Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 3 – 7/6/2026: Cập nhật danh sách khu vực sẽ bị mất điện liên tục
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Sóc Trăng
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 3 – 7/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 3 – 7/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 3 – 7/6/2026
Lịch cúp điện Sóc Trăng
KHU VỰC: Đường Sương Nguyệt Ánh (từ giáp nhà số 02 đến giáp đường Dương Kỳ Hiệp) và đường Trần Quang Khải.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/06/2026 đến 09:30:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Chỉ mất điện 1 KH trạm chuyên dùng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 13:30:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Nhu Gia
KHU VỰC: Ấp Cần Đước, Xã Nhu Gia
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/06/2026 đến 17:30:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Tam Hòa xã Nhu Gia
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 16:30:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hòa Đặng - xã Ngọc Tố
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 15:30:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Rạch Sên, Xã Nhu Gia
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:30:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hòa Trực, xã Hòa Tú
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/06/2026 đến 17:30:00 ngày 07/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỹ Tú
KHU VỰC: Các ấp Phước Thuận, Phước Thới A, Phước Thới B – xã Mỹ Phước – TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/06/2026 đến 17:30:00 ngày 07/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Đồn, Mỹ Thuận - xã Mỹ Tú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/06/2026 đến 13:30:00 ngày 07/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cù Lao Dung
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp An Trung, xã An Thạnh, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:30:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Nguyễn Công Minh, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/06/2026 đến 12:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Châu
KHU VỰC: Một phần khu vực 1 phường Vĩnh Châu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/06/2026 đến 12:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: không
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/06/2026 đến 12:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khóm Bưng Tum phường Khánh Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khóm Hòa Thành phường Khánh Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khóm Cà Săng phường Vĩnh Châu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/06/2026 đến 12:00:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Lộc
KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Bào Lớn – xã Phú Lộc.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 09:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Rẫy Mới, ấp Rẫy Mới 1 – xã Phú Lộc.
THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 03/06/2026 đến 10:10:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Xa Mau 1, ấp Xa Mau 2 – xã Phú Lộc.
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/06/2026 đến 11:30:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Công Điền – xã Phú Lộc.
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 03/06/2026 đến 13:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Xa Mau 2; ấp Rẫy Mới – xã Phú Lộc.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/06/2026 đến 14:30:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Số 8; ấp Số 9 – xã Phú Lộc.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/06/2026 đến 16:30:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Trung Bình – xã Lâm Tân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 09:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trường THPT Thanh Tân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 10:30:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Trung Bình – xã Lâm Tân
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/06/2026 đến 10:30:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2 - xã Phú Lộc.
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/06/2026 đến 13:30:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp 16/1, ấp 20 - xã Vĩnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/06/2026 đến 12:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Tân Biên - xã Vĩnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/06/2026 đến 14:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3 - xã Phú Lộc.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/06/2026 đến 16:30:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp 1, ấp Xa Mau 1, ấp Rẫy Mới, ấp Chợ Cũ, ấp Giồng Chùa, ấp Bào Cát, ấp Chợ Mới, ấp Xóm Tro 1, ấp Kinh Ngay, ấp Số 8, ấp Số 9 – xã Phú Lộc; ấp Quang Vinh, ấp Xóm Tro 2, ấp Tàn Dù, ấp Tràm Kiến, ấp Kinh Ngay 2, ấp 13, ấp 23 – xã Vĩnh Lợi; ấp Trà Ban 1, ấp Bào Sen – xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:30:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp: Ấp 20, ấp 23 – xã Vĩnh Lợi.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 12:30:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Trung Hòa, ấp Trung Bình, ấp Trung Thống, ấp Tân Định – xã Lâm Tân.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 16:30:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 15 – xã Vĩnh Lợi.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/06/2026 đến 16:30:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Kế Sách
KHU VỰC: Ấp Phụng An, Trường Phú, một phần ấp Trường Thọ, Ấp 3, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:30:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp An Thới, Phèn Đen, An Bình, ấp 1, ấp 2 - xã An Lạc Thôn - Tp Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/06/2026 đến 17:30:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 8, ấp 9, xã An Lạc Thôn, ấp Xóm Đồng 1, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/06/2026 đến 14:30:00 ngày 07/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 12, một Phần ấp 6 - xã Đại Hải; ấp 12B, ấp 1, một phần ấp 10 - xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/06/2026 đến 16:30:00 ngày 07/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Long Phú
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Lợi Đức, xã Đại Ngãi, ấp Sóc Dong xã Tân Thạnh, áp Khoan Tang, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/06/2026 đến 16:30:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Trường An, xã Trường Khánh, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 16:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Trường Thọ, xã Trường Khánh, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 16:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp SainTard, ấp Ngã Tư, ấp Tân Hội, ấp Mương Tra, xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 13:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp Nước Mặn 1, ấp Tân Lập, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 15:30:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ngã Năm
KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Thuận, Vĩnh Trung, phường Ngã Năm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 16:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Trung - Phường Ngã Năm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Mỹ Thành – Phường Mỹ Quới
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Tân Trung, phường Ngã Năm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 14:00:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực 6, phường Ngã Năm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 16:00:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Long Thành – xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/06/2026 đến 17:00:00 ngày 07/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thuận Hòa
KHU VỰC: ấấp Phước Thuận, xã Thuận Hòa, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 11:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Trà Quýt, xã Phú Tâm, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 10:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 11:30:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Trà Quýt, xã Phú Tâm, TPCT
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/06/2026 đến 14:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp An Trạch, xã An Ninh, TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/06/2026 đến 16:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Đắc Thời, xã Hồ Đắc Kiện, TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/06/2026 đến 16:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trần Đề
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 – 7/6/2026.
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