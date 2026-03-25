5 loại trang sức đá quý đẹp đến mê mẩn ai nhìn cũng muốn sở hữu với mong muốn hút năng lượng tích cực

Đá quý là gì?

Đá quý là tên gọi chung của tất cả các khoáng vật quý hiếm. Trong tự nhiên có khoảng hơn ba nghìn khoáng chất, nhưng chỉ có khoảng 1/20 trong số đó, được coi là đá quý và đá bán quý. Đá quý là khoáng chất có thể gia công sử dụng làm đồ trang sức hoặc làm đẹp.

Ý nghĩa của các loại đá quý:

- Tạo sự quý phái, sang trọng, tăng giá trị trang sức.

- Mang màu sắc và ý nghĩa khác nhau.

- Một số loại mang đến năng lượng tích cực, tài lộc, may mắn và sức khỏe.

Đá quý là khoáng chất có thể gia công sử dụng làm đồ trang sức hoặc làm đẹp.

Các loại đá quý được ưa chuộng làm trang sức

Kim cương

Yếu tố màu sắc được phân loại dựa trên thang điểm màu của GIA với độ không màu giảm dần từ D - Z. Những viên Kim cương hàng đầu hoàn toàn trong suốt sẽ ở thang điểm D, cực kỳ hiếm có. Khoảng 49% kim cương được khai thác ở Trung Phi và Nam Phi.

Kim cương được xem như là vật huyền bí tượng trưng cho sức mạnh, quyền lực, sự giàu sang và lòng quả cảm. Trên thang điểm Mohs, kim cương đứng đầu với độ cứng là 10 điểm, cho thấy khả năng chống xước, chống vỡ tuyệt vời.

Kim cương nhận được sự ưa chuộng của nhiều người vì độ đẹp và sang trọng.

Đá Ruby

Đá Ruby là loại đá quý nổi tiếng với màu chính là sắc đỏ quyến rũ, độ rực màu càng lớn thì viên đá càng được ưa chuộng và có giá thành cao.

Một cặp nhẫn cưới đính Ruby chính là vật hẹn ước trăm năm chung thủy giữa hai người theo văn hóa phương Tây.

Đá Sapphire

Đá quý còn lại thuộc họ corundum như vàng, xanh lục, xanh lam, tím, hồng,… gọi là đá Sapphire. Trong đó những viên càng gần với màu xanh dương tinh khiết với độ rực màu sống động lại càng quý giá và có giá trị cao.

Ruby màu huyết bồ câu là loại có giá trị cao nhất, mang màu đỏ tươi sống động và pha chút ánh tím nhẹ. Ruby đạt điểm 9 trên thang độ cứng Mohs chỉ sau kim cương nhưng có độ bền tốt hơn, khó bị hư hỏng.

Cùng với Ruby, Sapphire cũng có độ cứng 9 điểm trên thang Mohs nên thuộc nhóm các loại đá quý phù hợp với mọi loại trang sức và các thiết kế nghệ thuật phá cách.

Trong đó những viên càng gần với màu xanh dương tinh khiết với độ rực màu sống động lại càng quý giá và có giá trị cao.

Đá ngọc lục bảo (Emerald)

Màu sắc của Emerald hay ngọc lục bảo có giá trị nhất khi có độ tinh khiết cực cao, màu sắc đồng đều và độ rực màu sống động.

Khác với các loại đá quý khác, ngọc lục bảo thường chứa những tạp chất bên trong nên những viên ngọc tự nhiên có độ tinh khiết cao là cực kỳ hiếm có.

Có độ cứng khá cao từ 7.5 - 8 điểm, ngọc lục bảo có độ bền tương đối tốt và chỉ cần bảo quản đơn giản.

Đá Aquamarine (ngọc hải lam)

Aquamarine, tên gọi khác là ngọc hải lam, chỉ có một họ màu duy nhất là xanh nước biển. Phạm vi màu rất hẹp từ xanh lam thuần đến xanh lam ánh lục nhạt.

Ngọc hải lam được săn đón nhiều nhất với màu xanh thuần khiết có cường độ mạnh. Ngọc hải lam xuất hiện phổ biến trong các loại đá quý dùng làm trang sức hàng ngày vì có độ bền được đánh giá cao: từ 7.5 - 8 điểm.

