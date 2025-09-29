Xe gầm cao SUV hạng A giá 400 triệu đồng sẽ về Việt Nam trang bị hiện đại, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt?

Xe gầm cao SUV hạng A về Việt Nam trang bị cao cấp

SUV hạng A điện Nevo Q05 của Changan

Mẫu SUV hạng A điện Nevo Q05 của Changan vừa chính thức hé lộ thiết kế nội thất tại thị trường Trung Quốc, dự kiến mở bán vào tháng 11/2025.

Theo công bố, Nevo Q05 áp dụng ngôn ngữ thiết kế Digital Wing 2.0 mang đậm hơi thở tương lai. Nội thất theo phong cách tối giản, gần như loại bỏ hoàn toàn nút bấm vật lý. Xe được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm kích thước lớn, cụm đồng hồ LCD mỏng sau vô-lăng chữ D, hỗ trợ điều khiển giọng nói và nhiều tính năng giải trí thông minh.

Khoang lái được bố trí tinh gọn nhưng vẫn tiện lợi: hai đế sạc không dây, cụm nút bấm nhỏ gọn, giá để cốc đôi và ngăn chứa đồ rộng rãi. Đặc biệt, ghế hành khách trước có chế độ "không trọng lực", giảm áp lực lên cột sống khi đi xa, đi kèm bệ để chân chỉnh điện. Hàng ghế sau được trang bị tựa đầu thứ ba, cửa gió điều hòa riêng và cửa sổ trời toàn cảnh, nâng trải nghiệm hành khách.

Điểm trừ duy nhất được nhắc tới là cụm ADAS đặt ngay sau kính chắn gió, có thể ảnh hưởng tới tầm nhìn.

Changan trang bị cho Q05 cảm biến LiDAR trên nóc xe

Thuộc phân khúc SUV cỡ nhỏ, Nevo Q05 sở hữu kích thước 4.435 x 1.855 x 1.600 mm, chiều dài cơ sở 2.735 mm, nhỏ gọn hơn một chút so với BYD Atto 3. Xe mang diện mạo thể thao, hiện đại với đèn pha hai tầng, hốc gió chủ động cỡ lớn, tay nắm cửa dạng ẩn và cụm đèn hậu LED nối liền.

Đặc biệt, Changan trang bị cho Q05 cảm biến LiDAR trên nóc xe là chi tiết hiếm thấy trong phân khúc SUV phổ thông, mở ra khả năng hỗ trợ lái thông minh trong tương lai. Đây cũng là bước đi nhằm khẳng định nỗ lực của hãng trong việc cạnh tranh tại thị trường xe điện vốn ngày càng khốc liệt.

Nevo Q05 được trang bị động cơ điện đơn TZ180XS002

Nevo Q05 được trang bị động cơ điện đơn TZ180XS002, công suất cực đại 120 kW (161 mã lực). Xe sử dụng pin do liên doanh Changan – CATL sản xuất, với hai tùy chọn:

Đây là con số gây chú ý khi mức giá chỉ từ 400 triệu đồng nhưng phạm vi hoạt động ngang ngửa nhiều mẫu SUV điện cao cấp. Đáng chú ý, thế hệ đầu tiên của Q05 ra mắt năm 2023 chỉ là biến thể PHEV dựa trên CS55 Plus, song không đạt kỳ vọng doanh số. Việc chuyển sang xe điện thuần túy cho thấy quyết tâm của Changan trong việc tái định vị sản phẩm và thách thức các đối thủ lớn.

Giá xe gầm cao SUV hạng A Nevo Q05

Tại Việt Nam, Changan không còn xa lạ khi đầu năm 2025, hãng đã công bố kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất ô tô tại Thừa Thiên Huế.

Với mức giá khởi điểm chỉ 110.000 nhân dân tệ (khoảng 407 triệu đồng), đây được xem là đối thủ trực tiếp của BYD Atto 3 là mẫu SUV điện đang dẫn đầu doanh số trong phân khúc.

Với thiết kế tối giản, nội thất cao cấp, phạm vi hoạt động hơn 500 km cùng mức giá khởi điểm chỉ khoảng 400 triệu đồng, Nevo Q05 được xem là "con bài chiến lược" của Changan trong phân khúc SUV điện phổ thông. Việc kết hợp cùng kế hoạch xây nhà máy tại Việt Nam càng củng cố vị thế của hãng trong hành trình chinh phục thị trường.

Chọn xe gầm cao dưới 600 triệu đồng

Dưới đây là một số mẫu xe gầm cao thuộc phân khúc MPV cỡ nhỏ và SUV - B có giá xấp xỉ 600 triệu đồng đáng để cân nhắc:

Mitsubishi Xpander AT: 598 triệu đồng

Với 600 triệu, Mitsubishi Xpander AT chính là sự lựa chọn tốt cho một chiếc xe gầm cao 7 chỗ ngồi. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xpander đang là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam từ đầu năm đến nay. Hiện, mẫu MPV 7 chỗ này được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản số sàn MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu đồng; 3 phiên bản AT, AT Premium và Cross được nhập khẩu từ Indonesia có giá lần lượt là 598, 658 và 698 triệu đồng.

Tất cả các phiên bản của Xpander đều sử dụng động cơ 1.5L, cho công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước.

Như vậy, với số tiền xấp xỉ 600 triệu đồng, khách hàng Việt có thể lựa chọn phiên bản số tự động AT (598 triệu đồng) chưa kể các khuyến mại từ đại lý. Xpander AT phù hợp với khá nhiều đối tượng khác nhau, từ gia đình đến dân chạy dịch vụ.

