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Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 3 – 7/6/2026: Cập nhật danh sách khu vực sẽ bị mất điện liên tục

Thứ tư, 12:00 03/06/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Sóc Trăng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 3 – 7/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 3 – 7/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 3 – 7/6/2026: Cập nhật danh sách khu vực sẽ bị mất điện liên tục - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 3 – 7/6/2026

Lịch cúp điện Sóc Trăng


KHU VỰC: Đường Sương Nguyệt Ánh (từ giáp nhà số 02 đến giáp đường Dương Kỳ Hiệp) và đường Trần Quang Khải.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/06/2026 đến 09:30:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Chỉ mất điện 1 KH trạm chuyên dùng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 13:30:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Nhu Gia


KHU VỰC: Ấp Cần Đước, Xã Nhu Gia

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/06/2026 đến 17:30:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Tam Hòa xã Nhu Gia

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 16:30:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Hòa Đặng - xã Ngọc Tố

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 15:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Rạch Sên, Xã Nhu Gia

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Hòa Trực, xã Hòa Tú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/06/2026 đến 17:30:00 ngày 07/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Mỹ Tú


KHU VỰC: Các ấp Phước Thuận, Phước Thới A, Phước Thới B – xã Mỹ Phước – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/06/2026 đến 17:30:00 ngày 07/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Đồn, Mỹ Thuận - xã Mỹ Tú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/06/2026 đến 13:30:00 ngày 07/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cù Lao Dung


KHU VỰC: Một phần khu vực ấp An Trung, xã An Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp Nguyễn Công Minh, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/06/2026 đến 12:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Vĩnh Châu


KHU VỰC: Một phần khu vực 1 phường Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/06/2026 đến 12:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: không

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/06/2026 đến 12:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khóm Bưng Tum phường Khánh Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khóm Hòa Thành phường Khánh Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khóm Cà Săng phường Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/06/2026 đến 12:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phú Lộc


KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Bào Lớn – xã Phú Lộc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 09:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Rẫy Mới, ấp Rẫy Mới 1 – xã Phú Lộc.

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 03/06/2026 đến 10:10:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Xa Mau 1, ấp Xa Mau 2 – xã Phú Lộc.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/06/2026 đến 11:30:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Công Điền – xã Phú Lộc.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 03/06/2026 đến 13:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Xa Mau 2; ấp Rẫy Mới – xã Phú Lộc.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/06/2026 đến 14:30:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Số 8; ấp Số 9 – xã Phú Lộc.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/06/2026 đến 16:30:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Trung Bình – xã Lâm Tân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 09:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trường THPT Thanh Tân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 10:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Trung Bình – xã Lâm Tân

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/06/2026 đến 10:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 2 - xã Phú Lộc.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/06/2026 đến 13:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp 16/1, ấp 20 - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/06/2026 đến 12:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Tân Biên - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/06/2026 đến 14:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 3 - xã Phú Lộc.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/06/2026 đến 16:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp 1, ấp Xa Mau 1, ấp Rẫy Mới, ấp Chợ Cũ, ấp Giồng Chùa, ấp Bào Cát, ấp Chợ Mới, ấp Xóm Tro 1, ấp Kinh Ngay, ấp Số 8, ấp Số 9 – xã Phú Lộc; ấp Quang Vinh, ấp Xóm Tro 2, ấp Tàn Dù, ấp Tràm Kiến, ấp Kinh Ngay 2, ấp 13, ấp 23 – xã Vĩnh Lợi; ấp Trà Ban 1, ấp Bào Sen – xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần các ấp: Ấp 20, ấp 23 – xã Vĩnh Lợi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 12:30:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Trung Hòa, ấp Trung Bình, ấp Trung Thống, ấp Tân Định – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 16:30:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp 15 – xã Vĩnh Lợi.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/06/2026 đến 16:30:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Kế Sách


