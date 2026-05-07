Vụ nữ sinh lớp 4 nghi bị bạn đánh hội đồng: Cao Bằng yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xử lý

Liên quan đến sự việc cháu Hoa Thị H.Đ (học sinh lớp 4, điểm trường Nà Sài - Nà Pậy, thuộc Trường Tiểu học Thái Học xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng) nghi bị nhiều bạn học cùng trường hành hung khiến cơ thể bầm tím, phải nhập viện và hiện có biểu hiện trầm cảm, chiều 7/5, trao đổi với phóng viên, ông Đặng Văn Bận - Chủ tịch UBND xã Yên Thổ cho biết, địa phương đang chỉ đạo xử lý vụ việc.

“Xã đang đẩy nhanh tiến độ xử lý sự việc, đồng thời xác minh lại một số nội dung. Hôm nay (7/5) và ngày mai, vụ việc sẽ tiếp tục được làm rõ thêm từ phía nhà trường và phụ huynh học sinh. Trong ngày mai, chúng tôi sẽ có dự thảo kết quả kiểm tra và hướng giải quyết. Bên cạnh đó, xã cũng đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Cao Bằng” - ông Bận cho biết.

Liên quan đến sự việc, tối 6/5, phóng viên đã chuyển nội dung phản ánh việc cháu Đ. nghi bị bạo lực học đường đến ông Lê Hải Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng. Ông Hòa cho biết, tỉnh đã chỉ đạo xử lý vụ việc.

Hình ảnh cháu Đ bầm tím nghi bị bạn cùng trường đánh.

Trong các ngày 6 và 7/5, phóng viên liên hệ với bà Nguyễn Ngọc Thư - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng để trao đổi thông tin nhưng chưa nhận được phản hồi.

Ngày 7/5, trao đổi thêm với phóng viên, chị Lý Thị V (mẹ cháu Đ) cho biết, nhiều năm liền cháu đều là học sinh xuất sắc của trường. Tuy nhiên, từ sau vụ việc, tinh thần cháu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Con năm nào cũng là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc. Năm nay xảy ra chuyện như thế, tinh thần con không ổn định, tôi thật sự rất buồn. Từ lúc con bị đánh, nghĩ đến là tôi tủi thân rồi khóc. Suốt 8 năm nay, tôi một mình vất vả kiếm từng đồng nuôi con, không có nhà cửa ổn định. Vì hoàn cảnh khó khăn nên mới phải đi làm xa, không ngờ ở nhà con đi học lại bị đánh như vậy” - người mẹ nghẹn ngào nói.

Cháu Đ là học sinh giỏi và xuất sắc vụ việc khiến phụ huynh lo lắng năm nay sẽ bị ảnh hưởng đến kết quả.

Trước đó, Gia đình và Xã hội đã thông tin, cháu Hoa Thị H.Đ, học sinh lớp 4 tại điểm trường Nà Sài - Nà Pậy (xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng) nghi bị nhiều bạn học cùng trường hành hung khiến cơ thể bầm tím, phải nhập viện và có biểu hiện trầm cảm.

Theo lời người mẹ, ban đầu cháu bé không nói rõ nguyên nhân mà cho rằng bị ngã khi đi chăn trâu. Tuy nhiên, sau khi được gặng hỏi nhiều lần, cháu mới tiết lộ bị các bạn đánh và đe dọa “nếu nói sẽ bị đánh”.

Gia đình sau đó đã đưa cháu đi khám. Tại cơ sở y tế, sau khi được bác sĩ hỏi han, cháu mới kể lại sự việc bị bạn học hành hung. Ban đầu cháu chỉ nhớ khoảng 2–3 bạn tham gia, nhưng sau quá trình xác minh tại trường vào các ngày 15–16/4, được biết có tới 14 học sinh liên quan.

Theo chị V, vụ việc xảy ra liên tiếp trong hai ngày 6 và 7/4. Cụ thể, ngày 6/4 cháu bị đánh một lần. Sang ngày 7/4, cháu tiếp tục bị đánh nhiều lần, trong đó có lần bị nhóm bạn đóng cửa lớp để hành hung vào giờ nghỉ trưa...

