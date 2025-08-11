Mấy chị hàng xóm nhà tôi than mệt mỏi, chán ăn, ngủ không sâu, liền được mách dùng thứ củ là 'vua gia vị' trong bếp đánh bay ưu phiền

Gừng tươi cay ấm là "vua" trong tháng 7 âm

Mấy chị hàng xóm cả tuần nay cứ ngồi với nhau là than phiền đau chân cẳng, buồn bã, chán ăn, người mệt mỏi, lạnh lạnh, tối đến là sợ gió. Dù không ho, không bị cảm, mà cứ thấy tâm trạng buồn vu vơ, bụng thì đầy, ăn không ngon, ngủ hay tỉnh giấc… Mình thắc mắc: "Sao các chị không dùng gừng tươi làm biến mất các triệu chứng khó chịu ấy"?

Ngay lập tức, các chị ngạc nhiên nói gừng tươi... có phải là thuốc đâu mà hết bệnh!?

Quả thật, củ gừng tươi không phải là thuốc, nhưng là "vua" trong tất cả gia vị. Đặc biệt vào tháng 7 âm lịch – thời điểm âm khí nhiều, mưa ẩm triền miên, lòng người dễ trầm uẩn, trĩu nặng... thì một chút gừng tươi mỗi ngày chính là thuốc không cần đơn - nhưng ai cũng nên có, bởi tác dụng cay ấm, chống lạnh, tăng dương khí... rất tốt cho cơ thể.

Trong Đông y, gừng tươi (sinh khương) vị cay, tính ấm, được dùng để ôn trung, tán hàn, chữa cảm lạnh, buồn nôn, tiêu đờm, phong hàn, đầy bụng, khó tiêu, ho, đau bụng do lạnh, giải độc...

Củ gừng tươi là "vua" trong tất cả gia vị, đặc biệt vào tháng 7 âm lịch. Ảnh internet

Tháng 7 âm lịch, hay còn gọi là tháng "cô hồn" theo dân gian, là lúc âm thịnh dương suy. Gừng mang tính dương cực mạnh, giúp làm ấm tỳ vị, xua tan khí lạnh, kích hoạt dòng năng lượng dương trong cơ thể.

Tháng 7 âm lịch mưa nhiều, độ ẩm cao, thức ăn dễ ôi thiu, tỳ vị yếu – là nguyên nhân khiến đầy bụng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa. Gừng tươi có khả năng hành khí, ôn trung, cực tốt để làm dịu dạ dày và tăng cường tiêu hóa.

Gừng trị phong hàn, phòng cảm mạo: Một lát gừng tươi vào sáng sớm có thể xua tan hàn khí, kích hoạt miễn dịch, nhất là với người lớn tuổi, trẻ nhỏ, hay ai có cơ địa hàn.

Gừng nuôi dưỡng "tâm dương": Khi tâm lạnh, lòng người dễ u ám. Gừng như một "ngọn lửa nhỏ" – giữ cho trái tim bạn ấm, khiến tinh thần bớt trầm – rất cần trong tháng 7 âm này.

Ly nước gừng tươi buổi sáng làm ấm dạ dày, tỉnh táo... Ảnh internet

Cách dùng gừng tươi hiệu quả tháng 7 âm

Ngày nay, gừng tươi có nhiều cách chế biến để dùng tươi sống, hoặc thành những sản phẩm tiện lợi dễ dùng mang theo người trong tháng 7 âm lịch, và dùng cho những người hay bị lạnh. Sau đây là một số cách dùng gừng.

1. Uống nước gừng tươi ấm buổi sáng tháng 7 âm

Cách làm: Gọt 3 lát gừng tươi, thả vào 200ml nước nóng, đậy kín 5 phút. Có thể thêm vài hạt muối hoặc mật ong (sau khi nước nguội còn ấm ấm).

Tác dụng: Nước gừng tươi ấm giúp làm ấm dạ dày, kích thích tiêu hóa, tỉnh táo đầu ngày, giảm buồn nôn, hỗ trợ giảm cân nhẹ nhàng.

