Món ngon ngày lạnh: Thanh nhiệt, mát gan, bổ mắt với món rau “báu vật” của mùa đông

Rau tề thái mùa đông

Rau tề thái là loại rau dại, sinh trưởng tự nhiên trong thời tiết giá lạnh. Vào mùa đông, người dân ở vùng nông thôn dễ dàng tìm thấy loại rau này mọc quanh bờ ruộng, góc vườn… Người xưa vẫn nói "rau tề thái chịu sương giá còn ngon hơn cả nhân sâm". Trời càng lạnh, rau tề thái càng ăn giòn, hương thơm đậm đà hơn.

Rau tề thái là loại rau ngon trong ngày lạnh, làm được nhiều món ngon

Rau tề thái được sử dụng làm nhiều món ngon. Loại rau này có nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể, nhất là giúp thanh nhiệt gan và bổ mắt vì giàu vitamin A, carotene, chất xơ và các khoáng chất như kali, canxi… Thông thường, rau được dùng để nấu canh hoặc làm bánh.

Món ngon ngày lạnh: Sủi cảo nhân rau tề thái

Chị Nguyễn Hương (Hà Nội) hướng dẫn cách làm món sủi cảo nhân rau tề thái. Với những nguyên liệu đơn giản, mọi người có thể làm một món ngon ngày lạnh đổi vị cho gia đình ngày cuối tuần từ loại rau tự nhiên giàu dưỡng chất này.

Nguyên liệu:

+ 500g rau tề thái

+ 300gr thịt lợn băm

+ Gừng, hành

+ 1 quả trứng gà

+ Bột mì

+ Gia vị: nước tương, dầu hào, muối, đường, tiêu, dầu mè, dầu ăn…

Cách làm:

Bước 1: Nhặt rau tề thái thật sạch, rửa dưới vòi nước để loại bỏ hết bùn đất. Đun một nồi nước và cho thêm chút muối, vài giọt dầu mè vào để giữ cho rau xanh hơn rồi bạn chần rau cho tới khi mềm. Vớt rau tề thái ra, ngâm vào nước lạnh. Tiếp đó, dùng tay bóp thật mạnh để vắt bớt nước thừa.

Bước 2: Cho 300 gam bột mì vào âu, thêm 5gr muối, nước thích hợp, nhào thành khối rồi để bột bột nghỉ 30 phút. Sau đó cán mỏng làm vỏ sủi cảo

Bước 3: Thịt lợn xay cho vào bát, thêm hành lá, gừng đã băm nhỏ rồi cho thêm: nước tương nhạt, dầu hào, muối, đường, tiêu vào đảo đều tới khi hỗn hợp sệt lại. Khi đảo cho chút nước hành lá, gừng đã ngâm vào để nhân thịt mềm và mọng nước hơn. Đổ tiếp lòng trắng trứng gà, thìa dầu ăn vào và đảo đều.

Bước 3: Cho rau tề thái đã thái nhỏ vào thịt, thêm dầu mè rồi khuấy đều cho tới khi nhân hòa quyện.

Cuối cùng lấy một miếng bột đã làm từ trước, cán mỏng làm vỏ sủi cảo rồi cho nhân bánh nặn thành hình bán bán nguyệt. Đun sôi một nồi nước, cho sủi cảo vào luộc chín rồi vớt ra là được.

Sủi cảo rau tề thái là món ngon ngày lạnh hấp dẫn

Món ngon ngày lạnh: Canh rau tề thái nấu trứng

Đun nóng chút dầu, phi thơm lạc giã nhỏ, cho rau tề thái thái nhỏ vào xào mềm. Thêm nước và đun sôi, giảm nhỏ lửa rồi đổ trứng đánh tan vào. Khi trứng đông thành từng "bông hoa", nêm muối và vài giọt dầu mè. Món canh thanh nhẹ, không ngấy, phù hợp nhiều khẩu vị trong những ngày lạnh.

Món ngon ngày lạnh: Bánh rau tề thái

Nguyên liệu: Rau tề thái, 2 quả trứng, 2 miếng đậu phụ khô, cà rốt, bột ngô hoặc bột mì kiều mạch, bột mì trắng; gia vị: dầu hào, muối, dầu mè, dầu ăn.

Cách làm:

Bước 1 sơ chế rau: Rửa sạch rau tề thái, chần nhanh với nước có chút muối, dầu ăn. Vớt ra, bạn để nguội rồi vắt thật khô, cắt nhỏ rau.

Bước 2 chuẩn bị trứng: Đánh tan 2 quả trứng. Cắt nhỏ 2 miếng đậu phụ khô. Cho chút dầu ăn vào chảo rồi cho trứng vào đảo tơi, sau đó cho đậu phụ vào xào mềm thì xúc ra để nguội.

Bước 3: Cho rau tề thái, cà rốt đã cắt nhỏ và hỗn hợp trứng, đậu phụ đã xào vào bát. Bạn nêm chút muối, dầu hào, dầu mè và thêm ít bột mì trắng để nhân kết dính. Trộn đều các nguyên liệu.

Bước 4: Tiến hành nặn bánh bằng cách vo hỗn hợp thành từng viên tròn vừa ăn rồi lăn qua bột ngô hoặc bột kiều mạch để tạo lớp áo. Xếp vào xửng, hấp khoảng 15 phút là được.

Thành phẩm được là một món bánh thơm mềm, ăn trong ngày lạnh rất ngon.

Bánh rau tề thái