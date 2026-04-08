SUV hạng B giá 456 triệu đồng của thương hiệu đình đám đẹp long lanh, trang bị sánh ngang Mitsubishi Xforce, rẻ chỉ như xe hạng A
GĐXH - SUV hạng C của Suzuki có mức giá rẻ hơn nhiều so với Mitsubishi Xforce, sẽ trở thành ‘át chủ bài’ mới để thương hiệu Nhật Bản chiếm lĩnh thị trường.
Suzuki vừa chính thức ra mắt mẫu SUV Across 2026 mới dành cho thị trường Chile. Cần lưu ý rằng mẫu Across này không liên quan gì đến mẫu xe cùng tên đã được bán ở châu Âu từ năm 2020. Mẫu xe đó là một phiên bản đổi logo của Toyota RAV4, trong khi Suzuki Across mới ra mắt lần này là một mẫu xe được sản xuất tại Ấn Độ từ cuối năm 2025, nơi nó sử dụng tên gọi Victoris. Mẫu xe Suzuki Across 2026 mới được định vị ở phân khúc cỡ B, cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xforce, Kia Seltos và Hyundai Creta.
Suzuki Across 2026 sử dụng nền tảng Heartect làm cơ sở, giống như nền tảng được sử dụng trên Suzuki Grand Vitara nhưng cứng cáp hơn và sử dụng nhiều thép cường độ cao hơn. Theo như thông tin được công bố, Across mới có các chiều dài x rộng x cao lần lượt tương ứng là 4.360 x 1.795 x 1.655 (mm) với chiều dài cơ sở 2.600 mm và khoảng sáng gầm 210 mm.
Phần đầu của Suzuki Across 2026 lấy cảm hứng từ xe điện, đặc biệt là mẫu Vitara điện mới cũng sắp mở bán tại Chile. Các khe hút gió ở đầu của mẫu xe này được thiết kế tinh tế, tạo cảm giác như một lớp vỏ kín. Across còn được trang bị đèn pha cách điệu với các đèn LED chạy ban ngày dạng không liên tục, trông như được nối liền bởi một dải màu tối.
Đuôi xe có thiết kế sáng tạo hơn nhờ các đèn LED đứt đoạn nối liền 2 đèn hậu. Tuy nhiên, khi nhìn từ bên hông, Suzuki Across mới trông giống như một phiên bản nâng cấp của Grand Vitara. Tất cả các phiên bản Across mới đều trang bị đèn Led ở cả phía trước và sau, bộ mâm 17 inch (màu đen trên phiên bản GL và hai tông màu trên phiên bản GLX).
Bên trong cabin, nội thất của Suzuki Across tuy không cầu kỳ nhưng được làm chắc chắn, chủ yếu sử dụng nhựa cứng. Bảng điều khiển được bọc da sinh thái và có đường chỉ khâu nổi bật cùng với các điểm nhấn bóng bẩy.
Bắt kịp xu hướng hiện đại, Suzuki Across 2026 được nhà sản xuất trang bị màn hình kỹ thuật số kép. Trong đó, màn hình 10,25 inch dành cho bảng đồng hồ và màn hình 10,1 inch được sử dụng cho hệ thống thông tin giải trí, có hỗ trợ kết nối điện thoại không dây.
Ghế ngồi trên Suzuki Across 2026 sử dụng chất liệu bọc nỉ hoặc giả da tùy theo phiên bản. Trên phiên bản GLX thì ghế trước có chức năng thông gió và ghế lái có thể chỉnh điện. Hàng ghế sau được thiết kế để mang lại sự thoải mái cho 3 người ngồi. Xe cũng được trang bị 2 cổng USB Type-C và cửa gió điều hòa trung tâm.
Về mặt an toàn, Suzuki Across mới được đánh giá khá cao cả về khả năng bảo vệ người lớn và trẻ em, hoàn toàn đủ sức đe nẹt cả Mitsubishi Xforce và Kia Seltos. Xe được hãng trang bị 6 túi khí và gói 11 tính năng hỗ trợ lái xe tiên tiến tiêu chuẩn, bao gồm cảnh báo va chạm phía trước với khả năng phát hiện người đi bộ và người đi xe đạp, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo và hỗ trợ lệch làn đường, cảm biến điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, hỗ trợ đèn pha/chiếu gần, kiểm soát hành trình thích ứng...
Across được trang bị phanh đĩa trên cả 4 bánh (phanh đĩa trước có lỗ thông gió), cùng với các hệ thống ABS, EBD, BAS và kiểm soát ổn định, cảm biến áp suất lốp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảm biến khoảng cách phía sau tích hợp camera.
Các phiên bản GLX bổ sung thêm cảm biến phía trước, camera 360 độ, màn hình hiển thị trên kính chắn gió và phanh tay điện tử với chức năng giữ tự động.
Về sức mạnh, Suzuki Across được trang bị hệ thống truyền động hybrid nhẹ (MHEV) bao gồm động cơ Dualjet 1.5 lít, với sự hỗ trợ của mô tơ điện và pin 12 volt, cho công suất kết hợp 101 mã lực và mô-men xoắn cực đại 137 Nm. Động cơ được kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp.
Giá SUV hạng B Suzuki Across
Mẫu xe Across mới sẽ được phân phối với 4 phiên bản gồm GL 5MT, GL 6AT, GLX 5MT và GLX 6AT. Các phiên bản này lần lượt có giá bán tương ứng ở mức 18.490.000 Peso, 19.990.000 Peso, 19.790 Peso và 21.690.000 Peso (tương đương khoảng 456 triệu đồng, 493 triệu đồng, 488 triệu đồng và 535 triệu đồng tiền Việt).
SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam
Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.
SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng
SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng
Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.
SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng
Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.
New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.
SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng
Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.
Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.
SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng
Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.
Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.
SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng
Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.
Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.
