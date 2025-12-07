Đặc sản 'ăn chơi' vị ngon lạ ở Hưng Yên, khách ở xa có tiền cũng khó mua
Thường xuất hiện trong mâm cỗ vào các dịp giỗ chạp, cưới hỏi hay ngày Tết ở Hưng Yên, món đặc sản này không chỉ gây ấn tượng về hình thức mà còn hấp dẫn bởi hương vị lạ miệng, thơm ngon.
Chả gà Tiểu Quan là món ăn có nguồn gốc từ thôn Tiểu Quan, thuộc xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên (xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu cũ).
Món này cũng từng lọt Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam 2021-2022 do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) và Tổ chức Top Việt Nam (VietTop) bình chọn.
Đúng như tên gọi, chả gà Tiểu Quan được làm từ nguyên liệu chính là thịt gà, kết hợp với một vài gia vị khác như lòng đỏ trứng gà, mắm, hạt tiêu, mỡ lợn, nước cốt gừng và nước cốt hành khô.
Qua bàn tay khéo léo của người địa phương, những nguyên liệu dân dã được chế biến thành món ăn hấp dẫn, trở thành đặc sản được ưa chuộng trong khu vực và lan tỏa tới các tỉnh thành xung quanh.
Chị Bùi Thùy – thành viên trong gia đình có truyền thống làm chả gà lâu năm ở thôn Tiểu Quan cho biết, để làm chả ngon, cần tuyển chọn nguyên liệu kỹ lưỡng.
Gà phải chọn loại gà mái được chăn thả tự nhiên ở vườn, nặng cân và thịt chắc. Gà làm sạch, đem lọc xương, gân và da, chỉ giữ lại phần thịt.
Hành cũng lựa loại hành tía. Còn gừng được sử dụng là giống gừng ta để tạo mùi thơm đặc trưng. Mỡ lợn mua về đem rửa sạch, thái thành các lát mỏng hoặc hình hạt lựu.
Trong quá trình giã, người ta sẽ đổ thịt ra mâm để loại bỏ sạch hết phần gân trắng còn sót lại, sau đó đổ thịt vào giã tiếp.
Khi thịt gà giã gần đạt thì cho tiếp các nguyên liệu còn lại vào, dùng chày trộn đều cho sánh quyện.
Tiếp đến, người ta đổ hỗn hợp thịt giã nhuyễn lên lá chuối hoặc giấy bạc, dàn thật mỏng cho vuông vức, phẳng đều rồi úp một lớp lá chuối nữa lên.
Cách làm này vừa để che chắn cho món ăn đỡ dính bụi, bẩn, vừa giúp chả hòa quyện mùi thơm của lá chuối, tránh bị cháy sém và lên màu đẹp mắt khi nướng.
Chả nướng xong chờ nguội bớt sẽ được cắt thành những lát nhỏ vừa ăn, nhìn giống bánh quy, ngả màu cánh gián hấp dẫn.
Chị Thùy chia sẻ, chả gà Tiểu Quan được xem là món “ăn chơi” chứ không phải ăn no của bà con địa phương.
Bởi khi ăn, người ta phải thưởng thức thật từ tốn, chậm rãi để có thể cảm nhận trọn vẹn độ béo ngậy, mềm mịn như tan trong khoang miệng của món đặc sản này.
“Chả gà Tiểu Quan là món ăn không thể thiếu trong ngày Tết của các gia đình địa phương, đặc biệt được nhiều người sống xa quê yêu thích, muốn cùng làm và thưởng thức khi sum họp vào dịp Tết”, chị bày tỏ.
Chị cũng tiết lộ, món chả gà làm rất kỳ công, không sử dụng chất bảo quản, lại mềm mỏng, dễ vỡ nên khó vận chuyển xa.
Bởi vậy, nhiều người thường đùa nhau rằng, đây là món ăn mà người ở xa hay có tiền cũng khó mua, chỉ có thể trải nghiệm nếu ghé thăm thôn Tiểu Quan vào đầu năm mới.
Chị Thanh Thủy (Hà Nội) từng có dịp về quê bạn ở Tiểu Quan và thưởng thức đặc sản chả gà nhận xét, món này không chỉ gây ấn tượng về mặt hình thức mà còn có hương vị lạ miệng, khác hẳn các món chả truyền thống chị từng ăn.
“Mới đầu nhìn thấy món chả gà được bày trên mâm, mình còn nghĩ đó là món bánh khai vị hay tráng miệng nào đó. Nhưng khi nếm thử, mình mới biết loại chả này khá nổi tiếng ở địa phương.
