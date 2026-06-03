Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 3 – 7/6/2026: Hàng loạt khu dân cư sẽ bị cúp điện cả ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bình Thuận cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 3 – 7/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 3 – 7/6/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ ngày 3 – 7/6/2026
Lịch cúp điện Phan Thiết
KHU VỰC: Trục đường Võ Nguyên Giáp khu vực vòng xoay 706B thuộc một phần phường Phú Thuỷ
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/06/2026 đến 15:30:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trục đường Xuân Thuỷ khu phố Long Sơn thuộc một phần phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/06/2026 đến 11:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trục đường Võ Nguyên Giáp khu vực phường Phú Thuỷ giáp ranh phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/06/2026 đến 15:30:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trục đường Trần Hưng Đạo, Ngư Ông, Hàn Thuyên, Vạn Thuỷ Tú, Hà Huy Tập thuộc một phần phường Phan Thiết
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/06/2026 đến 06:45:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực ngã tư Trần Phú và Hải Thượng Lãn Ông, trục đường Trần Phú, Trưng Nhị, Phan Đình Phùng, Nguyễn văn Cừ thuộc một phần phường Phan Thiết
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/06/2026 đến 15:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trục đường Trần Hưng Đạo, Ngư Ông, Hàn Thuyên, Vạn Thuỷ Tú, Hà Huy Tập thuộc một phần phường Phan Thiết
THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 04/06/2026 đến 15:30:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trục đường Võ Nguyên Giáp khu vực vòng Xoay Đồi Cát thuộc một phần phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/06/2026 đến 15:30:00 ngày 07/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trục đường Tôn Đức Thắng, Võ Chí Công, Nguyễn Duy Trinh thuộc một phần phường Hàm Thắng
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/06/2026 đến 15:00:00 ngày 07/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tuy Phong
KHU VỰC: Xóm 4; 6; 7 thôn Phú Hải, xã Phan Rí Cửa.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/06/2026 đến 10:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn Phú Tân, xã Phan Rí Cửa.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/06/2026 đến 12:30:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn 6 Liên Hương; thôn 1, 2, 3 Bình Thạnh- xã Liên Hương.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/06/2026 đến 12:30:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Linh
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực đê bao thôn Nam Chính 5 - xã Đức Linh, thôn Sùng Nhơn 1, 2, 3, 4, 5, 6, thôn Đa Kai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, thôn Mê Pu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 06/06/2026 đến 07:00:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện thôn Võ Xu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/06/2026 đến 16:00:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện khách hàng Trần Thị Bé Bảy, HKD Nguyễn Đoàn Thanh Nhu, HKD Nguyễn Văn Sơn, HKD Trần Việt Trí thuộc thôn Đa Kai 10 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/06/2026 đến 10:00:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực đê bao thôn Nam Chính 5 - xã Đức Linh, thôn Sùng Nhơn 1, 2, 3, 4, 5, 6, thôn Đa Kai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, thôn Mê Pu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 06/06/2026 đến 17:30:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện thôn Vũ Hòa 1, 2, 3, 4, 5, 6, mất điện một phần thôn Võ Xu 1, 3 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/06/2026 đến 17:00:00 ngày 07/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hàm Tân
KHU VỰC: Trường THPT Hàm Tân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 11:30:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trường THPT Đức Tân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 11:30:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 11:30:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực K6-Z30D, K6A-Z30D
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 11:30:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Cô Kiều, thôn Phò Trì, thôn 3 - xã Sơn Mỹ - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn 1, thôn 2, thôn 4 - xã Sơn Mỹ - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/06/2026 đến 16:00:00 ngày 07/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện La Gi
KHU VỰC: Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 09:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Phước Thọ - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 03/06/2026 đến 10:15:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Lê Minh Công - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/06/2026 đến 11:30:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Lê Minh Công - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 03/06/2026 đến 15:30:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Lê Minh Công - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 03/06/2026 đến 16:30:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Hồ Tôm - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 09:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Cảng Cá - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 04/06/2026 đến 10:15:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần dđường Hoàng Hoa Thám - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/06/2026 đến 11:30:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Lê Lai - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/06/2026 đến 15:30:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 04/06/2026 