Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Một sedan hạng B giảm sốc tới 80 triệu đồng trở thành xe rẻ nhất phân khúc, cạnh tranh Toyota Vios, Honda City về doanh số

Thứ ba, 08:42 30/09/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sedan hạng B Nissan Almera V mới nhất giảm tới 80 triệu đồng nhưng kèm theo nhiều điều kiện, cạnh tranh Vios và City

Một sedan hạng B giảm sốc tới 80 triệu đồng quyết trở thành xe rẻ nhất phân khúc, cạnh tranh Toyota Vios, Honda City về doanh số - Ảnh 1.Xe gầm cao SUV hạng A giá 400 triệu đồng sẽ về Việt Nam trang bị hiện đại, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt?

GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng A giá từ 400 triệu, phạm vi chạy 405 – 506 km/sạc cùng loạt trang bị hiện đại, hứa hẹn khuấy đảo thị trường Việt cuối 2025.

Sedan hạng B Nissan Almera V giảm giá sốc

Một sedan hạng B giảm sốc tới 80 triệu đồng quyết trở thành xe rẻ nhất phân khúc, cạnh tranh Toyota Vios, Honda City về doanh số - Ảnh 2.

Sedan hạng B Nissan Almera có giá bán lẻ đề xuất từ 489 triệu đồng. 

Phiên bản V của Nissan Almera hiện đang được các đại lý ưu đãi với mức giá chỉ từ 449 triệu đồng, giảm gần 80 triệu so với giá niêm yết. Tuy nhiên, mức giảm này phụ thuộc vào chính sách từng đại lý nên có thể có sự chênh lệch giữa các khu vực.

Nissan Almera phiên bản V đang được nhiều đại lý áp dụng chương trình giảm giá sâu. Giá niêm yết 529 triệu đồng hiện giảm 40 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 489 triệu đồng. Một số đại lý thậm chí mạnh tay hơn, giảm 50 triệu đồng cho khách mua xe.

Đáng chú ý, tại một đại lý ở miền Trung, Almera V màu xanh dương sản xuất năm 2024 được ưu đãi tới 80 triệu đồng, hạ giá bán chỉ còn 449 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giảm đặc biệt này chỉ áp dụng cho số lượng xe tồn kho hạn chế.

Ngoài ra, khách mua xe trên toàn quốc còn nhận thêm gói quà tặng gồm phụ kiện và bảo hiểm với tổng trị giá khoảng 10 triệu đồng. Hai phiên bản EL và VL không nằm trong chương trình ưu đãi do đang khan hàng.

Bảng giá xe Nissan Almera

Bảng giá xe Nissan Almera
Phiên bản Giá xe (triệu đồng)
Almera EL489
Almera V529 (khuyến mại tới 80 triệu đồng tại đại lý)
Almera VL569

Giá xe Nissan Almera và các đối thủ

Nissan Almera giá từ 489 triệu đồng

Toyota Vios giá bán từ 479 triệu đồng

Honda City giá bán từ 559 triệu đồng

Mazda 2 giá bán từ 415 triệu đồng

Hyundai Accent giá bán từ 426,1 triệu đồng

Đánh giá xe Nissan Almera V

Một sedan hạng B giảm sốc tới 80 triệu đồng quyết trở thành xe rẻ nhất phân khúc, cạnh tranh Toyota Vios, Honda City về doanh số - Ảnh 3.

Xe trang bị tiêu chuẩn 6 túi khí.


Dù giảm giá sâu, Almera V vẫn gặp sức ép lớn khi các đối thủ đồng loạt tung khuyến mãi mạnh tay. Toyota Vios và Honda City được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, trong khi Hyundai Accent giảm tối đa 40 triệu đồng.

Sức hút của Almera trên thị trường vẫn còn hạn chế. Trong 8 tháng đầu năm 2025, Toyota Vios dẫn đầu phân khúc với 7.204 xe, Honda City đạt 5.902 xe và Hyundai Accent bán 4.629 xe. Nissan không công bố doanh số Almera, nhưng lượng xe lăn bánh thực tế ít cho thấy sức tiêu thụ chưa tương xứng với ưu đãi.

