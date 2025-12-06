Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Việt Nam có loại hạt 'siêu dinh dưỡng', giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giá rẻ như cho lại đang bị lãng quên

Thứ bảy, 16:00 06/12/2025 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dinh dưỡng từ loại hạt này giúp hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau bữa ăn, rất hữu ích cho người mắc đái tháo đường type 2 hoặc cần ổn định lượng đường trong máu.

Hạt kê - loại quả hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu

Hạt kê có chỉ số đường huyết thấp và hàm lượng chất xơ cao, giúp carbohydrate được chuyển hóa chậm. Điều này hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau bữa ăn, rất hữu ích cho người mắc đái tháo đường type 2 hoặc cần ổn định lượng đường trong máu. Ngoài ra, Magie trong hạt kê cũng giúp tăng hiệu quả của quá trình tổng hợp insulin.

Việt Nam có loại hạt 'siêu dinh dưỡng', giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giá rẻ như cho lại đang bị lãng quên - Ảnh 1.

Hạt kê dễ tìm lại có thể đem lại nhiều lợi ích sức khỏe. (Ảnh: Vibrant Living)

Hạt kê là một nguồn cung cấp dồi dào các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên, trong đó nổi bật là Phenolic và Flavonoid. Các chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ phòng ngừa một số bệnh mãn tính.

Hạt kê là nguồn cung cấp vitamin B tuyệt vời, đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động, từ chức năng não bộ đến sự phân chia tế bào khỏe mạnh. Cơ thể cần vitamin B9, còn được gọi là folate, để sản xuất các tế bào hồng cầu khỏe mạnh.

Hạt kê là lựa chọn tối ưu cho chế độ ăn kiêng và giữ dáng nhờ vào hàm lượng chất xơ và protein cao vượt trội. Chất xơ trong kê hoạt động như một chất làm đầy tự nhiên, vừa tăng thể tích thức ăn trong dạ dày vừa làm chậm quá trình rỗng dạ dày, từ đó kéo dài cảm giác no và giảm thiểu cảm giác thèm ăn vặt không kiểm soát. Hạt kê hỗ trợ tích cực cho quá trình giảm mỡ, giữ dáng và duy trì mức năng lượng ổn định.

Món ngon từ hạt kê

Cháo hạt kê bí đỏ

Việt Nam có loại hạt 'siêu dinh dưỡng', giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giá rẻ như cho lại đang bị lãng quên - Ảnh 2.

Bí đỏ gọt vỏ, cắt miếng nhỏ vừa ăn. Gạo vo sạch, để ráo nước. Hạt kê vo sạch, ngâm với nước ấm 30 phút cho mềm. Cho gạo và hạt kê vào nồi, đổ 1 lít nước và ninh chín nhừ. Cháo sôi, cho bí đỏ vào hầm chín mềm. Khi tất cả đã chín mềm, dùng thìa đánh nhuyễn bí đỏ hòa quyện vào cháo. Nêm gia vị, hạt nêm, mì chính, dầu oliu cho vừa miệng ăn.

Cháo hạt kê thịt băm

Việt Nam có loại hạt 'siêu dinh dưỡng', giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giá rẻ như cho lại đang bị lãng quên - Ảnh 3.

Ướp thịt băm với gia vị, hạt nêm, mì chính, mắm, tiêu, hành tím băm trong 15 phút. Gạo vo sạch, để ráo nước. Hạt kê vo sạch, ngâm với nước ấm 30 phút cho mềm. Đun nóng dầu ăn, cho thịt băm vào xào sơ cùng lửa lớn 3 phút cho săn, trút ra tô. Cho gạo và hạt kê vào nồi, đổ 1 lít nước và ninh chín nhừ. Khi cháo chín nhừ, đổ phần thịt băm đã xào vào, khuấy đều, đun thêm 5 phút. Múc ra bát, rắc thêm hành lá thái nhỏ và thưởng thức.

Sữa hạt kê hạt sen

Việt Nam có loại hạt 'siêu dinh dưỡng', giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giá rẻ như cho lại đang bị lãng quên - Ảnh 4.

