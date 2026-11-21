Khi trời trở lạnh, tôi thích ăn thịt để bổ sung năng lượng. Gần đây, tôi đã tìm thấy một cửa hàng thịt bò tuyệt vời. Tôi đã hẹn với chủ cửa hàng để đặt trước hai cân thịt sườn bò tươi. Bình thường loại thịt này nếu không đặt trước thì chúng sẽ được mua hết sạch. Sau khi mua về tôi sơ chế sạch theo và chia thành từng phần vừa ăn rồi bảo quản trong ngăn đông. Mỗi lần trước khi chế biến, tôi sẽ lấy thịt ra và để sang ngăn mát, rã đông từ từ.

Nhiều người không phân biệt được giữa thịt sườn bò và ức bò, nhưng thực tế chúng là hai phần hoàn toàn khác nhau: Thịt sườn bò là những dải thịt được lấy ra từ các kẽ xương sườn của con bò. Sau khi lọc xương, một lớp màng mềm mỏng và các đường vân mỡ phân bố đều được giữ lại, với tỷ lệ mỡ/nạc khoảng 3:7. Lý do tôi thích sườn bò là vì chúng rất dễ chế biến. Cho dù bạn thái lát xào, cắt thành miếng lớn hầm, luộc hay thái lát dày nướng, thì hương vị của chúng đều tuyệt vời.

Hôm nay, khi tôi đã lấy thịt sườn bò về, tôi đã lấy ra một phần rồi thái mỏng. Sau đó hái thêm một ít lá húng quế tôi trồng ở ban công nhà mình để làm món xào đơn giản nhưng ngon miệng. Món ăn này đơn giản nhưng rất ngon khi ăn kèm với cơm. Ngày dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu cách làm món ăn này nhé!

Rửa sạch sườn bò, thấm khô nước bằng khăn bếp. Sau đó thái mỏng thịt sườn bò rồi cho vào bát, thêm một thìa canh bột bắp và trộn đều. Tiếp theo bạn thêm một chút dầu ăn và trộn đều lần nữa để ướp. Bằng cách này, sườn bò sẽ không bị dai dù bạn xào theo cách nào.

Làm nóng chảo, cho một chút dầu ăn vào và phi thơm hành tây đã thái nhỏ. Sau đó cho tỏi băm và gừng thái lát vào, đảo đều cho thơm. Nếu thích ăn cay, có thể cho thêm ớt băm vào lúc này để tăng hương vị.

Cho sườn bò vào nồi và xào nhanh. Khi sườn bò đổi màu, cho 1 muỗng canh rượu gạo và chút bột tiêu vào, trộn đều. Cho thêm 2 muỗng canh nước tương và 2 muỗng canh dầu hào vào. Tiếp tục xào để các nguyên liệu được phủ đều màu. Nếm thử, nếu đã nêm nếm vừa đủ thì không cần thêm muối nữa.

Sau khi rửa sạch lá húng quế, cho vào chảo xào sơ qua cùng thịt sườn bò là có thể dọn ra ăn.

Một món ăn ngon và hấp dẫn đã sẵn sàng! Sườn bò mềm và mọng nước, thấm đẫm hương thơm đặc trưng của húng quế, đặc biệt ấm áp trong những ngày se lạnh! Sườn bò không chỉ cung cấp cho cơ thể chúng ta nguồn protein chất lượng cao mà còn là nguồn canxi dồi dào, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho cả trẻ em và người lớn! Công thức này đơn giản và ngon miệng, vì vậy hãy học cách làm và làm theo hướng dẫn nhé!