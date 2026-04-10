Một loại nhẫn đang được lòng phái đẹp, vừa xinh xắn vừa phù hợp túi tiền ai nhìn cũng mê mẩn
GĐXH - Loại nhẫn này được ưa chuộng nhờ vẻ đẹp độc đáo, sang trọng và có ý nghĩa phong thủy mang lại may mắn, sức khỏe cho người đeo.
Nhẫn đá tự nhiên là gì?
Nhẫn đá tự nhiên là món trang sức kết hợp giá trị thẩm mỹ và phong thủy, mang đến vẻ đẹp sang trọng, tinh tế và ý nghĩa may mắn cho người đeo. Nhẫn nguyên khối được chế tác hoàn toàn từ đá tự nhiên, giữ trọn năng lượng của khoáng vật và tạo cảm giác mạnh mẽ, độc bản. Trong khi đó, nhẫn đính đá tự nhiên lại hài hòa giữa chất liệu kim loại quý và viên đá, tạo nên thiết kế đa dạng từ cổ điển, truyền thống cho tới hiện đại, trẻ trung. Dù ở phong cách nào, mỗi chiếc nhẫn đá tự nhiên đều thể hiện cá tính, gu thẩm mỹ riêng và còn được xem như vật hộ thân, thu hút tài lộc, bình an và năng lượng tích cực cho chủ nhân.
Những thiết kế nhẫn đá quý nào được ưa chuộng mọi thời đại?
Từ xa xư, đá quý luôn là trang sức được nhiều người lựa chọn. Từ mọi lứa tuổi của cả nam và nữ thì xu hướng trang sức nhẫn nữ đá thiên nhiên đều được ưa thích bởi nó hướng đến sự tinh tế, sang trọng và mang đậm dấu ấn cá nhân. Dưới đây là một số xu hướng nổi bật:
Nhẫn đá đơn giản
Đây là xu hướng được ưa chuộng bởi sự thanh lịch và dễ phối hợp với nhiều phong cách trang phục khác nhau. Nhẫn đá thiên nhiên đơn giản thường có thiết kế tối giản với một viên đá chủ lớn hoặc nhiều viên đá nhỏ được sắp xếp tinh tế. Các loại đá phổ biến cho xu hướng này bao gồm: kim cương, ngọc trai, thạch anh, opal,….
Nhẫn statement
Nhẫn statement là những chiếc nhẫn có thiết kế độc đáo và nổi bật, giúp thu hút mọi ánh nhìn. Xu hướng những năm gần đây hướng đến những chiếc nhẫn statement với các chi tiết như: hoa văn, họa tiết, màu sắc bắt mắt,…. Các loại đá thường được sử dụng cho xu hướng trang sức đá thiên nhiên này bao gồm: đá màu như ruby, sapphire, emerald,….
Nhẫn kết hợp nhiều loại đá
Xu hướng kết hợp nhiều loại đá với màu sắc và kiểu dáng khác nhau tạo nên sự độc đáo và cá tính cho người đeo. Các loại đá có thể được kết hợp theo nhiều cách như: phối màu tương đồng, phối màu tương phản, hoặc phối theo kiểu ombre.
Xu hướng nhẫn nữ đá thiên nhiên được ưa chuộng nhất năm 2026
Những năm gần đây, xu hướng sử dụng đá quý trong phong thủy ngày càng phổ biến. Mỗi loại đá lại có màu sắc, đặc điểm và ý nghĩa riêng, phù hợp với nhu cầu của từng người.
Đá quý Garnet
Đá Garnet là loại đá quý có đặc điểm nổi bật với đa dạng màu sắc, từ đỏ, cam, vàng, nâu cho đến xanh lá cây. Loại đá này còn được biết đến với độ cứng cao, độ bóng lung linh và rực rỡ.
Trong xu hướng sử dụng đá quý hiện nay, Garnet đỏ là lựa chọn phổ biến để làm trang sức nhờ ý nghĩa mang lại may mắn, tài lộc và sức khỏe tốt. Ngoài ra, các màu Garnet khác như cam, vàng cũng đang được ưa chuộng bởi vẻ đẹp độc đáo, trẻ trung và hiện đại mà chúng mang lại.
Đá Thạch Anh vàng
Đá Thạch Anh vàng là loại đá phong thủy được ưa chuộng rộng rãi hiện nay. Thạch Anh vàng có màu sắc óng ả, rực rỡ, tượng trưng cho năng lượng tích cực và sự thịnh vượng. Đặc điểm nổi bật của Thạch Anh vàng là sở hữu năng lượng phong thủy mạnh mẽ, có thể mang lại nhiều may mắn, tài lộc và sự bình an cho người sở hữu.
Xu hướng sử dụng Thạch Anh vàng ngày càng phổ biến nhờ giá thành hợp lý, kiểu dáng đa dạng và phù hợp với nhiều mệnh. Thạch Anh vàng thường được chế tác thành nhiều loại trang sức như vòng tay, dây chuyền hay tượng phong thủy để tăng vận may cho người dùng.
Đá quý Spinel
Đá Spinel là loại đá quý có đa dạng màu sắc, phổ biến là các màu đỏ, hồng, xanh dương và tím. Đặc điểm của Spinel là lấp lánh, rực rỡ, độ cứng cao và giá trị cạnh tranh so với các loại đá khác.
Trong xu hướng hiện nay, Spinel ngày càng được nhiều người ưa chuộng nhờ sự đa dạng về màu sắc, giá thành hợp lý và đang được giới thiệu rộng rãi hơn đến công chúng. Đá Spinel phù hợp với những ai yêu thích vẻ đẹp độc đáo, khác biệt và muốn thể hiện cá tính riêng của mình.
Đá quý Ruby
Đá Ruby là loại đá quý có màu sắc đỏ rực rỡ, tượng trưng cho tình yêu, đam mê và sức mạnh. Đặc điểm nổi bật của Ruby là loại đá quý hiếm, có độ cứng cao và giá trị rất đắt đỏ.
Trong xu hướng hiện nay, Ruby được rất nhiều người ưa chuộng nhờ vẻ đẹp sang trọng, quý phái và ý nghĩa đặc biệt mà loại đá này mang lại. Ruby thường được chế tác thành các loại trang sức đẹp mắt như nhẫn, hoa tai hay dây chuyền để làm đẹp và khẳng định đẳng cấp của người sở hữu.