Hạt kê vo sạch, ngâm với nước ấm 30 phút cho mềm. Hạt sen khô rửa sạch, ngâm với nước ấm 2 – 3 tiếng. Luộc hạt kê và hạt sen khô chín mềm. Xay mịn rồi lọc qua rây. Đun sữa với lửa liu riu nhỏ, thêm đường và khuấy đều cho tan.

Sữa hạt kê bí đỏ

Việt Nam có loại hạt 'siêu dinh dưỡng', giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giá rẻ như cho lại đang bị lãng quên - Ảnh 5.

Hạt kê vo sạch, ngâm với nước ấm 30 phút cho mềm. Cho hạt kê vào nồi, nấu chín mềm. Bí đỏ cắt thành miếng nhỏ vừa ăn. Cho bí đỏ vào nồi, nấu chín mềm. Cho bí đỏ + hạt kê + nước vào máy xay, xay mịn. Lọc hỗn hợp qua rây lọc để loại bỏ cặn bã. Đổ sữa vào nồi, thêm đường và đun sôi.

Sữa hạt kê nguyên chất

Việt Nam có loại hạt 'siêu dinh dưỡng', giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giá rẻ như cho lại đang bị lãng quên - Ảnh 6.

Hạt kê vo sạch, ngâm với nước ấm 30 phút cho mềm. Hạt kê rang sơ cho thơm. Nấu hạt kê với 1 lít nước trong 15 phút. Cho hạt kê vào máy xay, xay mịn. Lọc hỗn hợp qua rây lọc để loại bỏ cặn bã. Đổ sữa vào nồi, thêm đường và nấu sôi.

Chè kê hạt sen

Việt Nam có loại hạt 'siêu dinh dưỡng', giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giá rẻ như cho lại đang bị lãng quên - Ảnh 7.

Hạt kê vo sạch, ngâm với nước ấm 30 phút cho mềm. Hạt sen khô rửa sạch, ngâm với nước ấm 2 – 3 tiếng cho mềm. Cho hạt sen vào nồi cùng với 2 lít nước và nấu mềm hạt sen. Cho hạt kê đã ngâm vào nấu cùng hạt sen. Khi cả hai chín mềm, thêm 100g đường vào. Hòa chút bột sắn dây với nước lạnh, đổ từ từ vào nồi chè để tạo độ sánh. Múc ra bát, thêm đá và thưởng thức.

Chè hạt kê đậu xanh

Việt Nam có loại hạt 'siêu dinh dưỡng', giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giá rẻ như cho lại đang bị lãng quên - Ảnh 8.

Đậu xanh rửa sạch, ngâm cùng nước ấm 1 tiếng. Hạt kê vo sạch, ngâm với nước ấm 30 phút cho mềm. Cho đậu xanh vào nồi cùng với 2 lít nước và nấu mềm đậu xanh. Đậu xanh mềm, cho hạt kê đã ngâm vào nấu chung 20 phút. Khi cả hai chín mềm, thêm 100g đường vào. Hòa chút bột sắn dây với nước lạnh, đổ từ từ vào nồi chè để tạo độ sánh. Múc ra bát, thêm đá và thưởng thức.

Bánh đa kê đậu xanh

Việt Nam có loại hạt 'siêu dinh dưỡng', giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giá rẻ như cho lại đang bị lãng quên - Ảnh 9.

Đậu xanh rửa sạch, ngâm trong nước ấm khoảng 3 – 4 tiếng cho nở mềm, vớt ra để ráo. Cho đậu xanh vào xửng hấp chín mềm. Đậu xanh còn nóng, cho đậu vào máy xay và xay nhuyễn. Sau khi đậu nhuyễn mịn, dùng tay nắm chặt đậu lại thành một khối tròn to, chắc nịch. Hạt kê rửa sạch, ngâm với nước ấm 30 phút cho mềm. Cho hạt kê vào nồi cùng với 250ml nước. Đun lửa vừa cho đến khi sôi thì hạ lửa xuống mức liu riu nhỏ. Khi hạt kê nở bụng, nước cạn dần sền sệt, bạn khuấy liên tục và đều tay. Bẻ miếng bánh đa to bằng bàn tay. Dùng muôi phết một lớp kê dẻo lên mặt bánh đa, độ dày khoảng 0.5cm, dàn đều các mép. Rải lớp đậu xanh tơi mịn phủ kín lên trên lớp kê. Rắc một lớp đường kính trắng mỏng lên trên cùng và thưởng thức.