Nissan Almera đang bán tại Việt Nam là bản nâng cấp giữa vòng đời, ra mắt tháng 11/2024. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với ba phiên bản. Ngoại thất tinh chỉnh nhẹ với lưới tản. Việc giảm giá mạnh và bổ sung nhiều công nghệ an toàn giúp Almera V trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn trong phân khúc sedan hạng B.

Tuy nhiên, để cạnh tranh với những cái tên đã chiếm lĩnh thị trường như Vios, City hay Accent, Nissan cần thêm thời gian và chiến lược lâu dài nhằm gia tăng sự hiện diện trên đường phố Việt Nam.

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá lăn bánh Kia K5 giảm sốc, rẻ chưa từng thấy: Thấp nhất phân khúc sedan hạng D, Toyota Camry – Mazda6 có lo lép vế?

Giá lăn bánh Kia K5 giảm sốc, rẻ chưa từng thấy: Thấp nhất phân khúc sedan hạng D, Toyota Camry – Mazda6 có lo lép vế?

Sedan hạng B giá rẻ chỉ từ 320 triệu đồng, chỉ ngang xe hạng A Kia Morning: Toyota Vios, Hyundai Accent còn bao nhiêu?

Sedan hạng B giá rẻ chỉ từ 320 triệu đồng, chỉ ngang xe hạng A Kia Morning: Toyota Vios, Hyundai Accent còn bao nhiêu?

Giá lăn bánh Mitsubishi Attrage giảm cực mạnh, thấp hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10, xứng danh sedan hạng B rẻ nhất Việt Nam

Giá lăn bánh Mitsubishi Attrage giảm cực mạnh, thấp hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10, xứng danh sedan hạng B rẻ nhất Việt Nam

Cùng chuyên mục

Bão số 10 mưa ngập khắp nơi, siêu thị tung khuyến mại thực phẩm, người tiêu dùng an tâm chi tiêu

Bão số 10 mưa ngập khắp nơi, siêu thị tung khuyến mại thực phẩm, người tiêu dùng an tâm chi tiêu

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh bão số 10 (Bualoi) đang ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành phố, thị trường hàng hóa, thực phẩm tại Hà Nội và các đô thị lớn vẫn duy trì ổn định, thậm chí nhiều mặt hàng còn giảm giá mạnh nhờ các chương trình khuyến mại đồng loạt từ hệ thống siêu thị.

Giá vàng hôm nay 30/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giá

Giá vàng hôm nay 30/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giá

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC ở mức 137 triệu đồng/lượng. Vàng Bảo Tín Minh Châu cũng đổi giá.

Bất ngờ với mức giá cho thuê nhà riêng tại 5 phường mới của quận Bắc Từ Liêm cũ

Bất ngờ với mức giá cho thuê nhà riêng tại 5 phường mới của quận Bắc Từ Liêm cũ

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, giá cho thuê nhà riêng tại 5 phường mới Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ đã xác lập mặt bằng giá mới.

Xe ga 110cc giá 18,5 triệu đồng thiết kế sang trọng, đẹp như Lead, rẻ hơn cả Wave Alpha

Xe ga 110cc giá 18,5 triệu đồng thiết kế sang trọng, đẹp như Lead, rẻ hơn cả Wave Alpha

Giá cả thị trường - 16 giờ trước

GĐXH - Xe ga 110cc hông chỉ làm cho khách hàng quên đi Honda Vision và Lead nhờ thiết kế khá sang trọng, đẹp mắt, mà còn đem lại lợi ích lớn về kinh tế cho khách hàng với mức giá rẻ như Wave Alpha.

Giá chung cư cho thuê tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc, phường nào có giá ‘mềm’ hơn?

Giá chung cư cho thuê tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc, phường nào có giá ‘mềm’ hơn?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Ghi nhận tại thời điểm 9/2025, lượng thông tin cho thuê chung cư cho thuê tại 2 phường Đông Ngạc và Xuân Đỉnh chiếm ưu thế so trong 5 phường mới được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ, giá căn hộ cho thuê tại 2 phường này cũng đang ở ngưỡng cao.

