Doanh nghiệp cần lưu ý 5 điều này khi kê khai thuế thu nhập cá nhân để tránh bị xử phạt
GĐXH - Kê khai thuế thu nhập cá nhân đúng quy định không chỉ giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro pháp lý mà còn bảo vệ quyền lợi của người lao động. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tránh nguy cơ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP, Cục Thuế đã đưa ra 5 lưu ý quan trọng doanh nghiệp cần nắm rõ để kê khai chính xác, tránh sai sót dẫn đến truy thu, xử phạt hoặc ảnh hưởng đến quá trình quyết toán thuế.
Có 1 tỷ đồng gửi tiết kiệm Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank mỗi tháng nhận được bao nhiêu tiền lãi?Giá cả thị trường -
GĐXH - Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank là nhóm ngân hàng được nhiều khách hàng lựa chọn gửi tiền, vậy với 1 tỷ đồng mỗi tháng người gửi sẽ nhận được bao nhiêu tiền lãi?
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 21 - 26/7/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 21 - 26/7/2026: Cập nhật danh sách khu dân cư sẽ bị cúp điện cả ngày dài để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Tiện ích ngang SH, xe ga 125cc giá chỉ 29 triệu đồng có sàn để chân rộng, đi 100km/2,18 lít xăng, rẻ hơn VisionGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga 125cc sở hữu kích thước thon gọn nhưng lại mang trong mình không gian chở đồ rộng rãi tiệm cận phân khúc 150cc.
Giá vàng hôm nay 21/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji bao nhiêu khi giá thế giới tăng trở lại?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng/lượng, trước đó, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC cùng giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng.
Tỷ giá USD hôm nay 21/7: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' trượt giá người giữ đô dễ 'nóng ruột'Giá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 21/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Tương tự cỡ Kia Seltos, SUV 5 chỗ giá 285 triệu đồng đẹp long lanh, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 khiến người mua bất ngờGiá cả thị trường -
GĐXH - SUV 5 chỗ ngang cỡ Hyundai Creta và Kia Seltos vừa chính thức ra mắt với mức giá siêu rẻ chỉ 285 triệu đồng.
Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 21 - 26/7/2026: Cúp điện cả chục tiếng/ngày hàng loạt khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Một lần xé nhãn, một lần hy vọng phía sau hàng triệu lượt tham gia 'Xé ngay trúng liền'Sản phẩm - Dịch vụ -
Hơn ba tháng qua, chương trình khuyến mãi "Xé ngay trúng liền" của Trà Xanh Không Độ, Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh và Nước tăng lực Number 1 đã ghi nhận hơn 5,4 triệu lượt tham gia trên cả nước.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 21 - 26/7/2026: Danh sách khu dân cư bị mất điện cả ngày tăng caoSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.