Thông thường, chỉ những viên Aquamarine lớn mới có độ rực màu sống động, vậy nên những món trang sức gắn đá Aquamarine nhỏ mà vẫn có màu sắc hấp dẫn là cực kỳ hiếm và giá thành cao.

Ngọc hải lam được săn đón nhiều nhất với màu xanh thuần khiết có cường độ mạnh.

Đá Topaz

Đá Topaz (đá hoàng ngọc) đạt 8 điểm trên thang độ cứng nhưng độ bền lại không quá cao như vậy. Tuy thế, hoàng ngọc vẫn là một trong các loại đá quý cực kỳ phổ biến với thế giới trang sức nhưng cần được bảo quản cẩn thận.

Topaz rất đa dạng về màu sắc và được đặt tên khác nhau: không màu, vàng, hồng cam, xanh dương,… Trong đó Topaz được yêu thích nhất là loại có màu vàng cam óng ánh pha sắc đỏ hoặc hồng đậm, còn được gọi là Topaz hoàng gia hay loại Topaz màu xanh London Blue.

Đá cẩm thạch

Thường bị nhầm với ngọc bích vì có màu xanh lục là phổ biến và giá trị nhất.

Cẩm thạch (tên tiếng anh là Jadeite) còn có các họ màu khác phong phú hơn ngọc bích như đỏ, vàng, cam, nâu, trắng, đen, màu tím hoa oải hương,...

Cẩm thạch là một trong các loại đá quý có khả năng chống mài mòn tuyệt vời, phù hợp với mọi loại trang sức và nhiều thiết kế phá cách. Cùng với ngọc bích, cẩm thạch còn được làm thành những viên đá Tỳ hưu phong thủy có ích trong kinh doanh và thu hút tài lộc.

Đá hổ phách

Hổ phách (Amber) không thực sự là một loại đá quý mà là một chất hữu cơ trong suốt với độ tuổi từ 30 - 90 triệu năm từ nhựa cây cổ thụ, có màu từ trắng, cam, vàng đến nâu đỏ.

Nét đặc biệt của hổ phách là viên đá chứa các sinh vật như lá cây, muỗi, côn trùng,.. bị dính vào nhựa và thành hóa thạch theo thời gian.

Giống với ngọc trai, hổ phách rất mềm với độ cứng từ 2 - 2.5 nhưng vì nét hấp dẫn khó cưỡng nên loại đá này vẫn được sử dụng rất nhiều để làm trang sức như vòng tay, nhẫn hoặc bông tai.

Trang sức được làm từ hổ phách cũng là một trong những loại nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

Đá thạch anh

Thạch anh có nhiều màu sắc tinh tế như thạch anh tím, thạch anh vàng, thạch anh hồng,... Họ thạch anh đều đạt 7 điểm trên thang độ cứng Mohs nên là một nguyên liệu tuyệt vời cho các món trang sức đá quý.

Đây là một trong các loại đá quý được ưa chuộng trong phong thủy để cân bằng cảm xúc, giữ vững tinh thần và hàn gắn tình cảm trong hôn nhân.

Đá Zircon

Zircon là loại đá có cường độ sáng sánh ngang với kim cương, phổ biến nhất với loại không màu và sau đó là xanh lục, lam, hồng, vàng và tím. Giá trị của Zircon lại khá thấp so với các loại đá quý khác.

Dù vẻ ngoài giống hệt kim cương nhưng độ cứng của zircon thì thấp hơn nhiều, chỉ 6 - 7.5 điểm. Dù vậy viên đá vẫn sánh ngang với các loại đá quý khác để làm trang sức hàng ngày.

