Việt Nam có loại hạt 'siêu dinh dưỡng', giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giá rẻ như cho lại đang bị lãng quên

Hạt kê - loại quả hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu

Hạt kê có chỉ số đường huyết thấp và hàm lượng chất xơ cao, giúp carbohydrate được chuyển hóa chậm. Điều này hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau bữa ăn, rất hữu ích cho người mắc đái tháo đường type 2 hoặc cần ổn định lượng đường trong máu. Ngoài ra, Magie trong hạt kê cũng giúp tăng hiệu quả của quá trình tổng hợp insulin.

Hạt kê dễ tìm lại có thể đem lại nhiều lợi ích sức khỏe. (Ảnh: Vibrant Living)

Hạt kê là một nguồn cung cấp dồi dào các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên, trong đó nổi bật là Phenolic và Flavonoid. Các chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ phòng ngừa một số bệnh mãn tính.

Hạt kê là nguồn cung cấp vitamin B tuyệt vời, đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động, từ chức năng não bộ đến sự phân chia tế bào khỏe mạnh. Cơ thể cần vitamin B9, còn được gọi là folate, để sản xuất các tế bào hồng cầu khỏe mạnh.

Hạt kê là lựa chọn tối ưu cho chế độ ăn kiêng và giữ dáng nhờ vào hàm lượng chất xơ và protein cao vượt trội. Chất xơ trong kê hoạt động như một chất làm đầy tự nhiên, vừa tăng thể tích thức ăn trong dạ dày vừa làm chậm quá trình rỗng dạ dày, từ đó kéo dài cảm giác no và giảm thiểu cảm giác thèm ăn vặt không kiểm soát. Hạt kê hỗ trợ tích cực cho quá trình giảm mỡ, giữ dáng và duy trì mức năng lượng ổn định.

Món ngon từ hạt kê

Cháo hạt kê bí đỏ

Bí đỏ gọt vỏ, cắt miếng nhỏ vừa ăn. Gạo vo sạch, để ráo nước. Hạt kê vo sạch, ngâm với nước ấm 30 phút cho mềm. Cho gạo và hạt kê vào nồi, đổ 1 lít nước và ninh chín nhừ. Cháo sôi, cho bí đỏ vào hầm chín mềm. Khi tất cả đã chín mềm, dùng thìa đánh nhuyễn bí đỏ hòa quyện vào cháo. Nêm gia vị, hạt nêm, mì chính, dầu oliu cho vừa miệng ăn.

Cháo hạt kê thịt băm

Ướp thịt băm với gia vị, hạt nêm, mì chính, mắm, tiêu, hành tím băm trong 15 phút. Gạo vo sạch, để ráo nước. Hạt kê vo sạch, ngâm với nước ấm 30 phút cho mềm. Đun nóng dầu ăn, cho thịt băm vào xào sơ cùng lửa lớn 3 phút cho săn, trút ra tô. Cho gạo và hạt kê vào nồi, đổ 1 lít nước và ninh chín nhừ. Khi cháo chín nhừ, đổ phần thịt băm đã xào vào, khuấy đều, đun thêm 5 phút. Múc ra bát, rắc thêm hành lá thái nhỏ và thưởng thức.

Sữa hạt kê hạt sen

Hạt kê vo sạch, ngâm với nước ấm 30 phút cho mềm. Hạt sen khô rửa sạch, ngâm với nước ấm 2 – 3 tiếng. Luộc hạt kê và hạt sen khô chín mềm. Xay mịn rồi lọc qua rây. Đun sữa với lửa liu riu nhỏ, thêm đường và khuấy đều cho tan.

Sữa hạt kê bí đỏ

Hạt kê vo sạch, ngâm với nước ấm 30 phút cho mềm. Cho hạt kê vào nồi, nấu chín mềm. Bí đỏ cắt thành miếng nhỏ vừa ăn. Cho bí đỏ vào nồi, nấu chín mềm. Cho bí đỏ + hạt kê + nước vào máy xay, xay mịn. Lọc hỗn hợp qua rây lọc để loại bỏ cặn bã. Đổ sữa vào nồi, thêm đường và đun sôi.

Sữa hạt kê nguyên chất

Hạt kê vo sạch, ngâm với nước ấm 30 phút cho mềm. Hạt kê rang sơ cho thơm. Nấu hạt kê với 1 lít nước trong 15 phút. Cho hạt kê vào máy xay, xay mịn. Lọc hỗn hợp qua rây lọc để loại bỏ cặn bã. Đổ sữa vào nồi, thêm đường và nấu sôi.

Chè kê hạt sen

Hạt kê vo sạch, ngâm với nước ấm 30 phút cho mềm. Hạt sen khô rửa sạch, ngâm với nước ấm 2 – 3 tiếng cho mềm. Cho hạt sen vào nồi cùng với 2 lít nước và nấu mềm hạt sen. Cho hạt kê đã ngâm vào nấu cùng hạt sen. Khi cả hai chín mềm, thêm 100g đường vào. Hòa chút bột sắn dây với nước lạnh, đổ từ từ vào nồi chè để tạo độ sánh. Múc ra bát, thêm đá và thưởng thức.

Chè hạt kê đậu xanh

Đậu xanh rửa sạch, ngâm cùng nước ấm 1 tiếng. Hạt kê vo sạch, ngâm với nước ấm 30 phút cho mềm. Cho đậu xanh vào nồi cùng với 2 lít nước và nấu mềm đậu xanh. Đậu xanh mềm, cho hạt kê đã ngâm vào nấu chung 20 phút. Khi cả hai chín mềm, thêm 100g đường vào. Hòa chút bột sắn dây với nước lạnh, đổ từ từ vào nồi chè để tạo độ sánh. Múc ra bát, thêm đá và thưởng thức.

Bánh đa kê đậu xanh

Đậu xanh rửa sạch, ngâm trong nước ấm khoảng 3 – 4 tiếng cho nở mềm, vớt ra để ráo. Cho đậu xanh vào xửng hấp chín mềm. Đậu xanh còn nóng, cho đậu vào máy xay và xay nhuyễn. Sau khi đậu nhuyễn mịn, dùng tay nắm chặt đậu lại thành một khối tròn to, chắc nịch. Hạt kê rửa sạch, ngâm với nước ấm 30 phút cho mềm. Cho hạt kê vào nồi cùng với 250ml nước. Đun lửa vừa cho đến khi sôi thì hạ lửa xuống mức liu riu nhỏ. Khi hạt kê nở bụng, nước cạn dần sền sệt, bạn khuấy liên tục và đều tay. Bẻ miếng bánh đa to bằng bàn tay. Dùng muôi phết một lớp kê dẻo lên mặt bánh đa, độ dày khoảng 0.5cm, dàn đều các mép. Rải lớp đậu xanh tơi mịn phủ kín lên trên lớp kê. Rắc một lớp đường kính trắng mỏng lên trên cùng và thưởng thức.

Cơm hạt kê

Trộn hạt kê với gạo nếp. Vo sạch 2 lần cùng với nước. Cho vào nồi cơm điện và nấu như bình thường. Cơm chín sẽ có màu vàng đẹp mắt, ăn dẻo và thơm hơn cơm trắng.