Suzuki XL7 hybrid: 599,9 triệu đồng

Suzuki XL7 vừa được làm mới với động cơ hybrid cùng một số trang bị nhưng giá bán không đổi so với trước đây. Ảnh: Suzuki Việt Nam

Suzuki XL7 là mẫu MPV lai SUV bán chạy nhất của thương hiệu Suzuki tại Việt Nam. Tuy nhiên, so sánh tương quan trên thị trường ô tô Việt, đây lại là mẫu xe liên tiếp 3 tháng qua lọt top 10 xe bán chậm nhất tháng. Mới đây, hãng xe Nhật Bản đã làm mới mẫu xe này với phiên bản sử dụng động cơ mild-hybrid cùng một số nâng cấp nhỏ với giá không đổi so với trước đây là 599,9 triệu đồng.

Suzuki XL7 hybrid sử dụng khối động cơ 1.5L kết hợp với động cơ điện nhẹ, dẫn động cầu trước, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp cho công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm. Với những khách hàng bình dân, đây là mẫu xe "đủ dùng", đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Mazda CX-3 Luxury: 579 triệu đồng

Mazda CX-3 có giá khá "mềm" trong phân khúc B-SUV. Ảnh: THACO

Tại thị trường Việt Nam hiện nay, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên nặng ký khác. Dù không phải là chiếc xe bán quá chạy nhưng Mazda CX-3 luôn được đánh giá cao bởi thiết kế trẻ trung, vận hành mạnh mẽ, cùng với đó là sự đa dạng với nhiều phiên bản khác nhau để khách hàng lựa chọn.

CX-3 hiện vẫn là bản ra mắt tại Việt Nam vào tháng 4/2021, được THACO-Mazda nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 4 phiên bản. Sau nhiều lần điều chỉnh giá, các phiên bản của CX-3 là 1.5AT (base), Deluxe, Luxury và Premium đang có giá niêm yết từ 512-631 triệu đồng. Trong đó, bản Luxury (bản cao thứ 2) có giá 579 triệu đồng có thể là sự lựa chọn của nhiều khách hàng.

Các phiên bản của Mazda CX-3 đều sử dụng động cơ Skyactiv-G 1.5L, cho công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Mẫu xe Nhật Bản có ngoại hình bắt mắt với những đường nét hiện đại, phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ ở thành phố và đặc biệt là nữ giới.

Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn: 579 triệu đồng

Hyundai Creta bản Tiêu chuẩn đang được giảm giá còn 579 triệu đồng. Ảnh: TC Motor

Hyundai Creta được ra mắt vào cuối tháng 3/2022 dưới dạng nhập khẩu từ Indonesia trước khi lắp ráp trong nước. Mẫu xe này cũng gần như ngay lập tức có chỗ đứng trên thị trường với nhiều lần lọt vào top xe bán chạy nhất tháng.

Creta hiện được Hyundai Thành Công giới thiệu với 4 phiên bản, đều sử dụng khối động cơ SmartStream G 1.5L, cho công suất 113 mã lực và 144 Nm sức kéo, kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Giá bán niêm yết của các phiên bản từ 599-745 triệu đồng, nhưng đang được các đại lý giảm giá 20-30 triệu đồng trong tháng 8, trong đó phiên bản thấp nhất Creta Tiêu chuẩn có giá 579 triệu đồng.

KIA Seltos AT: 599 triệu đồng

KIA Seltos 2024 có khoảng giá dao động khá rộng, từ 599-799 triệu đồng. Ảnh: THACO

Cuối tháng 3/2024 vừa qua, THACO-KIA ra mắt bản nâng cấp KIA New Seltos 2024 với nhiều thay đổi so với mẫu xe tiền nhiệm. Dù có doanh số không ấn tượng như thời điểm những năm 2020-2021 nhưng KIA Seltos vẫn được đánh giá cao ở phân khúc B-SUV bởi thiết kế đẹp mắt, trang nhã.

Hiện, KIA Seltos 2024 được bán ra với 4 phiên bản, trong đó 3 phiên bản thấp là AT, Luxury và Premium sử dụng động cơ 1.5L cho công suất tối đa 113 mã lực, mô men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Còn phiên bản cao cấp nhất GT-line sử dụng động cơ 1.5L Turbo cho công suất tối đa 158 mã lực, mô men xoắn 253Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép.

Giá bán các phiên bản của Seltos dao động khá rộng, từ 599-799 triệu đồng. Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn Seltos AT có giá chưa tới 600 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Là bản tiêu chuẩn, Mitsubishi Xforce GLX đã ít các tiện nghi và tính năng an toàn so với các bản cao hơn. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là mẫu xe mới nhất góp mặt ở phân khúc B-SUV tại Việt Nam và ngay lập tức tạo nên doanh số ấn tượng. Thậm chí, mẫu xe thương hiệu Nhật Bản đã vươn lên vị trí số 1 của thị trường trong tháng 7/2024 vừa qua.

Mitsubishi Xforce ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 1/2024 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe có 4 phiên bản là GLX, Exceed, Premium và Ultimate với giá bán từ 599-705 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ 1.5L sản sinh công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp số vô cấp CVT và dẫn động cầu trước. Em

Với tầm tài chính chưa đến 600 triệu đồng, phiên bản tiêu chuẩn Xforce GLX (giá 599 triệu đồng) có thể là sự lựa chọn phù hợp của nhiều khách hàng Việt hiện nay.