Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất giảm sốc, thấp hiếm thấy, xứng danh hatchback rẻ nhất thị trường
GĐXH - Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất đang ưu đãi vô cùng lớn, là một sự lựa chọn hấp dẫn mà khách Việt
Giá lăn bánh Kia Morning
Kia Morning là một trong những cái tên nổi bật tại phân khúc hạng A, có 5 phiên bản với giá niêm yết chính hãng từ 349 đến 424 triệu đồng tùy phiên bản. Kia Morning 2025 (hay Kia New Morning) mới ra mắt có giá công bố các phiên bản AT và GT-Line dao động 439 - 469 triệu đồng.
Hiện tháng 4/2026, Kia Morning có nhiều ưu đãi hấp dẫn tùy đại lý bằng tiền mặt hoặc voucher tùy loại.
Sau ưu đãi, hatchback Kia Morning MT có giá chỉ khoảng 325 triệu đồng, mở ra cơ hội tốt nhất để sở hữu ô tô cho khách hàng trong dịp đầu năm 2026.
Bảng giá lăn bánh Kia Morning
|Mẫu xe
|Giá niêm yết (triệu VNĐ)
Giá lăn bánh tạm tính (triệu VNĐ)
|Ưu đãi
|Hà Nội
|TP.HCM
|Tỉnh/TP khác
|Kia Morning MT
|349
|392
|388
|369
- từ 10 triệu đồng tùy mẫu
|Kia Morning AT
|371
|415
|411
|392
|Kia Morning Premium
|399
|445
|441
|422
|Kia Morning GT-Line
|424
|471
|467
|448
|Kia Morning X-Line
|424
|471
|467
|448
Giá xe Kia Morning và các đối thủ
Kia Morning giá từ 349 triệu đồng
Hyundai Grand i10 giá từ 360 triệu đồng
Toyota Wigo giá từ 352 triệu đồng
Đánh giá xe Kia Morning
Kia Morning phiên bản hiện hành đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.
Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.
Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.
Kia Morning có trục cơ sở 2.400mm với kích thước tổng thể các chiều dài x rộng x cao lần lượt là 3.595 x 1.595 x 1.485 (mm). Tuy là mẫu xe cỡ nhỏ nhưng nhờ các bộ phận nội thất được thiết kế hợp lý nên không gian bên trong của Kia Morning vẫn khá thoải mái.
Điểm nhấn đáng chú ý trong khoang nội thất của Kia Morning là màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, được thiết kế ấn tượng nhất phân khúc hatchback hạng A. Những trang bị khác trên xe có thể kể tới đồng hồ đa thông tin kết hợp màn hình LCD 4,2 inch, vô-lăng bọc da, hệ thống âm thanh 6 loa…
Ghế ngồi trên Kia Morning đều được bọc da, riêng phiên bản GT-Line có thêm chỉ khâu và đường viền màu đỏ. Trong khi đó, phiên bản X-Line lại dùng chỉ khâu màu xanh lá. Ghế chỉnh tay 6 hướng được trang bị trên tất cả các phiên bản.
Đối thủ của VinFast Fadil và Hyundai Grand i10 có khang hành lý dung tích 255L và tăng lên 1.010L với hàng ghế thứ 2 có thể gập xuống 60:40.
“Trái tim” của Kia Morning là động cơ xăng Kappa 1.25L, 4 xi lanh thẳng hàng với công suất tối đa 86 mã lực và mô-men xoắn cực đại 120 Nm. Động cơ này kết hợp với tuỳ chọn hộp số sàn 5 cấp và hộp số tự động 4 cấp.
Những trang bị an toàn nổi bật trên Kia Morning gồm có: Cảnh báo áp suất lốp TPMS, camera lùi, cảnh báo va chạm phía trước FCWS, hệ thống ổn định thân xe VSM, hệ thống cân bằng điện tử ESP, chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp EBD, cảm biến lùi và 2 túi khí (trên phiên bản cao cấp nhất). Những trang bị này đủ để Kia Morning có thể tự tin đối đầu với Hyundai Grand i10 hay VinFast Fadil.
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
Trải nghiệm xe máy điện giá 24,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, động cơ đẳng cấp, đi 75 km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý nhờ động cơ Bosch, thiết kế gọn gàng, quãng đường 75km mỗi lần sạc, phù hợp di chuyển đô thị.
Thực tế xe máy điện giá 32 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp, động cơ 2.500W, chạy 100km/lần sạc, tiện ích thông minh, tốc độ cao rẻ chỉ ngang VisionGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện nổi bật với thiết kế châu Âu, động cơ 2.500W và quãng đường gần 100km/lần sạc, hướng tới người dùng đô thị.
Ngân hàng tung lãi suất tới 8,7% khi gửi chỉ từ 5 triệu đồng: Choáng số lãi về tay khi gửi 600 triệu đồngGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang áp dụng cao nhất là 8,7%/năm.
Xe ga 125cc giá 25 triệu đồng trang bị đẳng cấp vượt tầm giá, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc mới có giá bán rẻ hơn Honda Vision, nhưng lại sở hữu những trang bị đẳng cấp vượt trội ‘Tiểu SH’.
Giá vàng hôm nay 7/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm tiếp về 172,5 triệu đồng/lượng (bán ra).
Giá xe Honda Air Blade giảm mạnh tại đại lý, thấp nhất lịch sử, khách đua chốt thay Vision, Lead vì rẻ hiếm thấyGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda Air Blade tại đại lý đang giảm mạnh nhằm thu hút khách Việt.
Tỷ giá USD hôm nay (7/4): 'Chợ đen' giảm mạnh, lùi sát mốc 27.000 đồng/USDGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Sáng 7/4, thị trường ngoại tệ ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi tỷ giá USD trên thị trường tự do giảm mạnh, trong khi giá tại ngân hàng chỉ biến động nhẹ.
Giá bạc hôm nay 7/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 7/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đều có xu hướng nhích nhẹ quanh vùng 75 triệu đồng/kg, trong khi đó giá bạc quốc tế vẫn đang trên đà giảm.
Hà Nội: Biệt thự tại phường Kiến Hưng rao bán rầm rộ tháng 4/2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, khu vực phường Kiến Hưng mới có lượng biệt thự rao bán khá sôi nổi, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 120 cho đến gần 300 triệu đồng/m2.
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 giảm cực mạnh, thấp hiếm thấy, rẻ nhất phân khúc, Kia Morning lo thua doanh sốGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 đang cực rẻ nhờ chương trình ưu đãi lớn nhất từ trước tới nay, có thể đánh bại cả Kia Morning.
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 giảm cực mạnh, thấp hiếm thấy, rẻ nhất phân khúc, Kia Morning lo thua doanh sốGiá cả thị trường
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 đang cực rẻ nhờ chương trình ưu đãi lớn nhất từ trước tới nay, có thể đánh bại cả Kia Morning.