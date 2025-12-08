Mới nhất
Một loài vật trong truyền thuyết Việt Nam có thật ngoài đời, nay thành đặc sản đắt đỏ

Thứ hai, 06:15 08/12/2025
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Tưởng chừng chỉ là hình ảnh bước ra từ truyền thuyết, loài vật đặc biệt này lại đang hiện diện ngoài đời thật và gắn với danh xưng "đặc sản kén người thưởng thức".

Trong kho tàng truyền thuyết dân gian Việt Nam, có nhiều hình ảnh kỳ bí, huyền ảo mà người xưa truyền lại. Một trong số đó là câu chuyện về "gà chín cựa" - loài gà từng xuất hiện bên cạnh những lễ vật tiến vua trong truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh. Ngày nay, điều tưởng chừng chỉ có trong cổ tích lại được xác thực: gà chín cựa thật sự tồn tại ngoài đời, được nuôi và săn lùng như một đặc sản.

Một loài vật trong truyền thuyết Việt Nam có thật ngoài đời, nay thành đặc sản đắt đỏ - Ảnh 1.

(Ảnh: Tiền phong)

Gà chín cựa (hay còn gọi gà nhiều cựa) vốn nổi tiếng từ các câu chuyện dân gian với câu "voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao" - là những lễ vật mà vua Hùng từng yêu cầu trong cuộc kén rể (truyện Sơn Tinh - Thủy Tinh). Nhiều người từng nghĩ đó chỉ là hình tượng mang tính biểu trưng, rất khó tưởng tượng được loài gà như vậy thực sự tồn tại. Nhưng thực tế, giống gà này được tìm thấy và nuôi phổ biến tại vùng núi Xuân Sơn, huyện Tân Sơn (cũ), tỉnh Phú Thọ.

Một loài vật trong truyền thuyết Việt Nam có thật ngoài đời, nay thành đặc sản đắt đỏ - Ảnh 2.

(Ảnh: Nông sản Tây Bắc)

Như cái tên "chín cựa" gợi mở, đặc điểm nổi bật của giống gà này nằm ở phần chân: mỗi bàn chân có nhiều cựa - thường từ 4 đến 5 cựa mỗi bên, thậm chí có con được ghi nhận lên tới 899 cựa, hiếm hoi hơn là 10-11 cựa. Những chiếc cựa sừng, nhọn, cong vút như hình lưỡi liềm tạo nên diện mạo rất khác biệt, khiến gà chín cựa dễ nhận biết giữa một rừng giống gà bình thường khác.

Không chỉ nổi bật về ngoại hình, gà chín cựa còn được nhiều người sành ăn ưu ái nhờ hương vị đặc trưng. Thịt của chúng được miêu tả là săn chắc, đậm đà, hơi dai - khá giống với gà ri thuần Việt, nhưng lại mang nét riêng khi được chăn thả tự nhiên, ít bệnh tật, tiêu chuẩn nuôi nghiêm ngặt. Vì vậy, vào dịp Tết hoặc lễ hội, gà chín cựa thường được săn lùng - không chỉ để thưởng thức mà còn như một món quà biếu độc đáo.

Một loài vật trong truyền thuyết Việt Nam có thật ngoài đời, nay thành đặc sản đắt đỏ - Ảnh 3.

(Ảnh: Nông sản Việt - Báo Nông Nghiệp Việt Nam)

Với sự quý hiếm, hình thức đặc biệt và giá trị văn hóa đi kèm, giá gà chín cựa khá cao. Có những con đủ cựa, trưởng thành có thể được trả giá hàng triệu đồng, cao hơn nhiều so với gà thường. Nhiều nông dân tại Phú Thọ từng chia sẻ rằng nhờ nuôi gà chín cựa, họ đã có thể "ăn Tết to".

Song bên cạnh sự trân trọng, gà chín cựa cũng từng nhiều lần là đề tài gây tranh cãi trong giới khoa học. Theo Tuổi trẻ, từng có nhiều nhà khoa học đã về ngay vùng núi cao Phú Thọ để nhìn tận mắt. Có ý kiến cho rằng "cựa" ở gà nhiều ngón chỉ là biến thể dị dạng, chứ không thực sự giống như cựa sừng trong truyền thuyết; một số nhà nghiên cứu khuyến cáo cần tiến hành khảo sát gen kỹ lưỡng, tránh việc đánh đồng gà nhiều cựa với gà truyền thuyết.

Dù có ý kiến trái chiều, nhưng không thể phủ nhận rằng gà chín cựa - với hình ảnh kỳ lạ, nguồn gốc bí ẩn và vị thịt mang hương núi rừng - đã trở thành một phần thú vị của ẩm thực và văn hóa Việt. Một loài tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết, nay tồn tại thật, được nhiều người săn tìm, nuôi giữ và trân trọng.

Cùng chuyên mục

Trứng gà màu trắng và màu nâu loại nào tốt hơn?

Trứng gà màu trắng và màu nâu loại nào tốt hơn?

Ăn - 27 phút trước

Nhiều người chọn trứng gà vỏ nâu vì tin rằng loại này tốt hơn so với trứng gà vỏ trắng, liệu có sự khác biệt về chất lượng dinh dưỡng giữa hai loại trứng này?

