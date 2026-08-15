Gợi ý cách làm 5 món chay Rằm tháng 7 đẹp mắt, thanh tịnh từ những nguyên liệu quen thuộc

Bí quyết làm món chè thơm ngon, giải nhiệt cho tiết Lập Thu từ củ sen đang vào mùa ngon nhất GĐXH – Củ sen tươi hiện đang vào mùa ngon nhất có vị giòn ngọt, mọng nước và dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu. Với vài bí quyết này, bạn sẽ biết làm món chè nhanh mềm, thơm ngon và giải nhiệt trong tiết Lập Thu hiện nay.

Theo quan niệm dân gian, Rằm tháng 7 là một trong những ngày lễ quan trọng trong đời sống văn hóa của người Việt. Nhiều gia đình ngày nay lựa chọn làm mâm cỗ chay thay vì các món mặn để tỏ lòng thành kính tới tổ tiên, người đã khuất.

Với mong muốn có một mâm cỗ thanh tịnh, chị Thùy Giang (Hà Nội) lựa chọn các món chay và tự tay chuẩn bị từ khâu đi chợ, sơ chế đến chế biến, bày biện. Không cầu kỳ về nguyên liệu, những món chay gây ấn tượng bởi sự đa dạng trong cách chế biến.

Chả rong biển sốt cay

Nguyên liệu:

+ 300g đậu phụ

+ 50g tàu hũ ky

+ 6 lá rong biển loại to

+ Hành

+ Hạt nêm chay, tiêu, xì dầu, tương ớt

Chả rong biển sốt cay làm đơn giản mà đẹp mắt. Ảnh: Thùy Giang

Cách làm:

Đậu phụ cho vào khăn hoặc vải xô, vắt thật kiệt nước. Tàu hũ ky ngâm mềm, vắt ráo rồi cắt nhuyễn. Cho tàu hũ ky, đậu phụ, hành băm nhỏ, tiêu và hạt nêm chay vào tô, trộn và bóp kỹ để các nguyên liệu hòa quyện.

Rong biển cắt đôi. Cho phần nhân đậu phụ vào một nửa lá rong biển rồi cuộn lại. Lần lượt cho các cuộn rong biển vào chảo dầu, chiên ở lửa vừa đến khi vàng đều thì vớt ra, để ráo dầu.

Để làm phần sốt, phi thơm boa rô và ớt sừng băm nhỏ với một thìa canh dầu. Thêm một thìa canh tương ớt, một thìa cà phê hạt nêm, hai thìa canh xì dầu, một thìa cà phê đường và hai thìa canh nước. Đun sôi hỗn hợp rồi cho chả rong biển vào rim ở lửa nhỏ để sốt thấm đều. Khi phần sốt sánh lại, tắt bếp, rắc thêm tiêu và bày ra đĩa.

Nấm xào sả ớt

Nguyên liệu: Nấm đùi gà, sả, boa rô, ớt chuông đỏ, xì dầu, hạt nêm, dầu hào chay, tiêu.

Cách làm:

Nấm đùi gà rửa sạch, thái lát. Sả rửa sạch, chẻ dọc. Boa rô băm nhỏ, ớt chuông đỏ cắt miếng vừa ăn.

Cho hai thìa canh dầu vào chảo, phi thơm boa rô rồi cho sả vào đảo nhanh khoảng một phút. Tiếp tục cho nấm vào xào.

Giữ lửa lớn trong suốt quá trình chế biến để nấm hạn chế tiết nước. Nêm xì dầu, hạt nêm và dầu hào chay vừa ăn. Xào nhanh tay khoảng 3 phút rồi cho ớt chuông vào đảo thêm khoảng 2 phút. Tắt bếp, rắc tiêu và bày món ăn ra đĩa.

Miến xào rau rủ

Nguyên liệu: Miến, giá đỗ, cà rốt, nấm hương tươi, boa rô, xì dầu, hạt nêm, đường, tiêu.

Cách làm:

Ngâm miến cho mềm. Giá đỗ rửa sạch, cà rốt bào sợi, nấm hương tươi thái lát.

Phi thơm boa rô với một thìa canh dầu, cho nấm vào xào khoảng 2 phút. Tiếp tục cho cà rốt vào đảo khoảng 1 phút rồi thêm giá đỗ, xào thêm khoảng 2 phút. Nêm hạt nêm và xì dầu vừa ăn. Khi rau củ vừa chín tới, trút ra đĩa.

Phi thơm boa rô với một thìa canh dầu. Cho hai thìa canh xì dầu, nửa thìa cà phê đường, 50ml nước và một thìa cà phê hạt nêm vào, đun sôi. Cho miến vào xào ở lửa nhỏ đến khi miến chín mềm. Sau đó cho phần rau củ đã xào vào trộn đều, rắc thêm tiêu rồi bày ra đĩa.

Gỏi xoài sườn non chay

Nguyên liệu:

+ 120gr xoài xanh

+ 20gr cà rốt

+ 1 miếng sườn non chay đã ngâm

+ Rau răm, lạc rang đập dập

+ 1 muôi sốt trộn gỏi

Cách làm:

Xoài xanh, cà rốt thái sợi nhỏ. Rau răm thái rối. Tiếp đó đun nóng dầu ăn trong chảo, cho sườn non vào chiên vàng giòn. Sau khi đã ráo dầu đem xé miếng vừa ăn.

Cách trộn: cho xoài, cà rốt vào âu, cho nửa phần sốt vào trộn đều. Tiếp tục cho nửa phần sườn non chiên, lạc rang, rau răm và phần sốt còn lại vào trộn nhẹ tay để các nguyên liệu không bị nát. Bày gỏi ra đĩa, xếp phần sườn non chiên và lạc rang còn lại lên trên.

Salad rau củ

Dưa chuột rửa sạch, bỏ hạt rồi thái hạt lựu. Ớt chuông cũng thái hạt lựu. Ngô ngọt tách hạt, luộc chín.

Phần sốt gồm hai thìa canh bơ đậu phộng, hai thìa canh nước luộc ngô, nửa thìa cà phê muối và nước cốt chanh.

Cho các nguyên liệu làm sốt vào máy xay, xay nhuyễn rồi đem trộn đều với rau củ đã chuẩn bị là có ngay món salad giòn mát.

Bật mí 4 cách chế biến từ loại củ giúp an thần, ổn định huyết áp đang vào mùa ngon nhất cho mâm cơm gia đình GĐXH – Củ sen vào mùa thu có độ giòn, vị ngọt thanh và phần thịt trắng đẹp mắt. Không chỉ nấu canh hay hầm, với 4 cách biến tấu thơm ngon và lạ miệng với củ sen này, mọi người có thể đổi vị cho mâm cơm gia đình.