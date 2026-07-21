Doanh nghiệp cần lưu ý 5 điều này khi kê khai thuế thu nhập cá nhân để tránh bị xử phạt

Thứ ba, 10:21 21/07/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Kê khai thuế thu nhập cá nhân đúng quy định không chỉ giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro pháp lý mà còn bảo vệ quyền lợi của người lao động. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tránh nguy cơ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP, Cục Thuế đã đưa ra 5 lưu ý quan trọng doanh nghiệp cần nắm rõ để kê khai chính xác, tránh sai sót dẫn đến truy thu, xử phạt hoặc ảnh hưởng đến quá trình quyết toán thuế.

Doanh nghiệp cần lưu ý 5 điều này khi kê khai thuế thu nhập cá nhân để tránh bị xử phạt - Ảnh 1.

5 điều doanh nghiệp cần lưu ý khi kê khai thuế thu nhập cá nhân để tránh bị xử phạt.

Doanh nghiệp cần lưu ý 5 điều này khi kê khai thuế thu nhập cá nhân để tránh bị xử phạt - Ảnh 2.Thông báo mới của Cục Thuế về mức phạt đối với hành vi kê khai không đúng nghĩa vụ thuế, trốn thuế

GĐXH - Theo Sổ tay hướng dẫn phòng, chống hành vi sử dụng hai hệ thống sổ kế toán được Ban Pháp chế (Cục Thuế), đối với cá nhân, trường hợp trốn thuế từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng có thể bị phạt tiền từ 100 đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.

Doanh nghiệp cần lưu ý 5 điều này khi kê khai thuế thu nhập cá nhân để tránh bị xử phạt - Ảnh 3.Cục Thuế có cảnh báo mới về những dấu hiệu hộ kinh doanh, doanh nghiệp có nguy cơ đối mặt với án hình sự nếu vi phạm

GĐXH - Trong Sổ tay hướng dẫn phòng, chống hành vi sử dụng hai hệ thống sổ kế toán được Ban Pháp chế (Cục Thuế) ban hành, cho thấy doanh nghiệp, hộ kinh doanh có nguy cơ đối mặt với án hình sự nếu vi phạm một trong 9 dấu hiệu sau.

 

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