Tuy nhiều gia đình không kinh doanh nhưng họ vẫn làm chả gà vào dịp Tết hoặc dùng để chiêu đãi khách quý ghé thăm nhà, vừa duy trì và giữ hồn cho món ăn truyền thống, vừa lan tỏa nét văn hóa ẩm thực đặc sắc tới bạn bè phương xa”, chị Thủy bày tỏ.
Ảnh: Chả gà Tiểu Quan Quang Duy
Món ngon ngày lạnh: Thanh nhiệt, mát gan, bổ mắt với món rau “báu vật” của mùa đôngĂn - 17 giờ trước
GĐXH – Loại rau này được xem là “báu vật mùa đông” nhờ chứa nhiều dưỡng chất giúp thanh nhiệt, mát gan, tốt cho mắt. Với cách chế biến đơn giản dưới đây, bạn có thể làm nên những món ngon ngày lạnh từ loại rau dại quen thuộc.
Bị cúm ăn gì cho nhanh khỏi?Ăn - 22 giờ trước
GĐXH - Người bị cúm ngoài điều trị bằng thuốc theo chỉ định, chế độ dinh dưỡng cũng là một phần tất yếu giúp nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Vậy bị cảm cúm nên ăn gì, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này.
Loại đồ uống ấm tốt nhất cho buổi sáng mùa đôngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là một số thức uống nóng giúp làm ấm cơ thể, với các thành phần tự nhiên giúp chúng ta luôn khỏe mạnh và năng động…
Củ cải trắng kỵ với những thực phẩm nào?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Dù có nhiều tác dụng tích cực, củ cải trắng cũng có những lưu ý quan trọng về kết hợp thực phẩm mà bạn cần biết để đảm bảo an toàn và giữ nguyên giá trị dinh dưỡng.
Các thực phẩm giúp giữ ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh mùa đôngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên ăn gì để tăng cường sức đề kháng, giữ cơ thể luôn khỏe mạnh và tránh cảm lạnh trong mùa đông, bài viết này sẽ mang đến cho bạn những gợi ý hữu ích, khoa học và dễ áp dụng.
Món ăn thời tiết càng lạnh ăn càng ngonĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Hà Nội những ngày gió lạnh đầu mùa, có những món ăn sẽ khiến bạn cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều, ví như các món kho, món chua cay hay các món nướng. Cùng tham khảo các món ăn có trong bài viết sau.
Cách nấu lẩu gà chua cay, thơm ngon cho mùa đông ấm ápĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Vào những ngày đông lạnh, nấu nồi lẩu gà nghi ngút khói, đậm đà hương vị chua cay là một bí quyết tạo nên món ăn tuyệt vời để quây quần bên gia đình. Dưới đây là cách nấu lẩu gà thơm ngon, dễ thực hiện bạn không nên bỏ lỡ.
Top đồ uống nóng giữ ấm cơ thể mùa đông bạn không nên bỏ lỡĂn - 3 ngày trước
GĐXH - Vào những ngày cuối năm, tiết trời chuyển lạnh, sẽ thật tuyệt khi được cùng quây quần bên gia đình, bạn bè, nhấm nháp những loại đồ uống nóng giữ ấm cơ thể và khiến không khí thêm ấm nồng và vui vẻ hơn.
Người bị ung thư phổi nên kiêng ăn gì?Ăn - 3 ngày trước
GĐXH - Chế độ ăn không phù hợp có thể làm bệnh tiến triển xấu, giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng và tăng tác dụng phụ từ điều trị. Việc nhận biết và hạn chế các thực phẩm không tốt sẽ giúp bệnh nhân ung thư phổi duy trì sức khỏe và chất lượng sống.
Ăn trước các thực phẩm này trên bàn ăn sẽ giúp uống rượu không bị sayĂn - 4 ngày trước
GĐXH - Khi nạp vào cơ thể một lượng lớn thức uống có cồn sẽ gây ra cảm giác say xỉn, nôn ói… Vậy làm thế nào để uống rượu không say? Cùng tìm đáp án ở bài viết dưới đây.
Top đồ uống nóng giữ ấm cơ thể mùa đông bạn không nên bỏ lỡĂn
GĐXH - Vào những ngày cuối năm, tiết trời chuyển lạnh, sẽ thật tuyệt khi được cùng quây quần bên gia đình, bạn bè, nhấm nháp những loại đồ uống nóng giữ ấm cơ thể và khiến không khí thêm ấm nồng và vui vẻ hơn.