Cơm hạt kê

Việt Nam có loại hạt 'siêu dinh dưỡng', giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giá rẻ như cho lại đang bị lãng quên - Ảnh 10.

Trộn hạt kê với gạo nếp. Vo sạch 2 lần cùng với nước. Cho vào nồi cơm điện và nấu như bình thường. Cơm chín sẽ có màu vàng đẹp mắt, ăn dẻo và thơm hơn cơm trắng.

Việt Nam có loại hạt 'siêu dinh dưỡng', giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giá rẻ như cho lại đang bị lãng quên - Ảnh 11.'Chiến binh' ngừa ung thư, hỗ trợ giảm cân hiệu quả, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

GDXH - Lycopene trong loại quả này được xem là một "chiến binh" chống lại ung thư. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa việc tiêu thụ lycopene cao và giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Việt Nam có loại hạt 'siêu dinh dưỡng', giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giá rẻ như cho lại đang bị lãng quên - Ảnh 12.Hoa hậu Phạm Hương khoe bàn tiệc Tạ ơn rực sắc cam

GĐXH - Hoa hậu Phạm Hương chuẩn bị nhiều món ăn truyền thống, bày biện cầu kỳ theo tone màu cam chủ đạo, theo truyền thống mừng lễ Tạ ơn mọi năm.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Món ăn nghe tên đã khiến nhiều người sợ hãi, lại là đặc sản níu chân Jennifer Phạm

Món ăn nghe tên đã khiến nhiều người sợ hãi, lại là đặc sản níu chân Jennifer Phạm

Loại củ hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tốt cho tim mạch, bán đầy chợ Việt nhưng không nhiều người biết hết cách chế biến món ngon

Loại củ hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tốt cho tim mạch, bán đầy chợ Việt nhưng không nhiều người biết hết cách chế biến món ngon

Mỹ nhân Việt biến mất khỏi showbiz 15 năm sau khi cưới ông trùm truyền thông, khoe tài nấu nướng cho chồng con

Mỹ nhân Việt biến mất khỏi showbiz 15 năm sau khi cưới ông trùm truyền thông, khoe tài nấu nướng cho chồng con

4 cách chế biến từ quả lặc lè giúp hỗ trợ kiểm soát hấp thụ đường, phòng ung thư hiệu quả

4 cách chế biến từ quả lặc lè giúp hỗ trợ kiểm soát hấp thụ đường, phòng ung thư hiệu quả

Top 7 quán lẩu vỉa hè cứ trời lạnh là kín khách

Top 7 quán lẩu vỉa hè cứ trời lạnh là kín khách

Cùng chuyên mục

Bị cúm ăn gì cho nhanh khỏi?

Bị cúm ăn gì cho nhanh khỏi?

Ăn - 4 giờ trước

GĐXH - Người bị cúm ngoài điều trị bằng thuốc theo chỉ định, chế độ dinh dưỡng cũng là một phần tất yếu giúp nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Vậy bị cảm cúm nên ăn gì, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này.

Bữa sáng ngon miệng lại ấm bụng: 3 công thức nấu nhanh mà hương vị "cực mê" nguyên liệu lại rẻ

Bữa sáng ngon miệng lại ấm bụng: 3 công thức nấu nhanh mà hương vị "cực mê" nguyên liệu lại rẻ

Ăn - 4 giờ trước

Đây là 3 công thức nấu bữa sáng nhanh gọn mà ngon miệng lại giúp bạn "đuổi lạnh" tràn đầy năng lượng trong mùa đông.

Loại đồ uống ấm tốt nhất cho buổi sáng mùa đông

Loại đồ uống ấm tốt nhất cho buổi sáng mùa đông

Ăn - 9 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là một số thức uống nóng giúp làm ấm cơ thể, với các thành phần tự nhiên giúp chúng ta luôn khỏe mạnh và năng động…

Thứ quà quê có vị chua chua, ruột hồng bắt mắt được nhiều người săn lùng

Thứ quà quê có vị chua chua, ruột hồng bắt mắt được nhiều người săn lùng

Ăn - 10 giờ trước

Loại quả này có ruột hồng đẹp mắt và vị chua thanh đặc trưng, được bán với mức giá khá đắt đỏ nhưng vẫn hút khách.

