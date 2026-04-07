SUV hạng C giá siêu rẻ 532 triệu đồng của Honda đẹp long lanh, trang bị đẳng cấp, rẻ hơn Mitsubishi Xpander
GĐXH - SUV hạng C siêu rẻ của Honda vừa chính thức ra mắt với mức giá chỉ từ 532 triệu đồng, thiết kế đẹp lấn át CR-V, sẵn sàng hạ đo ván Mazda CX-5 và Hyundai Tucson.
SUV hạng C của Honda đẹp long lanh, trang bị đẳng cấp
Honda chính thức giới thiệu phiên bản cải tiến của mẫu SUV ZR-V, mang đến nhiều nâng cấp đáng chú ý về công nghệ, vận hành và phong cách thiết kế. Lần này không chỉ giúp mẫu xe trở nên hiện đại hơn mà còn mở rộng lựa chọn cho khách hàng với phiên bản đặc biệt hoàn toàn mới – CROSS TOURING.
ZR-V vốn được yêu thích nhờ thiết kế thanh lịch, hiện đại cùng khả năng vận hành mượt mà, cao cấp. Trong lần nâng cấp này, toàn bộ các phiên bản đều được trang bị hệ truyền động hybrid hai mô-tơ e, mang lại sự cân bằng giữa hiệu suất mạnh mẽ, cảm giác lái thể thao và khả năng tiết kiệm nhiên liệu thân thiện môi trường.
Điểm nhấn lớn nhất chính là sự xuất hiện của phiên bản CROSS TOURING, được phát triển từ e Z. Phiên bản này mang phong cách SUV năng động, mạnh mẽ với loạt chi tiết ngoại thất riêng như lưới tản nhiệt tổ ong sơn xám mờ kim loại, mâm xe đen mờ và các ốp trang trí cá tính. Không chỉ phù hợp khi di chuyển trong đô thị, CROSS TOURING còn nổi bật trong các hoạt động dã ngoại, thể hiện rõ tinh thần “active lifestyle”.
Bên cạnh đó, Honda cũng tiếp tục mang đến phiên bản BLACK STYLE với diện mạo đậm chất thể thao và cao cấp. Các chi tiết như lưới tản nhiệt, mâm xe, gương chiếu hậu hay ăng-ten vây cá đều được hoàn thiện theo tông đen, tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ và cuốn hút hơn.
Về công nghệ, các phiên bản e Z, BLACK STYLE và CROSS TOURING đều được trang bị màn hình Honda CONNECT tích hợp Google, cho phép sử dụng Google Assistant, Google Maps và Google Play ngay trên xe. Điều này giúp kết nối liền mạch giữa hành trình di chuyển và cuộc sống số, mang lại trải nghiệm lái xe tiện nghi và cá nhân hóa hơn bao giờ hết.
Không gian nội thất của CROSS TOURING cũng được chăm chút với tông màu greige kết hợp chỉ khâu cam nổi bật, tạo cảm giác trẻ trung, thoáng đãng nhưng vẫn giữ được sự tinh tế và cao cấp.
Với lần nâng cấp này, Honda ZR-V không chỉ cải thiện về hiệu suất và công nghệ mà còn đa dạng hóa phong cách, đáp ứng tốt hơn nhu cầu và cá tính ngày càng phong phú của người dùng SUV hiện đại.
Giá SUV hạng C Honda ZR-V 2026
Tại Nhật Bản, Honda ZR-V 2026 có giá bán lẻ đề xuất dao động từ 3,707 triệu Yên (khoảng 532 triệu đồng) - 4,727 triệu Yên (tương đương 679 triệu đồng).
SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam
Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.
SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng
SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng
Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.
SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng
Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.
New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.
SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng
Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.
Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.
SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng
Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.
Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.
SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng
Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.
Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 giảm cực mạnh, thấp hiếm thấy, rẻ nhất phân khúc, Kia Morning lo thua doanh sốGiá cả thị trường - 4 phút trước
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 đang cực rẻ nhờ chương trình ưu đãi lớn nhất từ trước tới nay, có thể đánh bại cả Kia Morning.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại các phường Hà Đông, Yên Nghĩa, Dương Nội, Kiến Hưng và Phú Lương tháng 4/2026Giá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Tại thời điểm tháng 4/2026, giá cho thuê chung cư tại các phường Hà Đông, Yên Nghĩa, Dương Nội, Kiến Hưng và Phú Lương vẫn duy trì ở ngưỡng khá cao.
Giá iPhone 17 Pro mới nhất giảm sốc, rẻ hiếm thấy, khách đua chọn thay iPhone 17 Pro MaxGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 17 Pro mới nhất tẻ hơn iPhone 17 Pro Max tới 4 triệu, là sự lựa chọn tiết kiệm hơn được khách Việt săn đón đầu tháng 4.
Giá lăn bánh Honda City giảm sốc, thấp nhất phân khúc, rẻ hiếm thấy, Hyundai Accent, Toyota Vios lo thua doanh sốGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Honda City giảm mạnh nhờ ưu đãi lớn, đưa Hyundai Accent, Toyota Vios vào cuộc đua doanh số.
Giá vàng hôm nay 6/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC “bốc hơi” 1,4 triệu đồng/lượng.
SUV cỡ nhỏ giá siêu rẻ 206 triệu đồng đẹp long lanh sánh ngang Toyota Raize, Kia Seltos, tiện nghi vượt chuẩn, rẻ hơn Kia Morning sẽ bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - SUV cỡ nhỏ giá chỉ từ 206 triệu đồng nhưng sở hữu không gian vượt chuẩn hạng A, mẫu xe này nhanh chóng được đặt lên bàn cân với Toyota Raize và Kia Seltos.
Giá biệt thự, liền kề phường Dương Nội tăng mạnh, nguồn cung dồi dào, cạnh tranh với các phường Hà Đông, Kiến Hưng, Phú LươngGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, khu vực phường Dương Nội, thành phố Hà Nội mới có lượng biệt thự rao bán khá sôi nổi, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 160 cho đến hơn 400 triệu đồng/m2.
Tỷ giá USD/ VND hôm nay 6/4: 'Chợ đen' hạ nhiệt, ngân hàng giữ ổn địnhGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Sáng 6/4, thị trường ngoại tệ ghi nhận diễn biến tương đối ổn định khi tỷ giá USD tại ngân hàng đi ngang, trong khi thị trường tự do có dấu hiệu hạ nhiệt sau những phiên biến động trước đó.
Xe ga 150cc giá 55 triệu đồng thiết kế phong cách, trang bị chẳng kém Honda SH, rẻ chỉ như Air Blade khiến thị trường xôn xaoGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc mới có ngoại hình cực kỳ cá tính, độc đáo vừa chính thức trình làng, trở thành mối đe dọa mà ngay cả Honda Air Blade và Vario cũng phải dè chừng.
Giá bạc hôm nay 6/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đồng loạt giảmGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 6/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đều có xu hướng giảm nhẹ quanh vùng 74 triệu đồng/kg, trong khi đó giá bạc quốc tế có xu hướng giảm mạnh.
Hà Nội: Biệt thự tại phường Hà Đông rao bán rầm rộ tháng 4/2026Giá cả thị trường
GĐXH - Hiện nay, khu vực phường Hà Đông mới có lượng biệt thự rao bán khá sôi nổi, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 200 cho đến hơn 500 triệu đồng/m2.