2. Gừng tươi hấp mật ong – trị ho và lạnh bụng

Cách làm: Thái gừng sợi nhỏ, trộn mật ong, hấp cách thủy 5-10 phút. Dùng 1 muỗng cà phê mỗi sáng hoặc khi cảm thấy rát họng.

Tác dụng: Làm dịu cổ họng, ấm ngực, kháng khuẩn, chống viêm tự nhiên.

3. Gừng nướng – vị thuốc dân gian trong tháng 7 âm

Cách làm: Nướng củ gừng cả vỏ trên than hoặc lửa nhỏ, sau đó đập dập, pha với nước ấm uống. Ai không có thời gian có thể nướng rồi bảo quản trong hũ kín, dùng dần.

Tác dụng: Đặc biệt hiệu quả cho người bị cảm lạnh, ho do lạnh, chân tay lạnh buốt.

Gừng tươi nướng. Ảnh internet

4. Gừng kho cá, rim thịt – thêm vị, tăng dương

Mẹo: Khi nấu món kho, hãy cho vài lát gừng tươi hoặc gừng giã giập vào. Vị gừng giúp khử mùi tanh, mà còn truyền khí dương vào món ăn, khiến cả nhà ăn xong thấy nhẹ người, ấm bụng.

5. Ngâm chân nước gừng buổi tối

Cách làm: Gừng giã giập, đun với nước, pha ấm, ngâm chân 15-20 phút trước khi ngủ. Thêm chút muối hột càng tốt.

Tác dụng: Giúp thư giãn, ngủ ngon, lưu thông khí huyết, đẩy lạnh ra khỏi lòng bàn chân – nơi "cửa ngõ của lục phủ".

6. Gừng tươi sắc nước uống

Gừng tươi thái lát, sắc với nước để uống, có thể kết hợp với các vị thuốc khác tùy theo từng bài thuốc.

7. Ngậm gừng tươi

Nhai một lát gừng tươi có thể giúp giảm buồn nôn, làm ấm cơ thể.

Gừng tươi ngày nay được chế biến thành những sản phẩm tiện lợi dễ dùng mang theo người trong tháng 7 âm, hoặc dùng hàng ngày. Ảnh internet



8. Chườm nóng

Gừng tươi giã nát, bọc trong vải, xoa bóp vùng bụng hoặc các vị trí đau nhức để giảm đau.

Gừng tươi còn kết hợp với các vị thuốc khác để chữa bệnh (như phối hợp với cam thảo, đại táo để điều hòa tính vị).

Ngoài ra, y học hiện đại dùng gừng tươi phối hợp với các vị thuốc khác để giảm đau (đặc biệt là đau nhức xương khớp, đau bụng kinh), chống viêm nhiễm, tăng cường miễn dịch, cải thiện chức năng não...

Tháng 7 âm lịch với những câu chuyện mang màu sắc tâm linh, có những triệu chứng không cần phải dùng thuốc mà chỉ cần một ly nước gừng nóng, hay miếng gừng tươi, hoặc nướng là đủ.

Thay vì sợ hãi bạn hãy chọn sống chủ động, luôn mang theo củ gừng tươi, hay gừng nướng trong túi. Một miếng gừng nhỏ biết cách dùng sẽ giúp làm ấm cơ thể, tinh thần vững vàng, đủ dương khí, năng lượng để ra những quyết định sáng suốt, hanh thông cả mùa âm thịnh.

Lưu ý khi dùng gừng tươi: - Không ăn quá nhiều: Chỉ nên dùng khoảng 5-10g gừng tươi/ngày (tùy cơ địa và tình trạng bệnh cần dùng theo hướng dẫn của bác sĩ). - Tránh dùng gừng vào chiều tối - nhất là người bị mất ngủ nặng. - Người bị nhiệt, đang sốt cao, hoặc viêm loét dạ dày nặng cần hạn chế dùng gừng. - Không dùng cho người thể tạng nhiệt (các chứng bệnh do nhiệt) vì bệnh có thể nặng thêm. - Cần có tư vấn của bác sĩ khi dùng gừng tươi chung với thuốc khác.