KHU VỰC: Ấp Phụng An, Trường Phú, một phần ấp Trường Thọ, Ấp 3, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp An Thới, Phèn Đen, An Bình, ấp 1, ấp 2 - xã An Lạc Thôn - Tp Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/06/2026 đến 17:30:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp 8, ấp 9, xã An Lạc Thôn, ấp Xóm Đồng 1, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/06/2026 đến 14:30:00 ngày 07/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp 12, một Phần ấp 6 - xã Đại Hải; ấp 12B, ấp 1, một phần ấp 10 - xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/06/2026 đến 16:30:00 ngày 07/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Long Phú


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Lợi Đức, xã Đại Ngãi, ấp Sóc Dong xã Tân Thạnh, áp Khoan Tang, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/06/2026 đến 16:30:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Trường An, xã Trường Khánh, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 16:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Trường Thọ, xã Trường Khánh, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 16:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp SainTard, ấp Ngã Tư, ấp Tân Hội, ấp Mương Tra, xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 13:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp Nước Mặn 1, ấp Tân Lập, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 15:30:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Ngã Năm


KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Thuận, Vĩnh Trung, phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 16:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Trung - Phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực Mỹ Thành – Phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực Tân Trung, phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 14:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu vực 6, phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 16:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Long Thành – xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/06/2026 đến 17:00:00 ngày 07/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Thuận Hòa


KHU VỰC: ấấp Phước Thuận, xã Thuận Hòa, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 11:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Trà Quýt, xã Phú Tâm, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 10:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 11:30:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Trà Quýt, xã Phú Tâm, TPCT

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/06/2026 đến 14:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp An Trạch, xã An Ninh, TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/06/2026 đến 16:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Đắc Thời, xã Hồ Đắc Kiện, TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/06/2026 đến 16:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Trần Đề

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 – 7/6/2026.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 3 – 7/6/2026: Cập nhật danh sách khu vực sẽ bị mất điện liên tục - Ảnh 2.Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 1 – 7/6/2026: Khu vực bị mất điện tăng cao

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

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Bộ đôi Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro đang nhận được sự quan tâm lớn trong phân khúc thiết bị cận cao cấp hiện nay. Cả hai thiết bị đều mang lại những trải nghiệm sử dụng ổn định, nhưng vẫn sở hữu nhiều điểm khác biệt về phần cứng lẫn thiết kế.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại xã Hoài Đức tháng 6/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại xã Hoài Đức tháng 6/2026

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) giá nhà phố thương mại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Giá bạc hôm nay 3/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu?

Giá bạc hôm nay 3/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 3/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có xu hướng giảm nhẹ, giá bán quanh vùng 78-79 triệu đồng/kg.

Loại dứa đặc sản vùng Tây Bắc ngọt như mật, giá đắt gấp đôi dứa thường vẫn luôn ‘cháy hàng’ bất chấp thời tiết mưa hay nắng

Loại dứa đặc sản vùng Tây Bắc ngọt như mật, giá đắt gấp đôi dứa thường vẫn luôn ‘cháy hàng’ bất chấp thời tiết mưa hay nắng

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH - Loại dứa này được ví là ‘vua’ của các loại dứa, sở hữu hương vị thơm ngon, thịt trong suốt, chảy mật vàng ươm nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Đi siêu thị, đi chợ mua ít đồ vẫn hết tiền triệu: Nhiều gia đình bắt đầu thay đổi cách mua thực phẩm mùa nắng nóng

Đi siêu thị, đi chợ mua ít đồ vẫn hết tiền triệu: Nhiều gia đình bắt đầu thay đổi cách mua thực phẩm mùa nắng nóng

Xu hướng - 4 giờ trước

GĐXH - Giá thực phẩm không tăng quá mạnh từng món, nhưng tổng hóa đơn mỗi lần đi siêu thị, đi chợ vẫn khiến nhiều người “giật mình”. Giữa lúc nắng nóng kéo dài, nhiều gia đình bắt đầu thay đổi cách mua đồ ăn để giảm áp lực chi tiêu hàng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 3 – 7/6/2026: Cúp điện từ 6h sáng nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 3 – 7/6/2026: Cúp điện từ 6h sáng nhiều khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

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Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 2/6/2026

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GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 2/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh- ngang Kia Morning, rẻ nhất phân khúc, Hyundai Accent, Honda City không so lại doanh số

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