, lạnh lạnh, tối đến là sợ gió. Dù không ho, không bị cảm, mà cứ thấy tâm trạng buồn vu vơ, bụng thì đầy, ăn không ngon, ngủ hay tỉnh giấc… Mình thắc mắc: "Sao các chị không dùng gừng tươi làm biến mất các triệu chứng khó chịu ấy"?
Ngay lập tức, các chị ngạc nhiên nói gừng tươi... có phải là thuốc đâu mà hết bệnh!?
Quả thật, củ gừng tươi không phải là thuốc, nhưng là "vua" trong tất cả gia vị. Đặc biệt vào tháng 7 âm lịch – thời điểm âm khí nhiều, mưa ẩm triền miên, lòng người dễ trầm uẩn, trĩu nặng... thì một chút gừng tươi mỗi ngày chính là thuốc không cần đơn - nhưng ai cũng nên có, bởi tác dụng cay ấm, chống lạnh, tăng dương khí... rất tốt cho cơ thể.
Trong Đông y, gừng tươi (sinh khương) vị cay, tính ấm, được dùng để ôn trung, tán hàn, chữa cảm lạnh, buồn nôn, tiêu đờm, phong hàn, đầy bụng, khó tiêu, ho, đau bụng do lạnh, giải độc...
Tháng 7 âm lịch, hay còn gọi là tháng "cô hồn" theo dân gian, là lúc âm thịnh dương suy. Gừng mang tính dương cực mạnh, giúp làm ấm tỳ vị, xua tan khí lạnh, kích hoạt dòng năng lượng dương trong cơ thể.
Tháng 7 âm lịch mưa nhiều, độ ẩm cao, thức ăn dễ ôi thiu, tỳ vị yếu – là nguyên nhân khiến đầy bụng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa. Gừng tươi có khả năng hành khí, ôn trung, cực tốt để làm dịu dạ dày và tăng cường tiêu hóa.
Gừng trị phong hàn, phòng cảm mạo: Một lát gừng tươi vào sáng sớm có thể xua tan hàn khí, kích hoạt miễn dịch, nhất là với người lớn tuổi, trẻ nhỏ, hay ai có cơ địa hàn.
Gừng nuôi dưỡng "tâm dương": Khi tâm lạnh, lòng người dễ u ám. Gừng như một "ngọn lửa nhỏ" – giữ cho trái tim bạn ấm, khiến tinh thần bớt trầm – rất cần trong tháng 7 âm này.
Cách dùng gừng tươi hiệu quả tháng 7 âm
Ngày nay, gừng tươi có nhiều cách chế biến để dùng tươi sống, hoặc thành những sản phẩm tiện lợi dễ dùng mang theo người trong tháng 7 âm lịch, và dùng cho những người hay bị lạnh. Sau đây là một số cách dùng gừng.
1. Uống nước gừng tươi ấm buổi sáng tháng 7 âm
Cách làm: Gọt 3 lát gừng tươi, thả vào 200ml nước nóng, đậy kín 5 phút. Có thể thêm vài hạt muối hoặc mật ong (sau khi nước nguội còn ấm ấm).
Tác dụng: Nước gừng tươi ấm giúp làm ấm dạ dày, kích thích tiêu hóa, tỉnh táo đầu ngày, giảm buồn nôn, hỗ trợ giảm cân nhẹ nhàng.
2. Gừng tươi hấp mật ong – trị ho và lạnh bụng
Cách làm: Thái gừng sợi nhỏ, trộn mật ong, hấp cách thủy 5-10 phút. Dùng 1 muỗng cà phê mỗi sáng hoặc khi cảm thấy rát họng.
Tác dụng: Làm dịu cổ họng, ấm ngực, kháng khuẩn, chống viêm tự nhiên.
3. Gừng nướng – vị thuốc dân gian trong tháng 7 âm
Cách làm: Nướng củ gừng cả vỏ trên than hoặc lửa nhỏ, sau đó đập dập, pha với nước ấm uống. Ai không có thời gian có thể nướng rồi bảo quản trong hũ kín, dùng dần.
Tác dụng: Đặc biệt hiệu quả cho người bị cảm lạnh, ho do lạnh, chân tay lạnh buốt.
4. Gừng kho cá, rim thịt – thêm vị, tăng dương
Mẹo: Khi nấu món kho, hãy cho vài lát gừng tươi hoặc gừng giã giập vào. Vị gừng giúp khử mùi tanh, mà còn truyền khí dương vào món ăn, khiến cả nhà ăn xong thấy nhẹ người, ấm bụng.
5. Ngâm chân nước gừng buổi tối
Cách làm: Gừng giã giập, đun với nước, pha ấm, ngâm chân 15-20 phút trước khi ngủ. Thêm chút muối hột càng tốt.
Tác dụng: Giúp thư giãn, ngủ ngon, lưu thông khí huyết, đẩy lạnh ra khỏi lòng bàn chân – nơi "cửa ngõ của lục phủ".