Gợi ý 5 món trang sức đá quý đẹp long lanh dành cho phái đẹp

Nhẫn đá quý

Nhẫn là món phụ kiện nhỏ bé nhưng mang tính cá nhân sâu sắc. Khi được gắn đá quý, chiếc nhẫn trở thành biểu tượng của cam kết và sự kết nối nội tại. Đeo nhẫn thạch anh trắng có thể giúp làm sạch năng lượng, khai mở tâm trí và nuôi dưỡng sự tỉnh táo trong từng lựa chọn mỗi ngày. Với những ai đang học cách mở lòng trở lại sau những mất mát hoặc đổ vỡ, nhẫn gắn ngọc lục bảo là lựa chọn đầy chữa lành và tái sinh. Viên đá xanh biểu trưng cho hy vọng, sự tái kết nối và tình yêu vô điều kiện – như một mầm cây kiên cường mọc lên từ vùng đất cũ, nhẫn ngọc lục bảo nhắc bạn rằng trái tim luôn có thể hồi sinh một cách dịu dàng nhưng mạnh mẽ.

Nhẫn là món phụ kiện nhỏ bé nhưng mang tính cá nhân sâu sắc.

Khuyên tai ngọc

Đôi khuyên tai không chỉ làm nổi bật gương mặt mà còn ảnh hưởng đến vùng đầu – nơi tiếp nhận âm thanh và rung động tinh tế từ thế giới bên ngoài. Một đôi khuyên tai nhỏ gắn aquamarine (đá biển) giúp mang lại sự bình tĩnh, thúc đẩy khả năng giao tiếp trôi chảy và xoa dịu cảm xúc đang chất chứa bên trong.

Khi năng lượng trong bạn trở nên rời rạc và thiếu sức sống, đôi khuyên tai gắn đá garnet có thể trở thành "liều vitamin" đầy nội lực. Với sắc đỏ trầm ấm đặc trưng, garnet được xem là viên đá của sinh lực và đam mê giúp khơi dậy nguồn năng lượng tiềm ẩn, tiếp thêm động lực và sự tự tin trong những ngày bạn cần trở lại là chính mình, rực rỡ và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đôi khuyên tai giúp làm nổi bật gương mặt của phái đẹp.

Dây chuyền đá

Dây chuyền đá quý là món trang sức chạm gần nhất tới vùng tim. Một sợi dây chuyền đính thạch anh hồng không chỉ mang vẻ đẹp mềm mại, lãng mạn mà còn giúp mở rộng trái tim, thu hút tình yêu thương và chữa lành những tổn thương vô hình. Nếu bạn đang tìm kiếm nguồn cảm hứng sáng tạo hay muốn nuôi dưỡng tinh thần tự do, dây chuyền gắn lapis lazuli (đá lưu ly) là lựa chọn lý tưởng. Màu xanh sâu thẳm của đá kích hoạt trí tuệ, giao tiếp chân thành và khả năng thể hiện bản thân rõ nét – món quà tuyệt vời cho những ai cần sức mạnh nội tâm tĩnh lặng hoặc sự mạnh mẽ thầm lặng.

Dây chuyền đá quý là món trang sức bán chạy trong nhiều năm trở lại đây.

Vòng tay đá quý

Cổ tay là nơi năng lượng lưu chuyển, và vòng tay đá quý chính là "dòng chảy" giúp nuôi dưỡng sự ổn định và bảo vệ người đeo khỏi năng lượng tiêu cực. Những chiếc vòng tay obsidian (đá núi lửa) với sắc đen mạnh mẽ như một lớp khiên vô hình, hỗ trợ bạn thiết lập ranh giới và vững tâm giữa những áp lực hàng ngày. Ngược lại, nếu bạn mong muốn thu hút vận may, sự tự tin và cảm giác tươi sáng, hãy chọn vòng tay đính citrine – viên đá mang năng lượng của ánh sáng mặt trời. Vẻ đẹp óng ả, ấm áp của citrine không chỉ bắt sáng tốt mà còn lan tỏa sự tích cực trong từng chuyển động.

Các mẫu vòng tay được làm từ đá quý ngày càng được ưa chuộng.

Ghim cài áo đính đá

Ghim cài áo không còn là món đồ trang trí thuần túy cho những bộ suit cổ điển mà đang dần trở lại như một chi tiết thời trang cá tính, độc đáo và giàu chất thơ. Khi được đính hổ phách – loại đá mang trong mình hơi thở của thời gian, món phụ kiện nhỏ này lại trở nên ấm áp đến lạ, như một ký ức đẹp luôn hiện hữu bên ngực áo.