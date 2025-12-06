Bị cúm ăn gì cho nhanh khỏi?
GĐXH - Người bị cúm ngoài điều trị bằng thuốc theo chỉ định, chế độ dinh dưỡng cũng là một phần tất yếu giúp nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Vậy bị cảm cúm nên ăn gì, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này.
Các loại thực phẩm giàu kẽm
Kẽm là vi chất mà cơ thể rất cần để các tế bào miễn dịch có thể hoạt động tối ưu. Khi bị cúm, việc tăng cường bổ sung các thủy hải sản có vỏ giàu kẽm như thịt, cá, tôm, sò, hàu, trứng, sữa... rất cần thiết, vì đây là thực phẩm giúp tăng cường miễn dịch, sức khỏe sớm phục hồi, duy trì vị giác và khứu giác, nâng cao thể trạng.
Kẽm tham gia vào hàng trăm enzym chuyển hóa trong cơ thể, nếu thiếu kẽm thì rất dễ mắc các bệnh truyền nhiễm về đường hô hấp, đường tiêu hóa do sức đề kháng bị suy giảm.
Rau xanh
Các loại rau xanh cũng là thực phẩm mà người mắc bệnh cúm nên ăn. Cải bó xôi (rau chân vịt), cải xoăn và các loại rau lá xanh khác nằm trong danh sách các loại thực phẩm giúp tăng cường sức đề kháng hiệu quả, bởi rau xanh không chỉ giàu vitamin C, E mà còn chứa rất nhiều chất chống oxy hóa và beta carotene.
Đây đều là những chất có tác dụng tăng khả năng chống viêm cho hệ miễn dịch và sức đề kháng của cơ thể, đặc biệt sức đề kháng của da - lớp "áo giáp" đặc biệt của cơ thể chống lại các tác nhân gây hạn, đặc biệt là virus gây bệnh.
Bông cải xanh
Bông cải xanh là loại thực phẩm chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe (giàu hàm lượng vitamin A, C, E). Chất sulforaphane có trong bông cải xanh chống oxy hóa, làm giảm căng thẳng, làm chậm sự suy giảm của hệ thống miễn dịch, bảo vệ niêm mạc đường hô hấp…
Đây là một trong những loại rau rất tốt cho sức khỏe, có thể đưa vào chế độ dinh dưỡng mỗi ngày, chứ không chỉ riêng cho người đang bị cúm.
Gừng
Gừng là thực phẩm quan trọng hàng đầu được nhiều người sử dụng khi đang bị cúm hoặc sau khi ốm dậy.
Gừng có tác dụng tăng cường miễn dịch của cơ thể, giảm viêm, giảm đau, giúp ngăn ngừa, điều trị các bệnh viêm nhiễm và làm chậm quá trình tạo cholesterol.
Canh
Nước hầm xương từ thịt gà hoặc thịt bò cùng với rau củ là một món ăn lý tưởng khi bị cảm cúm, dùng ngay khi mắc bệnh và cho đến khi khỏi bệnh hoàn toàn. Nước hầm xương giúp ngăn chặn tình trạng mất nước và nhờ các yếu tố làm ấm cơ thể giúp làm dịu cơn đau họng, giảm nghẹt mũi.
Súp gà được xem là món ăn không thể bỏ qua khi bị cảm cúm. Mặc dù chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh đặc tính chữa bệnh của món này, nhưng súp gà giúp dễ tiêu hóa khi cơ thể không khỏe.
Tỏi
Mặc dù tỏi được sử dụng nhiều như một chất phụ gia thực phẩm nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy sử dụng tỏi ở người lớn bị cảm cúm giúp tăng cường hệ miễn dịch và giảm nhẹ triệu chứng. Bạn có thể ăn tỏi sống để phòng ngừa cảm cúm.
Uống nhiều nước
Khi bị cảm cúm, cơ thể dễ bị mất nước hơn bình thường do người bệnh thường ăn uống ít đi và mất nước qua mồ hôi khi sốt. Do đó, uống đủ nước là cần thiết để phục hồi tổng trạng, là một chất giải độc tự nhiên của cơ thể khi bị cúm.
Các loại trái cây giàu vitamin C
Vitamin C là chất dinh dưỡng quan trọng giúp kháng viêm, tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả, đặc biệt rất hữu ích đối với người đang bị cúm vì dưỡng chất này giúp tăng khả năng sản sinh của bạch hầu trong máu.
Tuy nhiên, cơ thể mỗi người lại không thể tự sản sinh hoặc tổng hợp vitamin C mà cần phải được bổ sung qua các thực phẩm để cải thiện sức khỏe. Các loại trái cây họ cam chanh như cam, quýt, chanh, bưởi... là nguồn thực phẩm rất giàu vitamin C.
10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục
GĐXH - Tăng Thanh Hà chuộng làm các món dân dã như tép rang khế, cá nục kho, ba rọi cháy cạnh... vừa đưa cơm, vừa không tốn quá nhiều thời gian sơ chế, nấu nướng.