Trung thu 2025: Mô hình 'cá chép trông trăng' gây sốt, giá bán lên đến 550.000 đồng/sản phẩm

Trung thu 2025: Mô hình 'cá chép trông trăng' gây sốt, giá bán lên đến 550.000 đồng/sản phẩm

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thềm Tết Trung thu, phủ khắp các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược (Hoàn Kiếm, Hà Nội) là các sản phẩm đèn lồng, đầu lân hay những đồ chơi truyền thống khác thì mặt hàng đang gây sốt và được săn lùng năm nay chính là tạo hình "cá chép trông trăng".

So lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank mới nhất: Gửi 200 triệu đồng vào Agribank lãi bao nhiêu tiền?

So lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank mới nhất: Gửi 200 triệu đồng vào Agribank lãi bao nhiêu tiền?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Lãi suất huy động Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank dao động từ 1,6%/năm đến 4,8%/năm cho hình thức trả lãi cuối kỳ, áp dụng tại quầy cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 1-36 tháng.

Xe ga 150cc giá 26 triệu đồng có ABS 2 kênh trang bị ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ nhỉnh như xe số Wave Alpha

Xe ga 150cc giá 26 triệu đồng có ABS 2 kênh trang bị ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ nhỉnh như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe ga 150cc giá rẻ mới vừa chính thức được trình làng với hàng loạt trang bị tối tân, không chỉ đe dọa vị thế của Honda Vision mà còn gây sức ép lên cả mẫu xe cao cấp hơn như SH Mode.

Giá vàng hôm nay 29/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji hôm nay ra sao?

Giá vàng hôm nay 29/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji hôm nay ra sao?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC là mức 135,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn chênh quanh mức 200.000 - 500.000 đồng/lượng.

Xe gầm cao SUV hạng A giá 400 triệu đồng sẽ về Việt Nam trang bị hiện đại, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt?

Xe gầm cao SUV hạng A giá 400 triệu đồng sẽ về Việt Nam trang bị hiện đại, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng A giá từ 400 triệu, phạm vi chạy 405 – 506 km/sạc cùng loạt trang bị hiện đại, hứa hẹn khuấy đảo thị trường Việt cuối 2025.

Xem nhiều

Xe gầm cao SUV hạng A giá 400 triệu đồng sẽ về Việt Nam trang bị hiện đại, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt?

Xe gầm cao SUV hạng A giá 400 triệu đồng sẽ về Việt Nam trang bị hiện đại, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt?

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng A giá từ 400 triệu, phạm vi chạy 405 – 506 km/sạc cùng loạt trang bị hiện đại, hứa hẹn khuấy đảo thị trường Việt cuối 2025.

Xe ga 150cc giá 26 triệu đồng có ABS 2 kênh trang bị ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ nhỉnh như xe số Wave Alpha

Xe ga 150cc giá 26 triệu đồng có ABS 2 kênh trang bị ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ nhỉnh như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Sắc đỏ rực rỡ phủ kín phố Hàng Mã, Hàng Lược, sản phẩm phục vụ Tết Trung thu đa dạng mẫu mã và giá bán

Sắc đỏ rực rỡ phủ kín phố Hàng Mã, Hàng Lược, sản phẩm phục vụ Tết Trung thu đa dạng mẫu mã và giá bán

Giá cả thị trường
Xe ga 110cc giá 18,5 triệu đồng thiết kế sang trọng, đẹp như Lead, rẻ hơn cả Wave Alpha

Xe ga 110cc giá 18,5 triệu đồng thiết kế sang trọng, đẹp như Lead, rẻ hơn cả Wave Alpha

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá từ 20 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp, trang bị tiện ích, pin bền phù hợp với chị em đi trong đô thị

Xe máy điện giá từ 20 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp, trang bị tiện ích, pin bền phù hợp với chị em đi trong đô thị

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top