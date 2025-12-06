Bữa sáng ngon miệng lại ấm bụng: 3 công thức nấu nhanh mà hương vị "cực mê" nguyên liệu lại rẻ

Giữa cái lạnh buốt giá của mùa đông, khi bạn rời khỏi giường vào buổi sáng thì một món ăn nóng ấm ngon miệng không chỉ làm ấm dạ dày mà còn giúp tâm trạng hứng khởi để bắt đầu một ngày mới. Bữa sáng cũng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Dưới đây là 3 công thức nấu bữa sáng nhanh gọn mà ngon miệng lại giúp bạn "đuổi lạnh" tràn đầy năng lượng trong mùa đông. Một bữa sáng thật thoải mái và không tốn kém.

1. Cháo bí đỏ yến mạch

Ăn một bát cháo nóng ấm vào buổi sáng sẽ luôn mang lại cho bạn cảm giác khoan khoái, thoải mái. Nếu bạn là một người đang theo đuổi chế độ giảm cân thì món cháo bí đỏ yến mạch là lựa chọn hoàn hảo. Món ăn này nấu đơn giản, lại giúp bạn cung cấp đủ năng lượng và làm ấm người vào buổi sáng mùa đông.

Nguyên liệu: 35g yến mạch, 160g bí đỏ, 100g sữa tươi, vài hạt kỷ tử.

Cách nấu cháo bí đỏ yến mạch

Bước 1: Gọt vỏ bí đỏ và rửa sạch, sau đó cắt thành các miếng vừa ăn. Cho khoảng 500ml nước vào nồi, thêm bí đỏ rồi nấu trong khoảng 20 phút, đến khi bí mềm. Tiếp theo bạn thêm yến mạch vào, nấu trong khoảng 5 phút.

Bước 2: Sau đó bạn thêm sữa tươi, khuấy đều rồi tắt bếp. Lấy món ăn ra bát, thêm vài hạt kỷ tử vào là có thể thưởng thức. Một món ăn ấm nóng, ngon miệng với vị ngọt tự nhiên từ bí đỏ giúp bạn khỏe khoắn và chống lạnh trong buổi sáng mùa đông.

2. Bún nấu thịt nạc

Bún nấu thịt nạc là món ăn rất quen thuộc được chế biến chủ yếu từ thịt heo nạc và bún gạo khô. Món ăn này đơn giản nhưng ngon miệng và đủ năng lượng cho buổi sáng mùa đông lạnh giá.

Nguyên liệu: 150g thịt nạc, 2 nắm bún khô sợi nhỏ (thay đổi theo khẩu phần ăn), 5-7 viên thịt viên (có thể dùng viên cá hoặc viên tôm), 2 tép tỏi băm, hành lá, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh bột bắp, gia vị, tinh chất cốt gà.

Cách làm món bún nấu thịt nạc

Bước 1: Thịt nạc bạn rửa sạch sau đó ướp với nước tương, gia vị và bột bắp trong khoảng 15 phút. Bún khô rửa sạch, để ráo nước. Thịt viên (hoặc bạn có thể dùng viên cá, viên tôm) đông lạnh cần rã đông trước, thêm nguyên liệu này giúp nước dùng đậm đà, ngon hơn.

Bước 2: Đặt nồi lên bếp, cho một chút tỏi băm vào phi thơm và chuyển màu hơi ngả vàng. Sau đó cho lượng nước sôi thích hợp vào cùng với các viên thịt. Đun cho đến khi các viên thịt nổi lên trên bề mặt.

Bước 3: Tiếp đó bạn nêm gia vị, một ít tinh chất cốt gà rồi thả thịt nạc đã ướp vào. Khi nước sôi trở lại, bạn thả bún khô vào. Tiếp tục nấu sôi trở lại sau đó bạn thêm hành lá thái nhỏ vào rồi tắt bếp. Lấy món ăn ra và thưởng thức luôn.

3. Bánh gạo nấu bắp cải và thịt heo

Giữa cái lạnh buốt giá của mùa đông, bắp cải là loại nguyên liệu "thống trị" thị trường rau củ. Do đó tận dụng nguyên liệu theo mùa đưa vào bữa sáng vừa giúp ngon miệng lại cân bằng dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Dù là một món ăn đơn giản nhưng hương vị món ăn này lại tuyệt vời. Trong buổi sáng mùa đông lạnh buốt, một bát bánh gạo nấu bắp cải và thịt heo nóng hổi sẽ làm ấm cơ thể và tràn đầy năng lượng, mang đến cảm giác no bụng, thỏa mãn.

Nguyên liệu: 200g bắp cải, 150g bánh gạo, 2 câu nấm hương, 100g thịt nạc, một chút muối, nước tương, 1 thìa canh rượu nấu ăn, một ít gừng thái sợi, hành lá thái nhỏ, bột bắp, bột tiêu trắng

Cách làm món bánh gạo nấu bắp cải và thịt heo

Bước 1: Rửa sạch và cắt nhỏ rau bắp cải (hoặc bạn có thể dùng cải thảo). Nấm hương cắt bỏ chân rồi rửa sạch, sau đó thái lát. Với bánh gạo bạn có thể mua loại thái lát sẵn hoặc mua loại tròn truyền thống rồi về thái lát. Thịt nạc bạn rửa sạch, thấm khô nước rồi thái dạng sợi. Cho thịt nạc vào bát, thêm muối, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh rượu nấu ăn, gừng thái sợi, hành lá thái nhỏ, bột bắp và bột tiêu trắng vừa đủ, trộn đều và ướp trong 15 phút.

Bước 3: Đặt nồi lên bếp, cho một chút dầu ăn vào rồi đun nóng. Khi dầu nóng, cho thịt đã ướp vào xào nhanh tay đến khi thấy thịt chuyển sang màu trắng. Tiếp đó bạn thêm bắp cải thái nhỏ và nấm hương vào nồi và xào nhanh.

Bước 3: Thêm lượng nước vừa đủ vào nồi sao cho nước ngập nguyên liệu. Chỉnh bếp lên mức lửa lớn rồi đun sôi, sau đó nêm muối và nước tương cho vừa ăn. Khi nước sôi lại, cho bánh gạo thái lát vào, nấu thêm khoảng 3 phút là có thể tắt bếp. Lấy món ăn ra tô, rắc thêm chút hành lá thái nhỏ lên là có thể thưởng thức.

Đây là gợi ý 3 món ăn sáng nhanh gọn mà đủ dinh dưỡng vừa giúp bạn làm ấm cơ thể lại ngon miệng. Bạn có thể linh hoạt nấu cho bản thân và gia đình thưởng thức vào các buổi sáng ngày mùa đông lạnh giá. Dù là món cháo bí đỏ nấu yến mạch; bún nấu thịt nạc hay bánh gạo nấu bắp cải và thịt heo đều là lựa chọn rất đáng thử khi bạn không có nhiều thời gian để nấu món ăn cầu kỳ nhưng vẫn mang lại hương vị tuyệt vời!