Củ cải trắng kỵ với những thực phẩm nào?

Củ cải trắng kỵ với những thực phẩm nào?

Ăn - 21 giờ trước

GĐXH - Dù có nhiều tác dụng tích cực, củ cải trắng cũng có những lưu ý quan trọng về kết hợp thực phẩm mà bạn cần biết để đảm bảo an toàn và giữ nguyên giá trị dinh dưỡng.

Đậu phụ nấu kiểu gì đây mà khiến chị em 'chết mê chết mệt': Ăn vừa béo ngậy lại cực kỳ thơm

Đậu phụ nấu kiểu gì đây mà khiến chị em 'chết mê chết mệt': Ăn vừa béo ngậy lại cực kỳ thơm

Ăn - 1 ngày trước

Đậu phụ rán tưởng quen đến mức nhàm, ai ngờ chỉ cần đập dập trước khi rán là thành món “gây nghiện” mới, khiến bao chị em gật gù: Béo hơn, ngậy hơn, thơm hơn mà ăn nóng một miếng là thấy “phê” luôn.

'Chiến binh' ngừa ung thư, hỗ trợ giảm cân hiệu quả, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

'Chiến binh' ngừa ung thư, hỗ trợ giảm cân hiệu quả, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn - 1 ngày trước

GDXH - Lycopene trong loại quả này được xem là một "chiến binh" chống lại ung thư. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa việc tiêu thụ lycopene cao và giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Hoa hậu Phạm Hương khoe bàn tiệc Tạ ơn rực sắc cam

Hoa hậu Phạm Hương khoe bàn tiệc Tạ ơn rực sắc cam

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Phạm Hương chuẩn bị nhiều món ăn truyền thống, bày biện cầu kỳ theo tone màu cam chủ đạo, theo truyền thống mừng lễ Tạ ơn mọi năm.

Các thực phẩm giúp giữ ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh mùa đông

Các thực phẩm giúp giữ ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh mùa đông

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên ăn gì để tăng cường sức đề kháng, giữ cơ thể luôn khỏe mạnh và tránh cảm lạnh trong mùa đông, bài viết này sẽ mang đến cho bạn những gợi ý hữu ích, khoa học và dễ áp dụng.

Món ăn thời tiết càng lạnh ăn càng ngon

Món ăn thời tiết càng lạnh ăn càng ngon

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Nội những ngày gió lạnh đầu mùa, có những món ăn sẽ khiến bạn cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều, ví như các món kho, món chua cay hay các món nướng. Cùng tham khảo các món ăn có trong bài viết sau.

Xem nhiều

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

Mẹo nấu nướng

GĐXH - Tăng Thanh Hà chuộng làm các món dân dã như tép rang khế, cá nục kho, ba rọi cháy cạnh... vừa đưa cơm, vừa không tốn quá nhiều thời gian sơ chế, nấu nướng.

Món ăn nghe tên đã khiến nhiều người sợ hãi, lại là đặc sản níu chân Jennifer Phạm

Món ăn nghe tên đã khiến nhiều người sợ hãi, lại là đặc sản níu chân Jennifer Phạm

Ăn
Top đồ uống nóng giữ ấm cơ thể mùa đông bạn không nên bỏ lỡ

Top đồ uống nóng giữ ấm cơ thể mùa đông bạn không nên bỏ lỡ

Ăn
Hoa hậu Phạm Hương khoe bàn tiệc Tạ ơn rực sắc cam

Hoa hậu Phạm Hương khoe bàn tiệc Tạ ơn rực sắc cam

Ăn
Loại quả chín vào mùa đông được xem là 'vua thanh đờm', thêm vào món canh càng ngon và tốt cho hệ hô hấp mùa lạnh

Loại quả chín vào mùa đông được xem là 'vua thanh đờm', thêm vào món canh càng ngon và tốt cho hệ hô hấp mùa lạnh

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top