6. Gừng tươi sắc nước uống
Gừng tươi thái lát, sắc với nước để uống, có thể kết hợp với các vị thuốc khác tùy theo từng bài thuốc.
7. Ngậm gừng tươi
Nhai một lát gừng tươi có thể giúp giảm buồn nôn, làm ấm cơ thể.
8. Chườm nóng
Gừng tươi giã nát, bọc trong vải, xoa bóp vùng bụng hoặc các vị trí đau nhức để giảm đau.
Gừng tươi còn kết hợp với các vị thuốc khác để chữa bệnh (như phối hợp với cam thảo, đại táo để điều hòa tính vị).
Ngoài ra, y học hiện đại dùng gừng tươi phối hợp với các vị thuốc khác để giảm đau (đặc biệt là đau nhức xương khớp, đau bụng kinh), chống viêm nhiễm, tăng cường miễn dịch, cải thiện chức năng não...
Tháng 7 âm lịch với những câu chuyện mang màu sắc tâm linh, có những triệu chứng không cần phải dùng thuốc mà chỉ cần một ly nước gừng nóng, hay miếng gừng tươi, hoặc nướng là đủ.
Thay vì sợ hãi bạn hãy chọn sống chủ động, luôn mang theo củ gừng tươi, hay gừng nướng trong túi. Một miếng gừng nhỏ biết cách dùng sẽ giúp làm ấm cơ thể, tinh thần vững vàng, đủ dương khí, năng lượng để ra những quyết định sáng suốt, hanh thông cả mùa âm thịnh.
Lưu ý khi dùng gừng tươi:
- Không ăn quá nhiều: Chỉ nên dùng khoảng 5-10g gừng tươi/ngày (tùy cơ địa và tình trạng bệnh cần dùng theo hướng dẫn của bác sĩ).
- Tránh dùng gừng vào chiều tối - nhất là người bị mất ngủ nặng.
- Người bị nhiệt, đang sốt cao, hoặc viêm loét dạ dày nặng cần hạn chế dùng gừng.
- Không dùng cho người thể tạng nhiệt (các chứng bệnh do nhiệt) vì bệnh có thể nặng thêm.
- Cần có tư vấn của bác sĩ khi dùng gừng tươi chung với thuốc khác.
Hãy cùng khám phá 4 loại "rau" tuyệt vời xuất hiện sau tiết thu và những công thức chế biến các món rau này!
GĐXH - Bếp là “trận địa” chính của mỗi gia đình, nhưng cũng là nơi dễ bị dầu mỡ bám dính, đặc biệt là sau những bữa chiên xào. Nếu để lâu, lớp dầu mỡ sẽ bám dày, ngả vàng và khó cọ rửa.
Món ăn này hoàn thành có kết cấu tơi xốp, giòn như cơm rang nhưng lại ít calo hơn. Sự khéo léo kết hợp thêm rau củ cùng tôm khô khiến cho món ăn ngon không kém "phiên bản thật".
GĐXH - Trong Đông y, củ mài có vị ngọt, tính bình, quy vào các kinh tỳ, vị, phế và thận, được sử dụng để bồi bổ cơ thể, đặc biệt là hỗ trợ chức năng thận.
Gà hầm sả là món ăn dễ nấu, đầy đủ dinh dưỡng rất tốt để bồi bổ cơ thể, tăng cường sức khỏe cho cả gia đình.
GĐXH – Khi bước vào tiết Lập Thu, Đông y cho rằng cơ thể cần “thu đông dưỡng âm” để chống khô hanh và bảo vệ phổi. Dưới đây là gợi ý thực dưỡng giúp dưỡng phổi, dưỡng âm hiệu quả trong tiết khí này.
GĐXH - Thật bất ngờ, loại hạt tưởng chừng vô giá trị ấy lại đang được người Nhật trân trọng như một nguồn thực phẩm quý giá. Thậm chí, có thể chế biến thành nhiều món ngon.
Khi gió thu bắt đầu về, một bữa sáng ấm bụng, đủ chất sẽ là món quà nhỏ tuyệt vời bạn dành cho cả nhà. 12 công thức đơn giản, dễ làm dưới đây không chỉ ngon miệng mà còn đảm bảo dinh dưỡng, cho mỗi ngày khởi đầu thật trọn vẹn.
GĐXH - Tủ lạnh là “trái tim” của căn bếp, nhưng đôi khi nó cũng là “thủ phạm” khiến bạn ngán ngẩm vì mùi khó chịu mỗi lần mở cửa. Nguyên nhân có thể là do thức ăn lưu trữ lâu ngày, thực phẩm có mùi mạnh hoặc… quên mất hộp đồ ăn tuần trước.
GĐXH - Không chỉ có hương vị đặc trưng, loại rau này còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ chứa các hợp chất chống viêm và chống oxy hóa như isoflavone và flavonoid, hỗ trợ sức khỏe người cao huyết áp