đến 16:30:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Lý Thường Kiệt - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 09:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Bùi Hữu Nghĩa - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 05/06/2026 đến 10:15:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Thống Nhất (từ Trường Tểu học Tân An 2 đến vòng xoay Nguyễn Huệ) - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/06/2026 đến 11:30:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Trãi - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/06/2026 đến 15:30:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Bùi Thị Ngọc Đảnh - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 05/06/2026 đến 16:30:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Thống Nhất, đường Hòa Bình, đường Lê Lợi, đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Cô Giang, đường Trần Bình Trọng, đường Bến Chương Dương, đường Lê Minh Công - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 11:30:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Quý
KHU VỰC: Trạm khách hàng KS Biển Đông, trạm khách hàng Cảng Cá và khách hàng thuộc trạm Tự Dùng, thôn Triều Dương, Đặc Khu Phú Quý
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/06/2026 đến 07:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Đá Đen, thôn Đông Hải, Đặc Khu Phú Quý
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 10:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Bà Cạy, thôn Đông Hải, Đặc Khu Phú Quý
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 10:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc
KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thuận Bắc - Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 06:35:00 ngày 03/06/2026 đến 06:40:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Lâm Hòa, xã Hàm Thuận và một phần xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 16:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Lâm Giáo xã Hàm Thuận và một phần các thôn: Hội Nhơn, An Phú, thôn 6, Bình An, Bình Lâm, Ninh Thuận xã Hàm Liêm, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Thuận Minh và một phần thôn Lâm Hòa, xã Hàm Thuận, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 09:05:00 ngày 04/06/2026 đến 09:55:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Đaguri, xã La Dạ, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Phú Điền, xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 11:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn 4, Xã Hồng Sơn, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Nà Bồi, xã Hàm Thuận, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam
KHU VỰC: Một phần thôn thạnh mỹ, một phần thôn Hiệp Lễ, xã Tân Thành
THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 04/06/2026 đến 07:30:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn thạnh mỹ, một phần thôn Hiệp Lễ, xã Tân Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 16:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn thạnh mỹ, một phần thôn Hiệp Lễ, xã Tân Thành
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:15:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Văn Kê, một phần thôn Thanh Phong, xã Tân Thành
THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 06/06/2026 đến 07:30:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn Kê Gà, thạnh mỹ, Hiệp Lễ xã Tân Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/06/2026 đến 16:00:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Văn Kê, một phần thôn Thanh Phong, xã Tân Thành
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 06/06/2026 đến 16:15:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bắc Bình
KHU VỰC: Thôn Xuân Hội, xã Bắc Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/06/2026 đến 16:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn Lương Nam, xã Lương Sơn. Thôn Suối Nhum, Thôn 1, Thôn 2, Hòa Bình, Sông Khiêng, Tú Sơn, Tiến Thành, Tiến Đạt, xã Sông Lũy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn Hải Xuân, Hải Thủy, An Lạc, xã Hải Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 09:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn Lương Đông,xã Lương Sơn;Thôn Thái Thuận, Thái Hiệp, Thái Bình,Thái Hòa, Thanh Bình, xã Hồng Thái
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 11:30:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn Lương Bình, Lương Hòa, Lương Đông, xã Lương Sơn
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/06/2026 đến 16:00:00 ngày 07/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tánh Linh
KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Đồng Kho 4, 5 - xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/06/2026 đến 11:30:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Lạc Hưng 1 và Thôn 8 - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/06/2026 đến 16:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trường Sa
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 3 – 7/6/2026.
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Bộ đôi Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro đang nhận được sự quan tâm lớn trong phân khúc thiết bị cận cao cấp hiện nay. Cả hai thiết bị đều mang lại những trải nghiệm sử dụng ổn định, nhưng vẫn sở hữu nhiều điểm khác biệt về phần cứng lẫn thiết kế.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại xã Hoài Đức tháng 6/2026Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) giá nhà phố thương mại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá bạc hôm nay 3/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 3/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có xu hướng giảm nhẹ, giá bán quanh vùng 78-79 triệu đồng/kg.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 2/6/2026Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 2/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.