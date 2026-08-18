Món ngon từ đậu đỏ trong lễ Thất Tịch 2026 ngày mai, giúp cầu duyên cho người độc thân hết 'cô đơn'

Hơn 5 triệu lượt xem lần hiếm hoi vào bếp của bà xã RonaldoĂn -
GĐXH - Đoạn video Georgina Rodríguez trổ tài làm món Tây Ban Nha hồi 2024 gây sốt trở lại, hút gần 5 triệu lượt xem, sau thông tin cô kết hôn với C. Ronaldo.
Trong những năm gần đây, một bát chè đậu đỏ trong ngày Thất Tịch không chỉ đơn thuần là món ăn mà còn được gửi gắm ý nghĩa cầu duyên phổ biến của giới trẻ. Người độc thân cho rằng, ăn đậu đỏ trong ngày này sẽ sớm gặp được ý trung nhân, còn người đã có đôi ăn đậu đỏ với mong muốn tình cảm thêm thuận lợi, bền chặt.
Bên cạnh chè, đậu đỏ còn có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu để tạo thành những món ăn, thức uống hấp dẫn. Mọi người hoàn toàn có thể thưởng thức loại hạt này như một món ăn trong ngày Thất Tịch từ chè, tàu hũ, sữa, trà sữa đến cháo, xôi hay món canh dưới đây.
Tàu hũ mềm mịn kết hợp cùng đậu đỏ là món ăn vặt từng được nhiều người trẻ yêu thích. Tàu hũ mềm, có vị béo nhẹ hòa cùng những hạt đậu đỏ bùi ngọt vừa bắt mắt và cũng dễ ăn. Có thể dùng đậu đỏ đã nấu mềm, thêm nước đường vừa phải rồi ăn cùng tàu hũ. Nếu muốn món ăn thanh nhẹ hơn, mọi người có thể giảm lượng đường trong phần nước chan.
Sữa hạt ngày càng được nhiều người ưa chuộng, ngày Thất Tịch có thể lựa chọn sữa đậu đỏ để thưởng thức. Đậu đỏ được ngâm mềm, nấu chín rồi xay cùng nước và lọc lấy phần sữa. Mọi người có thể dùng nóng hay lạnh đều được.
Món sữa đậu đỏ cung cấp chất xơ, protein thực vật, một số khoáng chất có tác dụng tốt cho sức khỏe.
Ngoài ra, mọi người có thể kết hợp giữa sữa chua mát lạnh và đậu đỏ tạo thành món tráng miệng khá thú vị cho ngày Thất Tịch. Đậu đỏ nấu mềm, để nguội rồi kết hợp với sữa chua. Vị chua nhẹ của sữa chua giúp cân bằng vị bùi, ngọt của đậu đỏ, rất thích hợp trong những ngày thời tiết nóng bức.
Nếu không thích các món chè nhiều vị ngọt, nước đậu đỏ rang là lựa chọn đơn giản hơn trong ngày Thất Tịch. Đậu đỏ được nhặt sạch, rang thơm rồi nấu với nước. Nước đậu đỏ rang có mùi thơm đặc trưng là thức uống giúp thanh nhiệt, giữ dáng, đẹp da.
Đậu đỏ cũng là nguyên liệu quen thuộc để làm nhân bánh. Hạt đậu được nấu mềm, nghiền nhuyễn rồi sên cùng đường thành phần nhân mịn, có vị bùi đặc trưng. Đậu đỏ mọi người có thể chế biến làm món bánh rán, chè trôi nước… còn được dùng làm nhân bánh trung thu. Nếu tự làm tại nhà, mọi người có thể điều chỉnh lượng đường để nhân bánh vừa khẩu vị với mình.
Trà sữa đậu đỏ là một trong những biến tấu được giới trẻ yêu thích. Vị trà sữa béo thơm kết hợp hạt đậu đỏ mềm, bùi tạo nên thức uống vừa quen vừa lạ. Tuy nhiên, trà sữa thường chứa đường và năng lượng khá cao, vì vậy nên dùng ở mức vừa phải.