Sườn nướng chuẩn nhà hàng tại gia: Bí quyết mềm mọng, thơm lừng chỉ với nồi chiên hơi nước

Sườn nướng chuẩn nhà hàng tại gia: Bí quyết mềm mọng, thơm lừng chỉ với nồi chiên hơi nước

Ăn - 13 giờ trước

GĐXH - Sườn nướng là "món ruột" của rất nhiều gia đình, nhưng để làm ra miếng sườn mềm tan, đậm vị và không bị khô dai thì không phải ai cũng nắm được bí quyết. Mẹ đảm Thanh Huệ dưới đây chia sẻ một công thức làm món sườn nướng lạ miệng, thơm ngon ngày lạnh.

Món ngon dân dã mùa đông miền Bắc đậm đà hương vị quê hương

Món ngon dân dã mùa đông miền Bắc đậm đà hương vị quê hương

Ăn - 15 giờ trước

GĐXH - Mùa đông miền Bắc không chỉ mang đến cái lạnh đặc trưng mà còn gợi nhớ đến những món ăn dân dã, bình dị nhưng đầy hấp dẫn. Hãy khám phá món ngon dân dã mùa đông miền Bắc khi trời trở lạnh sau.

Cách làm gân, vó bò ngâm chua ngọt cực ngon

Cách làm gân, vó bò ngâm chua ngọt cực ngon

Ăn - 17 giờ trước

Chỉ cần vài nguyên liệu quen thuộc, bạn đã có thể chế biến món gân bò, vó bò ngâm chua ngọt giòn sần sật, thơm ngon, để tủ lạnh ăn dần không ngán.

Top món cháo nên ăn trong mùa đông để giữ ấm cơ thể

Top món cháo nên ăn trong mùa đông để giữ ấm cơ thể

Ăn - 21 giờ trước

GĐXH - Cháo là món ăn thông dụng trong cuộc sống, dễ chế biến, dễ tiêu hóa, rất phù hợp với trẻ em, người già và người ốm. Tuy nhiên, trong mùa đông việc dùng loại cháo nào cho phù hợp là điều không phải ai cũng biết.

Hãy ăn nhiều loại rau này vào mùa đông: Nấu 2 món ngon miệng lại giúp nhuận tràng, long đờm và diệt khuẩn

Hãy ăn nhiều loại rau này vào mùa đông: Nấu 2 món ngon miệng lại giúp nhuận tràng, long đờm và diệt khuẩn

Ăn - 1 ngày trước

Đây là loại rau không chỉ ngon mà còn tốt cho sức khỏe. Hãy cùng khám phá 2 công thức nấu ăn đơn giản và hấp dẫn để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể trong mùa đông!

63 bàn tiệc cưới của Tiên Nguyễn gây choáng với toàn món nhà giàu

63 bàn tiệc cưới của Tiên Nguyễn gây choáng với toàn món nhà giàu

Ăn - 1 ngày trước

Giữa không gian xa hoa của một trong những trung tâm tiệc cưới sang trọng nhất TP.HCM, thực đơn đám cưới của Tiên Nguyễn đã khiến quan khách không khỏi choáng ngợp.

Tôi đã giảm cân từ 60kg xuống còn 48kg một cách tình cờ và phát hiện ra một cách ăn uống tuyệt vời để giảm cân

Tôi đã giảm cân từ 60kg xuống còn 48kg một cách tình cờ và phát hiện ra một cách ăn uống tuyệt vời để giảm cân

Ăn - 1 ngày trước

Cuối cùng tôi cũng hiểu rằng thay đổi thói quen ăn uống hiệu quả hơn nhiều so với việc ăn kiêng khắc nghiệt.

Bị cảm cúm nên kiêng ăn gì? 4 thực phẩm ăn trong thời gian này càng lâu khỏi bệnh

Bị cảm cúm nên kiêng ăn gì? 4 thực phẩm ăn trong thời gian này càng lâu khỏi bệnh

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch và giúp cơ thể chống lại virus cúm. Vậy người bị cảm cúm kiêng ăn gì?

Cà rốt kỵ với những thực phẩm nào?

Cà rốt kỵ với những thực phẩm nào?

Mẹo nấu nướng - 2 ngày trước

GĐXH - Cà rốt là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, sự kết hợp không đúng cách giữa cà rốt và một số thực phẩm khác có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng hoặc thậm chí gây hại cho sức khỏe.

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

Mẹo nấu nướng

GĐXH - Tăng Thanh Hà chuộng làm các món dân dã như tép rang khế, cá nục kho, ba rọi cháy cạnh... vừa đưa cơm, vừa không tốn quá nhiều thời gian sơ chế, nấu nướng.

Loại đồ uống ấm tốt nhất cho buổi sáng mùa đông

Loại đồ uống ấm tốt nhất cho buổi sáng mùa đông

Ăn
Top đồ uống nóng giữ ấm cơ thể mùa đông bạn không nên bỏ lỡ

Top đồ uống nóng giữ ấm cơ thể mùa đông bạn không nên bỏ lỡ

Ăn
Món ăn thời tiết càng lạnh ăn càng ngon

Món ăn thời tiết càng lạnh ăn càng ngon

Ăn
63 bàn tiệc cưới của Tiên Nguyễn gây choáng với toàn món nhà giàu

63 bàn tiệc cưới của Tiên Nguyễn gây choáng với toàn món nhà giàu

Ăn

