Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên cả nước diễn biến ra sao?
GĐXH - Chuyên gia dự báo khí tượng đã đã đưa ra dự báo nhận định tình hình thời tiết trên cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 2/9 diễn biến ra sao?
Liên quan đến tình hình thời tiết từ nay đến 2/9, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dự báo từ 20 đến 31/8, ở khu vực Bắc Bộ: Giai đoạn từ ngày 20/8-31/8 ở khu vực Bắc Bộ sẽ có nhiều ngày mưa dông, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 31-34 độ C và rất ít có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng.
Khu vực Trung Bộ: Từ ngày 20/8-25/8 ở khu vực Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông, ít khả năng xuất hiện nắng nóng; giai đoạn từ ngày 26-31/8 khu vực Trung Bộ, có mưa dông xuất hiện về chiều và tối, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến dưới 35 độ C và chưa có dấu hiệu của nắng nóng diện rộng.
Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Giai đoạn từ 20/8-31/8 ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nhiều ngày có mưa dông (mưa rào và dông tập trung về chiều và tối); Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 29-32 độ; khu vực Nam Bộ từ 32-34 độ.
"Từ 1/9 đến 5/9, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, phổ biến ít mưa, ngày trời nắng; khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông", ông Mai Văn Khiêm nhận định.
Giám đốc Trung tâm dự báo KTTV quốc gia khuyến cáo, trong khoảng thời gian từ nay đến cuối tháng 8/2025 khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa dông, có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to, kèm theo nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất; trên các khu vực biển có gió mạnh, có khả năng hình thành và xuất hiện áp thấp nhiệt đới, cần chú ý theo dõi các bản tin cập nhật trên website www.nchmf.gov.vn.
Dự báo thời tiết hôm nay (16/8) tại các khu vực trên cả nước:
Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.
Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.
Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Thanh Hóa đến Huế: Có mây, phía bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.
Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.
Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.
