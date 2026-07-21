Doanh nghiệp cần lưu ý 5 điều này khi kê khai thuế thu nhập cá nhân để tránh bị xử phạt

GĐXH - Theo Sổ tay hướng dẫn phòng, chống hành vi sử dụng hai hệ thống sổ kế toán được Ban Pháp chế (Cục Thuế), đối với cá nhân, trường hợp trốn thuế từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng có thể bị phạt tiền từ 100 đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.