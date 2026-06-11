'Món quà' dành cho cán bộ công an sau khi cứu người có ý định tự thiêu

Ngày 11/6, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin việc nhận được bức thư cảm ơn của người dân bày tỏ lòng biết ơn trước tinh thần dũng cảm của lực lượng công an cơ sở.

Bức thư tay cảm ơn của anh trai người đàn ông có ý định tự thiêu gửi lực lượng công an.

Trước đó, do gặp những mâu thuẫn, bế tắc trong cuộc sống, anh H.V.M. (SN 1994, trú xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) tự tẩm xăng lên người nhằm mục đích tự thiêu. Nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an xã Triệu Bình cử lực lượng tiếp cận hiện trường.

Thiếu tá Nguyễn Hùng, Phó Trưởng Công an xã Triệu Bình cùng cán bộ chiến sĩ sử dụng các biện pháp tâm lý, ra sức thuyết phục anh M. từ bỏ ý định tự sát. Trong tình huống khẩn cấp, khi tìm được thời cơ, thiếu tá Nguyễn Hùng đã áp sát khống chế, tước nguồn lửa và bảo toàn mạng sống cho anh M.

Cảm kích trước hành động cứu người kịp thời của lực lượng Công an, anh Huỳnh Văn Hòa (anh trai của anh M.) thay mặt gia đình viết thư gửi lời cảm ơn tới Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, tập thể Công an xã Triệu Bình và cá nhân thiếu tá Nguyễn Hùng.

Trong thư, anh Hòa xúc động chia sẻ: "Đến nay, tinh thần em trai tôi cực kì minh mẫn, bình thường. Nếu không có phản ứng kịp thời dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy công an xã thì không biết chuyện gì xảy ra… Tôi xin một lần nữa cảm ơn và kính chúc Công an xã Triệu Bình ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò đảm bảo an ninh trật tự".