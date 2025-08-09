Chuyên gia chia sẻ: Ăn uống trong tiết Lập Thu để bổ phổi, dưỡng cơ thể ai cũng nên biết
GĐXH – Khi bước vào tiết Lập Thu, Đông y cho rằng cơ thể cần “thu đông dưỡng âm” để chống khô hanh và bảo vệ phổi. Dưới đây là gợi ý thực dưỡng giúp dưỡng phổi, dưỡng âm hiệu quả trong tiết khí này.
Tại sao cần chú ý ăn uống trong Lập Thu?
Chuyên gia Nguyễn Song Hà cho biết, vào tiết Lập Thu dương khí giảm, âm khí tăng; không khí hanh, dễ gây khô da, táo bón, ho khan, chảy máu cam. Phổi là tạng dễ tổn thương trong giai đoạn này. Nhiều bệnh liên quan, đặc biệt là bệnh ngoài da và đường hô hấp dễ xuất hiện trong giai đoạn này, do đó cần tăng dưỡng ẩm, dưỡng âm, tránh khô.
Đông y đề cao "thu đông dưỡng âm", nghĩa là tập trung duy trì cân bằng âm dương để giữ sức khỏe ổn định theo mùa. Trong tiết Lập Thu, mọi người lưu ý nên điều chỉnh sinh hoạt ăn uống từ từ, tránh đột ngột thay đổi để cơ thể thích nghi.
Nên ăn gì trong tiết Lập Thu 2025?
Thực phẩm dưỡng âm, nhuận phế, dưỡng dạ dày: Củ cải, cà chua, củ từ, đậu cô ve, ngó sen, hạt sen, bí đỏ, long nhãn, sơn trà, dứa, táo đỏ, hạch đào, mật ong, chế phẩm từ sữa, vừng… Những thực phẩm này giúp bổ khí dưỡng âm, hỗ trợ phổi không bị khô, góp phần điều hòa cơ thể.
Món ăn dưỡng sinh gợi ý: Cá hấp dấm, Canh hạch đào nấu vừng, Chè hạt sen đường phèn, Quả ngào mật ong.
Trong việc chế biến, chuyên gia khuyên mọi người nên tránh ăn thức ăn nóng như: bánh quy, các loại hạt, sô cô la, thức ăn cay (gừng, hành lá, ớt); đồng thời tránh nấu khô và nóng như: chiên, nướng, rán, nướng.
Những thực phẩm hợp với tiết khí mùa thu
Sau khi bước vào đầu mùa thu, bạn nên ăn một số thực phẩm để dưỡng âm và làm ẩm phổi, giảm bớt tình trạng khô hanh của mùa thu, tạo nền tảng vững chắc cho cơ thể. Bệnh dị ứng vào mùa thu rất phát triển. Đông y chỉ ra, đầu mùa thu hãy chăm sóc phổi của bạn, dị ứng sẽ ít xảy ra hơn.
+ Mật ong: Có tác dụng làm ẩm phổi và giảm ho, làm ẩm ruột, giữ ẩm cho da. Sau khi thêm nước đun sôi để pha và uống, nó cũng có thể thêm nước.
+ Nước lê: làm ẩm phổi và giảm ho, trừ đờm, khử hỏa. Tuy nhiên, nó có tính lạnh, những người có thể chất thiếu hụt không nên ăn nhiều.
Theo Đông Y, nếu ở nhà có trẻ bị viêm khí quản hoặc người dễ bị chảy máu cam, bạn có thể chế biến lê hầm với đường phèn để trẻ ăn sẽ giúp bổ phổi, dưỡng can.
+ Củ sen: củ sen sống có tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, mát huyết, cầm máu, tán huyết tiêu ứ. Sau khi nấu chín có công dụng dưỡng huyết, khai vị, cường tỳ, dưỡng khí, dưỡng âm.
+ Củ Từ: Trong số các loại củ từ thông thường trên thị trường thì củ từ nếp là ngon nhất, vị dẻo và trơn hơn củ từ thường, tác dụng dưỡng ẩm cũng tốt hơn. Bạn cũng có thể ăn canh sườn heo củ từ để bồi bổ cơ thể. Tuy nhiên, với người đang giảm cân thì nên chú ý lượng ăn vào vì củ từ cũng giàu tinh bột.
+ Bạch truật: Còn được gọi là "tổ yến của người nghèo", có tác dụng dưỡng ẩm rất tốt. Bạch truật có vị ngọt, nhạt, không độc, thích hợp với các chứng như ho nhiệt phổi, ho khan phổi, nhiệt miệng, táo bón và các chứng khác.