Nếu không thích món ngọt, đậu đỏ còn có thể kết hợp với những nguyên liệu để tạo nên món mặn, trong đó có các món canh để thay đổi trong mâm cơm gia đình.
Một trong những món canh bổ dưỡng từ đậu đỏ là canh củ sen hầm nấm đậu đỏ. Món ăn có vị ngọt tự nhiên từ củ sen và nấm, đậu đỏ bùi, mềm… thanh nhẹ, phù hợp dùng nóng.
Nếu muốn thưởng thức đậu đỏ theo cách khác ngoài chè và đồ uống, mọi người có thể làm cháo đậu đỏ. Cháo đậu đỏ là món ăn đơn giản, mọi người có thể dùng ăn nhẹ. Cách làm đơn giản chỉ cần ninh đậu đỏ cùng gạo đến khi mềm nhừ là được món cháo thơm ngon. Nếu không thích ăn ngọt, mọi người có thể thêm muối theo khẩu vị của mình.
Xôi đậu đỏ cũng là món ăn được nhiều người lựa chọn trong ngày Thất Tịch. Gạo nếp đồ cùng đậu đỏ cho hạt xôi dẻo thơm, đậu mềm bùi. Theo quan niệm của những người ăn đậu đỏ cầu duyên, màu đỏ của hạt đậu mang ý nghĩa may mắn, vì vậy món xôi cũng được gửi gắm mong ước về hạnh phúc, tình duyên thuận lợi. Món xôi vừa có thể ăn sáng hoặc ăn trong bữa phụ hoặc ăn thay cơm trong ngày này.
GĐXH - Đoạn video Georgina Rodríguez trổ tài làm món Tây Ban Nha hồi 2024 gây sốt trở lại, hút gần 5 triệu lượt xem, sau thông tin cô kết hôn với C. Ronaldo.
Loài cá nghe tên có phần kỳ lạ, nhưng lại là đặc sản nổi tiếng ở Lý Sơn nhờ thịt ngọt, dai, là nguồn dinh dưỡng cực kỳ quý giá cho cơ thể. Loài cá này được người dân địa phương ưa chuộng và du khách săn lùng thưởng thức.
GĐXH – Khám phá ý nghĩa của việc ăn đậu đỏ trong lễ Thất Tịch 2026, cách làm chè đậu đỏ thơm ngon và cầu duyên cho người độc thân.
GĐXH - Chế độ ăn uống hằng ngày có thể là "liều thuốc bổ" nhưng cũng có thể trở thành "kẻ thù" thầm lặng tàn phá chức năng thận.
3 món thịt rất tốt cho việc bồi bổ cơ thể vào đầu mùa thu. Mỗi loại đều có những lợi ích riêng, như dưỡng ẩm, bổ khí huyết và cung cấp protein. Chúng phù hợp cho cả người già và trẻ em.
GĐXH - Chế độ ăn uống lâu đời có thể đã góp phần tạo nên sự khác biệt trong hệ vi sinh đường ruột của người Nhật.
Tôm rang hay tôm xào vốn đã ngon, nhưng chỉ cần thêm một nắm lá tía tô ở công đoạn cuối, món ăn sẽ thơm dậy mùi, đậm vị hơn hẳn. Cách làm không hề cầu kỳ, nhưng đủ để cả nhà phải hỏi: "Hôm nay sao tôm ngon thế?".
GĐXH - "Có một điều rất thú vị ở nhà em là cậu con trai lớn năm nay chuẩn bị vào lớp 8 lại cực kỳ mê... cơm. Đứng trước bao nhiêu sự lựa chọn như bún, phở, miến hay đồ ăn nhanh thì câu trả lời của con vẫn luôn là: "Con thích ăn cơm".
Lần đầu tiên thấy món nhện đen chiên giòn tẩm gia vị ở Campuchia, nhiều du khách e ngại và khó hiểu; đằng sau lịch sử món ăn này là câu chuyện bi thương.
Trong quá trình thăm khám nam khoa, khi cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm với các chỉ số tinh trùng suy giảm, nhiều nam giới thường đặt ra câu hỏi: Các 'chiến binh' được tạo ra từ đâu và mất bao lâu để phục hồi?
Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.