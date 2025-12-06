Việt Nam có loại hạt 'siêu dinh dưỡng', giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giá rẻ như cho lại đang bị lãng quên
GĐXH - Dinh dưỡng từ loại hạt này giúp hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau bữa ăn, rất hữu ích cho người mắc đái tháo đường type 2 hoặc cần ổn định lượng đường trong máu.
Hạt kê - loại quả hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu
Hạt kê có chỉ số đường huyết thấp và hàm lượng chất xơ cao, giúp carbohydrate được chuyển hóa chậm. Điều này hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau bữa ăn, rất hữu ích cho người mắc đái tháo đường type 2 hoặc cần ổn định lượng đường trong máu. Ngoài ra, Magie trong hạt kê cũng giúp tăng hiệu quả của quá trình tổng hợp insulin.
Hạt kê là một nguồn cung cấp dồi dào các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên, trong đó nổi bật là Phenolic và Flavonoid. Các chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ phòng ngừa một số bệnh mãn tính.
Hạt kê là nguồn cung cấp vitamin B tuyệt vời, đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động, từ chức năng não bộ đến sự phân chia tế bào khỏe mạnh. Cơ thể cần vitamin B9, còn được gọi là folate, để sản xuất các tế bào hồng cầu khỏe mạnh.
Hạt kê là lựa chọn tối ưu cho chế độ ăn kiêng và giữ dáng nhờ vào hàm lượng chất xơ và protein cao vượt trội. Chất xơ trong kê hoạt động như một chất làm đầy tự nhiên, vừa tăng thể tích thức ăn trong dạ dày vừa làm chậm quá trình rỗng dạ dày, từ đó kéo dài cảm giác no và giảm thiểu cảm giác thèm ăn vặt không kiểm soát. Hạt kê hỗ trợ tích cực cho quá trình giảm mỡ, giữ dáng và duy trì mức năng lượng ổn định.
Món ngon từ hạt kê
Cháo hạt kê bí đỏ
Cháo hạt kê thịt băm
Sữa hạt kê hạt sen
Sữa hạt kê bí đỏ
Sữa hạt kê nguyên chất
Chè kê hạt sen
Chè hạt kê đậu xanh
Bánh đa kê đậu xanh
Cơm hạt kê
