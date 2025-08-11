Mới nhất
5 món ngon nên ăn vào những ngày đầu mùa Thu để bổ phổi, giải nhiệt

Thứ hai, 15:01 11/08/2025
GĐXH – Theo chuyên gia, trước và sau đầu mùa thu, thời tiết vẫn còn oi bức. Chế độ ăn uống cần chú trọng dưỡng âm, làm bổ phổi để chăm sóc sức khỏe. Những món dưới đây giúp bồi bổ âm, làm ấm phổi và giải khát.

Chuyên gia chia sẻ: Ăn uống trong tiết Lập Thu để bổ phổi, dưỡng cơ thể ai cũng nên biếtChuyên gia chia sẻ: Ăn uống trong tiết Lập Thu để bổ phổi, dưỡng cơ thể ai cũng nên biết

GĐXH – Khi bước vào tiết Lập Thu, Đông y cho rằng cơ thể cần “thu đông dưỡng âm” để chống khô hanh và bảo vệ phổi. Dưới đây là gợi ý thực dưỡng giúp dưỡng phổi, dưỡng âm hiệu quả trong tiết khí này.

1. Nước ép lê vàng, táo đỏ và nước cốt chanh

Nguyên liệu: 2 quả lê, 2 quả táo to màu đỏ đậm, ½ quả chanh.

Cách làm: Lê và táo gọt vỏ, ép lấy nước và cho thêm nước cốt chanh.

Công dụng: Làm ẩm phổi, kiện tỳ, hỗ trợ cải thiện tình trạng khô da. Chanh giúp tăng hấp thu vitamin C.

Lưu ý: Lê tính mát nên với người cao tuổi có thể thay bằng cách hầm ấm để giảm tính lạnh.

2. Lê vàng và táo đỏ hầm nước cốt chanh

Nguyên liệu: Lê và táo

Cách làm: Hầm trong 1,5 giờ, sau đó cho nước cốt chanh.

Công dụng: Nước hầm bổ dưỡng và dưỡng ẩm nhiều hơn so với nước ép, giúp kiện tỳ vị, phù hợp cho cả nam và nữ ở mọi lứa tuổi.

5 món ngon nên ăn vào những ngày đầu mùa Thu để bổ phổi, giải nhiệt- Ảnh 2.

3. Canh mướp đắng thịt nạc

Nguyên liệu: Thịt lợn nạc, mướp đắng, gừng.

Cách làm:

Mướp đắng bỏ ruột, rửa sạch, thái miếng; thịt nạc thái mỏng. Trần thịt nạc qua nước sôi, vớt ra rửa sạch.

Đun nước dùng, cho thịt, mướp đắng, gừng vào; nấu lửa nhỏ 30 phút, nêm muối.

Công dụng: Mướp đắng thanh nhiệt, sáng mắt; thịt nạc dưỡng vị, nhuận táo. Kết hợp giúp giải nhiệt mùa hè tốt, làm dịu khát, hỗ trợ giảm mụn nhọt do nhiệt.

5 món ngon nên ăn vào những ngày đầu mùa Thu để bổ phổi, giải nhiệt- Ảnh 3.

4. Canh củ sen sườn heo

Nguyên liệu: Sườn heo, củ sen tươi, gừng.

Cách làm:

Củ sen thái lát, ướp muối 10 phút.

Sườn heo rửa sạch, trần qua nước sôi, vớt bọt. Cho gừng và sườn vào nồi, đun nhỏ lửa 1 giờ, thêm củ sen, nấu tiếp đến khi mềm, nêm muối.

Công dụng: Thanh nhiệt, trừ đờm, dưỡng khí huyết, làm đẹp da. Phù hợp cho người thiếu máu, huyết hư, mất ngủ.

5 món ngon nên ăn vào những ngày đầu mùa Thu để bổ phổi, giải nhiệt- Ảnh 4.

5. Súp đu đủ nhân sâm Đinh Lăng

Nguyên liệu: Xương ống, đu đủ xanh, sâm Đinh Lăng cắt lát, lá Đinh Lăng, vỏ quýt khô.

Cách làm:

Đu đủ gọt vỏ, bỏ hạt, cắt miếng; Vỏ quýt khô ngâm nước, cạo bỏ cùi trắng; Lá và sâm Đinh Lăng rửa sạch.

Xương ống trần qua nước sôi, rửa sạch. Đun tất cả nguyên liệu trong 10 phút lửa lớn, sau đó hạ lửa nhỏ nấu 2 giờ, nêm muối.

Công dụng: Nhân sâm Đinh Lăng bổ khí, dưỡng âm, thanh nhiệt, bồi bổ cơ thể; đu đủ giúp điều hòa vị ngọt, hỗ trợ tiêu hóa. Món ăn này rất thích hợp cho người thường xuyên thức khuya, hay ăn đồ chiên rán nóng gây khô miệng, lở miệng.

Loại lá cực nhiều ở nước ta là thuốc ‘đại bổ’, thêm vào khi nướng thịt thịt càng ngon hơn hẳn, ai cũng mêLoại lá cực nhiều ở nước ta là thuốc ‘đại bổ’, thêm vào khi nướng thịt thịt càng ngon hơn hẳn, ai cũng mê

GĐXH – Không chỉ mang hương vị đặc trưng cho các món ăn, loại lá này cực nhiều ở nước ta là thuốc “đại bổ”. Khi nướng thịt, bạn cho thêm loại lá này càng thêm vị hấp dẫn đặc biệt, ai cũng mê.

Thứ rau tốt như &quot;vitamin đa vi chất&quot; cho phụ nữ, giá chỉ vài nghìn có đầy ở chợ, đem làm các món ngon này bổ đủ đườngThứ rau tốt như 'vitamin đa vi chất' cho phụ nữ, giá chỉ vài nghìn có đầy ở chợ, đem làm các món ngon này bổ đủ đường

GĐXH – Vừa là thực phẩm giải nhiệt ngày hè, vừa giàu canxi giúp xương chắc khỏe, thứ rau này có nhiều ở chợ Việt Nam bán chỉ vài nghìn đồng. Biết cách chế biến, món rau này không chỉ ngon mà cực bổ dưỡng

Hà My
