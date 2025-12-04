Top đồ uống nóng giữ ấm cơ thể mùa đông bạn không nên bỏ lỡ

Sữa hạt

Những loại hạt như hạnh nhân, óc chó, yến mạch, macca... mà bình thường bạn vẫn hay ăn, nay đã có thể chế biến thành những món sữa vừa thơm ngon lại mang đến nguồn dinh dưỡng dồi dào.

Sữa hạt ấm giúp hệ tiêu hoá của bạn nhẹ nhàng hơn, ngoài ra còn giúp giảm cân, đẹp dáng và giữ cho cơ thể bạn luôn khoẻ mạnh trong mùa lạnh này.

Bia bơ nóng

Nếu là một fan của Harry Potter, bạn chắc chắn sẽ biết đến bia bơ - một loại thức uống được miêu tả với hương vị cực kì khác lạ. Là một hỗn hợp gồm đường nâu, bơ, kem tươi, rượu rum và soda, bạn sẽ được thưởng thức vị béo nhẹ của bơ, đường, ngoài ra còn là chút vị cồn thơm và cuốn của rượu rum.

Nếu là một fan của Harry Potter, bạn chắc chắn sẽ biết đến bia bơ - một loại thức uống được miêu tả với hương vị cực kì khác lạ.

Một ly bia bơ nóng chắc chắn sẽ khiến bạn thấy hưng phấn và dễ chịu hơn rất nhiều khi trời lạnh.

Eggnog

Đúng với cái tên eggnog, nguyên liệu chính của món thức uống này là lòng đỏ trứng gà, thế nhưng mùi tanh của trứng sẽ bị át đi và thay thế vào đó là vị thơm thoảng, nhẹ nhàng nhờ sữa hạnh nhân, siro, bột quế, vani.

Với nhiều cách pha chế, bạn sẽ được thưởng thức eggnog theo nhiều cách khác nhau nhưng dù là kiểu nào đi chăng nữa, thưởng thức eggnog nóng ấm vào những đêm lạnh cùng gia đình sẽ khiến cho món nước trở nên đặc biệt ngon miệng hơn.

Latte bí đỏ

Ở các nước phương Tây, latte bí đỏ (pumpkin spice latte) luôn được ưa chuộng vào những ngày trời lập Đông.

Ở các nước phương Tây, latte bí đỏ (pumpkin spice latte) luôn được ưa chuộng vào những ngày trời lập Đông.

Một chút bí đỏ nghiền nhuyễn, kết hợp với cà phê đắng nhẹ, mùi thơm đặc trưng của bột quế và đinh hương, đặc biệt là lớp bọt sữa sánh mịn phía trên khiến cho tách latte bí đỏ này lại càng đặc biệt hơn nữa.

Matcha latte

Với hương vị ấm nóng và thơm nức, matcha latte với vị matcha nhẹ nhàng, không quá gắt, kết hợp với sữa tươi béo và ngọt.

Phía trên của tách latte còn có những hoạ tiết được tạo hình khéo léo giúp chúng ta vừa được thưởng thức vị ngon mà còn cảm thấy rất thư giãn.

Mocha

Với những tín đồ của thức uống ngọt, mocha được làm nóng với phần cà phê được hoà quyện với sốt socola béo ngậy, bên trên là kẹo dẻo, kem tươi phủ kín bề mặt, khiến bạn uống đến đâu là "đã" đến đó.

Với những tín đồ của thức uống ngọt, mocha được làm nóng với phần cà phê được hoà quyện với sốt socola béo ngậy.

Cappuccino

Nếu bạn thích cà phê nhưng chỉ uống được lượng ít, cappuccino sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho bạn bởi lượng cà phê vừa đủ, lớp giữa là sữa thơm béo, trên cùng là lớp bọt sữa nhẹ nhàng như mây. Chỉ cần 1 tách cà phê cappuccino nóng, bạn đã có đủ năng lượng cho một ngày làm việc.

Cà phê pha phin

Mỗi buổi sáng khi trời chuyển lạnh, ngồi chuyện trò rôm rả bên những tách cà phê đen nóng sóng sánh, ly cà phê sữa thơm được pha chút ngọt nhưng còn vương vị đắng nhẹ hay những ly bạc sỉu ngọt ngào, uống đến đâu là "đã" đến đó.

Dù là khẩu vị ra sao, một ly cà phê nóng mỗi sáng se lạnh cũng đủ giúp chúng ta thấy yêu đời hơn.

Dù là khẩu vị ra sao, một ly cà phê nóng mỗi sáng se lạnh cũng đủ giúp chúng ta thấy yêu đời hơn.

Trà sương mù (London fog tea)

Là sự kết hợp của trà Earl Grey - một loại trà đen nổi tiếng xuất xứ từ Anh, kết hợp với hương cam chanh Bergamot và lớp trên cùng là bọt sữa đánh tan theo kiểu Latte rất lạ, khiến người ta liên tưởng đến một thành phố London chìm trong sương mù.

Với hương vị thơm và cay phảng phất của trà, ngọt nhẹ của sữa, món trà này chắc chắn sẽ khiến bạn thấy vui vẻ và ngọt ngào hơn mỗi khi uống.