Món ngon từ đậu đỏ trong lễ Thất Tịch 2026 ngày mai, giúp cầu duyên cho người độc thân hết 'cô đơn'

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Vì sao người độc thân ăn đậu đỏ lễ Thất Tịch để cầu duyên? 2 món chè ngon dễ làm tại nhà GĐXH – Khám phá ý nghĩa của việc ăn đậu đỏ trong lễ Thất Tịch 2026, cách làm chè đậu đỏ thơm ngon và cầu duyên cho người độc thân.

Trong những năm gần đây, một bát chè đậu đỏ trong ngày Thất Tịch không chỉ đơn thuần là món ăn mà còn được gửi gắm ý nghĩa cầu duyên phổ biến của giới trẻ. Người độc thân cho rằng, ăn đậu đỏ trong ngày này sẽ sớm gặp được ý trung nhân, còn người đã có đôi ăn đậu đỏ với mong muốn tình cảm thêm thuận lợi, bền chặt.

Bên cạnh chè, đậu đỏ còn có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu để tạo thành những món ăn, thức uống hấp dẫn. Mọi người hoàn toàn có thể thưởng thức loại hạt này như một món ăn trong ngày Thất Tịch từ chè, tàu hũ, sữa, trà sữa đến cháo, xôi hay món canh dưới đây.

Tàu hũ đậu đỏ trong ngày Thất Tịch

Tàu hũ mềm mịn kết hợp cùng đậu đỏ là món ăn vặt từng được nhiều người trẻ yêu thích. Tàu hũ mềm, có vị béo nhẹ hòa cùng những hạt đậu đỏ bùi ngọt vừa bắt mắt và cũng dễ ăn. Có thể dùng đậu đỏ đã nấu mềm, thêm nước đường vừa phải rồi ăn cùng tàu hũ. Nếu muốn món ăn thanh nhẹ hơn, mọi người có thể giảm lượng đường trong phần nước chan.

Sữa đậu đỏ

Sữa hạt ngày càng được nhiều người ưa chuộng, ngày Thất Tịch có thể lựa chọn sữa đậu đỏ để thưởng thức. Đậu đỏ được ngâm mềm, nấu chín rồi xay cùng nước và lọc lấy phần sữa. Mọi người có thể dùng nóng hay lạnh đều được.

Món sữa đậu đỏ cung cấp chất xơ, protein thực vật, một số khoáng chất có tác dụng tốt cho sức khỏe.

Ngoài ra, mọi người có thể kết hợp giữa sữa chua mát lạnh và đậu đỏ tạo thành món tráng miệng khá thú vị cho ngày Thất Tịch. Đậu đỏ nấu mềm, để nguội rồi kết hợp với sữa chua. Vị chua nhẹ của sữa chua giúp cân bằng vị bùi, ngọt của đậu đỏ, rất thích hợp trong những ngày thời tiết nóng bức.

Nước đậu đỏ rang

Nếu không thích các món chè nhiều vị ngọt, nước đậu đỏ rang là lựa chọn đơn giản hơn trong ngày Thất Tịch. Đậu đỏ được nhặt sạch, rang thơm rồi nấu với nước. Nước đậu đỏ rang có mùi thơm đặc trưng là thức uống giúp thanh nhiệt, giữ dáng, đẹp da.

Bánh trung thu nhân đậu đỏ

Đậu đỏ cũng là nguyên liệu quen thuộc để làm nhân bánh. Hạt đậu được nấu mềm, nghiền nhuyễn rồi sên cùng đường thành phần nhân mịn, có vị bùi đặc trưng. Đậu đỏ mọi người có thể chế biến làm món bánh rán, chè trôi nước… còn được dùng làm nhân bánh trung thu. Nếu tự làm tại nhà, mọi người có thể điều chỉnh lượng đường để nhân bánh vừa khẩu vị với mình.

Trà sữa đậu đỏ

Trà sữa đậu đỏ là một trong những biến tấu được giới trẻ yêu thích. Vị trà sữa béo thơm kết hợp hạt đậu đỏ mềm, bùi tạo nên thức uống vừa quen vừa lạ. Tuy nhiên, trà sữa thường chứa đường và năng lượng khá cao, vì vậy nên dùng ở mức vừa phải.

Canh củ sen hầm nấm đậu đỏ

Nếu không thích món ngọt, đậu đỏ còn có thể kết hợp với những nguyên liệu để tạo nên món mặn, trong đó có các món canh để thay đổi trong mâm cơm gia đình.

Một trong những món canh bổ dưỡng từ đậu đỏ là canh củ sen hầm nấm đậu đỏ. Món ăn có vị ngọt tự nhiên từ củ sen và nấm, đậu đỏ bùi, mềm… thanh nhẹ, phù hợp dùng nóng.

Cháo đậu đỏ

Nếu muốn thưởng thức đậu đỏ theo cách khác ngoài chè và đồ uống, mọi người có thể làm cháo đậu đỏ. Cháo đậu đỏ là món ăn đơn giản, mọi người có thể dùng ăn nhẹ. Cách làm đơn giản chỉ cần ninh đậu đỏ cùng gạo đến khi mềm nhừ là được món cháo thơm ngon. Nếu không thích ăn ngọt, mọi người có thể thêm muối theo khẩu vị của mình.

Xôi đậu đỏ

Xôi đậu đỏ cũng là món ăn được nhiều người lựa chọn trong ngày Thất Tịch. Gạo nếp đồ cùng đậu đỏ cho hạt xôi dẻo thơm, đậu mềm bùi. Theo quan niệm của những người ăn đậu đỏ cầu duyên, màu đỏ của hạt đậu mang ý nghĩa may mắn, vì vậy món xôi cũng được gửi gắm mong ước về hạnh phúc, tình duyên thuận lợi. Món xôi vừa có thể ăn sáng hoặc ăn trong bữa phụ hoặc ăn thay cơm trong ngày này.

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