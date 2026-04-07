Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

SUV hạng C giá siêu rẻ 532 triệu đồng của Honda đẹp long lanh, trang bị đẳng cấp, rẻ hơn Mitsubishi Xpander

Thứ ba, 07:36 07/04/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - SUV hạng C siêu rẻ của Honda vừa chính thức ra mắt với mức giá chỉ từ 532 triệu đồng, thiết kế đẹp lấn át CR-V, sẵn sàng hạ đo ván Mazda CX-5 và Hyundai Tucson.

Giá SUV hạng C trên thị trường Việt Nam 2026: Honda ZR - V chỉ từ 532 triệu đồng - Ảnh 1.SUV hạng C giá 789 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế cực đẹp, trang bị hiện đại nhất phân khúc, rẻ hơn Honda CR-V

GĐXH - SUV hạng C tại thị trường Việt Nam với thiết kế cực đẹp, trang bị hiện đại nhất phân khúc, giá bán chỉ từ 789 triệu đồng, cạnh tranh Mazda CX-5, Honda CR-V.

SUV hạng C của Honda đẹp long lanh, trang bị đẳng cấp

Giá SUV hạng C trên thị trường Việt Nam 2026: Honda ZR - V chỉ từ 532 triệu đồng - Ảnh 2.

Honda chính thức giới thiệu phiên bản cải tiến của mẫu SUV ZR-V

Honda chính thức giới thiệu phiên bản cải tiến của mẫu SUV ZR-V, mang đến nhiều nâng cấp đáng chú ý về công nghệ, vận hành và phong cách thiết kế. Lần này không chỉ giúp mẫu xe trở nên hiện đại hơn mà còn mở rộng lựa chọn cho khách hàng với phiên bản đặc biệt hoàn toàn mới – CROSS TOURING.

ZR-V vốn được yêu thích nhờ thiết kế thanh lịch, hiện đại cùng khả năng vận hành mượt mà, cao cấp. Trong lần nâng cấp này, toàn bộ các phiên bản đều được trang bị hệ truyền động hybrid hai mô-tơ e, mang lại sự cân bằng giữa hiệu suất mạnh mẽ, cảm giác lái thể thao và khả năng tiết kiệm nhiên liệu thân thiện môi trường.

Giá SUV hạng C trên thị trường Việt Nam 2026: Honda ZR - V chỉ từ 532 triệu đồng - Ảnh 3.

ZR-V vốn được yêu thích nhờ thiết kế thanh lịch

Điểm nhấn lớn nhất chính là sự xuất hiện của phiên bản CROSS TOURING, được phát triển từ e Z. Phiên bản này mang phong cách SUV năng động, mạnh mẽ với loạt chi tiết ngoại thất riêng như lưới tản nhiệt tổ ong sơn xám mờ kim loại, mâm xe đen mờ và các ốp trang trí cá tính. Không chỉ phù hợp khi di chuyển trong đô thị, CROSS TOURING còn nổi bật trong các hoạt động dã ngoại, thể hiện rõ tinh thần “active lifestyle”.


Giá SUV hạng C trên thị trường Việt Nam 2026: Honda ZR - V chỉ từ 532 triệu đồng - Ảnh 4.

Honda cũng tiếp tục mang đến phiên bản BLACK STYLE

Bên cạnh đó, Honda cũng tiếp tục mang đến phiên bản BLACK STYLE với diện mạo đậm chất thể thao và cao cấp. Các chi tiết như lưới tản nhiệt, mâm xe, gương chiếu hậu hay ăng-ten vây cá đều được hoàn thiện theo tông đen, tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ và cuốn hút hơn.

Giá SUV hạng C trên thị trường Việt Nam 2026: Honda ZR - V chỉ từ 532 triệu đồng - Ảnh 5.

BLACK STYLE và CROSS TOURING đều được trang bị màn hình Honda CONNECT tích hợp Google

Về công nghệ, các phiên bản e Z, BLACK STYLE và CROSS TOURING đều được trang bị màn hình Honda CONNECT tích hợp Google, cho phép sử dụng Google Assistant, Google Maps và Google Play ngay trên xe. Điều này giúp kết nối liền mạch giữa hành trình di chuyển và cuộc sống số, mang lại trải nghiệm lái xe tiện nghi và cá nhân hóa hơn bao giờ hết.

Giá SUV hạng C trên thị trường Việt Nam 2026: Honda ZR - V chỉ từ 532 triệu đồng - Ảnh 6.

Không gian nội thất của CROSS TOURING

Không gian nội thất của CROSS TOURING cũng được chăm chút với tông màu greige kết hợp chỉ khâu cam nổi bật, tạo cảm giác trẻ trung, thoáng đãng nhưng vẫn giữ được sự tinh tế và cao cấp.

Giá SUV hạng C trên thị trường Việt Nam 2026: Honda ZR - V chỉ từ 532 triệu đồng - Ảnh 7.

Honda ZR-V không chỉ cải thiện về hiệu suất

Với lần nâng cấp này, Honda ZR-V không chỉ cải thiện về hiệu suất và công nghệ mà còn đa dạng hóa phong cách, đáp ứng tốt hơn nhu cầu và cá tính ngày càng phong phú của người dùng SUV hiện đại.

Giá SUV hạng C Honda ZR-V 2026

Tại Nhật Bản, Honda ZR-V 2026 có giá bán lẻ đề xuất dao động từ 3,707 triệu Yên (khoảng 532 triệu đồng) - 4,727 triệu Yên (tương đương 679 triệu đồng).

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Giá SUV hạng C trên thị trường Việt Nam 2026: Honda ZR - V chỉ từ 532 triệu đồng - Ảnh 8.

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ.

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.
Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Giá SUV hạng C trên thị trường Việt Nam 2026: Honda ZR - V chỉ từ 532 triệu đồng - Ảnh 9.

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699


Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Giá SUV hạng C trên thị trường Việt Nam 2026: Honda ZR - V chỉ từ 532 triệu đồng - Ảnh 10.

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Giá SUV hạng C trên thị trường Việt Nam 2026: Honda ZR - V chỉ từ 532 triệu đồng - Ảnh 11.

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Giá SUV hạng C trên thị trường Việt Nam 2026: Honda ZR - V chỉ từ 532 triệu đồng - Ảnh 12.

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.


Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Giá SUV hạng C trên thị trường Việt Nam 2026: Honda ZR - V chỉ từ 532 triệu đồng - Ảnh 13.

Suzuki XL7 Hybrid


Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top