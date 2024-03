Một thông tin mới dành cho người đi máy bay không nên bỏ qua nếu muốn qua cửa an ninh

Dùng FaceID và hộ chiếu điện tử khi xuất nhập cảnh

Theo đó, trong Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh đề xuất dùng FaceID khi xuất cảnh (nhận diện khuôn mặt) và hộ chiếu điện tử (E-passport) có thể giúp giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng và thuận lợi hơn cho khách du lịch.

Từ đầu năm 2023, Cục Hàng không Việt Nam đã triển khai xác thực nhận diện khuôn mặt đối với các hành khách đi máy bay tại cửa an ninh hoặc cửa xuất, nhập cảnh bằng việc lắp camera chuyên dụng để nhận dạng khuôn mặt.

Thủ tướng Chính phủ mới đây đã đề xuất dùng FaceID khi xuất cảnh, nhập cảnh và hộ chiếu điện tử trong thời gian tới.



Hành khách sẽ được hướng dẫn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đầu tiên, nhân viên an ninh yêu cầu hành khách thực hiện nhận diện khuôn mặt.

Bước 2: Tiếp theo, khách hàng sẽ được camera nhận diện khuôn mặt và dữ liệu lưu trong Căn cước công dân gắn chip và thông tin sẽ được nhập lên hệ thống.

Bước 3: Hệ thống sẽ tự động trả kết quả xác minh về thông tin hành khách, lịch trình bay và đối chiếu danh sách khách hàng phải kiểm tra an ninh bắt buộc/ bị hạn chế/ bị cấm bay.

Khi đã xác minh tất cả thông tin và nhận diện khuôn mặt trùng khớp, chính xác lịch trình bay, nhân viên an ninh sẽ yêu cầu khách hàng về khu vực phòng soi chiếu. Trường hợp thông tin không chính xác, nhân viên an ninh sẽ đề nghị hành khách làm theo hướng dẫn.

Ngoài ra, sắp tới khách hàng cũng có thể được xem xét thí điểm cấp thị thực cửa khẩu (Visa) trên cơ sở xét duyệt nhân sự tại chỗ cho khách du lịch quốc tế. Đồng thời xem xét tiến hành miễn Visa trong khoảng 06 - 12 tháng cho những khách du lịch đến từ những thị trường có quy mô lớn và mức chi tiêu cao.

Đặc biệt, đối với các phân khúc khách du lịch có khả năng chi tiêu cao như các nước tại khu vực Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và một số quốc gia vùng Trung Đông sẽ triển khai thí điểm cấp phép thị thực dài hạn, có hiệu lực từ 12 - 36 tháng.

Những tiện ích khi thực hiện thủ tục xuất, nhập cảnh bằng FaceID

Với việc cải tiến dùng FaceID khi xuất cảnh, nhập cảnh sẽ hỗ trợ khách du lịch cũng như các cơ quan chức năng tối ưu hóa được các thủ tục hành chính cũng như thúc đẩy ngành du lịch Việt Nam một cách toàn diện, nhanh chóng và bền vững trong thời gian tới.

- Với cơ quan chức năng:

Dùng FaceID khi xuất cảnh, nhập cảnh sẽ dễ dàng nhận diện và đối chiếu thông tin khách hàng: Điều này càng thuận tiện hơn cho cơ quan chức năng khi cần kiểm tra danh sách khách hàng bị kiểm tra an ninh/bị hạn chế/cấm bay.

Tránh làm giả giấy tờ: Việc đồng bộ hóa toàn bộ thông tin tự động hóa giúp tránh tình trạng làm giả giấy tờ tràn lan hiện nay.

Dùng FaceID tiên tiến và hiện đại: Việc áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt trong thủ tục xuất nhập cảnh thể hiện sự tiên tiến và hiện đại của quốc gia trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực quản lý và an ninh.

Giảm bớt thời gian và công sức cần thiết cho việc kiểm tra danh tính cho cơ quan chức năng.

- Với người dùng:

Dùng FaceID tiện lợi và nhanh chóng: Thay vì phải mang theo giấy tờ, thẻ thông qua máy quét hoặc kiểm tra bằng tay, người dùng có thể đơn giản chỉ cần nhìn vào máy quét khuôn mặt để được xác nhận và thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh một cách nhanh chóng và thuận tiện.

An toàn và bảo mật: Công nghệ FaceID sử dụng các thuật toán công nghệ cao để nhận dạng và xác minh danh tính của người dùng. Việc này giúp tăng cường tính bảo mật và ngăn chặn việc sử dụng giấy tờ giả mạo hoặc đánh cắp thông tin cá nhân.

Giảm thiểu tiếp xúc vật lý: Việc sử dụng FaceID giúp giảm thiểu tiếp xúc vật lý và nguy cơ lây nhiễm qua việc chạm vào các bề mặt chung như máy quét hoặc bảng thông tin.

Dùng FaceID giúp tăng trải nghiệm người dùng: Sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt giúp tạo ra trải nghiệm thuận tiện và hiện đại cho người dùng trong quá trình thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh.

Năm 2024, điều kiện nhập cảnh của người nước ngoài tại Việt Nam thay đổi như thế nào?

Điều kiện nhập cảnh của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2024 sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 (sửa đổi 2019, 2023), cụ thể như sau:

Người nước ngoài được nhập cảnh khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và thị thực, trừ trường hợp được miễn thị thực theo quy định Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 (sửa đổi 2019, 2023).

Người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực thì hộ chiếu phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 06 tháng;

- Không thuộc trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều 21 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 (sửa đổi 2019, 2023), bao gồm:

+ Không đủ điều kiện quy định trên.

+ Trẻ em dưới 14 tuổi không có cha, mẹ, người giám hộ hoặc người được ủy quyền đi cùng.

+ Giả mạo giấy tờ, khai sai sự thật để được cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú.

+ Người bị mắc bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng.

+ Bị trục xuất khỏi Việt Nam chưa quá 03 năm kể từ ngày quyết định trục xuất có hiệu lực.

+ Bị buộc xuất cảnh khỏi Việt Nam chưa quá 06 tháng kể từ ngày quyết định buộc xuất cảnh có hiệu lực.

+ Vì lý do phòng, chống dịch bệnh.

+ Vì lý do thiên tai.

+ Vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Người nước ngoài sử dụng thị thực điện tử nhập cảnh phải đủ các điều kiện quy định tại (1) và nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế do Chính phủ quyết định.

